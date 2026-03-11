Зеленский: Мне неизвестно, что в Украине делает венгерская делегация
Президент Владимир Зеленский заявил, что ему неизвестно, чем занимается венгерская делегация, которая ранее прибыла в Украину.
Об этом глава государства сказал журналистам во время встречи с президентом Бундестага Юлией Клекнер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Зеленский прокомментировал визит венгерской делегации
"Что делает здесь делегация, мне неизвестно", - сказал президент.
Возможное возобновление "Дружбы"
Зеленский также рассказал, что во время последних бесед с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского Совета Антониу Коштой была договоренность, что Украина должна предоставить лидерам ЕС дату возможного возобновления технических процессов на нефтепроводе "Дружба".
"Что касается, во-первых, нефтепровода "Дружба", мы проговариваем этот вопрос с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также с президентом Коштой. В последних наших разговорах мы договорились, что Украина должна дать президентам ЕС дату возможного возобновления, имеется в виду, когда будет восстановлена возможность с точки зрения технических процессов", - сказал глава государства.
Он отметил, что для восстановления технической возможности "Дружбы" необходимо 1,5 - 2 месяца, а для восстановления резервуаров, которые были разрушены российскими ракетами, необходимо 6 месяцев.
Зеленский также добавил, что необходимо восстанавливать нефтепровод "Одесса-Броды".
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что Венгрия направила в Украину делегацию для переговоров по ситуации с нефтепроводом "Дружба", транзит по которому через украинскую территорию прекратился в конце января.
