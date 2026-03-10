ЕС покрывает две трети финансовых потребностей Украины, - Домбровскис

В ЕС продолжают работать над разблокированием кредита для Украины.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис

"Мы, как и раньше, решительно настроены поддерживать Украину и оказывать максимальное давление на Россию. С момента нашей последней встречи вступили в силу две части законодательного пакета по кредиту в поддержку Украины, а именно: положение о кредите в поддержку Украины и поправка к положению о Ukraine Facility", - отметил он.

По словам Домбровскиса, ЕС работает с украинскими властями над завершением разработки Финансовой стратегии и меморандума о взаимопонимании, в которых изложены условия получения Украиной кредита.

Это будет способствовать выплате средств после завершения законодательного процесса в ЕС, добавил он.

Домбровскис отметил, что на сегодняшнем заседании Совета ЕС государства-члены пришли к широкому согласию относительно насущной необходимости продвижения кредита в поддержку Украины.

"Мы ожидаем, что все лидеры выполнят свои обязательства", - сказал еврокомиссар.

Помощь от ЕС

Домбровскис отметил, что финансовая поддержка ЕС покрывает около двух третей срочных финансовых потребностей Украины.

"Вот почему мы продолжаем наше взаимодействие с другими сторонниками Украины накануне весенних встреч МВФ и Всемирного банка", - подчеркнул он.

"Единственным нерассмотренным законодательным актом являются изменения в регламент о многолетней финансовой политике, и они необходимы Европейской комиссии для того, чтобы иметь возможность выйти на рынки и фактически заимствовать средства, а затем предоставлять это финансирование Украине", - добавил Домбровскис.

Он пояснил, что намерением было начать выплату денег по кредиту в апреле: "С этой точки зрения, поскольку сейчас уже первая половина марта, необходимо завершить эту работу. Поэтому мы продолжаем интенсивные дискуссии".

Он признал, что это не первый случай, когда ЕС сталкивается с подобными трудностями с Венгрией, которая ранее уже блокировала пакеты финансовой поддержки и санкции.

"В конце концов, нам всегда удавалось разблокировать ситуацию, и я надеюсь, что так будет и в этот раз", - подытожил еврокомиссар.

Орбан блокирует кредит для Украины

Напомним, венгерский премьер блокирует кредит €90 млрд для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", поврежденному в результате российских атак.

Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.

