2 023 26

Лидер венгерской оппозиции Мадяр заявил, что Орбан пригласил в страну агентов РФ, чтобы те повлияли на выборы

Орбан пригласил агентов РФ для влияния на выборы — Петер Мадяр

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в том, что тот пригласил в страну представителей российской военной разведки, чтобы те повлияли на результаты предстоящих парламентских выборов.

Об этом венгерский политик написал в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Орбан пригласил россиян"

"Со времен Яноша Кадара (ставленник СССР после Венгерской революции 1956 года. - Ред.) Виктор Орбан первым пригласил россиян в нашу страну. По информации из нескольких источников, несколько недель назад в Будапешт прибыли представители российской военной разведки с целью и задачей повлиять на результаты венгерских выборов. То же самое они делали ранее в Молдове", - заявил Мадяр.

Политик заявил, что это "абсолютно беспрецедентный случай, когда правительство, находящееся на грани краха, пытается повлиять на венгерские выборы путем внешнего вмешательства в свою пользу".

Он призвал Орбана "немедленно прекратить эти действия и выслать из Венгрии российских секретных агентов, прибывших под дипломатическим прикрытием".

Требования Мадяра 

Также Мадяр требует созвать Комитет национальной безопасности и проинформировать его об этом.

"Как будущий глава правительства, я требую немедленной информации о том, какие сведения венгерское правительство получило от служб союзных стран о вмешательстве России и почему оно до сих пор не приняло мер в ответ на эти беспрецедентные действия России. Венгрии нужно руководство, которое не будет подвергать страну никакой угрозе с Востока, будь то от Путина или от Зеленского", - заявил оппозиционный венгерский политик.

Он добавил, что "в интересах Венгрии оставаться стабильным, предсказуемым партнером, которого союзники считают надежным".

Отметим, что парламентские выборы в Венгрии должны состояться 12 апреля 2026 года.

Топ комментарии
+4
Агенти балалайні в Угорщині запросили на допомогу кацапську військову розвідку - виправте у заголовку.
07.03.2026 19:14 Ответить
+4
Після досвіду виборів у Молдові, Румунії та деяких землях ФРН, баширов+петров, з узькагаварящімі на місцях, поїхали робити ґвалтування виборів і до Угорщини!!!! Орбан не дарма ж до ****** їздив на консультації!!
07.03.2026 19:17 Ответить
+4
"О це так поворот..." Неочікувано!
07.03.2026 19:18 Ответить
Один мохнорилий гном агент РФ вас взагалі буде бомбіть. Щойно адресу товстопузого Орбана дізнається. Ви вкрали його леприконський горшечок з золотом.
07.03.2026 19:15 Ответить
Ну нехай Орбан вибачиться. Він же не Зеленський
07.03.2026 19:17 Ответить
Потрібно вугорцям розказати що якщо вони виберуть Орбана ще раз то Орбан вже запросить в Будапешт не тільки агентів РФ а і рашистські танки і буде їм повторення 1956 рік
07.03.2026 19:19 Ответить
А також Орбан був недавно помічений в штабі ''антитерору Вугорщини''. По нашому це той же бувший беркут. Видно будуть вчити вугорців як голосувати або перевоспитувати якщо вугорці проголосують ''неправильно''
07.03.2026 19:23 Ответить
Після досвіду виборів у Молдові, Румунії та деяких землях ФРН, баширов+петров, з узькагаварящімі на місцях, поїхали робити ґвалтування виборів і до Угорщини!!!! Орбан не дарма ж до ****** їздив на консультації!!
07.03.2026 19:17 Ответить
"О це так поворот..." Неочікувано!
07.03.2026 19:18 Ответить
мадяри!
ще тісніше сплотітєсь навколо балатону!!!
07.03.2026 19:20 Ответить
обоє рябоє... ну вас в дупу
07.03.2026 19:22 Ответить
Один *агентів* запросив, а цей, мабуть, самого ***** запросить. До того йде.
07.03.2026 19:51 Ответить
Ну то замочить тих секретних агентів і справі кінець.
07.03.2026 19:25 Ответить
Нема кому. Всі у відпустці після складної спецоперації по затриманню небезпечних агентів "Ощадбанку".
07.03.2026 19:52 Ответить
А гроші , щоб розрахуватися з кацапськими шпійонами , скиздив у України . Стратєх !!!
07.03.2026 19:27 Ответить
Ці звинувачення лунають на тлі передвиборчих опитувань, де партія «Тиса» випереджає керівну партію «Фідес» (зокрема, за даними деяких опитувань, відрив сягає 51% проти 36% серед тих, хто визначився).
07.03.2026 19:43 Ответить
А агенти РФ не вилазили з Угорщини ще за часів союзу.
07.03.2026 19:46 Ответить
ще з часів союзу.
07.03.2026 19:51 Ответить
Це просто чергова ротація заїхала.
07.03.2026 19:53 Ответить
висери зєлєнскава це була не тупість зєлєнскава, це було завдання від тих же кацапських структур
07.03.2026 19:47 Ответить
Зек, а ти з зони херачиш? Чи відпустку дають?
07.03.2026 19:53 Ответить
В Молдові просто закрили фінансування і все закінчилось траурно для фесок і місцевих колаборантів. Окурок був змушений міняти коней на переправі - усіх причетних до ганьби фесок прогнали. Колоброди теж щезли з орбіти. Вітюша запросив поміч друга, бо геть зневірився у виборцях. І так останні роки танцював по лезу ножа.
07.03.2026 19:51 Ответить
Мадяр ставить на один рівень ***** та ішака, а безтолкове чмо сподівається на нормалізацію відносин після перемоги Мадяра. Ішак - червона шмата як для діючих глав країн, так і опозиційних лідерів. З цим обкуреним мудаком ніхто і срати на одному гектарі не сяде.
07.03.2026 19:52 Ответить
Хай спочатку Мадяр переможе путлерівську шістку Орбана.
07.03.2026 19:54 Ответить
З ким там відносини нормалізувати? Обидва - бидла, що рвуться до корита. Мадяри не можуть бути друзями.
07.03.2026 19:55 Ответить
 
 