Еврокомиссия осудила слова Зеленского об Орбане: Такая лексика неприемлема, угроз не должно быть
В Европейской комиссии считают "неприемлемыми" последние слова президента Украины Владимира Зеленского в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Об этом заявил заместитель главного спикера Еврокомиссии Олоф Хилл, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Реакция ЕК
В Еврокомиссии заявили, что Зеленский не должен угрожать государствам-членам ЕС.
"Что касается комментариев президента Зеленского, мы как Европейская комиссия четко заявляем, что такая лексика неприемлема. Не должно быть угроз в адрес государств-членов ЕС", – заявил Хилл.
В ЕС считают, "что такая риторика со всех сторон не является ни полезной, ни способствующей достижению общих целей".
Гилл также добавил, что цель Еврокомиссии – "заставить всех немного успокоиться и снизить градус риторики". По его словам, Брюссель проводит "активные переговоры со всеми сторонами" для разрешения кризиса.
"Реализовать упомянутые мной цели, а именно: принять все возможные меры для давления на Россию с целью прекращения ее захватнической войны, предоставить кредит Украине, обеспечить энергетическую безопасность наших государств-членов", — рассказал заместитель главного спикера Еврокомиссии.
Угрозы Орбана Украине
Напомним, в последние дни отношения между Украиной и Венгрией обострились.
- Ранее венгерский премьер заблокировал кредит в €90 млрд для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", поврежденному в результате российских атак.
- Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.
- В правительстве Венгрии расценили как "открытую угрозу" заявление президента Украины.
- Это вызвало значительный скандал в Венгрии, на который отреагировала даже оппозиция. Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр призвал Зеленского извиниться за его слова, которые он назвал "угрозами" Орбану.
- Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
- Впоследствии в Венгрии задержали семерых сотрудников "Ощадбанка" по подозрению в отмывании денег. Среди задержанных, якобы, есть генерал украинской спецслужбы в отставке.
- МИД Украины рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
- Команда НБУ срочно едет в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины начала производство.
- В правительстве Венгрии заявили, что семь украинских инкассаторов будут депортированы.
