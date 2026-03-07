Лидер венгерской оппозиции Мадяр заявил, что Орбан пригласил в страну агентов РФ, чтобы те повлияли на выборы

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в том, что тот пригласил в страну представителей российской военной разведки, чтобы те повлияли на результаты предстоящих парламентских выборов.

Об этом венгерский политик написал в соцсети Facebook

"Орбан пригласил россиян"

"Со времен Яноша Кадара (ставленник СССР после Венгерской революции 1956 года. - Ред.) Виктор Орбан первым пригласил россиян в нашу страну. По информации из нескольких источников, несколько недель назад в Будапешт прибыли представители российской военной разведки с целью и задачей повлиять на результаты венгерских выборов. То же самое они делали ранее в Молдове", - заявил Мадяр.

Политик заявил, что это "абсолютно беспрецедентный случай, когда правительство, находящееся на грани краха, пытается повлиять на венгерские выборы путем внешнего вмешательства в свою пользу".

Он призвал Орбана "немедленно прекратить эти действия и выслать из Венгрии российских секретных агентов, прибывших под дипломатическим прикрытием".

Требования Мадяра

Также Мадяр требует созвать Комитет национальной безопасности и проинформировать его об этом.

"Как будущий глава правительства, я требую немедленной информации о том, какие сведения венгерское правительство получило от служб союзных стран о вмешательстве России и почему оно до сих пор не приняло мер в ответ на эти беспрецедентные действия России. Венгрии нужно руководство, которое не будет подвергать страну никакой угрозе с Востока, будь то от Путина или от Зеленского", - заявил оппозиционный венгерский политик.

Он добавил, что "в интересах Венгрии оставаться стабильным, предсказуемым партнером, которого союзники считают надежным".

Отметим, что парламентские выборы в Венгрии должны состояться 12 апреля 2026 года.

