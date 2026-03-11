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Новини Поставки нафти через трубопровід Дружба
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Група угорців, які прибули для інспектування "Дружби", не має офіційного статусу, - МЗС України

Угорці прибули до України для інспектування Дружби: що відомо?

Група громадян Угорщини, які прибули до України для інспектування нафтопроводу "Дружба", не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП

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Подробиці

"Ми знаємо, що сьогодні вранці на територію України заїхала група громадян Угорщини за загальними правилами для всіх громадян країн Шенгенської зони, користуючись безвізом", - сказав він.

Водночас речник наголосив, що будь-які особи з туристичною метою можуть саме так заїхати в Україну з країн Шенгену.

Читайте також: Заміна для "Дружби": Угорщина розпочинає тестувати альтернативний нафтопровід

"На території України ця група осіб не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей, тож точно некоректно називати їх "делегацією", - пояснив Тихий.

Він додав, що на території України можуть перебувати громадян інших держав, "які з повагою ставляться до України і дотримуються загальних правил відвідин, зокрема з туристичною метою".

Раніше повідомлялось, що угорська делегація вирушила до України на переговори щодо нафтопроводу "Дружба".

Читайте: ЄС знайшов спосіб надати Україні кошти в обхід Орбана та Фіцо, - Politico

Що відомо про стан "Дружби"?

  • 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".
  • Прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про викрадення інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині: Це бандитизм, Європа не має мовчати

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Угорщина (3027) МЗС (4347) нафтопровід (454)
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Топ коментарі
+47
Так підкиньте наркоту в кишені цим туристам. Або, ще краще, електродетонатор ЕДП, він маленький.
Вчити вас ще треба ))
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11.03.2026 15:10 Відповісти
+34
Короче диверсанти. ПНІТЬ ЇХ В ДУПУ. Взагалі Угорщина союзник РФ і прсото так шастати тут не можуть - ще будуть передавати РФ щось
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11.03.2026 15:11 Відповісти
+26
А безвіз хіба не означає питань прикордонної служби про мету подорожі та наявність бронювання готелів та квитків відповідно цієї мети?
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11.03.2026 15:11 Відповісти
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Так підкиньте наркоту в кишені цим туристам. Або, ще краще, електродетонатор ЕДП, він маленький.
Вчити вас ще треба ))
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11.03.2026 15:10 Відповісти
Десь з ними і баширов з петровим ошиваються???
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11.03.2026 15:39 Відповісти
хто це в нас таким займається? невже ти людям наркоту підкидував?
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11.03.2026 15:58 Відповісти
чому іх взагалі пустили в Україну?
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11.03.2026 18:44 Відповісти
тому що вільний в'їзд для громадян ЄС .
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11.03.2026 22:57 Відповісти
я думаю що варто тебе краще підкинути- в розмінуновувачі.
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11.03.2026 16:20 Відповісти
чи не ці "гражданє Угорщини" причетні до пограбування інкасаторів України?

варто було б затримати до з'ясування....

.
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11.03.2026 18:08 Відповісти
протримати добу у наручниках і депортувати із забороною в'їзду на три роки ... Ділова пропозиція !
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11.03.2026 22:58 Відповісти
а навіщо, досить що й так з них посміялись, типа самозванці.
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11.03.2026 21:52 Відповісти
Поміялися , ну і що ? Он нині орбан сам рідні подзвонив щоб поплакати що їм українці погрожуватимуть, бо він про це точно знає ... ми сміємось -угри казяться (((
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11.03.2026 23:00 Відповісти
всі? чи деякі? а що ти хочеш з такою зовнішньою політикою від зелупені?
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12.03.2026 20:53 Відповісти
всі це про тих що сміються ? Чи деякі про тих що казяться ? Не приплітай зовнішню політику до господарських операцій , орбіки це і без тебе зробили , у них це краще вийшло , злодійський хист з генами передається , тобі з цим не поталанило - не зумів інкасаторів бомбонуть і відмазатися як вони .
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13.03.2026 00:59 Відповісти
якийсь тупорилий набір слів, ти що набухалося і пишеш? протверезій дурню.
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13.03.2026 07:31 Відповісти
І хто це і коли має зробити. Всі заняті боротьбою з НАБУ іСАП і прикриттям міндічів, Інші виловили Ігоря Кривецького на "допомозі путіну" і фабрикують кримінал.
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12.03.2026 05:33 Відповісти
А безвіз хіба не означає питань прикордонної служби про мету подорожі та наявність бронювання готелів та квитків відповідно цієї мети?
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11.03.2026 15:11 Відповісти
для відваідування України мабуь ні, та і яка проблема це все зробити? раз кажуть, що це туристи, значить туристи
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11.03.2026 21:54 Відповісти
Для вʼїзду в усі країни це відбувається саме так, а в Україну ні? Звучить дивно навіть для мирного часу
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11.03.2026 23:19 Відповісти
Короче диверсанти. ПНІТЬ ЇХ В ДУПУ. Взагалі Угорщина союзник РФ і прсото так шастати тут не можуть - ще будуть передавати РФ щось
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11.03.2026 15:11 Відповісти
А ничего что в Украине война ? А учитывая дружбу венгров со страной-террористом, кто даст гарантии что в прибывшей группе нет диверсантов или шпионов ?

