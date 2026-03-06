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Новини Відносини України та Угорщини
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Єврокомісія засудила слова Зеленського про Орбана: Така лексика неприйнятна, погроз не має бути

Володимир Зеленський

У Європейській комісії вважають "неприйнятними" останні слова президента України Володимира Зеленського щодо прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це заявив заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Гілл, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Реакція ЄК

У Єврокомісії заявили, що Зеленський не повинен погрожувати державам-членам ЄС.

"Щодо коментарів президента Зеленського, ми як Європейська комісія чітко заявляємо, що така лексика є неприйнятною. Не повинно бути погроз на адресу держав-членів ЄС", – заявив Гілл.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія про затримання українців в Угорщині: Знаємо про це, але не маємо повної інформації

У ЄС вважають, "що така риторика з усіх боків не є ані корисною, ані такою, що сприяє досягненню спільних цілей".

Гілл також додав, що мета Єврокомісії — "змусити всіх трохи заспокоїтися й зменшити градус риторики". За його словами Брюссель проводить "активні переговори з усіма сторонами" для розв’язання кризи.

"Реалізувати згадані мною цілі, а саме: вжити всіх можливих заходів для тиску на Росію з метою припинення її загарбницької війни, надати кредит Україні, забезпечити енергетичну безпеку наших держав-членів", – розповів заступник головної речниці Єврокомісії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина назвала захоплення інкасаторських авто "Ощадбанку" операцією "український золотий конвой". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Погрози Орбана Україні

Нагадаємо, останніми днями відносини між Україною та Угорщиною загострилися. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан: Зеленський погрожує не мені, а Угорщині, я не дозволю шантаж

Автор: 

Угорщина (3019) Єврокомісія (2452) Зеленський Володимир (28010) Євросоюз (15228) Орбан Віктор (947)
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Топ коментарі
+46
ну Зєля реально дібіл, підігрує прокацапникам по повній
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06.03.2026 16:18 Відповісти
+35
Зеля бидло, воно так себе поводило на сцені, але воно нічому не навчилося іпродовжує на посту президента так вести.
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06.03.2026 16:20 Відповісти
+31
Так воно то так але

- чи прийнятно блокувати гроші?
-чи прийнятно забирати гроші держбанку?
- чи прийнятно забирати військовополонений ІНШОЇ держави без її згоди і санкцій?
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06.03.2026 16:17 Відповісти
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Зараз телеграм кАнали банкової (за бюджетні гроші) розкажуть, що це ЄС недостойний, щоб там перебувала Україна.

Володю на останніх зустрічах пару раз не нагнули і він знову почав "гнути пальці".

Живе за рахунок ЄС (економіку довів до ручки ще до війни), а ще пащу відкриває.

