РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9579 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине от Европы Венгрия против поддержки Украины
2 028 13

ЕС нашел способ предоставить Украине средства в обход Орбана и Фицо, - Politico

В ЕС нашли способ оказать помощь Украине в обход Фицо и Орбана

Украина получит средства от ЕС, даже если Венгрия и Словакия продолжат блокировать кредит в 90 млрд евро.

Об этом Politico сообщили два дипломата ЕС, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Лидеры ЕС встретятся на саммите в Брюсселе на следующей неделе и будут пытаться убедить премьера Венгрии Орбана и его словацкого коллегу Фицо соблюдать свое обещание одобрить кредит, который должен обеспечить две трети денег, необходимых Украине для продолжения борьбы с российским вторжением до конца 2027 года.

Если же они откажутся, то страны Балтии и Северной Европы планируют предоставить Украине достаточно денег, чтобы она "оставалась на плаву" в течение первой половины этого года, сказали два дипломата ЕС, знакомые с обсуждениями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан: Важно, чтобы между Венгрией и Россией "всегда было что-то, что можно назвать Украиной"

Речь идет о двусторонних займах на сумму около 30 миллиардов евро, которые не требуют одобрения ЕС.

Также глава Минфина Нидерландов Элко Хайнен заявил, что страна готова предоставить Украине 3,5 миллиарда евро в год до 2029 года в виде двусторонней поддержки.

Читайте: 10 марта министры экономики ЕС обсудят разблокирование 90 млрд евро для Украины, - СМИ

Что предшествовало?

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что несмотря на препятствия с принятием решения о займе в 90 млрд евро, обещание будет выполнено.

Орбан блокирует кредит для Украины

  • Напомним, венгерский премьер блокирует кредит €90 млрд для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", поврежденному в результате российских атак.
  • Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.

Читайте также: ЕС покрывает две трети финансовых потребностей Украины, - Домбровскис

Автор: 

Венгрия (866) помощь (2723) Евросоюз (2878) Орбан Виктор (482)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
кредит у 90 млрд євро.
жесть. Україна - щит Європи, захищає їх в кредит
показать весь комментарий
11.03.2026 12:43 Ответить
+1
Найкращий спосіб - призупинити членство в ЄС і закрити кордони! Думаю після цього потвор сзесуть дуже швидко
показать весь комментарий
11.03.2026 12:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Найкращий спосіб - призупинити членство в ЄС і закрити кордони! Думаю після цього потвор сзесуть дуже швидко
показать весь комментарий
11.03.2026 12:32 Ответить
ми не є членами ЄС, і нас туди ще не беруть
показать весь комментарий
11.03.2026 12:44 Ответить
за орбафіцо мова
показать весь комментарий
11.03.2026 13:04 Ответить
Ти думати вмієш про що мова? Про орбана і фіцо!
показать весь комментарий
11.03.2026 13:07 Ответить
На хитрую жопу ...
показать весь комментарий
11.03.2026 12:37 Ответить
Україна отримає кошти від ЄС, навіть якщо Угорщина та Словаччина продовжуватимуть блокувати кредит у 90 млрд євро.

А для чого це "ГОП" -не кажи гоп, доки не...- якщо "Лідери ЄС зустрінуться на саміті в Брюсселі наступного тижня та намагатимуться переконати прем'єра Угорщини Орбана та його словацького колегу Фіцо дотримуватися своєї обіцянки схвалити кредит"

До того "наступного тижня та намагатимуться переконати... " т. Путін знайде десятки способів "щоб переконати" ...

Можливо і т. Трамп замовить слово "задля досягнення миру"... Трамп не раз заявляв, що заважає укладенню миру одна єдина перешкода: Зеленський ненавидить т. Путіна, в той час , коли т. Путін готовий простити т. Зеленському гріховність перед Кремлем і лічно перед т. Путіним.
показать весь комментарий
11.03.2026 12:39 Ответить
Тепер залишилось викачати собі з нафтопроводу "Дружба" нафту рівно на суму вкрадених інкасаторських коштів.По старим цінам,звичайно...
показать весь комментарий
11.03.2026 12:41 Ответить
Власне на цьому вся євросолідарність і здулася. Гроші будуть від окремих країн , а не від евросоюзу загалом.
показать весь комментарий
11.03.2026 12:42 Ответить
кредит у 90 млрд євро.
жесть. Україна - щит Європи, захищає їх в кредит
показать весь комментарий
11.03.2026 12:43 Ответить
Скількі б Фіцо Орбан не візжали
Не перділи б ротом як і їх поліція,
Все одне обох поставили у п'ятую позицію.
показать весь комментарий
11.03.2026 12:44 Ответить
"ЕС не будет платить по счетам одна" - Фон дер Ляйен. Орбан и Фицо тут ни при чем. Хорошо что есть балтийские страны и северной Европы (скандинавы?). Пусть и в кредит.
показать весь комментарий
11.03.2026 12:57 Ответить
Про які гарантії безпеки і про яке НАТО йде мова якщо два кремлівські агенти під кремлівські або китайську дудку можуть заблокувати всю ЕС і весь блок НАТО
показать весь комментарий
11.03.2026 13:07 Ответить
Доречі, хтось побачив реальну роботу 5-ї статті НАТО коли Іран обстріляв ракетами декілька країн НАТО? Даже ніхто не зібрав Альянс на консультації. А дехто половина Альянсу сказали що то не їх війна. Цікаво що б сказали Орбан, Фіцо і чехія якби Тромб закликав приєднатися до війни в Ірані
показать весь комментарий
11.03.2026 13:15 Ответить
 
 