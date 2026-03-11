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Новини Допомога Україні від Європи Угорщина проти підтримки України
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ЄС знайшов спосіб надати Україні кошти в обхід Орбана та Фіцо, - Politico

У ЄС знайшли спосіб надати допомогу Україні в обхід Фіцо та Орбана

Україна отримає кошти від ЄС, навіть якщо Угорщина та Словаччина продовжуватимуть блокувати кредит у 90 млрд євро.

Про це Politico повідомили два дипломати ЄС, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Лідери ЄС зустрінуться на саміті в Брюсселі наступного тижня та намагатимуться переконати прем'єра Угорщини Орбана та його словацького колегу Фіцо дотримуватися своєї обіцянки схвалити кредит, що має забезпечити дві третини грошей, необхідних Україні для продовження боротьби з російським вторгненням до кінця 2027 року.

Якщо ж ті відмовляться, то країни Балтії та Північної Європи планують надати Україні достатньо грошей, щоб вона "залишалася на плаву" протягом першої половини цього року, сказали два дипломати ЄС, знайомі з обговореннями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан: Важливо, щоб між Угорщиною та Росією "завжди було щось, що можна назвати Україною"

Йдеться про двосторонні позики на суму близько 30 мільярдів євро, що не потребують схвалення ЄС.

Також глава Мінфіну Нідерландів Елко Хайнен заявив, що країна готова надати Україні 3,5 мільярда євро на рік до 2029 року у вигляді двосторонньої підтримки.

Читайте: 10 березня міністри економіки ЄС обговорять розблокування 90 млрд євро для України, - ЗМІ

Що передувало?

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що попри перепони із ухваленням рішення про позику в 90 млрд євро, обіцянку буде виконано.

Орбан блокує кредит для України

  • Нагадаємо, угорський прем'єр блокує кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
  • Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.

Читайте також: ЄС покриває дві третини фінансових потреб України, - Домбровскіс

Автор: 

Угорщина (3027) допомога (9214) Євросоюз (15253) Орбан Віктор (949)
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Топ коментарі
+8
Найкращий спосіб - призупинити членство в ЄС і закрити кордони! Думаю після цього потвор сзесуть дуже швидко
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11.03.2026 12:32 Відповісти
+8
кредит у 90 млрд євро.
жесть. Україна - щит Європи, захищає їх в кредит
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11.03.2026 12:43 Відповісти
+4
за орбафіцо мова
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11.03.2026 13:04 Відповісти
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Найкращий спосіб - призупинити членство в ЄС і закрити кордони! Думаю після цього потвор сзесуть дуже швидко
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11.03.2026 12:32 Відповісти
ми не є членами ЄС, і нас туди ще не беруть
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11.03.2026 12:44 Відповісти
за орбафіцо мова
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11.03.2026 13:04 Відповісти
Ти думати вмієш про що мова? Про орбана і фіцо!
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11.03.2026 13:07 Відповісти
ну, зупиняй членство в ЄС.
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11.03.2026 13:47 Відповісти
На хитрую жопу ...
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11.03.2026 12:37 Відповісти
Україна отримає кошти від ЄС, навіть якщо Угорщина та Словаччина продовжуватимуть блокувати кредит у 90 млрд євро.

А для чого це "ГОП" -не кажи гоп, доки не...- якщо "Лідери ЄС зустрінуться на саміті в Брюсселі наступного тижня та намагатимуться переконати прем'єра Угорщини Орбана та його словацького колегу Фіцо дотримуватися своєї обіцянки схвалити кредит"

До того "наступного тижня та намагатимуться переконати... " т. Путін знайде десятки способів "щоб переконати" ...

