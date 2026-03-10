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Новини Угорщина затримала інкасаторські авто Ощадбанку
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Угорщина ухвалила рішення про вилучення коштів та золота "Ощадбанку", - ЗМІ

Уряд Орбана вирішив вилучити гроші та золото "Ощадбанку"

Уряд Угорщини ухвалив постанову про вилучення валюти та цінностей з інкасаторських автомобілів "Ощадбанку". Документ має створити юридичне підґрунтя для цих дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Європейська правда із посиланням на копію постанови уряду Угорщини, яка є в розпорядженні редакції.

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Документ має назву "Про необхідні заходи у зв’язку з незвично великою кількістю готівки та золотих зливків, що перевозилися територією Угорщини, з метою захисту національних інтересів безпеки держави". І він присвячений саме епізоду з нападом угорської спецслужби на український інкасаторський конвой.

Що вилучили?

У постанові зазначено, що з автомобілів інкасаторів Ощадбанк вилучили 35 мільйонів євро, 40 мільйонів доларів США готівкою, а також дев’ять золотих зливків вагою по одному кілограму.

У документі уряд Угорщини заявляє, що "мета використання та призначення незвично великої суми готівки й золота, а також правові підстави їх транспортування територією Угорщини на місці перевірки не були з’ясовані", а саме перевезення, за їхньою версією, нібито відбувалося "не відповідно до звичайної міжнародної практики".

Позиція України та банків

Українська влада та європейські банкіри публічно спростували ці заяви. Вони пояснили, що після початку повномасштабного вторгнення Росія у 2022 році наземне транспортування готівки стало для України фактично єдиним можливим способом перевезення коштів, тому такі операції відбуваються регулярно і не є винятковими.

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Розслідування та політичні заяви

Попри це,  уряд Орбана стверджує, що "спосіб транспортування майна та особи, які здійснювали перевезення, викликали ризики для національної безпеки", а попередні 4 роки перевезення коштів українськими банками наводять як аргумент, який нібито посилює "загрози" для Угорщини.

Ухвалена постанова стверджує, що має на меті з’ясувати, зокрема, "особистості перевізників та їх можливих зв’язків із злочинними або терористичними організаціями, а також наслідків цієї транспортної операції для національної безпеки Угорщини". "Важливо також з’ясувати, чи була частина зазначеного майна використана на території Угорщини, і якщо так – кому саме та з якою метою воно було передане, а також який вплив це мало на національну безпеку Угорщини", – йдеться у тексті.

Як відомо, останніми днями уряд Угорщини розгорнув кампанію про те, що кошти – всупереч наявним документам – нібито мали йти на фінансування угорської опозиції

Не наводячи жодних аргументів на користь цих тез, уряд Постановляють, що заарештоване майно "вважається вилученим і підлягає відповідному поводженню" на період, поки буде відбуватися розслідування Національної служби податків і митниці – "протягом 60 днів після набрання чинності цією постановою".

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Автор: 

Угорщина (3024) Ощадбанк (809)
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Топ коментарі
+40
В Україні функціонує понад 400 компаній з угорським капіталом або зв'язками, багато з яких зосереджені на Закарпатті...,
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10.03.2026 13:03 Відповісти
+30
щось Угорщина зовсім вже ******
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10.03.2026 13:06 Відповісти
+29
А що він заварив?
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10.03.2026 13:01 Відповісти
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не розділяю оптимізму коментаторів. так, орбан під*р. Але раз пішов на цей крок, значить чимось підстрахований, значить російські політологи прорахували розвиток подій наперед.

