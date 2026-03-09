УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10387 відвідувачів онлайн
Новини Антиукраїнська позиція Орбана Заяви Орбана
7 801 57

Орбан: Важливо, щоб між Угорщиною та Росією "завжди було щось, що можна назвати Україною"

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Будапешт зацікавлений у збереженні України як "буфера" між Росією та Угорщиною, однак знову виступає проти вступу країни до ЄС і не збирається виконувати вимоги Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, цитує угорського прем’єра Telex.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Україна як "буфер"

Орбан під час останньої перед виборами години запитань до уряду заявив, що угорці зацікавлені у виживанні України, яка слугує "буфером" між їхньою країною та Росією.

"Ми зацікавлені у зміцненні України. Для угорців важливо, щоб між Росією та Угорщиною завжди було щось, що можна навіть назвати Україною. Гарантувати безпеку угорців буде легше, якщо Росія не буде нашим сусідом. Саме тому Україна може розраховувати на підтримку Угорщини. Це ЄС не хоче приймати її", - стверджує він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Проугорська політична група в Європарламенті вимагала засудити "погрози" Зеленського Орбану

Про відносини з Україною

Орбан також заявив, що Київ має чотири вимоги до Будапешта: підтримати війну, надати гроші, відмовитися від російських енергоносіїв і впустити їх до ЄС:

"Угорський уряд не хоче виконувати жодну з них".

Щодо чинного загострення відносин між Україною та Угорщиною, яке пов’язане з припиненням транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба", угорський прем'єр заявив, що не вестиме жодних перемовин — мовляв, українці мають відмовитися від блокади: "У цьому матчі Зеленський програє, а ми виграємо".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ціни на нафту зростають, зокрема через Україну. Треба призупинити санкції проти російських енергоносіїв, - Орбан. ВIДЕО

Що передувало?

Нагадаємо, останніми днями відносини між Україною та Угорщиною загострилися.

Також читайте: Лідер угорської опозиції Мадяр заявив, що Орбан запросив до країни агентів РФ, щоб ті вплинули на вибори

Автор: 

Угорщина (3024) росія (70427) Орбан Віктор (948)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+31
Пі..уй на смітник історії, жабо!
показати весь коментар
09.03.2026 20:33 Відповісти
+20
важливо, щоб між Словенією та Україною була якась помийка, щоб було де поссяти
показати весь коментар
09.03.2026 20:36 Відповісти
+11
КОНЧЕНА СКОТИНА!!!!! КОНЧЕНА!!!! - розірвіть взагаіл дип звязки з Угорщиною після такого
показати весь коментар
09.03.2026 20:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пі..уй на смітник історії, жабо!
показати весь коментар
09.03.2026 20:33 Відповісти
Могилевич з фсбшниками, про це так орбану розказували, коли він від них, завдання отримував!!
показати весь коментар
09.03.2026 20:40 Відповісти
Орбан такий самий шахрай і путінський агент, як і зеля. Якого дідька не банкове, а приватне золото виявили у інкасаторів і без бумаг від райфазенбанку? А звідки бакси? В Європі вони не ходять.
показати весь коментар
09.03.2026 20:44 Відповісти
ну так, везли золоті ланцюжки і кулони, скуплені у віденських ювелірках. А бакси були замовлені у австрійських фальшивомонетників. Інфа 100%
показати весь коментар
09.03.2026 21:00 Відповісти
не пей больше
показати весь коментар
09.03.2026 21:05 Відповісти
від алкоголю такого не буває. Це гриби.
показати весь коментар
09.03.2026 21:18 Відповісти
стєкломой
показати весь коментар
09.03.2026 21:21 Відповісти
ну хіба що якщо закусювати російськими тєлєграмканалами.
показати весь коментар
09.03.2026 21:24 Відповісти
Странно, а по ощущениям, будто он бы вообще не прочь сидеть на коленках у пу
показати весь коментар
09.03.2026 20:36 Відповісти
Ну, может кремлевские политпихнологи решили, что нужно и немного покритиковать, чтоб покрыть весь спектр избирателей.
показати весь коментар
10.03.2026 02:58 Відповісти
важливо, щоб між Словенією та Україною була якась помийка, щоб було де поссяти
показати весь коментар
09.03.2026 20:36 Відповісти
#идар.
показати весь коментар
09.03.2026 20:36 Відповісти
І люди ж за цього ********* на всю голову будуть голосувати - це ж не Голобородько якого висипали з мішка а політик який показав себе у всій красі
показати весь коментар
09.03.2026 20:36 Відповісти
і що вас так дивує? у нас пів країни за януковича голосувало.
І да, голобородька нам не з мішка висипали, а явно і відкрито олігархи-компрадори його у 2004 році купили на канал Інтер для того щоби срати у мозок громадянам країни, що воно успішно і відкрито робило 15 років, і показувало себе у всій "красі" зі сцени на всю країну. Не дивлячись на це, як ви кажете "люди" за нього голосували. То чому ви думаєте, що угорці чимось кращі чи відрізняються у цьому плані від наших громадян?
показати весь коментар
09.03.2026 21:12 Відповісти
Щось, що можна назвати орбан - надовго залишиться між Україною і Євросоюзом...
показати весь коментар
09.03.2026 20:36 Відповісти
Не надовго, ще кілька місяців. А далі буде кукурікати в місцевій тюрязі.
показати весь коментар
09.03.2026 20:57 Відповісти
********** огризку, що лишився від колись великої угорської країни - ментально сидить на історичній швабрі і російських грошах.
показати весь коментар
09.03.2026 20:36 Відповісти
головне!!!
не переставати розганяти ненависть до мадярів!
до пшеків!
до словаків!
до румунів, і молдаван заодне!
до болгар!
до чехів!
до хорватів!
з сербами і бєлорасейцамі все ясно......
показати весь коментар
09.03.2026 20:38 Відповісти
Ты когда-нибудь бывал в мадьярии?
показати весь коментар
09.03.2026 20:47 Відповісти
а шо такоє?
показати весь коментар
09.03.2026 20:49 Відповісти
Так є. Зато мародерство зеленського нікого не турбує
показати весь коментар
09.03.2026 21:19 Відповісти
У@к такое уже не в первый раз заявляет. Жаль, шо родился после 1956, не застал "освобождение Венгрии".
показати весь коментар
09.03.2026 20:38 Відповісти
КОНЧЕНА СКОТИНА!!!!! КОНЧЕНА!!!! - розірвіть взагаіл дип звязки з Угорщиною після такого
показати весь коментар
09.03.2026 20:40 Відповісти
Орбан, по твоей теории буфера достаточно Закарпатья, причём без Береговского и Виноградовского районов. Так что хотелки }{уйла ты здесь не тиражируй.
показати весь коментар
09.03.2026 20:42 Відповісти
Гарантувати безпеку угорців буде легше, якщо Росія не буде нашим сусідом. Саме тому Україна може розраховувати на підтримку Угорщини

