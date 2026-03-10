Зеленский о похищении инкассаторов "Ощадбанка" в Венгрии: Это бандитизм, Европа не должна молчать

Президент Владимир Зеленский заявил, что то, как Венгрия поступила с инкассаторами "Ощадбанка" и изъяла средства, является бандитизмом.

Об этом глава государства сказал на брифинге

Реакция президента на нарушение Венгрии

Зеленский отвечал на вопрос о том, получила ли Украина поддержку от кого-либо из партнеров в ситуации с бандитизмом со стороны венгерских спецслужб, и как бы он охарактеризовал свою позицию по событиям 5 марта.

"Я думаю, что ваш пример с бандитизмом очень подходит", - ответил на это глава государства.

Отвечая на другой вопрос о том, почему партнеры в основном молчат по поводу ситуации, Зеленский заявил: "От Европы нужно сегодня одно: не молчать". По словам президента, он сказал это партнерам в разговорах с ними.

Что предшествовало?