Тому всі здогадки, що "страхова виїбе *рбана", "ЄК конфіскує щось в угорщини" , "орбан все поверне з відсотками" тощо ... Ну камон.
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10.03.2026 13:53 Відповісти
вже б давно єврокомісія сказала своє слово, банки б зробили публічні заяви (і це б погіршило репутацію орбана ще більше)...А цього - не відбувається.
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10.03.2026 13:55 Відповісти
Не могла меркелиха таке передбачити. Піратство всередині ЄС.
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10.03.2026 15:01 Відповісти
Спеціальна провокація. Але відповідати треба сразу після виборів. Но щось мені каже, що наш потужний може в халеричній йому манері нарубати дров.
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10.03.2026 14:25 Відповісти
Воно навіжжене ( *******).
Але в цілому йому пофіг, це ж не новина про успіхи Бариги Шоколадного
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10.03.2026 14:42 Відповісти
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10.03.2026 14:28 Відповісти
Ви ж текстом поясніть - OTP Bank в Україні - це дочка мад'ярского банку. Тепер можна заарештувати майно , посадити десяток топ-менеджерів,
а краще - взагалі позбавити його банківської ліцензії!
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10.03.2026 17:52 Відповісти
Можна, але постраждають в першу чергу українські клієнти...
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10.03.2026 18:16 Відповісти
Якщо націоналізувати та ввести свою адміністрацію - то не постраджають. Але це шлях до розвитку конфлікту...... Їх потрібно бити юридично та фінансово за незаконні дії, а не займатися тим же державним бандитизмом.....
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10.03.2026 19:11 Відповісти
Дзеркально притримати, поки не віддадуть!
Або вилучити валюту та цінності тв користуватися!
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10.03.2026 20:03 Відповісти
Ну, такі "патріоти", може, нехай трохи і постраждають!
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10.03.2026 20:01 Відповісти
Відкритий грабунок України!
Орбан, ці бабки не твої, пацан повинен відповісти за базар!
Бабло на бочку й пішов слідом за всім відомим
російським військовим кораблем!
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10.03.2026 14:33 Відповісти
Спокійно, вилучення це ще не конфіскація. Просто перенесли цінності до захищенного сховища.
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10.03.2026 14:40 Відповісти
До якого сховища, до свого власного, де все наше, стало всим їхнім?!
За таке посла вже треба було викликати на килимок, а цим упирям натякнути, що ми - Українці вже злі на них, й можемо одного дня чи вечора привітатись з ними: "Добрго вечора, ми з України"!
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10.03.2026 14:44 Відповісти
Згоден, навіть без жирного шрифту чудово розумію і поділяю вашу роздратованість
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10.03.2026 14:47 Відповісти
ще не доведено що то "ваше"
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10.03.2026 15:33 Відповісти
Звичайно, що кошти та цінності повернуть і з відсотками. Але хто із Ощаду приймав рішення про логістику перевезень ? Як враховував ризики ? Або хоча б читав новини ?
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10.03.2026 14:39 Відповісти
якби ми мали дипломатію вже б банкіри всього світу ігнорували б ту орбанщіну окуповану *******.
Алі кодлу все пофіг - тільки розпил
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10.03.2026 14:40 Відповісти
От вам і Європа яка побоялась конфісковувати російські гроші на користь знекровленної України, і орбан який всіх крутив на своєму в'ялому х...ю, і без обговорень і дозвілові інших членів ЄС все спіздив і навіть визнав, що спіздив в України кошти аби її тероризувати і шантажувати.
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10.03.2026 14:47 Відповісти
Пост від Бабченка кроком вище то все пояснює.
Репутація зеленої срані то робити дозволяє, а тому всі й мовчать!
ЗЕсрань вже так обісралась, що хрін його знає, чи то легальні кошти, а чи черговий зелений мутняк. Чи то в Україну везли, а чи навпаки, вивозили...
Репутація...
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10.03.2026 15:06 Відповісти
Ану нагадай мені, спеціалісте з міжнародної репутації, як міжнародний суд розглянув справу про розмежування чорноморського шельфу між Румунією та Україною - згідно до закону, репутації , чи може , належності до ЄС ?
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10.03.2026 15:53 Відповісти
"Репутація зеленої срані"

репутація *********** срані ніяк не завадила чистоплюям з ЄС не конфісковувати його актвиви, тож твій кукурік мимо каси.
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10.03.2026 16:16 Відповісти
От як вам, придуркам зеленим, вдається і уколи пропускати, і від санітарів ховатись?
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10.03.2026 16:22 Відповісти
Ти просто тупуватий трошки, ну буває. Хоча це справді трохи важко - знайти в 2026 році живого віруна в якусь там "репутацію". Хоча рашки, хоч ЄС, хоч Америки.
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10.03.2026 19:56 Відповісти
Ти само хоч зрозуміло, що само тут висрало? А чи знову укол пропустив?
А з тим ти не жартуй, лікуйся а то ж хвороба прогресує. Хоча, зебілізм, кажуть, взагалі не лікується.
Довбануте, ти хочеш щось від Європи, від США, від хрен зна кого.. бо що, ідіоте? Бо всі вони тобі щось винні?
От чому Європа мала тобі віддати ті кошти? Бо ж, знову, що? Щоб міндчі з зеленськими двушечку на маскву мали з чого надсилати?
Чи сьогодні що має сказати Європа, якщо ЗЕсрань сама спровокувала ту всю херню. І їй хтось має тепер вірити? після міндічів, після яєць по 17, після погроз Угорщині збройними силами, після того всього безперервного зеленого трешу?
От ти дійсно такий дебіл? Хоча, які тут сумніви...
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10.03.2026 20:09 Відповісти
"От чому Європа мала тобі віддати ті кошти"

