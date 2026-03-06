РУС
4 805 98

Еврокомиссия осудила слова Зеленского об Орбане: Такая лексика неприемлема, угроз не должно быть

Владимир Зеленский

В Европейской комиссии считают "неприемлемыми" последние слова президента Украины Владимира Зеленского в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Об этом заявил заместитель главного спикера Еврокомиссии Олоф Хилл, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Реакция ЕК

В Еврокомиссии заявили, что Зеленский не должен угрожать государствам-членам ЕС.

"Что касается комментариев президента Зеленского, мы как Европейская комиссия четко заявляем, что такая лексика неприемлема. Не должно быть угроз в адрес государств-членов ЕС", – заявил Хилл.

В ЕС считают, "что такая риторика со всех сторон не является ни полезной, ни способствующей достижению общих целей".

Гилл также добавил, что цель Еврокомиссии – "заставить всех немного успокоиться и снизить градус риторики". По его словам, Брюссель проводит "активные переговоры со всеми сторонами" для разрешения кризиса.

"Реализовать упомянутые мной цели, а именно: принять все возможные меры для давления на Россию с целью прекращения ее захватнической войны, предоставить кредит Украине, обеспечить энергетическую безопасность наших государств-членов", — рассказал заместитель главного спикера Еврокомиссии.

Угрозы Орбана Украине

Напомним, в последние дни отношения между Украиной и Венгрией обострились. 

Венгрия (816) Еврокомиссия (405) Зеленский Владимир (10733) Евросоюз (2864) Орбан Виктор (468)
Топ комментарии
+28
ну Зєля реально дібіл, підігрує прокацапникам по повній
06.03.2026 16:18 Ответить
+21
А до орбаноїдів питань немає? Я ху@ю з цього всього. З усіх сторін гризуть,паскуди.
06.03.2026 16:18 Ответить
+20
Так воно то так але

- чи прийнятно блокувати гроші?
-чи прийнятно забирати гроші держбанку?
- чи прийнятно забирати військовополонений ІНШОЇ держави без її згоди і санкцій?
06.03.2026 16:17 Ответить
Так воно то так але

