Єврокомісія засудила слова Зеленського про Орбана: Така лексика неприйнятна, погроз не має бути
У Європейській комісії вважають "неприйнятними" останні слова президента України Володимира Зеленського щодо прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
Про це заявив заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Гілл, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Реакція ЄК
У Єврокомісії заявили, що Зеленський не повинен погрожувати державам-членам ЄС.
"Щодо коментарів президента Зеленського, ми як Європейська комісія чітко заявляємо, що така лексика є неприйнятною. Не повинно бути погроз на адресу держав-членів ЄС", – заявив Гілл.
У ЄС вважають, "що така риторика з усіх боків не є ані корисною, ані такою, що сприяє досягненню спільних цілей".
Гілл також додав, що мета Єврокомісії — "змусити всіх трохи заспокоїтися й зменшити градус риторики". За його словами Брюссель проводить "активні переговори з усіма сторонами" для розв’язання кризи.
"Реалізувати згадані мною цілі, а саме: вжити всіх можливих заходів для тиску на Росію з метою припинення її загарбницької війни, надати кредит Україні, забезпечити енергетичну безпеку наших держав-членів", – розповів заступник головної речниці Єврокомісії.
Погрози Орбана Україні
Нагадаємо, останніми днями відносини між Україною та Угорщиною загострилися.
- Раніше угорський прем'єр заблокував кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
- Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.
- В уряді Угорщини розцінили як "відкриту погрозу" заяву президента України.
- Це спричинило значний скандал в Угорщині, на який відреагувала навіть опозиція. Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр закликав Зеленського перепросити за його слова, які він назвав "погрозами" Орбану.
- Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
- Згодом в Угорщині затримали сімох працівників "Ощадбанк" за підозрою у відмиванні грошей. Серед затриманих, мовляв, є генерал української спецслужби у відставці.
- МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
- В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
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Володю на останніх зустрічах пару раз не нагнули і він знову почав "гнути пальці".
Живе за рахунок ЄС (економіку довів до ручки ще до війни), а ще пащу відкриває.
Коли Вова не битий, то він як старе колесо в возі. Постійно скрипить.
Риторика Орбана, Трампа, Фіцо, путлєра, бульбофюрера - не збуджує єврокомісію !
І чого так ?
Угорщина до сих пір не була засуджена Україною за геноцид українського народу в часи 2 Світової війни. Безкарність породжує нові злочини.
все що треба було від зе - мовчати, а не грати квн. орбан сам би зганьбився. Але ж ні, юмаріста не спинити.
Тепер рекет на інкасаторів, блокування електроенергії, блокування 90 лярдів, відверта російська риторика, викрадення війсковополонених - про це вже всі мовчать. пофіг, тут неприпустимі слова!
Ти краще за свого фашиста прутіна переймайся.
Ядерні ********** виготовлялися в рф.
У Декларації підкреслювалося, що Верховна Рада УРСР
проголошувала свій НАМІР стати в МАЙБУТНЬОМУ постійно нейтральною державою, яка не буде брати участі у військових блоках і зобов'язується дотримуватися трьох неядерних принципів: не застосовувати, не виробляти і не набувати ядерної зброї.
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Но в 1992 году, когда Украина после получения независимости присоединилась к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 Совету североатлантического сотрудничества. Несколько лет спустя, в феврале 1994 года, Украина заключила рамочный договор с НАТО в рамках инициативы «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0 Партнёрство ради мира», за которой в 2002 году последовал «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%81_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E Индивидуальный план партнёрства с НАТО».
В 2010 году с приходом к власти президента Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Виктора Януковича внешнеполитическим приоритетом Украины вновь стал внеблоковый статус.
тут надо быть аккуратно, а то допомогу обрежут.
доречніше було б дати орбану по @балу , тоді було б нормуль .
Здається, тільки похід кацапідарської орди на Сувалки здатний привести до тями європейську бюрократію -- тупу, сциклива, бундючну наволоч.
Яка сховалася за спинами і кров'ю Героїв України.