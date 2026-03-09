Орбан: Важливо, щоб між Угорщиною та Росією "завжди було щось, що можна назвати Україною"

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Будапешт зацікавлений у збереженні України як "буфера" між Росією та Угорщиною, однак знову виступає проти вступу країни до ЄС і не збирається виконувати вимоги Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, цитує угорського прем’єра Telex.

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Україна як "буфер"

Орбан під час останньої перед виборами години запитань до уряду заявив, що угорці зацікавлені у виживанні України, яка слугує "буфером" між їхньою країною та Росією.

"Ми зацікавлені у зміцненні України. Для угорців важливо, щоб між Росією та Угорщиною завжди було щось, що можна навіть назвати Україною. Гарантувати безпеку угорців буде легше, якщо Росія не буде нашим сусідом. Саме тому Україна може розраховувати на підтримку Угорщини. Це ЄС не хоче приймати її", - стверджує він.

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Про відносини з Україною

Орбан також заявив, що Київ має чотири вимоги до Будапешта: підтримати війну, надати гроші, відмовитися від російських енергоносіїв і впустити їх до ЄС:

"Угорський уряд не хоче виконувати жодну з них".

Щодо чинного загострення відносин між Україною та Угорщиною, яке пов’язане з припиненням транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба", угорський прем'єр заявив, що не вестиме жодних перемовин — мовляв, українці мають відмовитися від блокади: "У цьому матчі Зеленський програє, а ми виграємо".

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Що передувало?

Нагадаємо, останніми днями відносини між Україною та Угорщиною загострилися.

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