- чи прийнятно блокувати гроші?
-чи прийнятно забирати гроші держбанку?
- чи прийнятно забирати військовополонений ІНШОЇ держави без її згоди і санкцій?
06.03.2026 16:17 Ответить
Так погрозами це не виправити. Не підписав Орбан згоду на виділення грошей після погроз, однак навпаки показав, що ЄС розкормлює неадеквата.
06.03.2026 16:20 Ответить
Так,все це прийнято.Крім того прийнято провокувати,проводити диверсіі і навіть вбивати.Не прийнято лише одного - плескати про це язиком...
06.03.2026 16:43 Ответить
Для того щоб це зрозуміти треба мати хоча б мінімальні когнітивні здатності до навчання.
Як показали майже 7 років - з нашої макаки політика не вийшло бо вийти не могло.
06.03.2026 17:00 Ответить
Європа стара повія, яка лише вдає з себе цнотливу фрау. Їх видно самих цілком влаштовує такий рівень стосунків з відвертим путінським агентом. З Алозієвичем токож вони бавились, бавились доки не добавились.
06.03.2026 17:01 Ответить
Ці слова ругатєльні - просим їх до Орбана не приміняти - ЄК
06.03.2026 16:18 Ответить
А до орбаноїдів питань немає? Я ху@ю з цього всього. З усіх сторін гризуть,паскуди.
06.03.2026 16:18 Ответить
Ви дивитесь на хамство зеленського як мала дитина, яка для свого виправдання посилається інших!
06.03.2026 16:35 Ответить
Любите орбаноїдів?
06.03.2026 16:39 Ответить
Судячи з висновку, який ви зробили, у вас дійсно дитячий розум!
06.03.2026 16:44 Ответить
Тобто відповіді не буде? Балабол.
06.03.2026 17:07 Ответить
Ну якщо хочете відповіді, то ненавиджу! Але який це має стосунок до того, що президент, їхоч і нікчемний, великої країни не повинен поводитисебе так, щоб викликати осуд тих, за чий кошт ми живемо зараз. Слово дипломатія чули? Відповідати непотрібно!
06.03.2026 17:13 Ответить
Ти дебіл, це країна ЄС, в завдяки допомоги ЄС ми тримаємо фронт. В президент, якщо він не грає по сценарію кіно, представляє Україну, а не 95 квартал
06.03.2026 16:52 Ответить
зебіл , єфект Даннінга-Крюгера . Ваши Зегниди , самі продовжили контракт , вжє після нападу у 2022 р ,там , в договорі є пункт "форсмажорні обставини " , за яким вони , мали перекрити " дружбу" , але ж , вони ганяли , щоб рашисти заробляли 4 роки агресії , 7 мільярдів на рік , звісно з откатами в общак А зараз ,агентам " буратіно-козирю ", треба врятувати Орбана , такого ж агента , як вони
06.03.2026 17:33 Ответить
А ти хотiв великого и чистого кохання?
06.03.2026 16:59 Ответить
У свого чоловіка спитаєш.
06.03.2026 17:08 Ответить
Ось так гірко стало, коли прийшло розуміння, шо Україна ЕС потрібна, як від жилету рукава. Ну нічого, далі чекае розчарування з НАТО.
06.03.2026 17:25 Ответить
з такими мародерами, як зе&ермак і їх плем'ям, хитрозробленних Баканов-Наумов , міндіч-цукерманів , галущенко, чернишових, умеровим , шефірів -шурми ………… 💯не потрібні Всі до единого , менеджери " янелоха" під підозрами , ціла свиноферма пацюків , за гроші ЕС і США , то , на хріна , вони потрібні ЕС ⁉️ Узурпація влади і , знущання гівномарафоном мосійчучкі -геббельсовни , незаконні санкції , торгівля санкціями ……………
06.03.2026 17:41 Ответить
ну Зєля реально дібіл, підігрує прокацапникам по повній
06.03.2026 16:18 Ответить
Зеля бидло, воно так себе поводило на сцені, але воно нічому не навчилося іпродовжує на посту президента так вести.
06.03.2026 16:20 Ответить
А орбан прямо *паінька*.
06.03.2026 16:21 Ответить
ти голосував за Зелю, за його Хуже не будет, хоть поржем.

