3 020 38

Орбан: Важно, чтобы между Венгрией и Россией "всегда было что-то, что можно назвать Украиной"

Премьер Венгрии Виктор Орбан

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Будапешт заинтересован в сохранении Украины как "буфера" между Россией и Венгрией, однако вновь выступает против вступления страны в ЕС и не собирается выполнять требования Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, цитирует венгерского премьера Telex.

Украина как "буфер"

Орбан во время последнего перед выборами часа вопросов к правительству заявил, что венгры заинтересованы в выживании Украины, которая служит "буфером" между их страной и Россией.

"Мы заинтересованы в укреплении Украины. Для венгров важно, чтобы между Россией и Венгрией всегда было что-то, что можно даже назвать Украиной. Гарантировать безопасность венгров будет легче, если Россия не будет нашим соседом. Именно поэтому Украина может рассчитывать на поддержку Венгрии. Это ЕС не хочет принимать ее", - утверждает он.

Об отношениях с Украиной

Орбан также заявил, что Киев имеет четыре требования к Будапешту: поддержать войну, предоставить деньги, отказаться от российских энергоносителей и впустить их в ЕС:

"Венгерское правительство не хочет выполнять ни одно из них".

Что касается нынешнего обострения отношений между Украиной и Венгрией, связанного с прекращением транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба", венгерский премьер заявил, что не будет вести никаких переговоров — мол, украинцы должны отказаться от блокады: "В этом матче Зеленский проиграет, а мы выиграем".

Что предшествовало?

Напомним, в последние дни отношения между Украиной и Венгрией обострились.

Венгрия (853) россия (22428) Орбан Виктор (480)
Топ комментарии
+18
Пі..уй на смітник історії, жабо!
09.03.2026 20:33 Ответить
+14
важливо, щоб між Словенією та Україною була якась помийка, щоб було де поссяти
09.03.2026 20:36 Ответить
+4
КОНЧЕНА СКОТИНА!!!!! КОНЧЕНА!!!! - розірвіть взагаіл дип звязки з Угорщиною після такого
09.03.2026 20:40 Ответить
Пі..уй на смітник історії, жабо!
09.03.2026 20:33 Ответить
Могилевич з фсбшниками, про це так орбану розказували, коли він від них, завдання отримував!!
09.03.2026 20:40 Ответить
Орбан такий самий шахрай і путінський агент, як і зеля. Якого дідька не банкове, а приватне золото виявили у інкасаторів і без бумаг від райфазенбанку? А звідки бакси? В Європі вони не ходять.
09.03.2026 20:44 Ответить
ну так, везли золоті ланцюжки і кулони, скуплені у віденських ювелірках. А бакси були замовлені у австрійських фальшивомонетників. Інфа 100%
09.03.2026 21:00 Ответить
не пей больше
09.03.2026 21:05 Ответить
від алкоголю такого не буває. Це гриби.
09.03.2026 21:18 Ответить
стєкломой
09.03.2026 21:21 Ответить
ну хіба що якщо закусювати російськими тєлєграмканалами.
09.03.2026 21:24 Ответить
Странно, а по ощущениям, будто он бы вообще не прочь сидеть на коленках у пу
09.03.2026 20:36 Ответить
важливо, щоб між Словенією та Україною була якась помийка, щоб було де поссяти
09.03.2026 20:36 Ответить
#идар.
09.03.2026 20:36 Ответить
І люди ж за цього ********* на всю голову будуть голосувати - це ж не Голобородько якого висипали з мішка а політик який показав себе у всій красі
09.03.2026 20:36 Ответить
і що вас так дивує? у нас пів країни за януковича голосувало.
І да, голобородька нам не з мішка висипали, а явно і відкрито олігархи-компрадори його у 2004 році купили на канал Інтер для того щоби срати у мозок громадянам країни, що воно успішно і відкрито робило 15 років, і показувало себе у всій "красі" зі сцени на всю країну. Не дивлячись на це, як ви кажете "люди" за нього голосували. То чому ви думаєте, що угорці чимось кращі чи відрізняються у цьому плані від наших громадян?
09.03.2026 21:12 Ответить
Щось, що можна назвати орбан - надовго залишиться між Україною і Євросоюзом...
09.03.2026 20:36 Ответить
Не надовго, ще кілька місяців. А далі буде кукурікати в місцевій тюрязі.
показать весь комментарий
********** огризку, що лишився від колись великої угорської країни - ментально сидить на історичній швабрі і російських грошах.
показать весь комментарий
головне!!!
не переставати розганяти ненависть до мадярів!
до пшеків!
до словаків!
до румунів, і молдаван заодне!
до болгар!
до чехів!
до хорватів!
з сербами і бєлорасейцамі все ясно......
09.03.2026 20:38 Ответить
Ты когда-нибудь бывал в мадьярии?
показать весь комментарий
а шо такоє?
показать весь комментарий
Так є. Зато мародерство зеленського нікого не турбує
показать весь комментарий
У@к такое уже не в первый раз заявляет. Жаль, шо родился после 1956, не застал "освобождение Венгрии".
показать весь комментарий
КОНЧЕНА СКОТИНА!!!!! КОНЧЕНА!!!! - розірвіть взагаіл дип звязки з Угорщиною після такого
показать весь комментарий
Орбан, по твоей теории буфера достаточно Закарпатья, причём без Береговского и Виноградовского районов. Так что хотелки }{уйла ты здесь не тиражируй.
показать весь комментарий
Гарантувати безпеку угорців буде легше, якщо Росія не буде нашим сусідом. Саме тому Україна може розраховувати на підтримку Угорщини

