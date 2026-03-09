Проугорська політична група в Європарламенті вимагала засудити "погрози" Зеленського Орбану
Політична група "Патріоти за Європу", створена за ініціативи прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, вимагала в Європарламенті засудити "неприйнятні погрози" на адресу угорського посадовця з боку президента України Володимира Зеленського.
Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола, відкриваючи сесію 9 березня, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Група "Патріоти за Європу" подала вимогу про (внесення до порядку денного) заяви Ради ЄС та Єврокомісії щодо неприйнятних погроз президента Зеленського суверенітету Угорщини та її прем'єр-міністру, а також потенційних наслідків цього для вимоги України про вступ до ЄС", - повідомила Мецола.
Запит від імені "Патріотів" вносив Гаральд Вілімський –– євродепутат від крайньоправої австрійської "Свободи".
Депутат процитував заяву Зеленського від 5 березня, коли той пригрозив "одній особі", яка блокує кредит ЄС Україні на 90 млрд євро (натякаючи на Орбана), дати її адресу "хлопцям з ЗСУ".
Як опонент "Патріотам" Орбана виступила французька євродепутатка з проукраїнської політичної групи Renew Наталі Луазо. Вона пригадала, що Угорщина "взяла в заручники сімох працівників українського банку".
"Володимир Зеленський очолює країну, яку атакує Росія протягом чотирьох років. Те, що він сказав щось, чого не повинен був говорити, є наслідком (цієї ситуації). Але те, що Віктор Орбан втрачає спокій через виборчу боротьбу, у якій ризикує програти, є скандалом", - наголосила Луазо.
Після цього пропозиція "Патріотів за Європу" була поставлена на голосування – і не була підтримана депутатами Європарламенту.
Що передувало?
Нагадаємо, останніми днями відносини між Україною та Угорщиною загострилися.
- Раніше угорський прем'єр заблокував кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
- Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.
- В уряді Угорщини розцінили як "відкриту погрозу" заяву президента України.
- Це спричинило значний скандал в Угорщині, на який відреагувала навіть опозиція. Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр закликав Зеленського перепросити за його слова, які він назвав "погрозами" Орбану.
- Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
- Згодом в Угорщині затримали сімох працівників "Ощадбанк" за підозрою у відмиванні грошей. Серед затриманих, мовляв, є генерал української спецслужби у відставці.
- МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
- В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
- Ввечері 6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив про звільнення сімох українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині.
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- доречі під конфіскацію грошей хочуть видати указ - тобто СПОЧАТКУ ЗАБРАЛИ і тепер думають як під це підвести закон