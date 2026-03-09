Евросоюз должен ускорить темпы расширения блока, - Каллас

Евросоюз должен ускорить процесс включения новых членов в блок.

Об этом заявила высокий представитель ЕС Кая Каллас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

"Расширение должно оставаться основанным на заслугах, но в нынешних условиях нам нужно ускорить темпы. Расширение является противоядием от российского империализма и знаком того, что самый амбициозный многосторонний проект в истории, Европейский Союз, останется навсегда", - отметила она.

Politico отмечает, что настаивание Каллас на более быстрой интеграции стран-кандидатов в ЕС совпадает с напряженными дискуссиями между Еврокомиссией, которая выступает за быстрое расширение, и столицами, поддерживающими более постепенный подход.

"Расширение было описано как самая успешная внешняя политика Союза, расширяющая зону стабильности, мира и процветания", - отметила Каллас, ссылаясь на данные Евробарометра, свидетельствующие о широкой поддержке расширения блока из 27 членов.

Но, добавила она, "мы должны продолжать рассказывать историю расширения".

Высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимности сказал, что страны сделают все возможное, чтобы процесс расширения продолжался, несмотря на разногласия между Советом ЕС и Комиссией.

Politico пишет, что в настоящее время ведется работа над тем, чтобы следующие три председательства в Совете ЕС сосредоточились на принятии новых стран-членов, с целью завершения переговоров с Украиной до конца 2027 года, даже если заключение договора о присоединении может занять больше времени.

В то же время перспектива публичной дискуссии о членстве Украины беспокоит некоторых лидеров ЕС, которые опасаются, что это может дать повод для атак ультраправых партий накануне выборов во Франции, Финляндии и других странах в следующем году.

Заявления о дате вступления Украины в ЕС

Страны-члены Евросоюза пока не готовы предоставить Украине конкретную дату ее вступления в блок, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Президент Евросовета Кошта заявил, что дата вступления Украины в ЕС не определена.