Можливо і т. Трамп замовить слово "задля досягнення миру"... Трамп не раз заявляв, що заважає укладенню миру одна єдина перешкода: Зеленський ненавидить т. Путіна, в той час , коли т. Путін готовий простити т. Зеленському гріховність перед Кремлем і лічно перед т. Путіним.
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11.03.2026 12:39 Відповісти
Тепер залишилось викачати собі з нафтопроводу "Дружба" нафту рівно на суму вкрадених інкасаторських коштів.По старим цінам,звичайно...
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11.03.2026 12:41 Відповісти
Власне на цьому вся євросолідарність і здулася. Гроші будуть від окремих країн , а не від евросоюзу загалом.
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11.03.2026 12:42 Відповісти
кредит у 90 млрд євро.
жесть. Україна - щит Європи, захищає їх в кредит
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11.03.2026 12:43 Відповісти
В чому жесть? Якщо ви не в курсі умов, то не треба невдоволення передчасно висловлювати і вводити людей в такий же стан. Кредит Україна цей повератиме, якщо репарації отримуватиме від росії. Якщо репарацій не буде, то і повертати не треба його.
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11.03.2026 13:27 Відповісти
а ви ті умови бачили?
чи так як з ресурсами?
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11.03.2026 13:44 Відповісти
А що з ресурсами? Хтось зі США по тій угоді розробляє ті ресурси зараз і заробляє на них?
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11.03.2026 13:47 Відповісти
а навіщо їм? їм половина прибутку йде.
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11.03.2026 13:48 Відповісти
Нічого їм не йде, бо ресурси ті ніхто не розробляє і їх може і не буде, бо розвідку ніхто не проводив і скільки там рідкозем металів невідомо взагалі. Це тільки коли війна скінчиться, то хтось може про це буде думати.
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11.03.2026 14:29 Відповісти
їм вже гроші йдуть. з усіх проданих ліцензій
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11.03.2026 14:31 Відповісти
Який щит, а не багато ти на себе береш? Просрали країну, розбіглись як криси по всьому світу, тепер щось варнякають "захищає їх в кредит". Поважаю тільки воїнів ЗСУ, все інше шавки сцикопіхотні.
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11.03.2026 13:28 Відповісти
"розбіглись як криси по всьому світу" - це ж ти про себе. ну це твоя думка.
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11.03.2026 13:43 Відповісти
А тих, хто забезпечує воїнів ЗСУ, тих, хто виробляє зброю, лікарів, які їх лікують і багато ще кого, не поважаєш?
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11.03.2026 13:46 Відповісти
Скількі б Фіцо Орбан не візжали
Не перділи б ротом як і їх поліція,
Все одне обох поставили у п'ятую позицію.
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11.03.2026 12:44 Відповісти
"ЕС не будет платить по счетам одна" - Фон дер Ляйен. Орбан и Фицо тут ни при чем. Хорошо что есть балтийские страны и северной Европы (скандинавы?). Пусть и в кредит.
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11.03.2026 12:57 Відповісти
Про які гарантії безпеки і про яке НАТО йде мова якщо два кремлівські агенти під кремлівські або китайську дудку можуть заблокувати всю ЕС і весь блок НАТО
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11.03.2026 13:07 Відповісти
Доречі, хтось побачив реальну роботу 5-ї статті НАТО коли Іран обстріляв ракетами декілька країн НАТО? Даже ніхто не зібрав Альянс на консультації. А дехто половина Альянсу сказали що то не їх війна. Цікаво що б сказали Орбан, Фіцо і чехія якби Тромб закликав приєднатися до війни в Ірані
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11.03.2026 13:15 Відповісти
НАТО уже воюет. НАТО это США. Что могут предложить остальные клоуны. Только моральную поддержку.
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11.03.2026 13:41 Відповісти
Аби наш президент мовчав
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11.03.2026 13:30 Відповісти
Орбана и Фицо уже тошнит от кофе.
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11.03.2026 14:44 Відповісти
Пуйло не простить!

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11.03.2026 15:00 Відповісти
этих двух клоунов пора уже убрать, так же как и влиять на выборы в соседних странах чтобы опять эти кгбшные мрази не пришли ко власти на наших границах, это вопрос нац безопасности
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11.03.2026 15:49 Відповісти
 
 