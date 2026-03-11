РУС
Группа венгров, прибывших для инспектирования "Дружбы", не имеет официального статуса, - МИД Украины

Венгры прибыли в Украину для инспектирования Дружбы: что известно?

Группа граждан Венгрии, прибывших в Украину для инспекции нефтепровода "Дружба", не имеет официального статуса и запланированных официальных встреч.

Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП

Подробности

"Мы знаем, что сегодня утром на территорию Украины заехала группа граждан Венгрии по общим правилам для всех граждан стран Шенгенской зоны, пользуясь безвизом", - сказал он.

В то же время спикер подчеркнул, что любые лица с туристической целью могут именно так заехать в Украину из стран Шенгена.

Читайте также: Замена для "Дружбы": Венгрия начинает тестировать альтернативный нефтепровод

"На территории Украины эта группа лиц не имеет официального статуса или запланированных официальных встреч, поэтому точно некорректно называть их "делегацией", - пояснил Тихий.

Он добавил, что на территории Украины могут находиться граждане других государств, "которые с уважением относятся к Украине и соблюдают общие правила посещения, в частности с туристической целью".

Ранее сообщалось, что венгерская делегация отправилась в Украину на переговоры по нефтепроводу "Дружба".

Читайте: ЕС нашел способ предоставить Украине средства в обход Орбана и Фицо, - Politico

Что известно о состоянии "Дружбы"?

  • 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
  • Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о похищении инкассаторов "Ощадбанка" в Венгрии: Это бандитизм, Европа не должна молчать

+22
Так підкиньте наркоту в кишені цим туристам. Або, ще краще, електродетонатор ЕДП, він маленький.
Вчити вас ще треба ))
Вчити вас ще треба ))
показать весь комментарий
11.03.2026 15:10
+14
Короче диверсанти. ПНІТЬ ЇХ В ДУПУ. Взагалі Угорщина союзник РФ і прсото так шастати тут не можуть - ще будуть передавати РФ щось
показать весь комментарий
11.03.2026 15:11
+12
А безвіз хіба не означає питань прикордонної служби про мету подорожі та наявність бронювання готелів та квитків відповідно цієї мети?
показать весь комментарий
11.03.2026 15:11
Так підкиньте наркоту в кишені цим туристам. Або, ще краще, електродетонатор ЕДП, він маленький.
Вчити вас ще треба ))
Вчити вас ще треба ))
показать весь комментарий
11.03.2026 15:10
Десь з ними і баширов з петровим ошиваються???
показать весь комментарий
11.03.2026 15:39
хто це в нас таким займається? невже ти людям наркоту підкидував?
показать весь комментарий
11.03.2026 15:58
я думаю що варто тебе краще підкинути- в розмінуновувачі.
показать весь комментарий
11.03.2026 16:20
А безвіз хіба не означає питань прикордонної служби про мету подорожі та наявність бронювання готелів та квитків відповідно цієї мети?
показать весь комментарий
11.03.2026 15:11
Короче диверсанти. ПНІТЬ ЇХ В ДУПУ. Взагалі Угорщина союзник РФ і прсото так шастати тут не можуть - ще будуть передавати РФ щось
показать весь комментарий
11.03.2026 15:11
А ничего что в Украине война ? А учитывая дружбу венгров со страной-террористом, кто даст гарантии что в прибывшей группе нет диверсантов или шпионов ?

