3 717 89

Зеленский: Мне неизвестно, что в Украине делает венгерская делегация

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что ему неизвестно, чем занимается венгерская делегация, которая ранее прибыла в Украину.

Об этом глава государства сказал журналистам во время встречи с президентом Бундестага Юлией Клекнер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина". 

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Зеленский прокомментировал визит венгерской делегации

"Что делает здесь делегация, мне неизвестно", - сказал президент.

Возможное возобновление "Дружбы" 

Зеленский также рассказал, что во время последних бесед с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского Совета Антониу Коштой была договоренность, что Украина должна предоставить лидерам ЕС дату возможного возобновления технических процессов на нефтепроводе "Дружба".

"Что касается, во-первых, нефтепровода "Дружба", мы проговариваем этот вопрос с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также с президентом Коштой. В последних наших разговорах мы договорились, что Украина должна дать президентам ЕС дату возможного возобновления, имеется в виду, когда будет восстановлена возможность с точки зрения технических процессов", - сказал глава государства.

Он отметил, что для восстановления технической возможности "Дружбы" необходимо 1,5 - 2 месяца, а для восстановления резервуаров, которые были разрушены российскими ракетами, необходимо 6 месяцев.

Зеленский также добавил, что необходимо восстанавливать нефтепровод "Одесса-Броды".

Читайте также: Я не восстанавливал бы нефтепровод "Дружба", потому что это российская нефть, - Зеленский

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Венгрия направила в Украину делегацию для переговоров по ситуации с нефтепроводом "Дружба", транзит по которому через украинскую территорию прекратился в конце января.

Читайте также: Группа венгров, прибывших для инспектирования "Дружбы", не имеет официального статуса, - МИД Украины

