Проугорська політична група в Європарламенті вимагала засудити "погрози" Зеленського Орбану

Політична група "Патріоти за Європу", створена за ініціативи прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, вимагала в Європарламенті засудити "неприйнятні погрози" на адресу угорського посадовця з боку президента України Володимира Зеленського.

Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола, відкриваючи сесію 9 березня, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Група "Патріоти за Європу" подала вимогу про (внесення до порядку денного) заяви Ради ЄС та Єврокомісії щодо неприйнятних погроз президента Зеленського суверенітету Угорщини та її прем'єр-міністру, а також потенційних наслідків цього для вимоги України про вступ до ЄС", - повідомила Мецола.

Запит від імені "Патріотів" вносив Гаральд Вілімський –– євродепутат від крайньоправої австрійської "Свободи".

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Депутат процитував заяву Зеленського від 5 березня, коли той пригрозив "одній особі", яка блокує кредит ЄС Україні на 90 млрд євро (натякаючи на Орбана), дати її адресу "хлопцям з ЗСУ".

Як опонент "Патріотам" Орбана виступила французька євродепутатка з проукраїнської політичної групи Renew Наталі Луазо. Вона пригадала, що Угорщина "взяла в заручники сімох працівників українського банку".

"Володимир Зеленський очолює країну, яку атакує Росія протягом чотирьох років. Те, що він сказав щось, чого не повинен був говорити, є наслідком (цієї ситуації). Але те, що Віктор Орбан втрачає спокій через виборчу боротьбу, у якій ризикує програти, є скандалом", - наголосила Луазо.

Після цього пропозиція "Патріотів за Європу" була поставлена на голосування – і не була підтримана депутатами Європарламенту.

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Що передувало?

Нагадаємо, останніми днями відносини між Україною та Угорщиною загострилися.

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