які саме, кошти, аустист, уточни будь ласка?
Ти питаєш чому Європа мала віддати кошти русні чи чому Європа має віддати спизжені кошти Ощаду?
і до чого тут якась віра чи не віра зеленим коли мова йде про цілком конкретне питання - позасудовий аршет чужих грошей

Тобі сцють на обличчя а ти обтікаєш і такий "це все міндіч і двушечки на москву! клятий міндіч, от якби не міндіч то мене б не обісцяли".
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10.03.2026 20:13 Відповісти
На рахунок коштів, дебіле, то ти вже сам з собою розбирайся, що ти мав на увазі, що там мали конфіскувати і які проблеми з репутацією в Європи.
На рахунок інкасаторів, дурнувате, орбан так вчинив, бо ЗЕсрнь йому то дозволила. І тобі та срань сцить межи очі, вже сім рокі, а ти щасливий. Європа мовчить, бо ж репутація в ЗЕсрані така! Тупий, не доходить?
Як і чому то все так, тут тобі вже до психіатра. Пролікуєшся, видужаєш, може тоді й втямиш. А доти, йди на хрін в палату, уколи чекають.
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10.03.2026 20:39 Відповісти
"Європа мовчить, бо ж репутація в ЗЕсрані така! Тупий, не доходить?"

дивись, їбанько - тобі коли дуже кортить щось хрюкнути з розумним виглядом, то треба старатись хоча б робити вигляд що не проїбав хід дискусії.

Ніка справедливо зауважила що Європка так і не наважались конфіскувати активи русні, хоча репутація у свинособак - гірше нема куди. І навіть правові механізми під таку конфіскацію також можна було підвести.
Але коли мудярва просто віджала на трасі бабло українського банку, не підтерши цей свій акт дефекації на міжнародне право жодним завалящим папірцем з рішенням суду чи хоча б звинувачення/підозри - Євпрока затягла язика в сраку і ніхто в цілім ЄС навіть не намагався спитати - по яким нормам закону відбувся такий бадьорий гоп-стоп. Хоча враховуючи прецедент з русньою можна було б подумати, що репутація жертви експропріація для цих принципових поборників букви і духу закону в подібній ситуації значення мати не повинна аж ніяк.

І тут ти вриваєшся зі своїм нахрюками про міндічєй і двушечку на москву і розповідаєш що зєля - це головна причина ********* мадярви і куколдизму ЄС.

Хоча це вочевидь не так з описаних мною причин.

Ну от тепер і скажи - чи не довбойоб ти часом і че не піти тобі вже нарешті *****?
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10.03.2026 22:23 Відповісти
Дебіле, відстань, надоїв...
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11.03.2026 09:08 Відповісти
Угорщина відверто , обсолютно розбійницким шляхом , вкрала гроші у воюючої України! Де міністр закордонних справ, де посли, де "нацвялічнєйший янєлох"???!!! Має бути відповідь, у рамках Закону, з боку України!!!
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10.03.2026 15:01 Відповісти
А чому немає питань в першу чергу до охорони? Навіщо там цілий генерал, озброєна охорона і просто здали цінності? Якась мутна історія
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10.03.2026 16:03 Відповісти
До охорони??? Капець...
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10.03.2026 17:35 Відповісти
Охорона від бандитів ..Ви пропонуєте воювати зі спецслужбами Угорщини на їх территорії ?
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10.03.2026 20:14 Відповісти
Я не знаю невже не можна було передбачити з ким маєте справу це типовий проросійський режим який догоджає кремлю.І жодних позовів в міжнародні судди.
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10.03.2026 15:20 Відповісти
Якщо до цього з 2022 рок перевозили без проблем - як можна було передбачити цей факт розбою ?
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10.03.2026 15:54 Відповісти
якщо це гроші українських бандитів, то державна влада угрів мала передати їх державній владі України

