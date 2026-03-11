ЕС нашел способ предоставить Украине средства в обход Орбана и Фицо, - Politico
Украина получит средства от ЕС, даже если Венгрия и Словакия продолжат блокировать кредит в 90 млрд евро.
Об этом Politico сообщили два дипломата ЕС, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Лидеры ЕС встретятся на саммите в Брюсселе на следующей неделе и будут пытаться убедить премьера Венгрии Орбана и его словацкого коллегу Фицо соблюдать свое обещание одобрить кредит, который должен обеспечить две трети денег, необходимых Украине для продолжения борьбы с российским вторжением до конца 2027 года.
Если же они откажутся, то страны Балтии и Северной Европы планируют предоставить Украине достаточно денег, чтобы она "оставалась на плаву" в течение первой половины этого года, сказали два дипломата ЕС, знакомые с обсуждениями.
Речь идет о двусторонних займах на сумму около 30 миллиардов евро, которые не требуют одобрения ЕС.
Также глава Минфина Нидерландов Элко Хайнен заявил, что страна готова предоставить Украине 3,5 миллиарда евро в год до 2029 года в виде двусторонней поддержки.
Что предшествовало?
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что несмотря на препятствия с принятием решения о займе в 90 млрд евро, обещание будет выполнено.
Орбан блокирует кредит для Украины
- Напомним, венгерский премьер блокирует кредит €90 млрд для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", поврежденному в результате российских атак.
- Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.
А для чого це "ГОП" -не кажи гоп, доки не...- якщо "Лідери ЄС зустрінуться на саміті в Брюсселі наступного тижня та намагатимуться переконати прем'єра Угорщини Орбана та його словацького колегу Фіцо дотримуватися своєї обіцянки схвалити кредит"
До того "наступного тижня та намагатимуться переконати... " т. Путін знайде десятки способів "щоб переконати" ...
Можливо і т. Трамп замовить слово "задля досягнення миру"... Трамп не раз заявляв, що заважає укладенню миру одна єдина перешкода: Зеленський ненавидить т. Путіна, в той час , коли т. Путін готовий простити т. Зеленському гріховність перед Кремлем і лічно перед т. Путіним.
жесть. Україна - щит Європи, захищає їх в кредит
Не перділи б ротом як і їх поліція,
Все одне обох поставили у п'ятую позицію.