Самая большая угроза РФ – она может получить больше за столом переговоров, чем достигла на поле боя, – Каллас

Самая большая угроза, которую сейчас представляет Россия, заключается не в ее достижениях на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас 9 марта на ежегодной конференции послов ЕС в Брюсселе.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Нарушение международного права

"Два главных глобальных кризиса сегодня – на Ближнем Востоке и в агрессии России против Украины – напрямую связаны. Потому что они имеют общую основу: разрушение международного права. Это резко обострилось, когда Россия, постоянный член Совета безопасности ООН, безнаказанно вторглась в соседнее государство... Это стало сигналом для всего мира, что за свои действия больше нет ответственности. Книга правил была просто выброшена в окно", – подчеркнула Каллас.

Читайте также: Каллас о возможности диалога между Евросоюзом и Россией: "Мы еще не на том этапе"

По ее словам, без восстановления международного права и ответственности за его нарушение дестабилизация и хаос повсюду будут продолжаться. Каллас отметила, что сейчас формируется новый мировой порядок, в котором доминирует сила.

Угроза со стороны РФ – не на поле боя

В то же время дипломат подчеркнула, что Россия не побеждает в Украине, а самая большая угроза, связанная с РФ, - не на поле боя.

Читайте: Каллас: На максималистские требования России нельзя отвечать минималистской реакцией

"Ее армия увязла, а экономика находится в резком спаде. Демографически Россия разрушается. На самом деле самая большая угроза, которую сейчас представляет Россия, заключается в том, что она может получить больше за столом переговоров и через когнитивную войну, чем достигла на поле боя. И именно поэтому так же важно, как иметь место за столом переговоров, – знать, что именно требовать, когда ты сидишь за этим столом", – подчеркнула Каллас, напомнив о своих предложениях требований от России, в частности ограничение численности ее армии и компенсацию ею нанесенных Украине убытков.

Читайте также: Каллас о встрече Зеленского и Путина: Не разделяю оптимизма Уиткоффа

РФ не стремится к миру

Также она отметила, что не видит никаких признаков стремления России к миру, и последние удары по Украине 7 марта являются тому свидетельством.

"Наоборот – все, что мы видим, указывает на то, что Россия хочет расширить войну. Поэтому мы также перевооружаемся, чтобы укрепить способность Европы защищать себя... Сдерживание войны дешевле, чем ее ведение", – добавила дипломат.

Читайте: Каллас призвала Россию к достижению мира в Украине: "Нам нужно увидеть уступки"