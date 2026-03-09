Найбільша загроза РФ - вона може отримати більше за столом переговорів, ніж досягла на полі бою, - Каллас

Найбільша загроза, яку зараз становить Росія, полягає не в її досягненнях на полі бою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявила очільниця європейської дипломатії Кая Каллас 9 березня на щорічній конференції послів ЄС у Брюсселі.

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Порушення міжнародного права

"Дві головні глобальні кризи сьогодні – на Близькому Сході та в агресії Росії проти України – безпосередньо пов’язані. Тому що вони мають спільну основу: руйнування міжнародного права. Це різко загострилося, коли Росія, постійний член Ради безпеки ООН, безкарно вторглася до сусідньої держави… Це стало сигналом для всього світу, що за свої дії більше немає відповідальності. Книга правил була просто викинута у вікно", – наголосила Каллас.

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За її словами, без відновлення міжнародного права й відповідальності за його порушення дестабілізація і хаос повсюди триватимуть. Каллас зауважила, що нині формується новий світовий порядок, у якому домінує сила.

Загроза з боку РФ - не на полі бою.

Водночас дипломатка наголосила, що Росія не перемагає в Україні, а найбільша загроза, пов’язана з РФ, - не на полі бою.

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"Її армія загрузла, а економіка перебуває в різкому спаді. Демографічно Росія руйнується. Насправді найбільша загроза, яку зараз становить Росія, полягає в тому, що вона може отримати більше за столом переговорів і через когнітивну війну, ніж досягла на полі бою. І саме тому так само важливо, як мати місце за столом переговорів, – знати, що саме вимагати, коли ти сидиш за цим столом", – наголосила Каллас, нагадавши про свої пропозиції вимог від Росії, зокрема обмеження чисельності її армії та компенсацію нею завданих Україні збитків.

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РФ не прагне миру

Також вона зауважила, що не бачить жодних ознак прагнення Росії до миру, й останні удари по Україні 7 березня є свідченням цього.

"Навпаки – все, що ми бачимо, вказує на те, що Росія хоче розширити війну. Тому ми також переозброюємося, щоб зміцнити здатність Європи захищати себе… Стримування війни дешевше, ніж її ведення", – додала дипломатка.

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