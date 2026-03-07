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Новини Вибори в Угорщині
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Лідер угорської опозиції Мадяр заявив, що Орбан запросив до країни агентів РФ, щоб ті вплинули на вибори

Орбан запросив агентів РФ для впливу на вибори — Петер Мадяр

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр звинуватив прем’єр-міністр Угорщини Віктора Орбана в тому, що той запросив до країни представників російської військової розвідки, щоб ті вплинули на результати майбутніх парламентських виборів.

Про це угорський політик написав у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Орбан запросив росіян"

"З часів Яноша Кадара (ставленик СРСР після Угорської Революції 1956, - ред.) Віктор Орбан першим запросив росіян до нашої країни. За інформацією з декількох джерел, кілька тижнів тому до Будапешта прибули представники російської військової розвідки з метою і завданням вплинути на результати угорських виборів. Те саме вони робили раніше в Молдові", - заявив Мадяр.

Політик заявив, що це "абсолютно безпрецедентний випадок, коли уряд, що перебуває на межі краху, намагається вплинути на угорські вибори шляхом зовнішнього втручання на свою користь".

Він закликав Орбана "негайно припинити ці дії та вислати з Угорщини російських секретних агентів, які прибули під дипломатичним прикриттям".

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Вимоги Мадяра 

Також Мадяр вимагає скликати Комітет національної безпеки та поінформувати його про це.

"Як майбутній очільник уряду, я вимагаю негайної інформації про те, які відомості угорський уряд отримав від служб союзних країн про втручання Росії та чому він досі не вжив заходів у відповідь на ці безпрецедентні дії Росії. Угорщині потрібне керівництво, яке не піддаватиме країну жодній загрозі зі Сходу, чи то від Путіна, чи то від Зеленського", - заявив опозиційний угорський політик.

Він додав, що "в інтересах Угорщини залишатися стабільним, передбачуваним партнером, якого союзники вважають надійним".

Зазначимо, що парламентські вибори в Угорщині мають відбутися 12 квітня 2026 року.

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Автор: 

Угорщина (3021) вибори (6787) росія (70414) Орбан Віктор (947)
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Топ коментарі
+19
Агенти балалайні в Угорщині запросили на допомогу кацапську військову розвідку - виправте у заголовку.
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07.03.2026 19:14 Відповісти
+14
Після досвіду виборів у Молдові, Румунії та деяких землях ФРН, баширов+петров, з узькагаварящімі на місцях, поїхали робити ґвалтування виборів і до Угорщини!!!! Орбан не дарма ж до ****** їздив на консультації!!
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07.03.2026 19:17 Відповісти
+13
Потрібно вугорцям розказати що якщо вони виберуть Орбана ще раз то Орбан вже запросить в Будапешт не тільки агентів РФ а і рашистські танки і буде їм повторення 1956 рік
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07.03.2026 19:19 Відповісти
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Агенти балалайні в Угорщині запросили на допомогу кацапську військову розвідку - виправте у заголовку.
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07.03.2026 19:14 Відповісти
" Орбан запросив до країни агентів РФ " Не може бути!!! )))
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07.03.2026 21:32 Відповісти
Один мохнорилий гном агент РФ вас взагалі буде бомбіть. Щойно адресу товстопузого Орбана дізнається. Ви вкрали його леприконський горшечок з золотом.
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07.03.2026 19:15 Відповісти
угорську губєрнію ніхто бомбити не буде.
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07.03.2026 21:33 Відповісти
Ну нехай Орбан вибачиться. Він же не Зеленський
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07.03.2026 19:17 Відповісти
Потрібно вугорцям розказати що якщо вони виберуть Орбана ще раз то Орбан вже запросить в Будапешт не тільки агентів РФ а і рашистські танки і буде їм повторення 1956 рік
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07.03.2026 19:19 Відповісти
А також Орбан був недавно помічений в штабі ''антитерору Вугорщини''. По нашому це той же бувший беркут. Видно будуть вчити вугорців як голосувати або перевоспитувати якщо вугорці проголосують ''неправильно''
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07.03.2026 19:23 Відповісти
Після досвіду виборів у Молдові, Румунії та деяких землях ФРН, баширов+петров, з узькагаварящімі на місцях, поїхали робити ґвалтування виборів і до Угорщини!!!! Орбан не дарма ж до ****** їздив на консультації!!
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07.03.2026 19:17 Відповісти
"О це так поворот..." Неочікувано!
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07.03.2026 19:18 Відповісти
мадяри!
ще тісніше сплотітєсь навколо балатону!!!
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07.03.2026 19:20 Відповісти
обоє рябоє... ну вас в дупу
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07.03.2026 19:22 Відповісти
Ну то замочить тих секретних агентів і справі кінець.
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07.03.2026 19:25 Відповісти
Нема кому. Всі у відпустці після складної спецоперації по затриманню небезпечних агентів "Ощадбанку".
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07.03.2026 19:52 Відповісти
А гроші , щоб розрахуватися з кацапськими шпійонами , скиздив у України . Стратєх !!!
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07.03.2026 19:27 Відповісти
Ці звинувачення лунають на тлі передвиборчих опитувань, де партія «Тиса» випереджає керівну партію «Фідес» (зокрема, за даними деяких опитувань, відрив сягає 51% проти 36% серед тих, хто визначився).
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07.03.2026 19:43 Відповісти
А агенти РФ не вилазили з Угорщини ще за часів союзу.
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07.03.2026 19:46 Відповісти
ще з часів союзу.
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07.03.2026 19:51 Відповісти
Це просто чергова ротація заїхала.
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07.03.2026 19:53 Відповісти
висери зєлєнскава це була не тупість зєлєнскава, це було завдання від тих же кацапських структур
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07.03.2026 19:47 Відповісти
В Молдові просто закрили фінансування і все закінчилось траурно для фесок і місцевих колаборантів. Окурок був змушений міняти коней на переправі - усіх причетних до ганьби фесок прогнали. Колоброди теж щезли з орбіти. Вітюша запросив поміч друга, бо геть зневірився у виборцях. І так останні роки танцював по лезу ножа.
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07.03.2026 19:51 Відповісти
Мадяр ставить на один рівень ***** та ішака, а безтолкове чмо сподівається на нормалізацію відносин після перемоги Мадяра. Ішак - червона шмата як для діючих глав країн, так і опозиційних лідерів. З цим обкуреним мудаком ніхто і срати на одному гектарі не сяде.
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07.03.2026 19:52 Відповісти
Хай спочатку Мадяр переможе путлерівську шістку Орбана.
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07.03.2026 19:54 Відповісти
Нелоху надо предложить Мадяру свою помощь раз уж раша помогает чурбану орбану.Похер на то ,что будут визжать об иностранном вмешательстве оно уже и так есть
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08.03.2026 00:12 Відповісти
Навпаки. Ні в якому разі не пропонувати і триматися подалі від Мадяра і угорських виборів.
Будь-які публічні пропозиції нашої допомоги означатимуть втручання у демократичний виборчий процес і відберуть в Мадяра голоси виборців на користь трампутінської шістки - Орбана.
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08.03.2026 10:26 Відповісти
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08.03.2026 00:03 Відповісти
Мадяри боротися поборете вам Бог допоможе орбан це триклята тварин!!!!!!!¡!¡!!! Послухайте що він молов у кінці 0000 на початку 2015
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07.03.2026 20:23 Відповісти
Угорщині потрібне керівництво, яке не піддаватиме країну жодній загрозі зі Сходу, чи то від Путіна, чи то від Зеленського
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07.03.2026 20:23 Відповісти
Всі, хто вештається з росією, погано закінчують.
Хусейн,
Каддафі,
Янукович,
Асад,
Мадуро,
Хаменеї

