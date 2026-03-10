Зеленский о похищении инкассаторов "Ощадбанка" в Венгрии: Это бандитизм, Европа не должна молчать
Президент Владимир Зеленский заявил, что то, как Венгрия поступила с инкассаторами "Ощадбанка" и изъяла средства, является бандитизмом.
Об этом глава государства сказал на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.
Реакция президента на нарушение Венгрии
Зеленский отвечал на вопрос о том, получила ли Украина поддержку от кого-либо из партнеров в ситуации с бандитизмом со стороны венгерских спецслужб, и как бы он охарактеризовал свою позицию по событиям 5 марта.
"Я думаю, что ваш пример с бандитизмом очень подходит", - ответил на это глава государства.
Отвечая на другой вопрос о том, почему партнеры в основном молчат по поводу ситуации, Зеленский заявил: "От Европы нужно сегодня одно: не молчать". По словам президента, он сказал это партнерам в разговорах с ними.
Что предшествовало?
- Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
- Налоговая Венгрии подтвердила задержание семи граждан Украины.
- МИД Украины рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
- Команда НБУ срочно едет в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины начала производство.
- В правительстве Венгрии заявили, что семь украинских инкассаторов будут депортированы.
- Вечером 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об освобождении семерых украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.
-
Лидер фракции правящей партии Венгрии "Фидес" Мате Кочиш подал законопроект, который предусматривает арест до конца расследования захваченных в Венгрии средств и ценностей украинского "Ощадбанка".
-
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ситуация с изъятием валюты и золота, которые перевозили инкассаторы "Ощадбанка", представляет собой вопрос национальной безопасности страны. В Будапеште также предполагают возможную связь этих средств с вмешательством в венгерские выборы.
хоть паржьом!
От що то недолуге хоче після тої двушечки від Європи? А тих двушечок за сім років вже стільки було... Мало не щодня...
От Як європа має реагувати, якщо ніяких гарантій, що та валюта і золото дійсно офіційні, а не черговий зелений мутняк? Адже від зеленої влади абсолютно ніяких конкретних кроків і доказів, що то не так. А тому...
Може саме й тому мадяри себе так нагло повели? Злодій злодія обікрав?
МІСЯЦЯ не дочекався виборів, не потягнув час, не промовчав, не поприкидався шлангом...
Закусив вудила та почав биковати.
Ну дійсно, він же "не лох", він же "ВЕРХОВНИЙ головнокомандувач", він же "людина з обкладинки ТАЙМС"!
Сеча у мозок давно вдарила та там надовго затрималася...
міськийєвропейський божевільний. А кожна велика демократія, як і велике місто, по статусу повинно мати свого міського божевільного.