показати весь коментар
09.03.2026 20:44 Відповісти
Орбан також заявив, що Київ має чотири вимоги до Будапешта: підтримати війну, надати гроші, відмовитися від російських енергоносіїв і впустити їх до ЄС:

"Угорський уряд не хоче виконувати жодну з них". Джерело: https://censor.net/ua/n3604384
показати весь коментар
09.03.2026 20:55 Відповісти
Сказала затичка з дупи ЄС.
показати весь коментар
09.03.2026 20:45 Відповісти
Ніколи не поєднуйте прекрасну країну Угорщину з якоюсь випадковою істотою, як орбан!! Він ніхто, і звати ніяк!! Могилєвич з кдбшниками, його зліпили з лайна, ось воно і смердить!!
Це, як вічна Україна, і отой випадковий говноборотько, з московськага КВНу!!!
показати весь коментар
09.03.2026 20:45 Відповісти
Ви там , в Австрії , поцікавтесь - можливо варто Україні з Австрією встановити спільний кордон ...?
показати весь коментар
09.03.2026 20:49 Відповісти
Надо козлам напомнить что долина Тисы, иногда называемая Венгрией, заселена хантами и манси только тысячу последних лет, что в историческом плане совсем немного. В Киеве Лавра в то время была уже не новым сооружением... Так что при известной фантазии можно ставить вопрос о нахождении мадьяр на чужой земле и предложить рассмотреть вариант возвращения на Урал. А не решать будет ли Украина в ЕС или нет.
показати весь коментар
09.03.2026 20:47 Відповісти
Ви не праві - угорці там поселилися ше до Ігоря . Надіюсь ви знаєте хто такий Ігор і для кого він був дідом ?
показати весь коментар
10.03.2026 04:18 Відповісти
У цьому матчі програють орбануті,а Україна була,є і буде між Угорщиною і ***********.Цікаво те що Орбан хоче щоб буфер був між його країною і болотом але ні-ні підтримувати Україну в боротьбі за її існування.Про таких як він кажуть що вони хочуть на чужому
х... в рай в'їхати
показати весь коментар
09.03.2026 20:49 Відповісти
коли вже ті вибори?? сил немає
показати весь коментар
09.03.2026 20:50 Відповісти
показати весь коментар
09.03.2026 20:51 Відповісти
Важно, чтобы между руZZкой елдой и венгрией всегды было что-то, что можно назвать орбаном.
показати весь коментар
09.03.2026 20:52 Відповісти
Всем почитателям Трампа посвящается. Лучший подлиза характеризует кумира.
показати весь коментар
09.03.2026 20:56 Відповісти
За для безпеки на кожне Пуйло натягують Орбана,щоб від Фіцо,Трампу,та навіть орального Сі не підхватити щось
показати весь коментар
09.03.2026 20:57 Відповісти
Виродок.
показати весь коментар
09.03.2026 21:00 Відповісти
А що таке тюрбан, хіба тобі не сподобався "урр"? угорська радянська республіка, у 1918 року???
показати весь коментар
09.03.2026 21:16 Відповісти
Яке воно гидке. Як жаба 🤮🤮🤮
показати весь коментар
09.03.2026 21:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=pvydMNUT0io - про Орбана
показати весь коментар
09.03.2026 21:31 Відповісти
росіяни: нє ми напалі,, а Украіна