А те що орбан лайно, так потрібно було переграти його, не дати йому ні одного шанса щоб це лайно знов обрали у Угорщині
06.03.2026 16:30 Ответить
взагаі то він за *****, а вовторму турі за ляшка...
06.03.2026 17:02 Ответить
2 паспорти?
06.03.2026 17:08 Ответить
Serg Oberemok кацапи твої батьки, їх ще кіркоров цілував
06.03.2026 17:37 Ответить
зєля сказав реально те що думає абсолютна більшість українців. Хоча українці не за натравлювання на жабу ЗСУ. А за те, щоб просто набити йому їбало, цьому ЄСівському трутню, який усе робить проти нас. От тільки, нажаль, таке дійсно не можна казати на офіційному рівні типу зєлі.
06.03.2026 16:36 Ответить
Як підліток, вліз в непотріну Україні виборчу кампанію в Угорщині...
06.03.2026 16:36 Ответить
Чи недоумок він, дурачок ? Відповідь очевидна...«Якщо виключити неможливе, те, що залишиться, яким би неймовірним воно не було, і буде правдою» .
06.03.2026 17:09 Ответить
Людину з Кривого Рогу вивезти можна.....
06.03.2026 16:19 Ответить
з криворізької підворітні або з 95-го кварталу...
06.03.2026 16:36 Ответить
Ну а чо такоє? Він - Найвеличніший, йому мона! І кстаті, а хдє овації? 🤔
06.03.2026 16:19 Ответить
А що ви хотіли почути від Олуха Гілла?
06.03.2026 16:19 Ответить
Ей, так а хто першим почав погрожувати? Чи то ваш *гонець*?
06.03.2026 16:20 Ответить
Треба подивитися за часом. Хто погрожував першим.
06.03.2026 16:28 Ответить
Орбан з нафтопроводом .Що далі - орбан падлєц , но он наш падлєц ? ((
06.03.2026 16:55 Ответить
Та не хвилюйтеся ви так. Європейці ******* Зеленського більше всіх на світі. У кожній країні його зустрічають як Брежнєва, аплодують стоячи годинами. Це через них Зе вважає себе реінкарнацією Наполеона і Мандели.
06.03.2026 17:00 Ответить
Так це не я хвилююся , це тебе ковбасить хто перший А тепер саме головне - це не мене жаба давить як кого там у Євросоюзі зустічають , бо мені на це плювати - я в Україні , а ось ти хотів би щоб тебе там на руках носили, а європейці тебе вважають бомжем, тому ти і крутишся як в'юн на сковорідці
06.03.2026 17:11 Ответить
Яка різниця, якщо першим почав орбанутий, то він за гроші ху...ла працює, а нашому треба було достойно відповісти, а не по квартальному сценарію
06.03.2026 16:59 Ответить
Єврокомісія сказала: «Дайте йому скумбрії по 8!».
06.03.2026 16:21 Ответить
Єврокомісія ох..їла від потужності дипломатичної школи Кривого Рогу?...Це ж звичне його поводження в Україні на прес-конференціях....Переплутав трошки без телесуфлера...буває...
06.03.2026 16:24 Ответить
Шутка за 90 млрд і машину золота. А чо такого. Кокс був нерозбодяжений, вштиріло і закортіло повторить знамениту маяччню "літаки летять будем всіх бомбить".
06.03.2026 16:27 Ответить
Як це Єврокомісія засудила висловлювання Зеленського? То ************ криворізька дипломатія. Він звик все життя бикувати, але він поливав брудом українську владу і українців. Малоросам це подобалося і вони вишивали його портрети бісером, а решта просто мовчали. Він подумав, що являється Лідором світу і генієм та почав обsирати шановних людей, таких як Байден, Шольц та інших. Проти Байдена навіть порушив справу. В тут нарвався на такого самого, як і сам і що?
06.03.2026 16:27 Ответить
У словах Зеленського не було ніяких погроз орбану. Уважно читайте оригінал.
06.03.2026 16:30 Ответить
Чого можна очікувати від індивіда, який працював вентилятором для розкидання лайна у 95 кварталі? Вентилятором був, вентилятором і залишився! А вигрібаємо це лайно всією країною!
06.03.2026 16:31 Ответить
Не захлинувся власною слиною, оберемок зеленого лайна?
06.03.2026 17:00 Ответить
Воно мудак, але хтось пише йому тексти...
06.03.2026 16:33 Ответить
та ні, щодо Орбана і його адреси для ЗСУ - то був експромт.
06.03.2026 16:36 Ответить
У тому то і справа, що, коли ЗЄ говорить сам, з його рота вилазить або незрозуміле булькотіння, або отакий треш.
06.03.2026 16:41 Ответить
Тобто коли орбан плюнув у лице Україні бо хоче наварити на торгівлі з кацапами , то це по феншую ?
06.03.2026 16:57 Ответить
Я розумію, що саме тобі не ясно у цій позиції. Бо ти сам, як базарна хабалка завжди відгавкуєшся до останнього. Але...

У данному випадку не важливо, хто кого перегавкає. Бо на кону посада Орбана. Тому можна було і промовчати. 5 тижнів і тоді бий Орбана хоч по яйцях в реалі. Бо він вже ніхто.

