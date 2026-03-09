Орбан: Важливо, щоб між Угорщиною та Росією "завжди було щось, що можна назвати Україною"
Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Будапешт зацікавлений у збереженні України як "буфера" між Росією та Угорщиною, однак знову виступає проти вступу країни до ЄС і не збирається виконувати вимоги Києва.
Як інформує Цензор.НЕТ, цитує угорського прем’єра Telex.
Україна як "буфер"
Орбан під час останньої перед виборами години запитань до уряду заявив, що угорці зацікавлені у виживанні України, яка слугує "буфером" між їхньою країною та Росією.
"Ми зацікавлені у зміцненні України. Для угорців важливо, щоб між Росією та Угорщиною завжди було щось, що можна навіть назвати Україною. Гарантувати безпеку угорців буде легше, якщо Росія не буде нашим сусідом. Саме тому Україна може розраховувати на підтримку Угорщини. Це ЄС не хоче приймати її", - стверджує він.
Про відносини з Україною
Орбан також заявив, що Київ має чотири вимоги до Будапешта: підтримати війну, надати гроші, відмовитися від російських енергоносіїв і впустити їх до ЄС:
"Угорський уряд не хоче виконувати жодну з них".
Щодо чинного загострення відносин між Україною та Угорщиною, яке пов’язане з припиненням транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба", угорський прем'єр заявив, що не вестиме жодних перемовин — мовляв, українці мають відмовитися від блокади: "У цьому матчі Зеленський програє, а ми виграємо".
Що передувало?
Нагадаємо, останніми днями відносини між Україною та Угорщиною загострилися.
- Раніше угорський прем'єр заблокував кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
- Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.
- В уряді Угорщини розцінили як "відкриту погрозу" заяву президента України.
- Це спричинило значний скандал в Угорщині, на який відреагувала навіть опозиція. Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр закликав Зеленського перепросити за його слова, які він назвав "погрозами" Орбану.
- Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
- Згодом в Угорщині затримали сімох працівників "Ощадбанк" за підозрою у відмиванні грошей. Серед затриманих, мовляв, є генерал української спецслужби у відставці.
- МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
- В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
- Ввечері 6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив про звільнення сімох українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині.
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І да, голобородька нам не з мішка висипали, а явно і відкрито олігархи-компрадори його у 2004 році купили на канал Інтер для того щоби срати у мозок громадянам країни, що воно успішно і відкрито робило 15 років, і показувало себе у всій "красі" зі сцени на всю країну. Не дивлячись на це, як ви кажете "люди" за нього голосували. То чому ви думаєте, що угорці чимось кращі чи відрізняються у цьому плані від наших громадян?
не переставати розганяти ненависть до мадярів!
до пшеків!
до словаків!
до румунів, і молдаван заодне!
до болгар!
до чехів!
до хорватів!
з сербами і бєлорасейцамі все ясно......
"Угорський уряд не хоче виконувати жодну з них". Джерело: https://censor.net/ua/n3604384
Це, як вічна Україна, і отой випадковий говноборотько, з московськага КВНу!!!
х... в рай в'їхати
угорці: нє ми протів Украіни в ЄС, а ЄС протів
Братушкі, мля
З якого переляку ця підстилка вирішила відготодитися від улюбленого сутенера порядною країною?
Ця жаба вирішила і рибку з'їсти, і на велосипеді покататись?