К тому же, все труборповоды-- это стратегические обьекты и должны усиленно охраняться....
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11.03.2026 15:12 Відповісти
то ж сказали, що офіційного статусу не мають, а туристів на такі об'єкти не пускають.
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11.03.2026 21:55 Відповісти
Ну от їх на тому трубопроводі охорона і зловить з рюкзаками тротилу і годинниковим механізмом (((
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11.03.2026 23:02 Відповісти
Так охорона не стоїть цілодобово вздовж всієї труби
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11.03.2026 23:08 Відповісти
Значить потрібно зробити так щоб стояла там де це потрібно ((
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11.03.2026 23:11 Відповісти
Так виділіть їм офіційних осіб посадових осіб з України, покажіть, що можливо та супроводжуйте це відповідним медійним супровідом із поширення інфо через усі міжнародні агенції. Це виб'є усі козирі у Орбана та його приспішників.
Це - все одно дешевше, ніж 50 ярдів євро.
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11.03.2026 15:12 Відповісти
А в них немає ніяких козирів. Та історія з викраденими цінностями їм ще ой як гикнеться...
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11.03.2026 15:16 Відповісти
Комусь вже гикнулась. Папізже взнаємо.
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11.03.2026 15:18 Відповісти
Які в дідька козирі у європейських прохачів - одні кредити ......
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11.03.2026 23:04 Відповісти
Для цього потрібно мати клепку в голові._Черчілль:чекати, що дурні порозумнішають, - найнебезпечніша форма оптимізму._
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11.03.2026 15:52 Відповісти
Що таке 50 мільярдів ? Звідки сума ?
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11.03.2026 23:03 Відповісти
Таке враження, що ніякої війни немає...хто хоче, через кордон України їде...причому, в обидві сторони
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11.03.2026 15:13 Відповісти
як це хто хоче, тіки прикоритні та жінки
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11.03.2026 15:39 Відповісти
"група громадян Угорщини..." - браво!!!🤣
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11.03.2026 15:14 Відповісти
Група осіб, це від взводу до роти за штатом??
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11.03.2026 15:40 Відповісти
Это не венгры,а ФСБ.
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11.03.2026 15:15 Відповісти
Дивно, що у нашого МЗС немає клепки в голові аби одразу це розуміти.
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11.03.2026 15:55 Відповісти
ти настільки тупа, що написаного в статті не зрозуміла.
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11.03.2026 21:56 Відповісти
в українських тюрмах для полонених ще дофіга місця, з десяток касапських шпигунів там ще розмістити можна.
Коли там черговий обмін?
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11.03.2026 15:17 Відповісти
Так туристы. Оформите им службу в 225 ОШП, есть специалисты в этом деле.
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11.03.2026 15:19 Відповісти
А Зельоні надіялись, що провокації закінчились? Це спосіб викликати в Зелі нову порцію лайна на мадярів.
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11.03.2026 15:19 Відповісти
либо это специальная провокация, в надежде, что Украина арестует кого то из этой группы, и Орбан получит новый повод транслировать антиукраинскую пропаганду...
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11.03.2026 15:19 Відповісти
Тобто - ці "туристи" зможуть творити , в Україні, що завгодно і ми їх не зможемо заарештувати , аби "Орбана не спровокувати" ...?
Геніальна схема !
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11.03.2026 15:27 Відповісти
Никакие туристы не имеют права нарушать украинские законы... Что касается этих венгров -- надеюсь контрразведка их "сопровождает"...
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11.03.2026 15:31 Відповісти
Та вислати їх і заборонити в'їзд
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11.03.2026 15:31 Відповісти
Навіщо, треба поміняти на наші гроші яки заарештували по наказу орбанутого. Хоча гроші для нього понад усе, їх він скоріше у такому разі залишить