Венгрия (866) Зеленский Владимир (10772) нефтепровод (49)
Топ комментарии
+12
Якщо до держави їде якась делегація то повинні бути домовленості на рівні МЗС, КМ чи президента. А наскільки відомо таких домовленостей не було. Приїхали якісь члЄни і кажуть шо вони делегація. Це шо?
11.03.2026 18:17 Ответить
11.03.2026 18:17 Ответить
+11
Он, что вообще не президент, раз такое заявляет. Пипец, государство!
11.03.2026 18:06 Ответить
11.03.2026 18:06 Ответить
+10
Бо ти не президент цієї країни
11.03.2026 18:08 Ответить
11.03.2026 18:08 Ответить
Он, что вообще не президент, раз такое заявляет. Пипец, государство!
11.03.2026 18:06 Ответить
11.03.2026 18:06 Ответить
він як раз нормально заявляє. ...а ви тут зібралися... специ і аналітики.... такі, що тільки бабкам біля під'їзду глобальними секретами ділитися.
11.03.2026 18:16 Ответить
11.03.2026 18:16 Ответить
Тобто? Делегація нелояльної до України і лояльної до окупанта ху@ла влади Угорщини безконтрольно пересувається територією України і це нормально?
11.03.2026 18:50 Ответить
11.03.2026 18:50 Ответить
Це ненормально. І він якраз це й каже. Що це не офіційні люди які чомусь назвали себе делегацією, а не групою туристів -екстремалів.
11.03.2026 18:56 Ответить
11.03.2026 18:56 Ответить
Він ніяк не може навчитись чітко формулювати свої думки. Його слова можна тлумачити по різному.
11.03.2026 19:20 Ответить
11.03.2026 19:20 Ответить
Якщо до держави їде якась делегація то повинні бути домовленості на рівні МЗС, КМ чи президента. А наскільки відомо таких домовленостей не було. Приїхали якісь члЄни і кажуть шо вони делегація. Це шо?
11.03.2026 18:17 Ответить
11.03.2026 18:17 Ответить
Кацапсятина іди на *** їдь на парашастан там гавкай на пуйла
11.03.2026 18:25 Ответить
11.03.2026 18:25 Ответить
Не подобається моя держава? Кацап, родіна зовйот!
11.03.2026 18:35 Ответить
11.03.2026 18:35 Ответить
шпійони !
11.03.2026 18:08 Ответить
11.03.2026 18:08 Ответить
Расстрєлять!!!
11.03.2026 18:22 Ответить
11.03.2026 18:22 Ответить
Захватіть і обобрать, як вони вкрали наші гроші!
11.03.2026 18:27 Ответить
11.03.2026 18:27 Ответить
А потім расстрєлять
11.03.2026 18:31 Ответить
11.03.2026 18:31 Ответить
Бо ти не президент цієї країни
11.03.2026 18:08 Ответить
11.03.2026 18:08 Ответить
А хто президент?
11.03.2026 18:19 Ответить
11.03.2026 18:19 Ответить
Той хто знає що в країні робиться,. А цей ******* і *******, ******* і ******* ...і так 7 років
11.03.2026 18:26 Ответить
11.03.2026 18:26 Ответить
А хто знає, якого йуха вони приїхали? Були домовленості про якусь делегацію з сусідньої держави? Хто наділяв їх якимись повноваженнями на території іншої держави?
11.03.2026 18:47 Ответить
11.03.2026 18:47 Ответить
Це погано - вони вже під Києвом - по дорозі все фіксують
11.03.2026 18:08 Ответить
11.03.2026 18:08 Ответить
І що вони під Києвом зафіксують по дорозі?
11.03.2026 18:13 Ответить
11.03.2026 18:13 Ответить
Дірки в асфальті і ямковий ремонт ...
11.03.2026 18:14 Ответить
11.03.2026 18:14 Ответить
ГУР , СБУ , ССО ...і купа інших спецслужб - і ніхто не може розказати Президенту України чим зараз займається купка мадярів , що заїхали сюди ?
Чи може він просто не цікавився ...?
11.03.2026 18:08 Ответить
11.03.2026 18:08 Ответить
11.03.2026 18:09 Ответить
11.03.2026 18:09 Ответить
Хто?
11.03.2026 18:20 Ответить
11.03.2026 18:20 Ответить
Це про тебе довбень
11.03.2026 18:26 Ответить
11.03.2026 18:26 Ответить
Питається, навіщо в такому разі в державі купа спецслужб,діячи яких отримують величезні гроші?!!!! Чи може то не спецслужби винні???!!! Кожен вирішує сам...
11.03.2026 18:10 Ответить
11.03.2026 18:10 Ответить
