Каллас: На максималістські вимоги Росії не можна відповідати мінімалістською реакцією
Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас прокоментувала повідомлення про погрози Росії вийти з переговорного процесу щодо завершення війни в Україні.
Про це вона сказала в інтерв’ю Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.
РФ висуває максималістські вимоги
"Вона висуває максималістські вимоги, вимагає те, що ніколи їй не належало, а потім ставить ультиматуми, застосовує силу і чекає, що на Заході завжди знайдуться люди, які запропонують їй те, чого вона не мала. Тож очевидно, що на максималістські вимоги Росії не можна відповідати мінімалістською реакцією", - наголосила топдипломатка.
Вимоги до РФ від Євросоюзу
У цьому контексті Каллас згадала свій перелік вимог до Росії, в якому окреслені бажані для Євросоюзу поступки з боку Москви.
"Я знову повертаюся до тих вимог, які маємо з нашого боку. Дехто каже, що вони нереалістичні, але, даруйте, російські вимоги також нереалістичні, якщо вони вимагають, скажімо, весь Донбас, який вони навіть не змогли завоювати військовим шляхом за 11 років",- сказала вона.
План ЄС у разі провалу перемовин
Коментуючи потенційний план ЄС на випадок провалу переговорів, топдипломатка знов озвучила стратегію, якої блок притримується від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Вона полягає в наданні Україні підтримки й посиленні тиску на Росію шляхом, зокрема, санкцій задля позбавлення держави-агресорки доходів на ведення війни. Каллас зауважила, що стратегія себе виправдовує.
"Ми бачимо, що справи у Росії йдуть не дуже добре. Її економіка не в кращому стані, їм довелося підвищити податки, вони мають великі проблеми з набором солдатів. Тож якщо ми продовжуватимемо цей тиск, настане момент, коли агресор може просто залишитися без грошей для фінансування цієї війни. Якщо згадати часи, коли Росія воювала в Афганістані, вони зупинилися тоді, коли вже не могли далі підтримувати цю війну", - зазначила вона.
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ВЕЛИКА ШАНА цим західним Політикам, а особливо КАЛЛАС!
якби не Вони,
єрмачки з арахаміями та баканаффими з татаравими давно б здали пів-України.....
все по-оманським договорнякам...
"возвращение земель" - треба вимагати повертанню Кеннсберга, Монголі 90% всіх земель, Фінляндії і тд
"руский государственний" - треба вимагати українську державною в РФ
от і все