Группа венгров, прибывших для инспектирования "Дружбы", не имеет официального статуса, - МИД Украины
Группа граждан Венгрии, прибывших в Украину для инспекции нефтепровода "Дружба", не имеет официального статуса и запланированных официальных встреч.
Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП
Подробности
"Мы знаем, что сегодня утром на территорию Украины заехала группа граждан Венгрии по общим правилам для всех граждан стран Шенгенской зоны, пользуясь безвизом", - сказал он.
В то же время спикер подчеркнул, что любые лица с туристической целью могут именно так заехать в Украину из стран Шенгена.
"На территории Украины эта группа лиц не имеет официального статуса или запланированных официальных встреч, поэтому точно некорректно называть их "делегацией", - пояснил Тихий.
Он добавил, что на территории Украины могут находиться граждане других государств, "которые с уважением относятся к Украине и соблюдают общие правила посещения, в частности с туристической целью".
Ранее сообщалось, что венгерская делегация отправилась в Украину на переговоры по нефтепроводу "Дружба".
Что известно о состоянии "Дружбы"?
- 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
- Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вчити вас ще треба ))
К тому же, все труборповоды-- это стратегические обьекты и должны усиленно охраняться....
Це - все одно дешевше, ніж 50 ярдів євро.
Коли там черговий обмін?
Геніальна схема !
СБУ знаходить у них 5 кіло коксу (ЗЄ позичить) і кидає іх у СІЗО.
Вони це вміють та *******.