К тому же, все труборповоды-- это стратегические обьекты и должны усиленно охраняться....
показать весь комментарий
11.03.2026 15:12
Так виділіть їм офіційних осіб посадових осіб з України, покажіть, що можливо та супроводжуйте це відповідним медійним супровідом із поширення інфо через усі міжнародні агенції. Це виб'є усі козирі у Орбана та його приспішників.
Це - все одно дешевше, ніж 50 ярдів євро.
Це - все одно дешевше, ніж 50 ярдів євро.
показать весь комментарий
11.03.2026 15:12
А в них немає ніяких козирів. Та історія з викраденими цінностями їм ще ой як гикнеться...
показать весь комментарий
11.03.2026 15:16
Комусь вже гикнулась. Папізже взнаємо.
показать весь комментарий
11.03.2026 15:18
Для цього потрібно мати клепку в голові._Черчілль:чекати, що дурні порозумнішають, - найнебезпечніша форма оптимізму._
показать весь комментарий
11.03.2026 15:52
Таке враження, що ніякої війни немає...хто хоче, через кордон України їде...причому, в обидві сторони
показать весь комментарий
11.03.2026 15:13
як це хто хоче, тіки прикоритні та жінки
показать весь комментарий
11.03.2026 15:39
"група громадян Угорщини..." - браво!!!🤣
показать весь комментарий
11.03.2026 15:14
Група осіб, це від взводу до роти за штатом??
показать весь комментарий
11.03.2026 15:40
Это не венгры,а ФСБ.
показать весь комментарий
11.03.2026 15:15
Дивно, що у нашого МЗС немає клепки в голові аби одразу це розуміти.
показать весь комментарий
11.03.2026 15:55
в українських тюрмах для полонених ще дофіга місця, з десяток касапських шпигунів там ще розмістити можна.
Коли там черговий обмін?
Коли там черговий обмін?
показать весь комментарий
11.03.2026 15:17
Так туристы. Оформите им службу в 225 ОШП, есть специалисты в этом деле.
показать весь комментарий
11.03.2026 15:19
А Зельоні надіялись, що провокації закінчились? Це спосіб викликати в Зелі нову порцію лайна на мадярів.
показать весь комментарий
11.03.2026 15:19
либо это специальная провокация, в надежде, что Украина арестует кого то из этой группы, и Орбан получит новый повод транслировать антиукраинскую пропаганду...
показать весь комментарий
11.03.2026 15:19
Тобто - ці "туристи" зможуть творити , в Україні, що завгодно і ми їх не зможемо заарештувати , аби "Орбана не спровокувати" ...?
Геніальна схема !
Геніальна схема !
показать весь комментарий
11.03.2026 15:27
Никакие туристы не имеют права нарушать украинские законы... Что касается этих венгров -- надеюсь контрразведка их "сопровождает"...
показать весь комментарий
11.03.2026 15:31
Та вислати їх і заборонити в'їзд
показать весь комментарий
11.03.2026 15:31
Чергова політтехнологія недоімперії
показать весь комментарий
11.03.2026 15:34
Кайданки на них і влаштувати допит українською мовою..Грьобані вепси..
показать весь комментарий
11.03.2026 15:51
та повезіть їх кудись поближче до фронту, хай поінспектують.
показать весь комментарий
11.03.2026 15:52
Ці типи з Угорщии прибули в Україну для того щоб ми їх вислали, а вони це використали в вибочій кампанії упиря Орбана. Ніякої іншої мети ці "волонтери" не мають.
показать весь комментарий
11.03.2026 15:55
Мені цікаво, чому громадянам України аби потрарити в прикордонну зону, в т.ч. з Угорщиною, треба оформлювпти допуск детально пояснювати мету в'їзду з купою документів в підтвердження цього, а срівробітникам фсб.параші з угорським паспортом цих вимог немає??? То хто на кого працює і де тут логіка і захист національної безпеки України?
показать весь комментарий
11.03.2026 15:59
А навіщо їх було пускати? Щоб було кому ракети наводити рашистів?
показать весь комментарий
11.03.2026 15:56
Так це ж прекрасно.
СБУ знаходить у них 5 кіло коксу (ЗЄ позичить) і кидає іх у СІЗО.
Вони це вміють та *******.
показать весь комментарий
11.03.2026 16:02
Та звозить їх до Харкова - нехай подивляться як ******** Україну
показать весь комментарий
11.03.2026 16:32
 
 