показать весь комментарий
Орбан також заявив, що Київ має чотири вимоги до Будапешта: підтримати війну, надати гроші, відмовитися від російських енергоносіїв і впустити їх до ЄС:

"Угорський уряд не хоче виконувати жодну з них". Джерело: https://censor.net/ua/n3604384
09.03.2026 20:55 Ответить
Сказала затичка з дупи ЄС.
показать весь комментарий
Ніколи не поєднуйте прекрасну країну Угорщину з якоюсь випадковою істотою, як орбан!! Він ніхто, і звати ніяк!! Могилєвич з кдбшниками, його зліпили з лайна, ось воно і смердить!!
Це, як вічна Україна, і отой випадковий говноборотько, з московськага КВНу!!!
показать весь комментарий
Ви там , в Австрії , поцікавтесь - можливо варто Україні з Австрією встановити спільний кордон ...?
показать весь комментарий
Надо козлам напомнить что долина Тисы, иногда называемая Венгрией, заселена хантами и манси только тысячу последних лет, что в историческом плане совсем немного. В Киеве Лавра в то время была уже не новым сооружением... Так что при известной фантазии можно ставить вопрос о нахождении мадьяр на чужой земле и предложить рассмотреть вариант возвращения на Урал. А не решать будет ли Украина в ЕС или нет.
показать весь комментарий
У цьому матчі програють орбануті,а Україна була,є і буде між Угорщиною і ***********.Цікаво те що Орбан хоче щоб буфер був між його країною і болотом але ні-ні підтримувати Україну в боротьбі за її існування.Про таких як він кажуть що вони хочуть на чужому
х... в рай в'їхати
показать весь комментарий
коли вже ті вибори?? сил немає
показать весь комментарий
09.03.2026 20:50 Ответить
Важно, чтобы между руZZкой елдой и венгрией всегды было что-то, что можно назвать орбаном.
показать весь комментарий
Всем почитателям Трампа посвящается. Лучший подлиза характеризует кумира.
показать весь комментарий
За для безпеки на кожне Пуйло натягують Орбана,щоб від Фіцо,Трампу,та навіть орального Сі не підхватити щось
показать весь комментарий
Виродок.
показать весь комментарий
А що таке тюрбан, хіба тобі не сподобався "урр"? угорська радянська республіка, у 1918 року???
показать весь комментарий
Яке воно гидке. Як жаба 🤮🤮🤮
показать весь комментарий
