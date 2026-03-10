Венгрия приняла решение об изъятии средств и золота "Ощадбанка", - СМИ
Правительство Венгрии приняло постановление об изъятии валюты и ценностей из инкассаторских автомобилей "Ощадбанка". Документ должен создать юридическую основу для этих действий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Европейская правда со ссылкой на копию постановления правительства Венгрии, которая есть в распоряжении редакции.
Документ называется "О необходимых мерах в связи с необычно большим количеством наличных денег и золотых слитков, перевозившихся по территории Венгрии, с целью защиты национальных интересов безопасности государства". И он посвящен именно эпизоду с нападением венгерской спецслужбы на украинский инкассаторский конвой.
Что изъяли?
В постановлении указано, что из автомобилей инкассаторов Ощадбанка изъяли 35 миллионов евро, 40 миллионов долларов США наличными, а также девять золотых слитков весом по одному килограмму.
В документе правительство Венгрии заявляет, что "цель использования и назначение необычно большой суммы наличных денег и золота, а также правовые основания их транспортировки по территории Венгрии на месте проверки не были выяснены", а именно перевозка, по их версии, якобы происходила "не в соответствии с обычной международной практикой".
Позиция Украины и банков
Украинские власти и европейские банкиры публично опровергли эти заявления. Они объяснили, что после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году наземная транспортировка наличных стала для Украины фактически единственным возможным способом перевозки средств, поэтому такие операции происходят регулярно и не являются исключительными.
Расследование и политические заявления
Несмотря на это, правительство Орбана утверждает, что "способ транспортировки имущества и лица, осуществлявшие перевозку, вызывали риски для национальной безопасности", а предыдущие 4 года перевозки средств украинскими банками приводят в качестве аргумента, который якобы усиливает "угрозы" для Венгрии.
Принятое постановление утверждает, что имеет целью выяснить, в частности, "личности перевозчиков и их возможные связи с преступными или террористическими организациями, а также последствия этой транспортной операции для национальной безопасности Венгрии". "Важно также выяснить, была ли часть указанного имущества использована на территории Венгрии, и если да – кому именно и с какой целью оно было передано, а также какое влияние это имело на национальную безопасность Венгрии", – говорится в тексте.
Как известно, в последние дни правительство Венгрии развернуло кампанию о том, что средства – вопреки имеющимся документам – якобы должны были идти на финансирование венгерской оппозиции
Не приводя никаких аргументов в пользу этих тезисов, правительство постановляет, что арестованное имущество "считается изъятым и подлежит соответствующему обращению" на период, пока будет проводиться расследование Национальной службы налогов и таможни – "в течение 60 дней после вступления в силу настоящего постановления".
Бо хтось знає чиї то гроші були.
Ось тільки орбан, як і його кацапські пращури, забуває, що в цю можна грати вдвох.
Певен - такий задокументований акт державного грабунку це просто подарунок для тямущих правників !
Дивує, чому влада мовчки ковтає усі ці орбанівські "закидони".
Але орбанівцям на це пофігу - якщо вони програють вибори - це все буде розгрібати вже нова влада , а якщо виграють - це вже буде не важливо
Мені ото цікаво - кого будуть звинувачувати в тому що орбан виграв вибори?
Мабуть тупий угорський нарід.
Так хоч поржем по приколу.
А все тому що в нас при владі імпотентне бидло.
але всі чекають на вибори !!
Побачимо чим закінчиться цей шантаж Орбана і путлєра !
такой чуши в оправдание своих действий, я, кроме, путина с его "печенегами" еще ни разу не слышал...
что ж его так придавило? обиделся за "пузо"? неужели такой обидчивый, что решил на кон поставить всю свою политическую карьеру? и, возможно, не только ее, это ведь очень "жесткий" прецедент, думаю, Макрон с Шольцем и остальные европейские лидеры, слегка офуели от таких действий от "союзника".
Тому всі здогадки, що "страхова виїбе *рбана", "ЄК конфіскує щось в угорщини" , "орбан все поверне з відсотками" тощо ... Ну камон.