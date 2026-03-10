РУС
Новости Венгрия задержала инкассаторские акты Украины
6 356 64

Венгрия приняла решение об изъятии средств и золота "Ощадбанка", - СМИ

Правительство Орбана решило изъять деньги и золото "Ощадбанка"

Правительство Венгрии приняло постановление об изъятии валюты и ценностей из инкассаторских автомобилей "Ощадбанка". Документ должен создать юридическую основу для этих действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Европейская правда со ссылкой на копию постановления правительства Венгрии, которая есть в распоряжении редакции.

Документ называется "О необходимых мерах в связи с необычно большим количеством наличных денег и золотых слитков, перевозившихся по территории Венгрии, с целью защиты национальных интересов безопасности государства". И он посвящен именно эпизоду с нападением венгерской спецслужбы на украинский инкассаторский конвой.

Что изъяли?

В постановлении указано, что из автомобилей инкассаторов Ощадбанка изъяли 35 миллионов евро, 40 миллионов долларов США наличными, а также девять золотых слитков весом по одному килограмму.

В документе правительство Венгрии заявляет, что "цель использования и назначение необычно большой суммы наличных денег и золота, а также правовые основания их транспортировки по территории Венгрии на месте проверки не были выяснены", а именно перевозка, по их версии, якобы происходила "не в соответствии с обычной международной практикой".

Позиция Украины и банков

Украинские власти и европейские банкиры публично опровергли эти заявления. Они объяснили, что после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году наземная транспортировка наличных стала для Украины фактически единственным возможным способом перевозки средств, поэтому такие операции происходят регулярно и не являются исключительными.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия угрожает новыми операциями из-за ситуации с "Дружбой"

Расследование и политические заявления

Несмотря на это, правительство Орбана утверждает, что "способ транспортировки имущества и лица, осуществлявшие перевозку, вызывали риски для национальной безопасности", а предыдущие 4 года перевозки средств украинскими банками приводят в качестве аргумента, который якобы усиливает "угрозы" для Венгрии.

Принятое постановление утверждает, что имеет целью выяснить, в частности, "личности перевозчиков и их возможные связи с преступными или террористическими организациями, а также последствия этой транспортной операции для национальной безопасности Венгрии". "Важно также выяснить, была ли часть указанного имущества использована на территории Венгрии, и если да – кому именно и с какой целью оно было передано, а также какое влияние это имело на национальную безопасность Венгрии", – говорится в тексте.

Как известно, в последние дни правительство Венгрии развернуло кампанию о том, что средства – вопреки имеющимся документам – якобы должны были идти на финансирование венгерской оппозиции

Не приводя никаких аргументов в пользу этих тезисов, правительство постановляет, что арестованное имущество "считается изъятым и подлежит соответствующему обращению" на период, пока будет проводиться расследование Национальной службы налогов и таможни – "в течение 60 дней после вступления в силу настоящего постановления".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Захват украинских денег является вопросом национальной безопасности Венгрии, - Сийярто

Автор: 