Коли Вова не битий, то він як старе колесо в возі. Постійно скрипить.
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06.03.2026 16:41 Відповісти
а шо ви йому 🤡 зробите ? Ви ж його розпіарили у 18-19 р. тепер воне результати пре ...Вам Порошенко заважав ,здати Україну , зате 🤡 с*ре на голови кожнооо дня ...
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06.03.2026 16:42 Відповісти
Звиняйте аболтуса,у нього IQ нижче плінтуса.Що з нього взяти окрім аналізів.
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06.03.2026 16:42 Відповісти
Звісно, що Зеленський ляпнув не по ділу, але що цікаво!?
Риторика Орбана, Трампа, Фіцо, путлєра, бульбофюрера - не збуджує єврокомісію !
І чого так ?
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06.03.2026 16:43 Відповісти
Гроші потрібні Україні.
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06.03.2026 16:48 Відповісти
То тільки Україні гроші потрібні? А іншим країнам нічого не потрібно? Так, що вони з тою трубою, раз нічого не потрібно. А вони не мають так просити? Чи просити має Україна, якщо їм треба то Україна має дати, щоб вони не просили. Але кажуть що Україна просить і дають, і разом кажуть що в кредит. Так попросить безкоштовно, чи не просить і купує в кредит. Звичайно Зеля хамло, але і Трамп хамло, і Орбан, і Фіцо... але Зеля, то ж не вся Україна.
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07.03.2026 14:02 Відповісти
Та тому, що все це з самого початку було заздалегідь сплановано. Невже хтось у цьому Світі продовжує вірити у казочки про "демократичні цінності"?
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06.03.2026 16:56 Відповісти
Теперь 90 лямов зависнут как минимум до конца апреля, шо и требовалось х-лу.
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06.03.2026 16:45 Відповісти
а там Фіцо підключиться, за ним Бабіш....
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06.03.2026 16:51 Відповісти
Це було потрібно Фон дер Ляєн.
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06.03.2026 17:04 Відповісти
Може тебе нечего делать в Литве и вообще в Европе?
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06.03.2026 17:08 Відповісти
Тепер угорці з власної кишені сплатять всі видатки і неустойки якщо ці гроші мають офіційне походження . Без суду не обійдеться , а результат буде схожий з рішенням по транзиту газу .
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06.03.2026 17:07 Відповісти
Угорщина Орбана співучасник геноциду українського народу. Із за дій Угорщини загинуло багато українців.
Угорщина до сих пір не була засуджена Україною за геноцид українського народу в часи 2 Світової війни. Безкарність породжує нові злочини.
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06.03.2026 16:52 Відповісти
Так може ці безхребетні нікчеми якось і на свого Орбана вплинуть? Чи він їх повністю задовільняє своєю проросійською позицією?
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06.03.2026 16:53 Відповісти
А шарф Орбана Єврокомісію як не цікавить ( шарф з так званою "великою" Угорщиною ) - чи це інше ?
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06.03.2026 16:55 Відповісти
Так наші ура-патріоти теж ******* малювати "велику " Україну від Вісли до Кавказу - чи це інше ?
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06.03.2026 17:16 Відповісти
То не чиновники - Орбан чиновник , і не просто чиновник а голова держави . А теперка наведіть мені приклад шоб якийсь український голова держави подібне робив - шей на публічному заході .
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06.03.2026 17:27 Відповісти
Нам ще цього не вистачало , і до речі візьми любий історичний атлас України де вона позначена в тих межах , в яких вона ніколи не існувала ,а Угорщина до 1920 року існувала .поки її не пошматували тріанонськими мирними угодами.
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06.03.2026 17:38 Відповісти
Тобто Хорватія повинна бути в складі Угорщини виходить - бо по тим угодам вона втратила контроль над території Хорватії . Для таких розумників як ви є новина - Угорщина імперія і те шо вона втратила вона мала завдяки вбивствам грабуванням і подібним речам . До речі якшо виходити з ваших міркувань Україна і інші республіки не мали права на незалежність ? А шодо мап то УНР і ЗУНР по площі переважають теперішню площу України - і до речі мапи є різні і деякі дійсно мяко кажучи такі собі ( звісно територія Кавказу то не наше - а ось Стародубщина то вже інше ).
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06.03.2026 17:58 Відповісти
наочний доказ, що буває, коли обираєш непрофесійних політиків.

все що треба було від зе - мовчати, а не грати квн. орбан сам би зганьбився. Але ж ні, юмаріста не спинити.

