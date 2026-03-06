Еврокомиссия осудила слова Зеленского об Орбане: Такая лексика неприемлема, угроз не должно быть

В Европейской комиссии считают "неприемлемыми" последние слова президента Украины Владимира Зеленского в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Об этом заявил заместитель главного спикера Еврокомиссии Олоф Хилл, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Реакция ЕК

В Еврокомиссии заявили, что Зеленский не должен угрожать государствам-членам ЕС.

"Что касается комментариев президента Зеленского, мы как Европейская комиссия четко заявляем, что такая лексика неприемлема. Не должно быть угроз в адрес государств-членов ЕС", – заявил Хилл.

В ЕС считают, "что такая риторика со всех сторон не является ни полезной, ни способствующей достижению общих целей".

Гилл также добавил, что цель Еврокомиссии – "заставить всех немного успокоиться и снизить градус риторики". По его словам, Брюссель проводит "активные переговоры со всеми сторонами" для разрешения кризиса.

"Реализовать упомянутые мной цели, а именно: принять все возможные меры для давления на Россию с целью прекращения ее захватнической войны, предоставить кредит Украине, обеспечить энергетическую безопасность наших государств-членов", — рассказал заместитель главного спикера Еврокомиссии.

Угрозы Орбана Украине

Напомним, в последние дни отношения между Украиной и Венгрией обострились.