Венгрия (862) Ощадбанк (23)
Топ комментарии
+20
В Україні функціонує понад 400 компаній з угорським капіталом або зв'язками, багато з яких зосереджені на Закарпатті...,
10.03.2026 13:03 Ответить
+17
А що він заварив?
10.03.2026 13:01 Ответить
+12
кашу з зеленого лайна в твоїй голові заварив
10.03.2026 13:13 Ответить
Ото як! Тепер будь хто, будь що,будь де може вилучити,конфіскувати та націоналізувати що завгодно! Тоді прощавай "Дружба"
10.03.2026 13:00 Ответить
Кажуть шо крадене і чорний нал....а райфазен банк шось загадково мовчить
10.03.2026 13:32 Ответить
Кто говорит.Их министр Лазар уже фактически признал что все эти задержания через нефтепровод Дружба и это фактически является шантажом
10.03.2026 13:49 Ответить
Шантаж злодіїв...він сказав шо вже не будуть закривати очі на отакі перевезення ...чому райфазен банк не сказав шо це він давав ці гроші та золото як заявили в ощаді ??
10.03.2026 13:54 Ответить
Клоун а ты все за свое .Лазар же прямо намекнул,что ситуация с перевозкой валюты и не только ощадбанка разрешится только после решения с возобновлением транзита нефти по дружбе
10.03.2026 14:01 Ответить
А наш то президент,що заварив оце все,прокоментує?
показать весь комментарий
10.03.2026 13:00 Ответить
А що він заварив?
10.03.2026 13:01 Ответить
кашу з зеленого лайна в твоїй голові заварив
10.03.2026 13:13 Ответить
А кого б ти хотів? Ведмедчука? Чи Мураєва?А може Добкіна?
показать весь комментарий
Головне що тобі це підходить.Це головне.
показать весь комментарий
Лідора сонцесяючого потужного на кластері
показать весь комментарий
G заміни на К . Це буде біль чесно перед собою .
показать весь комментарий
Скадлал і результат-ось це все
показать весь комментарий
І ситуація зміниться?
показать весь комментарий
Хм....а голову в пісок запхати якось допоможе?
показать весь комментарий
Орбан створює "прецедент"... Але він не той, на який він надіється... Просто європейські банкіри (і ЄС), будуть знать, що з очолюваним ним урядом небезпечно мать справу...
показать весь комментарий
10.03.2026 13:01 Ответить
Просто ЄС недодасть на цю суму орбанцям допомогу,а передасть ці кошти Україні,але репутація орбанців буде безповоротно сплюндрована і не побачать вони більше нафти через Дружбу!
показать весь комментарий
Цього не скажу - не знаю...
показать весь комментарий
В Україні функціонує понад 400 компаній з угорським капіталом або зв'язками, багато з яких зосереджені на Закарпатті...,
10.03.2026 13:03 Ответить
Немає в вас методів проти Кості Саприкіна - Орбан
10.03.2026 13:03 Ответить
щось Угорщина зовсім вже ******
10.03.2026 13:06 Ответить
конкретно Орбан
10.03.2026 13:14 Ответить
Постанови, накази та інші документи, оформлені заднім числом, не мають юридичної сили та вважаються незаконними. Такі дії сприймаються як фальсифікація документів.
10.03.2026 13:08 Ответить
Державний рекет? Це нормально. США майже 30 років не повертають Україні гроші, які вкрав Павло Лазаренко. І нічо, дружимо, майже в ясна цілуємося.
Бо хтось знає чиї то гроші були.
10.03.2026 13:08 Ответить
Кажуть, ОТР банк угорський, а працює в Україні.
10.03.2026 13:10 Ответить
Проклята циганва заховалася за п*яту статтю НАТО бикує!
показать весь комментарий
Узаконення рекету.
Ось тільки орбан, як і його кацапські пращури, забуває, що в цю можна грати вдвох.
10.03.2026 13:11 Ответить
Якщо не було супроводжуючих документів,то це по суті контрабас
показать весь комментарий
Кому гроші везли ?
показать весь комментарий
Міжнародні юристи - ваш вихід !
Певен - такий задокументований акт державного грабунку це просто подарунок для тямущих правників !
10.03.2026 13:16 Ответить
Блін, робіть відповідні дії не жуючи соплі. Мадяри як і кацапи не розуміють поки їм в диню не завалити.
10.03.2026 13:16 Ответить
А слабо зеленському, показати орбану, свою "Фламінгу"...
показать весь комментарий
Поставити орбана на лічильник, як у 90-ті.
показать весь комментарий
Інкасаторами і машинами ощадбанку прикрилися діянія общакбанку?
показать весь комментарий
Вангуєш?
показать весь комментарий
100% черговий Зе мутняк. Бубочці і К° заважають красти на війні, які всі погані.
показать весь комментарий
Дивна ситуація. Купу заяв про хазяїв того золота і бабок. Але вони мочвчать. Якщо везли з Австрії в Україну, то чому захопили машину на південь від Будапешта на Белградській трасі? Пряма догога з Австрії в Україну через Словакію. Якщо кажуть, що це кошти Райфанзен банку, то чому банк не втоптує мадярів д землю? Чому перевозилось золото не в стандартних контейнерах, де не можна злитки пошкодити, а везли просто в сумках? Може машина все ж їхала з України в Сербію до Наумова?
