Лидер венгерской оппозиции Мадяр заявил, что Орбан пригласил в страну агентов РФ, чтобы те повлияли на выборы
Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в том, что тот пригласил в страну представителей российской военной разведки, чтобы те повлияли на результаты предстоящих парламентских выборов.
Об этом венгерский политик написал в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Орбан пригласил россиян"
"Со времен Яноша Кадара (ставленник СССР после Венгерской революции 1956 года. - Ред.) Виктор Орбан первым пригласил россиян в нашу страну. По информации из нескольких источников, несколько недель назад в Будапешт прибыли представители российской военной разведки с целью и задачей повлиять на результаты венгерских выборов. То же самое они делали ранее в Молдове", - заявил Мадяр.
Политик заявил, что это "абсолютно беспрецедентный случай, когда правительство, находящееся на грани краха, пытается повлиять на венгерские выборы путем внешнего вмешательства в свою пользу".
Он призвал Орбана "немедленно прекратить эти действия и выслать из Венгрии российских секретных агентов, прибывших под дипломатическим прикрытием".
Требования Мадяра
Также Мадяр требует созвать Комитет национальной безопасности и проинформировать его об этом.
"Как будущий глава правительства, я требую немедленной информации о том, какие сведения венгерское правительство получило от служб союзных стран о вмешательстве России и почему оно до сих пор не приняло мер в ответ на эти беспрецедентные действия России. Венгрии нужно руководство, которое не будет подвергать страну никакой угрозе с Востока, будь то от Путина или от Зеленского", - заявил оппозиционный венгерский политик.
Он добавил, что "в интересах Венгрии оставаться стабильным, предсказуемым партнером, которого союзники считают надежным".
Отметим, что парламентские выборы в Венгрии должны состояться 12 апреля 2026 года.
гномагент РФ вас взагалі буде бомбіть. Щойно адресу товстопузого Орбана дізнається. Ви вкрали його леприконський горшечок з золотом.
ще тісніше сплотітєсь навколо балатону!!!