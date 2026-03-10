Угорщина ухвалила рішення про вилучення коштів та золота "Ощадбанку", - ЗМІ
Уряд Угорщини ухвалив постанову про вилучення валюти та цінностей з інкасаторських автомобілів "Ощадбанку". Документ має створити юридичне підґрунтя для цих дій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Європейська правда із посиланням на копію постанови уряду Угорщини, яка є в розпорядженні редакції.
Документ має назву "Про необхідні заходи у зв’язку з незвично великою кількістю готівки та золотих зливків, що перевозилися територією Угорщини, з метою захисту національних інтересів безпеки держави". І він присвячений саме епізоду з нападом угорської спецслужби на український інкасаторський конвой.
Що вилучили?
У постанові зазначено, що з автомобілів інкасаторів Ощадбанк вилучили 35 мільйонів євро, 40 мільйонів доларів США готівкою, а також дев’ять золотих зливків вагою по одному кілограму.
У документі уряд Угорщини заявляє, що "мета використання та призначення незвично великої суми готівки й золота, а також правові підстави їх транспортування територією Угорщини на місці перевірки не були з’ясовані", а саме перевезення, за їхньою версією, нібито відбувалося "не відповідно до звичайної міжнародної практики".
Позиція України та банків
Українська влада та європейські банкіри публічно спростували ці заяви. Вони пояснили, що після початку повномасштабного вторгнення Росія у 2022 році наземне транспортування готівки стало для України фактично єдиним можливим способом перевезення коштів, тому такі операції відбуваються регулярно і не є винятковими.
Розслідування та політичні заяви
Попри це, уряд Орбана стверджує, що "спосіб транспортування майна та особи, які здійснювали перевезення, викликали ризики для національної безпеки", а попередні 4 роки перевезення коштів українськими банками наводять як аргумент, який нібито посилює "загрози" для Угорщини.
Ухвалена постанова стверджує, що має на меті з’ясувати, зокрема, "особистості перевізників та їх можливих зв’язків із злочинними або терористичними організаціями, а також наслідків цієї транспортної операції для національної безпеки Угорщини". "Важливо також з’ясувати, чи була частина зазначеного майна використана на території Угорщини, і якщо так – кому саме та з якою метою воно було передане, а також який вплив це мало на національну безпеку Угорщини", – йдеться у тексті.
Як відомо, останніми днями уряд Угорщини розгорнув кампанію про те, що кошти – всупереч наявним документам – нібито мали йти на фінансування угорської опозиції
Не наводячи жодних аргументів на користь цих тез, уряд Постановляють, що заарештоване майно "вважається вилученим і підлягає відповідному поводженню" на період, поки буде відбуватися розслідування Національної служби податків і митниці – "протягом 60 днів після набрання чинності цією постановою".
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Тому всі здогадки, що "страхова виїбе *рбана", "ЄК конфіскує щось в угорщини" , "орбан все поверне з відсотками" тощо ... Ну камон.
Але в цілому йому пофіг, це ж не новина про успіхи Бариги Шоколадного
а краще - взагалі позбавити його банківської ліцензії!
Або вилучити валюту та цінності тв користуватися!
Орбан, ці бабки не твої, пацан повинен відповісти за базар!
Бабло на бочку й пішов слідом за всім відомим
російським військовим кораблем!
За таке посла вже треба було викликати на килимок, а цим упирям натякнути, що ми - Українці вже злі на них, й можемо одного дня чи вечора привітатись з ними: "Добрго вечора, ми з України"!
Алі кодлу все пофіг - тільки розпил
Репутація зеленої срані то робити дозволяє, а тому всі й мовчать!
ЗЕсрань вже так обісралась, що хрін його знає, чи то легальні кошти, а чи черговий зелений мутняк. Чи то в Україну везли, а чи навпаки, вивозили...
Репутація...
репутація *********** срані ніяк не завадила чистоплюям з ЄС не конфісковувати його актвиви, тож твій кукурік мимо каси.
А з тим ти не жартуй, лікуйся а то ж хвороба прогресує. Хоча, зебілізм, кажуть, взагалі не лікується.
Довбануте, ти хочеш щось від Європи, від США, від хрен зна кого.. бо що, ідіоте? Бо всі вони тобі щось винні?
От чому Європа мала тобі віддати ті кошти? Бо ж, знову, що? Щоб міндчі з зеленськими двушечку на маскву мали з чого надсилати?
Чи сьогодні що має сказати Європа, якщо ЗЕсрань сама спровокувала ту всю херню. І їй хтось має тепер вірити? після міндічів, після яєць по 17, після погроз Угорщині збройними силами, після того всього безперервного зеленого трешу?
От ти дійсно такий дебіл? Хоча, які тут сумніви...
які саме, кошти, аустист, уточни будь ласка?
Ти питаєш чому Європа мала віддати кошти русні чи чому Європа має віддати спизжені кошти Ощаду?
і до чого тут якась віра чи не віра зеленим коли мова йде про цілком конкретне питання - позасудовий аршет чужих грошей
Тобі сцють на обличчя а ти обтікаєш і такий "це все міндіч і двушечки на москву! клятий міндіч, от якби не міндіч то мене б не обісцяли".
На рахунок інкасаторів, дурнувате, орбан так вчинив, бо ЗЕсрнь йому то дозволила. І тобі та срань сцить межи очі, вже сім рокі, а ти щасливий. Європа мовчить, бо ж репутація в ЗЕсрані така! Тупий, не доходить?
Як і чому то все так, тут тобі вже до психіатра. Пролікуєшся, видужаєш, може тоді й втямиш. А доти, йди на хрін в палату, уколи чекають.
дивись, їбанько - тобі коли дуже кортить щось хрюкнути з розумним виглядом, то треба старатись хоча б робити вигляд що не проїбав хід дискусії.
Ніка справедливо зауважила що Європка так і не наважались конфіскувати активи русні, хоча репутація у свинособак - гірше нема куди. І навіть правові механізми під таку конфіскацію також можна було підвести.
Але коли мудярва просто віджала на трасі бабло українського банку, не підтерши цей свій акт дефекації на міжнародне право жодним завалящим папірцем з рішенням суду чи хоча б звинувачення/підозри - Євпрока затягла язика в сраку і ніхто в цілім ЄС навіть не намагався спитати - по яким нормам закону відбувся такий бадьорий гоп-стоп. Хоча враховуючи прецедент з русньою можна було б подумати, що репутація жертви експропріація для цих принципових поборників букви і духу закону в подібній ситуації значення мати не повинна аж ніяк.
І тут ти вриваєшся зі своїм нахрюками про міндічєй і двушечку на москву і розповідаєш що зєля - це головна причина ********* мадярви і куколдизму ЄС.
Хоча це вочевидь не так з описаних мною причин.
Ну от тепер і скажи - чи не довбойоб ти часом і че не піти тобі вже нарешті *****?
а так це все нагадує напад банди угрівського джессі джеймса на повозку з добром українських "містера і місіс сміт"
Міністр Янош Лазар https://x.com/b_domotor/status/2031062567188140501 у нео-ватнику (фуфайці), коли відмовляється віддавати українські валюту та цінності.
Пропозицію підтримали 142 голосами «за», 28 «проти», ще чотири парламентарі «утрималися».
У резолюції зазначається, що інтеграція України до Євросоюзу, поки діє воєнний стан, «ризикує зробити ЄС прямою стороною конфлікту». Парламентарі закликають уряд Угорщини не підтримувати початок переговорів про вступ з Києвом та виступати проти членства українців в ЄС.
... А якщо це спеціально спрямовано проти України за мовчазної підтримки ЄС, то питань більше нема