Зеленський про викрадення інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині: Це бандитизм, Європа не має мовчати
Президент Володимир Зеленський заявив, що те, як Угорщина повелася з інкасаторами "Ощадбанку" та вилучила кошти, є бандитизмом.
Про це голова держави сказав на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
Реакція президента на порушення Угорщини
Зеленський відповідав на запитання про те, чи отримала Україна підтримку від когось із партнерів у ситуації з бандитизмом з боку угорських спецслужб, та як би він окреслив свою позицію щодо подій 5 березня.
"Я думаю, що ваш приклад з бандитизмом дуже підходить", - відповів на це глава держави.
Відповідаючи на інше запитання стосовно того, чому партнери переважно мовчать щодо ситуації, Зеленський заявив: "Від Європи потрібно сьогодні одне: не мовчати". За словами президента, він сказав це партнерам у розмовах з ними.
Що передувало?
- Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
- Податкова Угорщини підтвердила затримання сімох громадян України.
- МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
- В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
- Ввечері 6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив про звільнення сімох українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині.
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Лідер фракції керівної партії Угорщини "Фідес" Мате Кочіш подав законопроєкт, який передбачає арешт до кінця розслідування захоплених в Угорщині коштів і цінностей українського "Ощадбанку".
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Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ситуація із вилученням валюти та золота, які перевозили інкасатори "Ощадбанку", становить питання національної безпеки країни. У Будапешті також припускають можливий зв’язок цих коштів із втручанням в угорські вибори.
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хоть паржьом!
От що то недолуге хоче після тої двушечки від Європи? А тих двушечок за сім років вже стільки було... Мало не щодня...
От Як європа має реагувати, якщо ніяких гарантій, що та валюта і золото дійсно офіційні, а не черговий зелений мутняк? Адже від зеленої влади абсолютно ніяких конкретних кроків і доказів, що то не так. А тому...
Може саме й тому мадяри себе так нагло повели? Злодій злодія обікрав?
МІСЯЦЯ не дочекався виборів, не потягнув час, не промовчав, не поприкидався шлангом...
Закусив вудила та почав биковати.
Ну дійсно, він же "не лох", він же "ВЕРХОВНИЙ головнокомандувач", він же "людина з обкладинки ТАЙМС"!
Сеча у мозок давно вдарила та там надовго затрималася...
міськийєвропейський божевільний. А кожна велика демократія, як і велике місто, по статусу повинно мати свого міського божевільного.
У вівторок, 10 березня, угорський парламент ухвалив резолюцію, яка «відхиляє членство України в ЄС, подальше фінансування війни та зусилля щодо перетворення Європейського Союзу на військовий альянс». Про це в X повідомив речник угорського уряду Золтан Ковач.
Пропозицію підтримали 142 голосами «за», 28 «проти», ще чотири парламентарі «утрималися».
У резолюції зазначається, що інтеграція України до Євросоюзу, поки діє воєнний стан, «ризикує зробити ЄС прямою стороною конфлікту». Парламентарі закликають уряд Угорщини не підтримувати початок переговорів про вступ з Києвом та виступати проти членства українців в ЄС.