угорці: нє ми протів Украіни в ЄС, а ЄС протів

Братушкі, мля
показати весь коментар
09.03.2026 21:31 Відповісти
Важливо щоб між Україною і Європою не було нічого що можна назвати "Угорщиною"...
показати весь коментар
09.03.2026 21:38 Відповісти
І знову черговий сеанс політичного стриптизу від ,,головного гуманіста'' Європи і "адвоката диявола за сумісництвом" який знову переплутав державну політику з базарним шантажем. Орбан з таким пафосом перераховує ,,вимоги'' Києва, ніби захист від ракет - це якась примха, а не питання виживання, паралельно виставляючи себе жертвою, яку змушують відмовитися від улюбленої російської нафтової голки. Його фраза про те, що між Угорщиною та рф має бути ,,щось, що можна назвати Україною'', - це взагалі вершина дипломатичного свинства; бо він бачить цілу націю не як суб'єкт, а як безкоштовну прокладку чи старий брудний килимок, об який росія має витирати ноги, аби тільки в Будапешті не здригалася люстра. Весь цей його цинізм густо замішаний на боягузтві: бо вінхитре та сцикливе але все воно розуміє , тому він до смерті і боїться спільного кордону з кремлем, але при цьому ж вставляє палиці в колеса саме тим людям, які своїми життями забезпечують йому спокійний сон. А його спроба спихнути провину на ЄС, мовляв, ,,це вони вас не хочуть'', поки він сам висить на кожному вето, як кліщ на собаці -це пік підлості , гідна окремого котла в політичному пеклі. І це вже навіть не маніпуляція, це вже клінічна стадія політичного дворушництва, де підтримка України закінчується рівнесенько там, де починаються особисті бонуси та ,,смаколики'' від ,,папіка'' з москви.....
показати весь коментар
09.03.2026 21:38 Відповісти
Щоб ти скис, мудак.
показати весь коментар
09.03.2026 22:12 Відповісти
**** монголоїдна!!! Через місяць воно перестане існувати, а потім його посадять, я так думаю!!!
показати весь коментар
09.03.2026 22:16 Відповісти
Красиво пердаки підірвав
показати весь коментар
09.03.2026 22:34 Відповісти
шума от ходячего трупа слишком много, суши сухари и готовься отбывать к яныку и ко. Пуйло предоставит койко-место если будешь хорошо лизать его сапог, убожество
показати весь коментар
09.03.2026 22:39 Відповісти
Щось, це кацапська повія на призвісько "орбан", але суть не в цьому.
З якого переляку ця підстилка вирішила відготодитися від улюбленого сутенера порядною країною?
Ця жаба вирішила і рибку з'їсти, і на велосипеді покататись?
показати весь коментар
09.03.2026 22:46 Відповісти
Они в Венгрию пришли из-за Урала. Были на передаче в монголо-татарской орды, но пограбить в Италии не удалось, но климат понравился.
показати весь коментар
09.03.2026 23:13 Відповісти
Вони прийшли на Панонську рівнину у 9 столітті - монголи вторгнулися у 13 столітті . Різниця у півтисячоліття .
показати весь коментар
10.03.2026 04:23 Відповісти
Шкура. Мо покаявся б за Корюківку - порядні так роблять...
показати весь коментар
09.03.2026 23:18 Відповісти
А нам важливо, щоб на західному кордоні були нормальні європейські країни, а не отетовот...
показати весь коментар
10.03.2026 00:02 Відповісти
Це приблизно як сказати: «Ми за те, щоб сусід вижив - бо якщо його вб'ють, вбивця стане нашим сусідом».
показати весь коментар
10.03.2026 00:20 Відповісти
саме це він і сказав
показати весь коментар
10.03.2026 01:11 Відповісти
Современная Венгрия это Паннония, она должна быть кельтская.
показати весь коментар
10.03.2026 00:39 Відповісти
Дайте за горло його потримати.
показати весь коментар
10.03.2026 00:48 Відповісти
 
 