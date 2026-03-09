Орбан: Важно, чтобы между Венгрией и Россией "всегда было что-то, что можно назвать Украиной"
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Будапешт заинтересован в сохранении Украины как "буфера" между Россией и Венгрией, однако вновь выступает против вступления страны в ЕС и не собирается выполнять требования Киева.
Как сообщает Цензор.НЕТ, цитирует венгерского премьера Telex.
Украина как "буфер"
Орбан во время последнего перед выборами часа вопросов к правительству заявил, что венгры заинтересованы в выживании Украины, которая служит "буфером" между их страной и Россией.
"Мы заинтересованы в укреплении Украины. Для венгров важно, чтобы между Россией и Венгрией всегда было что-то, что можно даже назвать Украиной. Гарантировать безопасность венгров будет легче, если Россия не будет нашим соседом. Именно поэтому Украина может рассчитывать на поддержку Венгрии. Это ЕС не хочет принимать ее", - утверждает он.
Об отношениях с Украиной
Орбан также заявил, что Киев имеет четыре требования к Будапешту: поддержать войну, предоставить деньги, отказаться от российских энергоносителей и впустить их в ЕС:
"Венгерское правительство не хочет выполнять ни одно из них".
Что касается нынешнего обострения отношений между Украиной и Венгрией, связанного с прекращением транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба", венгерский премьер заявил, что не будет вести никаких переговоров — мол, украинцы должны отказаться от блокады: "В этом матче Зеленский проиграет, а мы выиграем".
Что предшествовало?
Напомним, в последние дни отношения между Украиной и Венгрией обострились.
- Ранее венгерский премьер заблокировал кредит €90 млрд для Украины, обвиняя Киев в преднамеренном блокировании транзита нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", поврежденному в результате российских атак.
- Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.
- В правительстве Венгрии расценили как "открытую угрозу" заявление президента Украины.
- Это вызвало значительный скандал в Венгрии, на который отреагировала даже оппозиция. Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр призвал Зеленского извиниться за его слова, которые он назвал "угрозами" Орбану.
- Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
- Впоследствии в Венгрии задержали семерых сотрудников "Ощадбанка" по подозрению в отмывании денег. Среди задержанных, якобы, есть генерал украинской спецслужбы в отставке.
- МИД Украины рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
- Команда НБУ срочно едет в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины начала производство.
- В правительстве Венгрии заявили, что семь украинских инкассаторов будут депортированы.
- Вечером 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об освобождении семерых украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.
І да, голобородька нам не з мішка висипали, а явно і відкрито олігархи-компрадори його у 2004 році купили на канал Інтер для того щоби срати у мозок громадянам країни, що воно успішно і відкрито робило 15 років, і показувало себе у всій "красі" зі сцени на всю країну. Не дивлячись на це, як ви кажете "люди" за нього голосували. То чому ви думаєте, що угорці чимось кращі чи відрізняються у цьому плані від наших громадян?
не переставати розганяти ненависть до мадярів!
до пшеків!
до словаків!
до румунів, і молдаван заодне!
до болгар!
до чехів!
до хорватів!
з сербами і бєлорасейцамі все ясно......
"Угорський уряд не хоче виконувати жодну з них". Джерело: https://censor.net/ua/n3604384
Це, як вічна Україна, і отой випадковий говноборотько, з московськага КВНу!!!
х... в рай в'їхати