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11.03.2026 17:16 Відповісти
Чергова політтехнологія недоімперії
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11.03.2026 15:34 Відповісти
Кайданки на них і влаштувати допит українською мовою..Грьобані вепси..
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11.03.2026 15:51 Відповісти
Класно сказано , от тільки допит на румунському проводити .
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11.03.2026 23:06 Відповісти
та повезіть їх кудись поближче до фронту, хай поінспектують.
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11.03.2026 15:52 Відповісти
Ці типи з Угорщии прибули в Україну для того щоб ми їх вислали, а вони це використали в вибочій кампанії упиря Орбана. Ніякої іншої мети ці "волонтери" не мають.
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11.03.2026 15:55 Відповісти
Мені цікаво, чому громадянам України аби потрарити в прикордонну зону, в т.ч. з Угорщиною, треба оформлювпти допуск детально пояснювати мету в'їзду з купою документів в підтвердження цього, а срівробітникам фсб.параші з угорським паспортом цих вимог немає??? То хто на кого працює і де тут логіка і захист національної безпеки України?
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11.03.2026 15:59 Відповісти
А навіщо їх було пускати? Щоб було кому ракети наводити рашистів?
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11.03.2026 15:56 Відповісти
Це просто показують роботу, а то раніше не знали цього, ну хоча би на кордоні
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11.03.2026 17:13 Відповісти
Так це ж прекрасно.
СБУ знаходить у них 5 кіло коксу (ЗЄ позичить) і кидає іх у СІЗО.
Вони це вміють та *******.
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11.03.2026 16:02 Відповісти
Та звозить їх до Харкова - нехай подивляться як ******** Україну
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11.03.2026 16:32 Відповісти
А де там найближче мінне поле?
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11.03.2026 16:38 Відповісти
Певно, що полізуть на режимний об'єкт, де їх успішно "запакують".
Але це все зафільмують і продовжать обсирати Україну.
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11.03.2026 16:55 Відповісти
Якщо не мають, то треба запустити їх у трубу і лізуть з докладом до орбанутого
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11.03.2026 17:10 Відповісти
Виженіть їх.
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11.03.2026 17:28 Відповісти
И шо они хотят, эти "туристы", поучаствовать в ремонте дрюжбы?
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11.03.2026 17:29 Відповісти
Ви хто такі? Ми вас не звали. Йдіть нах...
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12.03.2026 00:08 Відповісти
Підвезіть їх в Шостку!
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12.03.2026 03:40 Відповісти
А може то "бригада" для ремонту нафтопроводу? Так дайте їм інструменти і нехай пиз...ть, ремонтують...
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12.03.2026 05:07 Відповісти
Ну идиот на идиоте!
Давайте их арестуем и поможем Орбану выиграть выборы!
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12.03.2026 11:35 Відповісти
Що це за організація ЄС, котра терпить терориста, грабіжника злодія, яким є *****? Де закони, право, покарання для злочинця?
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12.03.2026 16:09 Відповісти
Він додав, що на території України можуть перебувати громадян інших держав, "які з повагою ставляться до України і дотримуються загальних правил відвідин, зокрема з туристичною метою". Джерело: https://censor.net/ua/n3604709
А ось оце лютий заіздьож! Перевірено на власному досвіді.
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12.03.2026 16:16 Відповісти
Та це капец! Скільки можна не помічати знущання орбанців з України? Чому їх запустили до нас? Чому не закрити пункти пропуску через кордон? Нашим людям пересуватися і находитися в угорщині крайнє небеспечно! Ми якусь відповідть зможемо дати орбанцям? З інкасаторів знущались,авто поламали,грощі вкрали, над українцями також знущаються!
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13.03.2026 14:51 Відповісти
 
 