Тепер рекет на інкасаторів, блокування електроенергії, блокування 90 лярдів, відверта російська риторика, викрадення війсковополонених - про це вже всі мовчать. пофіг, тут неприпустимі слова!
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06.03.2026 17:09 Відповісти
А наші ура-патріоти Трампа називають неадекватом ,краще подивіться на своє зелене бидло .яке поводить себе як звичайна криворізька гопота.
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06.03.2026 17:14 Відповісти
nick #614616

Ти краще за свого фашиста прутіна переймайся.
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06.03.2026 17:35 Відповісти
Довбню ,поцілуй свого зєлю в дупу ,правдв жополизів в нього і без тебе вистачає ,цікаво ,а ти ,диванний патріоте ,багато вбив кацапів , може знаєш коли буде "смерть фашистській росії !!!" ?
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06.03.2026 17:42 Відповісти
А блокування коштів для ЗСУ після того як Україна знищила ЯЗ без всяких пояснень- це припустимо а от сказати у відповідь що це неприпустио с точки зору Єврокомісії це неприпустимо. Поясніть будь ласка чому блокуєте кошти от і все .
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06.03.2026 17:19 Відповісти
А до чого тут ЯЗ , яка ,до речі ,українською ніколи не була . Тим більше Захід повністю профінансував знищення ЯЗ на території України , так що нам Захід ще винен ,те що нам захотілось до ЄС і НАТО ?
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06.03.2026 17:46 Відповісти
Ви якось визначетесь в Україні ЯЗ зброї не було чи Захід профінансував її знищення це поперше тому що Україна знищила 2 тис. ядерних боєзарядів і це факт так все вірно яке було профінансовано Заходом але те що Захід нам нічого за це не виний тому що воно нічого не коштувало це не ім вирішувати Україна знищила зброю а в замін повинна отримати не ядерну зброю якщоб так було то війни взагалі можливо і не було то війна по вашому нічого не коштує? А в третіх подивіться на Близький Схіж скільки коштує Світу 10 Іранськіх потенційних ядерних ***********. Тому Україна вчинила правильно що знищила ЯЗ а от з Ураїною неприпустимо.
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06.03.2026 18:15 Відповісти
Колишня радянська ядерна зброя на території України і українська ядерна зброя- це дві великі різниці. Української ядерної зброї ніколи не було.
Ядерні ********** виготовлялися в рф.
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06.03.2026 18:51 Відповісти
Потяснюю для таких як ти , по-перше- колишня радянська ЯЗ знаходилась на території України ,але українською ніколи не було ,тому ще її командуваеня після розпаду СССР підпорядковувалось рашці ,по друге - Україна згідно Декларації про державний суверенітет ,яку прийняли 16 липня 1990 року Україна проголошувала себе безядерною позаблоковою країною , тому ЯЗ і було зищено , і що це повинна була вимагати Україна замість ЯЗ .яка її не належала ?
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06.03.2026 19:05 Відповісти
Стесняюсь спросить - И чья она, если не украинская, после распада совка?
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06.03.2026 19:57 Відповісти
Для особо одаренных таких как ты - ЯВ на територии Украины подчинялось юридически Объдиненному командованию Стратегических сил СНГ , а фактически рашке . А украинским оно НИКОГДА НЕ БЫЛО,
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06.03.2026 20:30 Відповісти
Когда используешь фразы классиков - "Для особо одаренных", делай ссылки на авторов.
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07.03.2026 13:20 Відповісти
Якби це була не українська ЯЗ ніхто б її не змушував знищити її б а те що Україна себе проголосила безядерною ніхто не відмсіняв гарантії беспеки а скоріше навпаки.
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06.03.2026 20:22 Відповісти
Ти дочитай до кінця - Україна себе проголосила не тільки безядерною але й ПОЗАБЛОКОВОЮ КРАЇНОЮ ,то чому ж ми премося до НАТО ?
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06.03.2026 20:33 Відповісти
Мабуть тому що Україна виконала свої обовязки а всі інші ні.
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06.03.2026 20:58 Відповісти
Може вже досить розповідати що нам весь Світ винен ?
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06.03.2026 21:11 Відповісти
