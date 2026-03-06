Єврокомісія засудила слова Зеленського про Орбана: Така лексика неприйнятна, погроз не має бути

У Європейській комісії вважають "неприйнятними" останні слова президента України Володимира Зеленського щодо прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це заявив заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Гілл, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Реакція ЄК

У Єврокомісії заявили, що Зеленський не повинен погрожувати державам-членам ЄС.

"Щодо коментарів президента Зеленського, ми як Європейська комісія чітко заявляємо, що така лексика є неприйнятною. Не повинно бути погроз на адресу держав-членів ЄС", – заявив Гілл.

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У ЄС вважають, "що така риторика з усіх боків не є ані корисною, ані такою, що сприяє досягненню спільних цілей".

Гілл також додав, що мета Єврокомісії — "змусити всіх трохи заспокоїтися й зменшити градус риторики". За його словами Брюссель проводить "активні переговори з усіма сторонами" для розв’язання кризи.

"Реалізувати згадані мною цілі, а саме: вжити всіх можливих заходів для тиску на Росію з метою припинення її загарбницької війни, надати кредит Україні, забезпечити енергетичну безпеку наших держав-членів", – розповів заступник головної речниці Єврокомісії.

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Погрози Орбана Україні

Нагадаємо, останніми днями відносини між Україною та Угорщиною загострилися.

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