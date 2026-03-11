ЄС знайшов спосіб надати Україні кошти в обхід Орбана та Фіцо, - Politico

Україна отримає кошти від ЄС, навіть якщо Угорщина та Словаччина продовжуватимуть блокувати кредит у 90 млрд євро.

Про це Politico повідомили два дипломати ЄС, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Лідери ЄС зустрінуться на саміті в Брюсселі наступного тижня та намагатимуться переконати прем'єра Угорщини Орбана та його словацького колегу Фіцо дотримуватися своєї обіцянки схвалити кредит, що має забезпечити дві третини грошей, необхідних Україні для продовження боротьби з російським вторгненням до кінця 2027 року.

Якщо ж ті відмовляться, то країни Балтії та Північної Європи планують надати Україні достатньо грошей, щоб вона "залишалася на плаву" протягом першої половини цього року, сказали два дипломати ЄС, знайомі з обговореннями.

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Йдеться про двосторонні позики на суму близько 30 мільярдів євро, що не потребують схвалення ЄС.

Також глава Мінфіну Нідерландів Елко Хайнен заявив, що країна готова надати Україні 3,5 мільярда євро на рік до 2029 року у вигляді двосторонньої підтримки.

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Що передувало?

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що попри перепони із ухваленням рішення про позику в 90 млрд євро, обіцянку буде виконано.

Орбан блокує кредит для України

Нагадаємо, угорський прем'єр блокує кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.

Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.

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