Якщо від Україні щось просять чи вимагать значить їм щось треба а після того як отримали - винні і взамін повинні повернути борг. Якщо Україні Світ не винен то навіщо було підписуватися в Будапешському меморандумі і подруге якщо Україні ніхто не винен то і Україна виходить нікому нічого не винна чи не так Чи тільки ми винні всьому Світу а нам ні так не буває все рахується і нам нічого крім допомого списувати не буде навіть за безоплатну допомогу затребували .
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06.03.2026 21:45 Відповісти
​Юридично статус "позаблоковості" був закріплений як діючий принцип зовнішньої політики у липні 2010 року за ініціативи тодішнього президента Віктора Януковича. Це означало відмову від курсу на вступ до НАТО, який підтримувався за часів Віктора Ющенка.
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07.03.2026 08:25 Відповісти
Это хотелки х-ла, озвученные бандюковичем.
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07.03.2026 13:23 Відповісти
Це ще було задовго до бандюковича ,16 липня 1990 року . Прочитай "Декларацію про державний суверенітет України " .
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07.03.2026 17:06 Відповісти
Эта декларация - комунякский АКТ НАМЕРЕНИЙ -
У Декларації підкреслювалося, що Верховна Рада УРСР
проголошувала свій НАМІР стати в МАЙБУТНЬОМУ постійно нейтральною державою, яка не буде брати участі у військових блоках і зобов'язується дотримуватися трьох неядерних принципів: не застосовувати, не виробляти і не набувати ядерної зброї.
-
Но в 1992 году, когда Украина после получения независимости присоединилась к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 Совету североатлантического сотрудничества. Несколько лет спустя, в феврале 1994 года, Украина заключила рамочный договор с НАТО в рамках инициативы «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0 Партнёрство ради мира», за которой в 2002 году последовал «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%81_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E Индивидуальный план партнёрства с НАТО».
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07.03.2026 17:54 Відповісти
В 2005 году после https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F Оранжевой революции и прихода к власти https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B президента https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Виктора Ющенко сотрудничество с НАТО приобрело формат «Ускоренного диалога», который призван был стать первым шагом на пути вхождения Украины в Организацию Североатлантического договора. В начале 2008 года альянс получил обращение президента Украины Виктора Ющенко, премьер-министра https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Юлии Тимошенко и спикера парламента https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA,_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Арсения Яценюка с просьбой присоединить Украину к «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B2_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E Плану действий по членству в НАТО», однако на бухарестском саммите НАТО в апреле того же года украинская сторона получила отказ из-за позиции Германии и Франции.
В 2010 году с приходом к власти президента Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Виктора Януковича внешнеполитическим приоритетом Украины вновь стал внеблоковый статус.
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07.03.2026 18:10 Відповісти
можна погрожувати тільки державам-нечленам ЄС, шо тут не ясно
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06.03.2026 17:22 Відповісти
шугнули фронтмена криворожской школы быдломатии.
тут надо быть аккуратно, а то допомогу обрежут.
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06.03.2026 17:32 Відповісти
До еуропейців дійшло, що воно дурне? Чи ще нє?
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06.03.2026 17:45 Відповісти
Дошло, но они помогают не зедроту, а Украине.
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06.03.2026 19:59 Відповісти
А лексика і дії Орбана прийнятні справедливці, ви наші? Гроші красти і інкасаторів захопити - це європейський стиль?
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06.03.2026 17:56 Відповісти
Щодо грошей йде слідство. Інкасаторів депортують. Все по-європейськи.
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06.03.2026 18:15 Відповісти
Хрипате робить усе, аби Україна не була в ЄС: жодних євроінтеграційних законів не приймається, так ще й факи тикає усіляким під#уйловникам. І коли? У розпал виборчої кампанії, що тепер і опозиційний кандидат проти нас. Нє, клоун не дурний, він відвертий внутрішній ворог
