Зеленський про викрадення інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині: Це бандитизм, Європа не має мовчати

Президент Володимир Зеленський заявив, що те, як Угорщина повелася з інкасаторами "Ощадбанку" та вилучила кошти, є бандитизмом.

Про це голова держави сказав на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція президента на порушення Угорщини

Зеленський відповідав на запитання про те, чи отримала Україна підтримку від когось із партнерів у ситуації з бандитизмом з боку угорських спецслужб, та як би він окреслив свою позицію щодо подій 5 березня.

"Я думаю, що ваш приклад з бандитизмом дуже підходить", - відповів на це глава держави.

Відповідаючи на інше запитання стосовно того, чому партнери переважно мовчать щодо ситуації, Зеленський заявив: "Від Європи потрібно сьогодні одне: не мовчати". За словами президента, він сказав це партнерам у розмовах з ними.

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