Ну і ЗЄ все-таки не ображений життям мудак на форумі, а покищо президент.
06.03.2026 17:43 Ответить
Та нє, тут же скільки коментаторів раділи його понтам, ( скільки ж тоді на Українській правді 🤔), і що виявилося просто бидло. Як на мене Володимир Олександрович не зупиняйся вже 90 лярдів майже просрано, люди хочуть видовища, жгі по повній. Головне потужно. Так потихеньку 73% і вилазять, можна хоч роздивитися їх. Так що тільки вперед 😸😎
06.03.2026 16:34 Ответить
А те що Орбан погрожував Україні і співпрацює з московським режимом у війні з Україною то нічого?
06.03.2026 16:34 Ответить
невиліковно...
Медиина тут безсила. Але ж весело і па-пріколу!
06.03.2026 16:38 Ответить
Не забувай про дзеркало , менше Цензора , бо так і кукухою поїдеш ((
06.03.2026 16:48 Ответить
Ти вже тут? А що, з палати втік чи на прогуляну випустили? Самого, без нагляду санітарів?
06.03.2026 16:50 Ответить
Не забувай про дзеркало
06.03.2026 16:52 Ответить
Ти не зовсім угадав - 9 з 10 оцих сьогоднішніх "критиків " зєлі у 2019 сцялися на радощах при погляді у його бік . То така реакція бидла на те, що тепер доводиться відгрібати за вибір 2019, а "вони ж ні прі чьом , просто тагда оні ат вайни усталі і баріг шікаладних " Тепер вони ладні його з лайном змішати навіть коли він щось до ладу ненароком ляпнув ((
06.03.2026 17:04 Ответить
Serg Oberemok та ще таки як ти п....да.......................си
06.03.2026 17:39 Ответить
Адміни, а що в Єврокомісії кажуть щод Орбана, щодо його погроз Україні силою відновити транспортування нафти трубою?
06.03.2026 16:35 Ответить
Зе, звісно, довбодятел, але і ЄС викормили повного ******** який відкрито працює на ворога, і нічого не можуть (не хочуть) зробити. Блокування життєво необхідних грошей (до яких Орбан немає ніякого відношення взагалі) під час війни - казус беллі.
06.03.2026 16:35 Ответить
Підгавкнув Орбану якого через місяць вже б не було, півроку ігнора попереджень про напад. Так лажать не може навіть істота з iq менше 60. Тут цілеспрямована робота іноагента, хто його от веде фсб, мі6, моссад.
06.03.2026 16:37 Ответить
Ну, по-сценарію в нього такий текст. Мусить, а то ж режисер накаже...
06.03.2026 16:39 Ответить
Докерувались.... Теперь по шапке и от ЕС будем получать, синхронно с амерами. Ну оно к тому и шло все. Понесло зебилов. А потом тот же лехторат будет гневно тупать ножками что денег не дают, оружия не поставляют. ****** короче....
06.03.2026 16:40 Ответить
Зараз телеграм кАнали банкової (за бюджетні гроші) розкажуть, що це ЄС недостойний, щоб там перебувала Україна.

Володю на останніх зустрічах пару раз не нагнули і він знову почав "гнути пальці".

Живе за рахунок ЄС (економіку довів до ручки ще до війни), а ще пащу відкриває.

