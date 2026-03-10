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Новини Угорщина затримала інкасаторські авто Ощадбанку
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Зеленський про викрадення інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині: Це бандитизм, Європа не має мовчати

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що те, як Угорщина повелася з інкасаторами "Ощадбанку" та вилучила кошти, є бандитизмом.

Про це голова держави сказав на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція президента на порушення Угорщини

Зеленський відповідав на запитання про те, чи отримала Україна підтримку від когось із партнерів у ситуації з бандитизмом з боку угорських спецслужб, та як би він окреслив свою позицію щодо подій 5 березня.

"Я думаю, що ваш приклад з бандитизмом дуже підходить", - відповів на це глава держави.

Відповідаючи на інше запитання стосовно того, чому партнери переважно мовчать щодо ситуації, Зеленський заявив: "Від Європи потрібно сьогодні одне: не мовчати". За словами президента, він сказав це партнерам у розмовах з ними.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина ухвалила рішення про вилучення коштів та золота "Ощадбанку", - ЗМІ

Що передувало?

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Автор: 

Угорщина (3026) Зеленський Володимир (28036) інкасатори (96) Ощадбанк (810)
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Топ коментарі
+19
Менше би язиком ляпав. Це не дипломатія а рівень бідлятства і бандитизму.
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10.03.2026 18:26 Відповісти
+12
Перепрошую, а двушечка на маскву то не бандитизм? Чи єта другоє?
От що то недолуге хоче після тої двушечки від Європи? А тих двушечок за сім років вже стільки було... Мало не щодня...
От Як європа має реагувати, якщо ніяких гарантій, що та валюта і золото дійсно офіційні, а не черговий зелений мутняк? Адже від зеленої влади абсолютно ніяких конкретних кроків і доказів, що то не так. А тому...
Може саме й тому мадяри себе так нагло повели? Злодій злодія обікрав?
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10.03.2026 18:34 Відповісти
+11
Що це за ниття? Якщо з документами все в порядку - так подавай позови бл. А якщо це якийсь контрабас, то закрий ху@прійомнік і не відсвічуй, чекай на павєстку в суд.
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10.03.2026 18:30 Відповісти
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Вітьок цей ЄС рачки поставив, а вони охоче **********.
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10.03.2026 18:25 Відповісти
Не в тему но важно. Зайдите на кацарские каналы-там Брянск разносят в пух и прах)) В прямом смысле. Какой-то охеренно важный военный завод
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10.03.2026 18:36 Відповісти
Менше би язиком ляпав. Це не дипломатія а рівень бідлятства і бандитизму.
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10.03.2026 18:26 Відповісти
Зато ж весело і па-пріколу!
хоть паржьом!
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10.03.2026 18:35 Відповісти
Мідіч це не бандитизм?
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10.03.2026 20:10 Відповісти
Ви чіто ! Как так можно ! Канєшна нєт ! Святой чілавєк жа. Работаіт на блага сваєй страни
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10.03.2026 20:19 Відповісти
Не виправний, будучі президентом найбільшої і найсильнішої, в центрі уваги світу, країни Європи, Зеленський так і не навчився за 7 років користуватися політичними та законими важелями. А й надалі веде своє президентство наче реаліті шоу в ефірі, через " гавкання" у змі, понтами та зверненими в телеграмі.
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10.03.2026 18:29 Відповісти
ну на его фоне ты просто грязь ногтевая
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10.03.2026 19:07 Відповісти
Ну щодо найсильнішої ви вже загнули. Але Україна дійсно могла б набагато більше якби Зеленський і його Зекоманда були б менш корумповані. Можна давно було б створити власну "Герань" і балістику. І тоді Київ б жив так само мирно як і мацква.
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10.03.2026 19:54 Відповісти
правду з інкасаторами ми взнаємо-ніколи
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10.03.2026 18:30 Відповісти
Що це за ниття? Якщо з документами все в порядку - так подавай позови бл. А якщо це якийсь контрабас, то закрий ху@прійомнік і не відсвічуй, чекай на павєстку в суд.
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10.03.2026 18:30 Відповісти
А чи не привід це вигнати циганів з ЄС?
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10.03.2026 18:30 Відповісти
Родіна-мать Югра зовйот!
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10.03.2026 18:51 Відповісти
Усе як завжди: ручні журналісти, пусті слова, тонна негативу. І таке враження, ніби ворог #1 - це не рашка, а мадяри.
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10.03.2026 18:32 Відповісти
Орбаноїди нам друзі? Гоп-стоп в ценрі Європи...Це що таке?
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10.03.2026 18:34 Відповісти
Знову на когось з'їзджає. Ти сам то що будеш робити, члєнограй?
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10.03.2026 18:32 Відповісти
Перепрошую, а двушечка на маскву то не бандитизм? Чи єта другоє?
От що то недолуге хоче після тої двушечки від Європи? А тих двушечок за сім років вже стільки було... Мало не щодня...
От Як європа має реагувати, якщо ніяких гарантій, що та валюта і золото дійсно офіційні, а не черговий зелений мутняк? Адже від зеленої влади абсолютно ніяких конкретних кроків і доказів, що то не так. А тому...
Може саме й тому мадяри себе так нагло повели? Злодій злодія обікрав?
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10.03.2026 18:34 Відповісти
МЛЯ, ТИПІЛ!
МІСЯЦЯ не дочекався виборів, не потягнув час, не промовчав, не поприкидався шлангом...
Закусив вудила та почав биковати.
Ну дійсно, він же "не лох", він же "ВЕРХОВНИЙ головнокомандувач", він же "людина з обкладинки ТАЙМС"!
Сеча у мозок давно вдарила та там надовго затрималася...
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10.03.2026 18:36 Відповісти
А в нього від народження така система руху сечі в організмі - через мозок
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10.03.2026 18:39 Відповісти
Во як заспівав-"європа не має мовчати"
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10.03.2026 18:43 Відповісти
орбану можно. Це міськийєвропейський божевільний. А кожна велика демократія, як і велике місто, по статусу повинно мати свого міського божевільного.
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10.03.2026 18:50 Відповісти
ти не ляля а в суд подавай якщо правий
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10.03.2026 18:52 Відповісти
золото везлось для продажі ювелірам , рада закон прийняла в 2025 і дозволила продавати
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10.03.2026 18:55 Відповісти
мы должны прийти в венгерский OTP Bank в Украине с обыском и последующим изьятием финансовых ценностей на аналогичную сумму - ответ должен быть быстрым и зеркальным!
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10.03.2026 18:55 Відповісти
ти пропонуєш брати приклад с рекетирів ?
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10.03.2026 18:58 Відповісти
рэкетиры ДРУГОГО языка не понимают! можешь идти в европейский суд и получить приговор через 30 лет!
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10.03.2026 19:01 Відповісти
в Шведський чи Британський
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10.03.2026 19:12 Відповісти
всё равно! ждать "решение" будешь ооооочень долго!
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10.03.2026 19:27 Відповісти
''Зелених слуг'' ще тільки з обшуками в банках не було. Там, де вони чимось займаються - ганьба, злочини і розчарування партнерів. То правда, що їх місце десь біля цирку.
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10.03.2026 19:31 Відповісти
ну тебе с дивана виднее - деньги ж не твои украли *****!
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10.03.2026 19:34 Відповісти
Угорщина виступає проти євроінтеграції України.
У вівторок, 10 березня, угорський парламент ухвалив резолюцію, яка «відхиляє членство України в ЄС, подальше фінансування війни та зусилля щодо перетворення Європейського Союзу на військовий альянс». Про це в X повідомив речник угорського уряду Золтан Ковач.