Ты лучше скажи, что делает твоя делегация во главе с Миндичем и Цукерманом в Израиле?
11.03.2026 18:11 Ответить
11.03.2026 18:11 Ответить
Так покажи мадярам "Дружбу" ,якщо кацапи там щось зруйнували ,чому ж ти це приховуєш від європеців ,Матернову теж не пустив ,тому і виникають питання чи є там якісь руйнування чи просто банально Україна перекрила нафтопровід.
11.03.2026 18:12 Ответить
11.03.2026 18:12 Ответить
А якщо просто перекрила, то в що в цьому поганого?
11.03.2026 18:17 Ответить
11.03.2026 18:17 Ответить
Якщо просто перекрила, то не погрожують вводом збройних сил, хоча б...
Для того має бути дипломатична служба, щоб то все пояснити, обгрунтувати і не подоводись як вулична шваль.
11.03.2026 18:21 Ответить
11.03.2026 18:21 Ответить
Кому пояснити? Вуличній швалі Орбану?
11.03.2026 18:27 Ответить
11.03.2026 18:27 Ответить
Що є орбан, то зрозуміло, але ж навіщо опускатись до його рівня? з орбанами треба не хамством на хамство, а навпаки - професійно, виважено... але ж тут ситуація, що два чоботи пара.
Кажуть, добрий водій не той, що вміє виходити з критичних ситуацій, а той, що в них не попадає.
Але у випадку з ЗЕсранню маємо суцільну катастрофу...
11.03.2026 18:31 Ответить
11.03.2026 18:31 Ответить
ватою сильно ******* від тебе Gal
11.03.2026 18:53 Ответить
11.03.2026 18:53 Ответить
Ще одне вискочило з конопель.
11.03.2026 18:57 Ответить
11.03.2026 18:57 Ответить
Смердить, якщо точніше. Вже давно.
11.03.2026 18:57 Ответить
11.03.2026 18:57 Ответить
А ***** на удари ракетами як відповідати?Правильно-професійно,виважено...і теж ракетами,іне захищай свого орбана бо він ще той гандон
11.03.2026 19:09 Ответить
11.03.2026 19:09 Ответить
Курва, а сьогодні що, в дурдомі день відкритих дверей?
11.03.2026 19:11 Ответить
11.03.2026 19:11 Ответить
тобі видніше
11.03.2026 19:20 Ответить
11.03.2026 19:20 Ответить
Роздавали пігулки потужності
11.03.2026 19:20 Ответить
11.03.2026 19:20 Ответить
Олень де ти читав чи чув що введуть війська дурне придумає щтсь і радіє іди на ***
11.03.2026 18:28 Ответить
11.03.2026 18:28 Ответить
Просто ідіот? Хоча ні, зЄбанат, а то все пояснює.
11.03.2026 18:32 Ответить
11.03.2026 18:32 Ответить
мадярам потрібно показати великий пуй
11.03.2026 18:20 Ответить
11.03.2026 18:20 Ответить
,Так Угорщина входить до складу ЄС і НАТО ,так що великий пуй вони покажуть нам і не тільки вони.
11.03.2026 18:27 Ответить
11.03.2026 18:27 Ответить
Орбан - підстилка *****. Шо не ясно?
11.03.2026 18:28 Ответить
11.03.2026 18:28 Ответить
Угорська Народна республіка член Європейського союзу і НАТО.
Треба пояснювати, що то означає?
11.03.2026 18:34 Ответить
11.03.2026 18:34 Ответить
Орбан - підстилка *****.
Треба пояснювати, що то означає?
11.03.2026 18:35 Ответить
11.03.2026 18:35 Ответить
Орбан прем`єр міністр Угорщини, а тому погрози і хамство від президента України в його адресу то прямі погрози і хамство держави Україна державі Угорщина, а не якась там приватна перепалка.
Тупий, не доходить? Що ж, я тобі не лікар. Тобі тоді до психіатра... Бажано разом з тою ЗЕсранню.
11.03.2026 18:40 Ответить
11.03.2026 18:40 Ответить
Оооо... Шо кацап, не стримався? Висрався, культурний? Не сци, скоро твій Орбан пролетить на виборах.
11.03.2026 18:43 Ответить
11.03.2026 18:43 Ответить
Перепрошую, але лікарям тут робити вже нічого, занадто запущено і задавнено...
11.03.2026 18:47 Ответить
11.03.2026 18:47 Ответить
Він прем'єр - міністр європейської держави ,члена ЄС і НАТО від якої залежить чи вступить колись Україна до ЄС і НАТО.. Шо не ясно ?
11.03.2026 18:35 Ответить
11.03.2026 18:35 Ответить