І це ще далеко не повний перелік і не остаточний.
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07.03.2026 20:26 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/_lKpanDJUkk
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07.03.2026 20:42 Відповісти
Цьому пропідороському єфрейтеру ЧМОрбану з Угонщини, вже ніхто не допоможе, навіть та розвід-спецура, що понаїхала його рятувати різними брудними заходами...!!!
100% цей пропідороський єфрейтор ЧМОрбан таємно готує з пропідороською розвід-спецурою в Угонщині замах на свого опонента Петера Мадяра та зрив виборчого процесу з запровадженням ОСОБОВОГО СТАНУ в Угонщині, аж до військового у звязку з раптовим нашестям мігрантів або з проведенням спецоперації проти наркомафії, котру сам разом з серунояртом очолює, щоб затягнути ОСОБОВИЙ СТАН в Угонщині на кілька місяців та виграти час для підороського фуйла...!!!
Кому, ще у світі та ЄВРОПІ не зрозуміло, що єфрейтор ЧМОРБАН, це кремлівська пропідороська провокативна МАРІОНЕТКА...???!!!
Напевно фуйло, зробить з ЧМОрбан, коменданта ЧМОкоткі...!!!
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07.03.2026 20:42 Відповісти
Майбутній прем'єр Угорщини негативно налаштований проти росії і України. Зеленський пожартував в стилі гнилого кварталу і поставив Україну в один рядок з росіянами. Дякуємо 73% за вибір у 2019 році. Ви нас всіх зробили разом. Нарешті криворізьку дипломатію побачив весь світ і ''дипломат'' зіграв на користь Обрана і росії.
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07.03.2026 20:43 Відповісти
І ще виберемо, не дякуй!!
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07.03.2026 21:24 Відповісти
Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр звинуватив прем'єр-міністр Угорщини Віктора Орбана в тому, що той запросив до країни представників російської військової розвідки, щоб ті вплинули на результати майбутніх парламентських виборів. (оплату їхніх послуг, було доставлено вчасно ,у валюті і золоті)))
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07.03.2026 20:52 Відповісти
Мадяр, дурко, у Кийві мадярів, шо і тих кацапів, і тоґо орбана поставлять рачки, баґато.Тобі ж зешмаркля сказав, і цє серіозно.
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07.03.2026 23:02 Відповісти
ну кто бы сомневался, орбан двигается по пути януковоща прям след в след
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07.03.2026 23:35 Відповісти
Теперь ясно становится зачем этот цирк с задержанием инкассаторов орбану понадобился. Разведчики-политтехнологи посоветовали
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08.03.2026 00:07 Відповісти
цей гівнюк не набагато кращий. Вони там всі кончені
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08.03.2026 01:53 Відповісти
А те, що орбан за стирені гроші купить більшість голосів угорців його не хвилює ???!
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08.03.2026 08:09 Відповісти
Янукович теж запршував і де він зараз? А де сирієць? А що там вибори в Молдові, Румунії? Отож, там де лізе московія, там позорисько і програш!
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08.03.2026 08:22 Відповісти
 
 