Зеленський: Мені невідомо, що в Україні робить угорська делегація
Президент Володимир Зеленський заявив, що йому невідомо що робить угорська делегація, яка раніше прибула до України.
Про це глава держави сказав журналістам під час зустрічі з президентом Бундестагу Юлією Кльокнер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Зеленський прокоментував візит угорської делегації
"Що робить тут делегація, мені невідомо",- сказав президент.
Можливе відновлення "Дружби"
Зеленський також розповів, що під час останніх розмов з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Європейської Ради Антоніу Коштою була домовленість, що Україна повинна надати лідерам ЄС дату можливого відновлення технічних процесів на нафтопроводі "Дружба".
"Що стосується, по-перше, нафтопроводу "Дружба", ми проговорюємо це питання з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, а також з президентом Коштою. В останніх наших розмовах ми домовилися, що Україна повинна дати президентам ЄС дату можливого відновлення, мається на увазі, коли буде відремонтована можливість з точки зору технічних процесів", - сказав очільник держави.
Він зазначив, що для відновлення технічної можливості "Дружби" необхідно 1,5 - 2 місяці, а для відновлення резервуарів, які були зруйновані російськими ракетами необхідно 6 місяців.
Зеленський також додав, що необхідно відновлювати нафтопровід "Одеса-Броди".
Що передувало
Раніше повідомлялося, що Угорщина направила до України делегацію для переговорів щодо ситуації з нафтопроводом "Дружба", транзит яким через українську територію припинився наприкінці січня.
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