Якщо Орбан буде прем'ром, він ніколи не допустить, щоб Україна стала членом ЄС і НАТО, бо Орбан - підстилка *****. Шо не ясно?
11.03.2026 18:37 Ответить
11.03.2026 18:37 Ответить
А якщо, дурню, буде Мадяр, тоді що? Він стерпить погрози його державі?
ну чого ж то ви такі дурнуваті? От всі 73%
11.03.2026 18:42 Ответить
11.03.2026 18:42 Ответить
Так і очильник опозиції Мадяр ,теж не в захваті від членства України в ЄС ,Так що справа не тільки в Трампі чи Угорщині загалом.
11.03.2026 18:43 Ответить
11.03.2026 18:43 Ответить
не сци-прорвемось
11.03.2026 18:46 Ответить
11.03.2026 18:46 Ответить
Куди прорвемось ,в дупу ?
11.03.2026 18:50 Ответить
11.03.2026 18:50 Ответить
Начальник країни який схожий на істеричну жінку.
11.03.2026 18:16 Ответить
11.03.2026 18:16 Ответить
Це ти так про свого Тромба ?
11.03.2026 18:18 Ответить
11.03.2026 18:18 Ответить
Тромб то в тебе в мозку застряг. Ти дивись, а то ж всяке може статись, не жартуй з тим...
11.03.2026 18:23 Ответить
11.03.2026 18:23 Ответить
Що одне, що інше.
11.03.2026 18:27 Ответить
11.03.2026 18:27 Ответить
Ну і нахіба той срач розкручувати? Для чого? В нас мало проблем? Чи хворе его сонцесяйного не дозволяє мозок ввімкнути? Тут, правда, ще питання на рахунок наявності мозку...
Сьогодні з угорцями пересрався, а завтра і вся Європа буде насторожено, бо ж все на стільки тупо і очевидно. Все ж, як в криворізькій підворотні...
От ціль в того зеленого чма в чому?
11.03.2026 18:19 Ответить
11.03.2026 18:19 Ответить
Він не винен, який сценарій дали, той і зачитує
11.03.2026 18:25 Ответить
11.03.2026 18:25 Ответить
артист...
11.03.2026 18:26 Ответить
11.03.2026 18:26 Ответить
Він твій Бог - всі твої висери коменти тут лише про нього !
11.03.2026 18:29 Ответить
11.03.2026 18:29 Ответить
Ти обережно, не нервуйся, а то дійсно тромб трісне...
11.03.2026 18:36 Ответить
11.03.2026 18:36 Ответить
Все правильно, він мав би мовчати!
На такі випадки є речник МЗС
11.03.2026 18:59 Ответить
11.03.2026 18:59 Ответить
Тупішу відповідь я не чув, може він не знає що москалі роблять в Україні.
11.03.2026 18:20 Ответить
11.03.2026 18:20 Ответить
А якщо це диверсанти московські заїхали через Угорщину під виглядом незрозумілих експертів з якими намірами??? Це черговий треш від зеленського)
11.03.2026 18:20 Ответить
11.03.2026 18:20 Ответить
Він же сказав, що не знає, вперше прочитав в інтернеті
11.03.2026 18:27 Ответить
11.03.2026 18:27 Ответить
Так казали ж що то туристи
11.03.2026 18:21 Ответить
11.03.2026 18:21 Ответить
Це що за херня що відкриті вороги лазять по Україні щось винюхують а президент ні сном ні духом? А далі що, не будемо знати як закарпаття виявилось окуповане?
11.03.2026 18:26 Ответить
11.03.2026 18:26 Ответить
Які "відкриті ворги ", Угорщина входить до складу ЄС і НАТО , і до речі ,Закарпаття до 1920 року входило до складу Угорщини , а до України ( вірніше до УРСР ) його приєднали совіти в 1945 році.
11.03.2026 18:32 Ответить
11.03.2026 18:32 Ответить
До сраки куди там вугорщина входить. орбан оголосив Україні війну. захопив наше майно і оголосив що буде далі воювати проти України
11.03.2026 18:37 Ответить
11.03.2026 18:37 Ответить
Спочатку йому нахамив а потім порожував вводом збройних сил ЗЕсрань.
Ну якось так воно було.
Так ніби й ідотський цирк, шапіто, але ж то міждержавні відносини, а тут ідіотам не місце. Але ж 73%...
11.03.2026 18:45 Ответить
11.03.2026 18:45
не свисти. орбан давно погрожував Україні. Те вугорське падло з самого початку війни працювало на рашистів і готувало напад на Україну разом з Х''уйлом. Якби не Орбан який постійно блокував нам військові допомогу і ввод санкцій проти Х''уйла то війна можливо б вже закінчилась
