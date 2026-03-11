ЕС нашел способ предоставить Украине средства в обход Орбана и Фицо, - Politico

Украина получит средства от ЕС, даже если Венгрия и Словакия продолжат блокировать кредит в 90 млрд евро.

Об этом Politico сообщили два дипломата ЕС, передает Цензор.НЕТ.

Лидеры ЕС встретятся на саммите в Брюсселе на следующей неделе и будут пытаться убедить премьера Венгрии Орбана и его словацкого коллегу Фицо соблюдать свое обещание одобрить кредит, который должен обеспечить две трети денег, необходимых Украине для продолжения борьбы с российским вторжением до конца 2027 года.

Если же они откажутся, то страны Балтии и Северной Европы планируют предоставить Украине достаточно денег, чтобы она "оставалась на плаву" в течение первой половины этого года, сказали два дипломата ЕС, знакомые с обсуждениями.

Речь идет о двусторонних займах на сумму около 30 миллиардов евро, которые не требуют одобрения ЕС.

Также глава Минфина Нидерландов Элко Хайнен заявил, что страна готова предоставить Украине 3,5 миллиарда евро в год до 2029 года в виде двусторонней поддержки.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что несмотря на препятствия с принятием решения о займе в 90 млрд евро, обещание будет выполнено.

Орбан блокирует кредит для Украины

Напомним, венгерский премьер блокирует кредит €90 млрд для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", поврежденному в результате российских атак.

Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.

