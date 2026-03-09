Орбан: Важно, чтобы между Венгрией и Россией "всегда было что-то, что можно назвать Украиной"

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Будапешт заинтересован в сохранении Украины как "буфера" между Россией и Венгрией, однако вновь выступает против вступления страны в ЕС и не собирается выполнять требования Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, цитирует венгерского премьера Telex.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Украина как "буфер"

Орбан во время последнего перед выборами часа вопросов к правительству заявил, что венгры заинтересованы в выживании Украины, которая служит "буфером" между их страной и Россией.

"Мы заинтересованы в укреплении Украины. Для венгров важно, чтобы между Россией и Венгрией всегда было что-то, что можно даже назвать Украиной. Гарантировать безопасность венгров будет легче, если Россия не будет нашим соседом. Именно поэтому Украина может рассчитывать на поддержку Венгрии. Это ЕС не хочет принимать ее", - утверждает он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Провенгерская политическая группа в Европарламенте требовала осудить "угрозы" Зеленского Орбану

Об отношениях с Украиной

Орбан также заявил, что Киев имеет четыре требования к Будапешту: поддержать войну, предоставить деньги, отказаться от российских энергоносителей и впустить их в ЕС:

"Венгерское правительство не хочет выполнять ни одно из них".

Что касается нынешнего обострения отношений между Украиной и Венгрией, связанного с прекращением транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба", венгерский премьер заявил, что не будет вести никаких переговоров — мол, украинцы должны отказаться от блокады: "В этом матче Зеленский проиграет, а мы выиграем".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Цены на нефть растут, в частности из-за Украины. Нужно приостановить санкции против российских энергоносителей, - Орбан. ВИДЕО

Что предшествовало?

Напомним, в последние дни отношения между Украиной и Венгрией обострились.

Читайте также: Лидер венгерской оппозиции Мадяр заявил, что Орбан пригласил в страну агентов РФ, чтобы те повлияли на выборы