Угорщина ухвалила рішення про вилучення коштів та золота "Ощадбанку", - ЗМІ

Уряд Угорщини ухвалив постанову про вилучення валюти та цінностей з інкасаторських автомобілів "Ощадбанку". Документ має створити юридичне підґрунтя для цих дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Європейська правда із посиланням на копію постанови уряду Угорщини, яка є в розпорядженні редакції.

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Документ має назву "Про необхідні заходи у зв’язку з незвично великою кількістю готівки та золотих зливків, що перевозилися територією Угорщини, з метою захисту національних інтересів безпеки держави". І він присвячений саме епізоду з нападом угорської спецслужби на український інкасаторський конвой.

Що вилучили?

У постанові зазначено, що з автомобілів інкасаторів Ощадбанк вилучили 35 мільйонів євро, 40 мільйонів доларів США готівкою, а також дев’ять золотих зливків вагою по одному кілограму.

У документі уряд Угорщини заявляє, що "мета використання та призначення незвично великої суми готівки й золота, а також правові підстави їх транспортування територією Угорщини на місці перевірки не були з’ясовані", а саме перевезення, за їхньою версією, нібито відбувалося "не відповідно до звичайної міжнародної практики".

Позиція України та банків

Українська влада та європейські банкіри публічно спростували ці заяви. Вони пояснили, що після початку повномасштабного вторгнення Росія у 2022 році наземне транспортування готівки стало для України фактично єдиним можливим способом перевезення коштів, тому такі операції відбуваються регулярно і не є винятковими.

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Розслідування та політичні заяви

Попри це, уряд Орбана стверджує, що "спосіб транспортування майна та особи, які здійснювали перевезення, викликали ризики для національної безпеки", а попередні 4 роки перевезення коштів українськими банками наводять як аргумент, який нібито посилює "загрози" для Угорщини.

Ухвалена постанова стверджує, що має на меті з’ясувати, зокрема, "особистості перевізників та їх можливих зв’язків із злочинними або терористичними організаціями, а також наслідків цієї транспортної операції для національної безпеки Угорщини". "Важливо також з’ясувати, чи була частина зазначеного майна використана на території Угорщини, і якщо так – кому саме та з якою метою воно було передане, а також який вплив це мало на національну безпеку Угорщини", – йдеться у тексті.

Як відомо, останніми днями уряд Угорщини розгорнув кампанію про те, що кошти – всупереч наявним документам – нібито мали йти на фінансування угорської опозиції

Не наводячи жодних аргументів на користь цих тез, уряд Постановляють, що заарештоване майно "вважається вилученим і підлягає відповідному поводженню" на період, поки буде відбуватися розслідування Національної служби податків і митниці – "протягом 60 днів після набрання чинності цією постановою".

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