Пропозицію підтримали 142 голосами «за», 28 «проти», ще чотири парламентарі «утрималися».

У резолюції зазначається, що інтеграція України до Євросоюзу, поки діє воєнний стан, «ризикує зробити ЄС прямою стороною конфлікту». Парламентарі закликають уряд Угорщини не підтримувати початок переговорів про вступ з Києвом та виступати проти членства українців в ЄС.
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10.03.2026 19:15 Відповісти
Чорний нал вже тю тю, не дарма так он язики верещать, петров вже грозиться війною Угорщині, вояка недороблений.
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10.03.2026 19:37 Відповісти
Ну що добикувався .
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10.03.2026 19:51 Відповісти
Почему этот самыеюй ЕС уже неделю молчит? Может просто в суд подать и меньше трындеть? Или там такое что в суд с этим не пойдешь. Уж слишком уверено себя чувствую мадяры. Явно понимают что ответки не будет. А в ЕС решили сделать вид что ничего не заметили.
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10.03.2026 19:58 Відповісти
Нашо язиком впусту ляскаєш, - де ініціація кримінальної справи, звернення в Інтерпол і т.д.?
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10.03.2026 22:02 Відповісти
Це більше схоже на експопріацію експопріаторів.
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11.03.2026 07:37 Відповісти
 
 