показать весь комментарий
Та хіба можна Зе не довіряти? Подивися телемарафон.😀
показать весь комментарий
Це військова таємниця. В нас журналісти мовчать, розслідувачі теж. Табу, як бусифікація чи анал.
показать весь комментарий
а те що це свідома акція щоб мадяр ще більше в лайно втоптати перед ЄС , нє ? Не підходить до вашої ≪мутної≫ історії ?
показать весь комментарий
Може були причини. Навігатор забули включити і з маршруту збилися,або автобани переплутали.)
Дивує, чому влада мовчки ковтає усі ці орбанівські "закидони".
показать весь комментарий
Такі вантажи страхуються. Якщо, як стверджує Ощад, з документами все добре, то мадярам прийдеться спілкуватися з постачальником послуг, австрійцями і страхувальником, британцями.
показать весь комментарий
100% так і буде .
Але орбанівцям на це пофігу - якщо вони програють вибори - це все буде розгрібати вже нова влада , а якщо виграють - це вже буде не важливо
показать весь комментарий
Страховиками. А хто страховик в цьому випадку?
показать весь комментарий
Якась європейська страхова інституція. Наприклад UNIQA яка частково належить Raiffaisen group.
показать весь комментарий
може час заявити про розрив діпвідносин, і мінувати кордон з цими шлейперами?
показать весь комментарий
Так станемо всі як один, ЗСУ по телефону, на захист обкраденої держави! ....
Мені ото цікаво - кого будуть звинувачувати в тому що орбан виграв вибори?
Мабуть тупий угорський нарід.
показать весь комментарий
Попередить банду Орбана,що якщо гроші не будуть повернуті протягом тижня,то на таку ж суму буде конфісковано активів ОТР банку.
показать весь комментарий
Може просто відправити війська в Будапешт? Нав все рівно ЄС не бачити як своїх вух.
Так хоч поржем по приколу.
показать весь комментарий
Та ти шо. Пацан сказав - пацан зробив, а як що не зробив, то знову сказав
показать весь комментарий
зеленскій введі вайска!
показать весь комментарий
Це схоже на піратську спецоперацію кацапів з захопленням моряків в Азовському морі. Видно що кремлівські політтехнологи вже трудяться на Вітю.
А все тому що в нас при владі імпотентне бидло.
показать весь комментарий
У мене питання, довго ще в Україні буде працюввти угорський "ОТР-банк", може, раз пішла така "гулянка", час націоналізувати його активи?
показать весь комментарий
Орбан + путін = злодюги вищого гатунку і європейці про це знають ,
але всі чекають на вибори !!
Побачимо чим закінчиться цей шантаж Орбана і путлєра !
10.03.2026 13:46 Ответить
До выборов не надо никаких ответных действий предаринимать ,чтобы не дай Бог ,урбану рейтинг не поднять и не помочь выиграть выборы.Ну а после уже работать с новой властью Мадяра и действовать соответственно
показать весь комментарий
орбан пошел ва-банк?
такой чуши в оправдание своих действий, я, кроме, путина с его "печенегами" еще ни разу не слышал...
что ж его так придавило? обиделся за "пузо"? неужели такой обидчивый, что решил на кон поставить всю свою политическую карьеру? и, возможно, не только ее, это ведь очень "жесткий" прецедент, думаю, Макрон с Шольцем и остальные европейские лидеры, слегка офуели от таких действий от "союзника".
показать весь комментарий
Вочевидь, чморбани хочуть змусити Україну зробити якісь агресивні дії у відповідь, щоб отримати хоч якісь дивіденти до виборів. Але, думаю, цей хід вже прорахований, і чморбану нічого не свитить, окрім ганьби та судового позову у суді Євросоюзу, де шансів виграти у нього буде 0. Але, мабуть, до цього справа не дійде, бо після програшу на виборах нова влада поверне усе, а чморбан з великою вірогідністю буде заарештований, якщо не встигне змитися на болота.
показать весь комментарий
Именно и недоху ни в коем случае не надо сейчас ничего чудить ,чтобы не помочь этому чурбану на выборах ,а там уже работать с новой властью
показать весь комментарий
не розділяю оптимізму коментаторів. так, орбан під*р. Але раз пішов на цей крок, значить чимось підстрахований, значить російські політологи прорахували розвиток подій наперед.

Тому всі здогадки, що "страхова виїбе *рбана", "ЄК конфіскує щось в угорщини" , "орбан все поверне з відсотками" тощо ... Ну камон.
показать весь комментарий
вже б давно єврокомісія сказала своє слово, банки б зробили публічні заяви (і це б погіршило репутацію орбана ще більше)...А цього - не відбувається.
показать весь комментарий
