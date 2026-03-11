Група угорців, які прибули для інспектування "Дружби", не має офіційного статусу, - МЗС України

Група громадян Угорщини, які прибули до України для інспектування нафтопроводу "Дружба", не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП

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Подробиці

"Ми знаємо, що сьогодні вранці на територію України заїхала група громадян Угорщини за загальними правилами для всіх громадян країн Шенгенської зони, користуючись безвізом", - сказав він.

Водночас речник наголосив, що будь-які особи з туристичною метою можуть саме так заїхати в Україну з країн Шенгену.

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"На території України ця група осіб не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей, тож точно некоректно називати їх "делегацією", - пояснив Тихий.

Він додав, що на території України можуть перебувати громадян інших держав, "які з повагою ставляться до України і дотримуються загальних правил відвідин, зокрема з туристичною метою".

Раніше повідомлялось, що угорська делегація вирушила до України на переговори щодо нафтопроводу "Дружба".

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Що відомо про стан "Дружби"?

27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".

Прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.

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