Коли Вова не битий, то він як старе колесо в возі. Постійно скрипить.
06.03.2026 16:41 Ответить
а шо ви йому 🤡 зробите ? Ви ж його розпіарили у 18-19 р. тепер воне результати пре ...Вам Порошенко заважав ,здати Україну , зате 🤡 с*ре на голови кожнооо дня ...
06.03.2026 16:42 Ответить
Звиняйте аболтуса,у нього IQ нижче плінтуса.Що з нього взяти окрім аналізів.
06.03.2026 16:42 Ответить
Звісно, що Зеленський ляпнув не по ділу, але що цікаво!?
Риторика Орбана, Трампа, Фіцо, путлєра, бульбофюрера - не збуджує єврокомісію !
І чого так ?
06.03.2026 16:43 Ответить
Гроші потрібні Україні.
показать весь комментарий
Та тому, що все це з самого початку було заздалегідь сплановано. Невже хтось у цьому Світі продовжує вірити у казочки про "демократичні цінності"?
06.03.2026 16:56 Ответить
Теперь 90 лямов зависнут как минимум до конца апреля, шо и требовалось х-лу.
06.03.2026 16:45 Ответить
а там Фіцо підключиться, за ним Бабіш....
06.03.2026 16:51 Ответить
Це було потрібно Фон дер Ляєн.
06.03.2026 17:04 Ответить
Може тебе нечего делать в Литве и вообще в Европе?
06.03.2026 17:08 Ответить
Тепер угорці з власної кишені сплатять всі видатки і неустойки якщо ці гроші мають офіційне походження . Без суду не обійдеться , а результат буде схожий з рішенням по транзиту газу .
06.03.2026 17:07 Ответить
Угорщина Орбана співучасник геноциду українського народу. Із за дій Угорщини загинуло багато українців.
Угорщина до сих пір не була засуджена Україною за геноцид українського народу в часи 2 Світової війни. Безкарність породжує нові злочини.
06.03.2026 16:52 Ответить
Так може ці безхребетні нікчеми якось і на свого Орбана вплинуть? Чи він їх повністю задовільняє своєю проросійською позицією?
06.03.2026 16:53 Ответить
А шарф Орбана Єврокомісію як не цікавить ( шарф з так званою "великою" Угорщиною ) - чи це інше ?
06.03.2026 16:55 Ответить
Так наші ура-патріоти теж ******* малювати "велику " Україну від Вісли до Кавказу - чи це інше ?
06.03.2026 17:16 Ответить
То не чиновники - Орбан чиновник , і не просто чиновник а голова держави . А теперка наведіть мені приклад шоб якийсь український голова держави подібне робив - шей на публічному заході .
06.03.2026 17:27 Ответить
Нам ще цього не вистачало , і до речі візьми любий історичний атлас України де вона позначена в тих межах , в яких вона ніколи не існувала ,а Угорщина до 1920 року існувала .поки її не пошматували тріанонськими мирними угодами.
06.03.2026 17:38 Ответить
Коиворагульне тупориле, опухше, волохате ze-ї.ало! Яке нажрано не меньше, чим живіт орбана.
Агов, тупорилі виборці 2019, подобається? Чи захлинулись самі та втопили своїх дітей в кривавій юшці?! Чи, курво, звалили в гєйропу, харашо кушаєтє, наслаждаєтєсь жізнью, як сказала моя знайома, перебуваючи в Германії?! Нехай вам і вашому корінню буде пусто! І щоб ви усвідомлювали свою провину до останнього подиху!
Млава Героїчним Силам Оборони України!
❤️🖤💙💛
06.03.2026 16:56 Ответить
Вибачте, звісно, Слава*
06.03.2026 16:57 Ответить
наочний доказ, що буває, коли обираєш непрофесійних політиків.

все що треба було від зе - мовчати, а не грати квн. орбан сам би зганьбився. Але ж ні, юмаріста не спинити.

Тепер рекет на інкасаторів, блокування електроенергії, блокування 90 лярдів, відверта російська риторика, викрадення війсковополонених - про це вже всі мовчать. пофіг, тут неприпустимі слова!
06.03.2026 17:09 Ответить
А наші ура-патріоти Трампа називають неадекватом ,краще подивіться на своє зелене бидло .яке поводить себе як звичайна криворізька гопота.
06.03.2026 17:14 Ответить
nick #614616

Ти краще за свого фашиста прутіна переймайся.
06.03.2026 17:35 Ответить
Довбню ,поцілуй свого зєлю в дупу ,правдв жополизів в нього і без тебе вистачає ,цікаво ,а ти ,диванний патріоте ,багато вбив кацапів , може знаєш коли буде "смерть фашистській росії !!!" ?
06.03.2026 17:42 Ответить
А блокування коштів для ЗСУ після того як Україна знищила ЯЗ без всяких пояснень- це припустимо а от сказати у відповідь що це неприпустио с точки зору Єврокомісії це неприпустимо. Поясніть будь ласка чому блокуєте кошти от і все .
06.03.2026 17:19 Ответить
А до чого тут ЯЗ , яка ,до речі ,українською ніколи не була . Тим більше Захід повністю профінансував знищення ЯЗ на території України , так що нам Захід ще винен ,те що нам захотілось до ЄС і НАТО ?
06.03.2026 17:46 Ответить
можна погрожувати тільки державам-нечленам ЄС, шо тут не ясно
06.03.2026 17:22 Ответить
шугнули фронтмена криворожской школы быдломатии.
тут надо быть аккуратно, а то допомогу обрежут.
06.03.2026 17:32 Ответить
До еуропейців дійшло, що воно дурне? Чи ще нє?
06.03.2026 17:45 Ответить
 
 