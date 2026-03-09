РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10134 посетителя онлайн
Новости Мирные переговоры
468 5

Самая большая угроза РФ – она может получить больше за столом переговоров, чем достигла на поле боя, – Каллас

Каллас об угрозе со стороны РФ

Самая большая угроза, которую сейчас представляет Россия, заключается не в ее достижениях на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас 9 марта на ежегодной конференции послов ЕС в Брюсселе.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Нарушение международного права

"Два главных глобальных кризиса сегодня – на Ближнем Востоке и в агрессии России против Украины – напрямую связаны. Потому что они имеют общую основу: разрушение международного права. Это резко обострилось, когда Россия, постоянный член Совета безопасности ООН, безнаказанно вторглась в соседнее государство... Это стало сигналом для всего мира, что за свои действия больше нет ответственности. Книга правил была просто выброшена в окно", – подчеркнула Каллас.

Читайте также: Каллас о возможности диалога между Евросоюзом и Россией: "Мы еще не на том этапе"

По ее словам, без восстановления международного права и ответственности за его нарушение дестабилизация и хаос повсюду будут продолжаться. Каллас отметила, что сейчас формируется новый мировой порядок, в котором доминирует сила.

Угроза со стороны РФ – не на поле боя

В то же время дипломат подчеркнула, что Россия не побеждает в Украине, а самая большая угроза, связанная с РФ, - не на поле боя.

Читайте: Каллас: На максималистские требования России нельзя отвечать минималистской реакцией

"Ее армия увязла, а экономика находится в резком спаде. Демографически Россия разрушается. На самом деле самая большая угроза, которую сейчас представляет Россия, заключается в том, что она может получить больше за столом переговоров и через когнитивную войну, чем достигла на поле боя. И именно поэтому так же важно, как иметь место за столом переговоров, – знать, что именно требовать, когда ты сидишь за этим столом", – подчеркнула Каллас, напомнив о своих предложениях требований от России, в частности ограничение численности ее армии и компенсацию ею нанесенных Украине убытков.

Читайте также: Каллас о встрече Зеленского и Путина: Не разделяю оптимизма Уиткоффа

РФ не стремится к миру

Также она отметила, что не видит никаких признаков стремления России к миру, и последние удары по Украине 7 марта являются тому свидетельством.

"Наоборот – все, что мы видим, указывает на то, что Россия хочет расширить войну. Поэтому мы также перевооружаемся, чтобы укрепить способность Европы защищать себя... Сдерживание войны дешевле, чем ее ведение", – добавила дипломат.

Читайте: Каллас призвала Россию к достижению мира в Украине: "Нам нужно увидеть уступки"

Автор: 

переговоры (1327) россия (22428) Каллас Кая (301)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І як же Європа це дозволить, цитадель демократії?
показать весь комментарий
09.03.2026 14:38 Ответить
"Стримування війни дешевше, ніж її ведення"

Все вірно, розумні люди рахують, нерозумні воюють.
показать весь комментарий
09.03.2026 14:44 Ответить
З пустого в порожнэ, як Каллас вміє. Можна щотижня говорити одне і те саме, переставляючи слова місцями, бач і дотягнуть до смерті пукіна, тоді може щось і зміниться...
показать весь комментарий
09.03.2026 14:50 Ответить
Все правильно робить, для них кінцевою метою є сам процес, так що достатньо час від часу щось казати.
показать весь комментарий
09.03.2026 14:52 Ответить
Це наче вже було, криза жанру? Цікаво а коли ***** нападе на ЄС то він отримає за столом чи на полі бою?🤔😸
показать весь комментарий
09.03.2026 14:53 Ответить
 
 