показать весь комментарий
11.03.2026 18:56 Ответить
Мало того. я майже впевнений. що якби не Орбан і Бульбофюрер то цієї війни скоріш за все не було б. Тому що Х'уйло плануючи напад заручився підтримкою цих фашистських виродків. Без підтримки воно б не наважилось би напасти
показать весь комментарий
11.03.2026 19:01 Ответить
Ще раз, яке б падло той орбан не був, не потрібно опускатись до рівня вуличної швалі. Мало того, не варто йому допомагати ті вибори вигравати! А ЗЕсрань своєю дурістю, а може і не дурістю, йому в тому допомагає!
Та й Мадяр зовсім не в захваті від того срачу від ЗЕсрані. якщо він стане прем`єром йому буде досить складно тепер бути лояльним до України, бо, ще раз:
Держава Україна в особі президента Зеленського прямо погрожувала державі Угорсько Народна республіка вводом збройних сил.
А перед тим дебільні жарти на рахунок живота прем`єр-міністра Угорщини, що можна, хіба, списати на недолугість і ідотизм ЗЕсрані.
О така ось херня, малята, склалась. А тому маємо заблоковані 90 мільярдів кредиту від ЄС, маємо проблеми зі вступом до того ж ЄС, маємо попередження Зеленському від Євроради, що такого робити не варто... Ну а далі, якщо та забава продовжиться, то буде і відповідна рекція від навіть наших союзників в ЄС. ЗЕсрань постарається... І, як бачимо, забава продовжується.
То хіба повний дебіл того не чув і не розуміє.
показать весь комментарий
11.03.2026 19:06 Ответить
можливо ЗЕ і перегнув палку але від цього відношення Орбана до України не змінилося б. Орбан ще з самого початку блокував всю допомогу від ЄС, в тому числі виділення цих 90млрд з заморожених активів Сосії. А зовсім недавно Орбан відвідував Х'уйла і отримавши від нього наказ пішов ва-банк на Україну. І пох . як би ви цілквали Орбана в сраку він би все одно знайшов привід і оголосив Україні війну
показать весь комментарий
11.03.2026 19:20 Ответить
Україна завжди приходить по своє
показать весь комментарий
11.03.2026 18:43 Ответить
Тільки її чомусь завжди посилають подалі.
показать весь комментарий
11.03.2026 18:44 Ответить
Орбан, не нудИ!
показать весь комментарий
11.03.2026 18:46 Ответить
А ти не дивись зєліні відосіки .
показать весь комментарий
11.03.2026 18:49 Ответить
Я сторонник голубого экрана.
показать весь комментарий
11.03.2026 18:50 Ответить
В кожного свої уподобання ,не заважатиму тобі
показать весь комментарий
11.03.2026 18:51 Ответить
К нему русня на танках 4 года назад под Киев приехала, он тоже не сильно в кусе был. Так что это нормально. Разберется по ходу.
показать весь комментарий
11.03.2026 18:29 Ответить
Нєзнайка - нєзнайка у всьому! Найвеличніша нєзнайка Всесвіту! Дайте йому ще 100 днів і він стане абсолютним нєзнайкою! Ще трохи і буде потужне досягнення незламної нірвани нєзнайкості! ВПЄРДЄ!
показать весь комментарий
11.03.2026 18:39 Ответить
Нахер арештувати і депортувати з забороною в'їзду на 100 років!
показать весь комментарий
11.03.2026 18:41 Ответить
Типо "я ні прі чому то все вани!"
показать весь комментарий
11.03.2026 18:49 Ответить
З бункера виліз недолідор спочатку
показать весь комментарий
11.03.2026 18:53 Ответить
Яка делегація? Так в МЗС заявили, що це не делегація, а приватні турристи!
показать весь комментарий
11.03.2026 18:58 Ответить
А може це диверсанти приїхали влаштувати терористичний акт? Як їх пропустили через таможню без оформленої офіційної місії?
Ти *** "нелох", чи "нетряпка, чи "недурачоктамякийсь"?
Хто ти, чмо? Питання риторичне, бо насправді ти вирок України!
показать весь комментарий
11.03.2026 19:19 Ответить
На ринку скупляються.
показать весь комментарий
11.03.2026 19:35 Ответить
 
 