а так це все нагадує напад банди угрівського джессі джеймса на повозку з добром українських "містера і місіс сміт"
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10.03.2026 15:27 Відповісти
Бідний Джессі - бідний Джессі Джеймс , ой бідний . Напасти на воза сімейки кілерів це тре вміти - точніше мати "везіння" .
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10.03.2026 15:52 Відповісти
Як на мене, ОТР-Банк має страждати.
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10.03.2026 15:43 Відповісти
Ну ось тут, як варіант, - призупинка діяльності і замороження активів, бо є підозра фінансування підривної діяльності на території України , цілком можливий ,але що там у того орт в Україні є , чи вистачить .......
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10.03.2026 15:59 Відповісти
...а на сомалійців гнали. А вони може теж боролися проти злочинних приватних цінностей світової мафії
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10.03.2026 17:04 Відповісти
Тічка Зеленського намародерила непосильним трудом, а мадяри віджали, з чого тепер двушку на москву посилати.
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10.03.2026 17:20 Відповісти
Ги, у мад'ярів вже підсвідомо навіть мода "ісконно" кацапська.
Міністр Янош Лазар https://x.com/b_domotor/status/2031062567188140501 у нео-ватнику (фуфайці), коли відмовляється віддавати українські валюту та цінності.
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10.03.2026 17:54 Відповісти
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10.03.2026 17:57 Відповісти
стиль - "тільки відкинувся"
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10.03.2026 18:00 Відповісти
Натуральний вафлюжнік.
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10.03.2026 20:17 Відповісти
Чому наша влада досі не відкрила кримінальну справу та не оголосила Орбана, Сіярто та всіх інших причетних угорських посадовців в міжнародний розшук за бандитизм.
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10.03.2026 18:49 Відповісти
Угорщина виступає проти євроінтеграції України. У вівторок, 10 березня, угорський парламент ухвалив резолюцію, яка «відхиляє членство України в ЄС, подальше фінансування війни та зусилля щодо перетворення Європейського Союзу на військовий альянс». Про це в X повідомив речник угорського уряду Золтан Ковач.

Пропозицію підтримали 142 голосами «за», 28 «проти», ще чотири парламентарі «утрималися».

У резолюції зазначається, що інтеграція України до Євросоюзу, поки діє воєнний стан, «ризикує зробити ЄС прямою стороною конфлікту». Парламентарі закликають уряд Угорщини не підтримувати початок переговорів про вступ з Києвом та виступати проти членства українців в ЄС.
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10.03.2026 19:13 Відповісти
Помним,любим--НІКОЛИ НЕ ЗАБУДЕМ!!!!
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10.03.2026 19:50 Відповісти
Я думаю у ОТП Банку в Україні вистачить активів для компенсації цього пограбування..
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10.03.2026 20:11 Відповісти
Надихає безпорадна позиція нашой влади. Замість активних юридичних дій якесь загадкове мичання.
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10.03.2026 20:50 Відповісти
Дуже цікаво, а в Угорщину валюту і золото приносять лелеки? Це ніяк не загрожує "національній безпеці" країн над якими вони літають???
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10.03.2026 22:22 Відповісти
Очевидно що орбан намагається заставити нас вистрілити собі в ногу. Маємо спокійно і холоднокровно затягати їх по судам, а ще краще завершити "кар'єру" цього уйобіка у в'язниці. І ЄС має бути в цьому прямо зацікавлений, якщо дійсно відстоює ті права і свободи що декларує. Чи там крім лгбт спільноти ні в кого більше прав не лишилося і можна чинити беззаконня серед білого дня абсолютно відкрито та ще й будувати собі на цьому "кар'єру"?
... А якщо це спеціально спрямовано проти України за мовчазної підтримки ЄС, то питань більше нема
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10.03.2026 22:32 Відповісти
Зеленський вже передав адресу Орбана, як обіцяв?
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11.03.2026 06:49 Відповісти
У нас є повно громадян з угорськими паспортами. Вони мають майно в Україні. Арештувати це майно. Хтось має відповідати за свавілля угорської влади.
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11.03.2026 07:14 Відповісти
арестовать имущество OTP Bank
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11.03.2026 10:42 Відповісти
Млять! Вам не понятно что ДО выборов в Венгрии шуметь - в пользу Орбана????
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11.03.2026 11:29 Відповісти
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