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06.03.2026 17:58 Відповісти
А хіба не може бути два в одному? Ворогом Зеленський був завжди, не тільки, коли вліз у крісло, а його дебільність у тому кріслі тільки дужче засяяла.
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06.03.2026 19:11 Відповісти
Походу, треба на законодавчому рівні прийняти, що кандидати в президенти повинні проходити нарколога, поліграф і тести на IQ в незалежних установах..а після обрання - все одно, нарколог кожні три місяці..
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07.03.2026 02:05 Відповісти
Це на майбутнє, було б не погано, але нереально. А що робити зараз? Це тупориле, а ще й обдовбане, продовжує знищувати українців і Україну, під оплески таких же фанатів.
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07.03.2026 06:43 Відповісти
Ну довбойобом взагалі не варто бути, але у нас це тепер основна умова для профвідбору.
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06.03.2026 18:15 Відповісти
Так,Зеленський зробив помилку, звернувшись так до Орбана,та ще на саме перед виборами, давач цими "погрозами" зайви шанси Орбану. Тепер я би на місці Зеленського признав,що був не правий, вибачився, але запис того "вибачення" я би записав на кладовищі, де похоронені наші військові, з прапорами України на могилах за спиною.
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06.03.2026 18:48 Відповісти
Хто взагалі такі ці єврокомісари? Чи усвідомлюють вони взагалі власну мізерність та нічкемність в порівнянні з грандіозною величчю сонцесяйного лідора демократичного світу, який давно вже перевершив грандіозністю особистості всіх відомих донедавна історичних діячів? Замість того, щоб вклякнути навколішки та жадібно втягувати в себе скарби мудрості, які злітають з уст нашого улюбленого президента, вони дозволяють собі його нагло повчати! Саме час для ЗСУ предметно поспілкуватись з цими кацапськими лакузами та запроданцями!
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06.03.2026 18:51 Відповісти
Кого ви засуджуєте, він же актор, грає роль
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06.03.2026 19:05 Відповісти
Блазень воно, а не актор. І не роль воно грає, а пи@дить по сценарію, який йому продовжують писати на московії.
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07.03.2026 06:39 Відповісти
по великому рахунку так , це недоречно
доречніше було б дати орбану по @балу , тоді було б нормуль .
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06.03.2026 19:31 Відповісти
Зєля - не найкращий представник України.. воно - тупопилий дебіл - звізда жлобських серіалів для ідіотів.. ну так вже склалося.. навіть у Штатах така ж сама халепа..
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06.03.2026 19:38 Відповісти
Все просто - для ЄС Угорщина - своя , а Україна - ні . От і все .
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06.03.2026 19:53 Відповісти
У всьому світі їснує при владах прес-секретарі, які доводят до громадян та СМІ потрібну отфільтровану інформвцію. Цей лізе кругом і в ТВ і в соцмережі. Невже нікому на банковой підказати, шо якщо воно недолуге, не потрібно рубати сук(ЄС) на которому сидимо ми всі! Це ганьба!
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06.03.2026 19:54 Відповісти
*****.
Здається, тільки похід кацапідарської орди на Сувалки здатний привести до тями європейську бюрократію -- тупу, сциклива, бундючну наволоч.
Яка сховалася за спинами і кров'ю Героїв України.
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06.03.2026 20:12 Відповісти
Президент Зеленськй все сказав вірно.
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06.03.2026 20:53 Відповісти
Вибачте його. Кокс був пальоний.
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06.03.2026 21:02 Відповісти
При чому тут Лідор? Що написали в телесуфлері він те прочитав. А ось Порошенко брата вбив
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06.03.2026 22:34 Відповісти
Та те, що вбив, то пів біди, його брат, хоче - вбиває, не хоче - нехай живе. Так вбив же з особливою жорстокістю, на фабриці. Ліпєцкай. Гад. Цього вже "українці" тому баризі ніколи не забудуть.
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07.03.2026 06:36 Відповісти
В порядку компенсації за прокол, зеля вирішив з'їздити на донбас. Можливостей приховувати косяки і закривати роти стає все менше, тому доводиться ризикувати, щоб якось перебити негатив.
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07.03.2026 09:01 Відповісти
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