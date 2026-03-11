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Зеленський: Мені невідомо, що в Україні робить угорська делегація

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що йому невідомо що робить угорська делегація, яка раніше прибула до України.

Про це глава держави сказав журналістам під час зустрічі з президентом Бундестагу Юлією Кльокнер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна". 

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Зеленський прокоментував візит угорської делегації

"Що робить тут делегація, мені невідомо",- сказав президент.

Можливе відновлення "Дружби" 

Зеленський також розповів, що під час останніх розмов з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Європейської Ради Антоніу Коштою була домовленість, що Україна повинна надати лідерам ЄС дату можливого відновлення технічних процесів на нафтопроводі "Дружба".

"Що стосується, по-перше, нафтопроводу "Дружба", ми проговорюємо це питання з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, а також з президентом Коштою. В останніх наших розмовах ми домовилися, що Україна повинна дати президентам ЄС дату можливого відновлення, мається на увазі, коли буде відремонтована можливість з точки зору технічних процесів", - сказав очільник держави.

Він зазначив, що для відновлення технічної можливості "Дружби" необхідно 1,5 - 2 місяці, а для відновлення резервуарів, які були зруйновані російськими ракетами необхідно 6 місяців.

Зеленський також додав, що необхідно відновлювати нафтопровід "Одеса-Броди".

Читайте також: Я не відновлював би нафтопровід "Дружба", бо це російська нафта, - Зеленський

Що передувало

Раніше повідомлялося, що Угорщина направила до України делегацію для переговорів щодо ситуації з нафтопроводом "Дружба", транзит яким через українську територію припинився наприкінці січня.

Читайте також: Група угорців, які прибули для інспектування "Дружби", не має офіційного статусу, - МЗС України

Автор: 

Угорщина (3027) Зеленський Володимир (28045) нафтопровід (454)
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Топ коментарі
+27
Якщо до держави їде якась делегація то повинні бути домовленості на рівні МЗС, КМ чи президента. А наскільки відомо таких домовленостей не було. Приїхали якісь члЄни і кажуть шо вони делегація. Це шо?
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11.03.2026 18:17 Відповісти
+20
ГУР , СБУ , ССО ...і купа інших спецслужб - і ніхто не може розказати Президенту України чим зараз займається купка мадярів , що заїхали сюди ?
Чи може він просто не цікавився ...?
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11.03.2026 18:08 Відповісти
+18
Ты лучше скажи, что делает твоя делегация во главе с Миндичем и Цукерманом в Израиле?
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11.03.2026 18:11 Відповісти
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норм прєзік, нічо не знає. Ні що його кєнти ворують бабки на потоках ні що в країні робиться, ні що з мобілізацією, нічо не знає. Зато на другий(4)термін вже слюни капають аж бігом
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11.03.2026 20:11 Відповісти
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11.03.2026 20:37 Відповісти
"я стою в стороні нічого не знаю і я ні прі чом!"
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11.03.2026 23:01 Відповісти
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