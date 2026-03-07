Лідер угорської опозиції Мадяр заявив, що Орбан запросив до країни агентів РФ, щоб ті вплинули на вибори
Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр звинуватив прем’єр-міністр Угорщини Віктора Орбана в тому, що той запросив до країни представників російської військової розвідки, щоб ті вплинули на результати майбутніх парламентських виборів.
Про це угорський політик написав у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Орбан запросив росіян"
"З часів Яноша Кадара (ставленик СРСР після Угорської Революції 1956, - ред.) Віктор Орбан першим запросив росіян до нашої країни. За інформацією з декількох джерел, кілька тижнів тому до Будапешта прибули представники російської військової розвідки з метою і завданням вплинути на результати угорських виборів. Те саме вони робили раніше в Молдові", - заявив Мадяр.
Політик заявив, що це "абсолютно безпрецедентний випадок, коли уряд, що перебуває на межі краху, намагається вплинути на угорські вибори шляхом зовнішнього втручання на свою користь".
Він закликав Орбана "негайно припинити ці дії та вислати з Угорщини російських секретних агентів, які прибули під дипломатичним прикриттям".
Вимоги Мадяра
Також Мадяр вимагає скликати Комітет національної безпеки та поінформувати його про це.
"Як майбутній очільник уряду, я вимагаю негайної інформації про те, які відомості угорський уряд отримав від служб союзних країн про втручання Росії та чому він досі не вжив заходів у відповідь на ці безпрецедентні дії Росії. Угорщині потрібне керівництво, яке не піддаватиме країну жодній загрозі зі Сходу, чи то від Путіна, чи то від Зеленського", - заявив опозиційний угорський політик.
Він додав, що "в інтересах Угорщини залишатися стабільним, передбачуваним партнером, якого союзники вважають надійним".
Зазначимо, що парламентські вибори в Угорщині мають відбутися 12 квітня 2026 року.
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гномагент РФ вас взагалі буде бомбіть. Щойно адресу товстопузого Орбана дізнається. Ви вкрали його леприконський горшечок з золотом.
ще тісніше сплотітєсь навколо балатону!!!
Будь-які публічні пропозиції нашої допомоги означатимуть втручання у демократичний виборчий процес і відберуть в Мадяра голоси виборців на користь трампутінської шістки - Орбана.
Хусейн,
Каддафі,
Янукович,
Асад,
Мадуро,
Хаменеї
І це ще далеко не повний перелік і не остаточний.
100% цей пропідороський єфрейтор ЧМОрбан таємно готує з пропідороською розвід-спецурою в Угонщині замах на свого опонента Петера Мадяра та зрив виборчого процесу з запровадженням ОСОБОВОГО СТАНУ в Угонщині, аж до військового у звязку з раптовим нашестям мігрантів або з проведенням спецоперації проти наркомафії, котру сам разом з серунояртом очолює, щоб затягнути ОСОБОВИЙ СТАН в Угонщині на кілька місяців та виграти час для підороського фуйла...!!!
Кому, ще у світі та ЄВРОПІ не зрозуміло, що єфрейтор ЧМОРБАН, це кремлівська пропідороська провокативна МАРІОНЕТКА...???!!!
Напевно фуйло, зробить з ЧМОрбан, коменданта ЧМОкоткі...!!!