РУС
Новости Венгрия задержала инкассаторские акты Украины
1 061 24

Зеленский о похищении инкассаторов "Ощадбанка" в Венгрии: Это бандитизм, Европа не должна молчать

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что то, как Венгрия поступила с инкассаторами "Ощадбанка" и изъяла средства, является бандитизмом.

Об этом глава государства сказал на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

Реакция президента на нарушение Венгрии

Зеленский отвечал на вопрос о том, получила ли Украина поддержку от кого-либо из партнеров в ситуации с бандитизмом со стороны венгерских спецслужб, и как бы он охарактеризовал свою позицию по событиям 5 марта.

"Я думаю, что ваш пример с бандитизмом очень подходит", - ответил на это глава государства.

Отвечая на другой вопрос о том, почему партнеры в основном молчат по поводу ситуации, Зеленский заявил: "От Европы нужно сегодня одно: не молчать". По словам президента, он сказал это партнерам в разговорах с ними.

Что предшествовало?

Топ комментарии
+7
Менше би язиком ляпав. Це не дипломатія а рівень бідлятства і бандитизму.
показать весь комментарий
10.03.2026 18:26 Ответить
+2
Не виправний, будучі президентом найбільшої і найсильнішої, в центрі уваги світу, країни Європи, Зеленський так і не навчився за 7 років користуватися політичними та законими важелями. А й надалі веде своє президентство наче реаліті шоу в ефірі, через " гавкання" у змі, понтами та зверненими в телеграмі.
показать весь комментарий
10.03.2026 18:29 Ответить
+2
правду з інкасаторами ми взнаємо-ніколи
показать весь комментарий
10.03.2026 18:30 Ответить
Вітьок цей ЄС рачки поставив, а вони охоче **********.
показать весь комментарий
10.03.2026 18:25 Ответить
Не в тему но важно. Зайдите на кацарские каналы-там Брянск разносят в пух и прах)) В прямом смысле. Какой-то охеренно важный военный завод
показать весь комментарий
10.03.2026 18:36 Ответить
Зато ж весело і па-пріколу!
хоть паржьом!
показать весь комментарий
10.03.2026 18:35 Ответить
Що це за ниття? Якщо з документами все в порядку - так подавай позови бл. А якщо це якийсь контрабас, то закрий ху@прійомнік і не відсвічуй, чекай на павєстку в суд.
показать весь комментарий
10.03.2026 18:30 Ответить
А чи не привід це вигнати циганів з ЄС?
показать весь комментарий
10.03.2026 18:30 Ответить
Родіна-мать Югра зовйот!
показать весь комментарий
10.03.2026 18:51 Ответить
Усе як завжди: ручні журналісти, пусті слова, тонна негативу. І таке враження, ніби ворог #1 - це не рашка, а мадяри.
показать весь комментарий
10.03.2026 18:32 Ответить
Орбаноїди нам друзі? Гоп-стоп в ценрі Європи...Це що таке?
показать весь комментарий
10.03.2026 18:34 Ответить
Знову на когось з'їзджає. Ти сам то що будеш робити, члєнограй?
показать весь комментарий
10.03.2026 18:32 Ответить
Перепрошую, а двушечка на маскву то не бандитизм? Чи єта другоє?
От що то недолуге хоче після тої двушечки від Європи? А тих двушечок за сім років вже стільки було... Мало не щодня...
От Як європа має реагувати, якщо ніяких гарантій, що та валюта і золото дійсно офіційні, а не черговий зелений мутняк? Адже від зеленої влади абсолютно ніяких конкретних кроків і доказів, що то не так. А тому...
Може саме й тому мадяри себе так нагло повели? Злодій злодія обікрав?
показать весь комментарий
10.03.2026 18:34 Ответить
МЛЯ, ТИПІЛ!
МІСЯЦЯ не дочекався виборів, не потягнув час, не промовчав, не поприкидався шлангом...
Закусив вудила та почав биковати.
Ну дійсно, він же "не лох", він же "ВЕРХОВНИЙ головнокомандувач", він же "людина з обкладинки ТАЙМС"!
Сеча у мозок давно вдарила та там надовго затрималася...
показать весь комментарий
10.03.2026 18:36 Ответить
А в нього від народження така система руху сечі в організмі - через мозок
показать весь комментарий
10.03.2026 18:39 Ответить
Во як заспівав-"європа не має мовчати"
показать весь комментарий
10.03.2026 18:43 Ответить
орбану можно. Це міськийєвропейський божевільний. А кожна велика демократія, як і велике місто, по статусу повинно мати свого міського божевільного.
показать весь комментарий
10.03.2026 18:50 Ответить
ти не ляля а в суд подавай якщо правий
показать весь комментарий
10.03.2026 18:52 Ответить
золото везлось для продажі ювелірам , рада закон прийняла в 2025 і дозволила продавати
показать весь комментарий
10.03.2026 18:55 Ответить
мы должны прийти в венгерский OTP Bank в Украине с обыском и последующим изьятием финансовых ценностей на аналогичную сумму - ответ должен быть быстрым и зеркальным!
показать весь комментарий
10.03.2026 18:55 Ответить
ти пропонуєш брати приклад с рекетирів ?
показать весь комментарий
10.03.2026 18:58 Ответить
рэкетиры ДРУГОГО языка не понимают! можешь идти в европейский суд и получить приговор через 30 лет!
показать весь комментарий
10.03.2026 19:01 Ответить
 
 