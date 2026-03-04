Каллас: На максималістські вимоги Росії не можна відповідати мінімалістською реакцією

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас прокоментувала повідомлення про погрози Росії вийти з переговорного процесу щодо завершення війни в Україні.

Про це вона сказала в інтерв’ю Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.

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РФ висуває максималістські вимоги

"Вона висуває максималістські вимоги, вимагає те, що ніколи їй не належало, а потім ставить ультиматуми, застосовує силу і чекає, що на Заході завжди знайдуться люди, які запропонують їй те, чого вона не мала. Тож очевидно, що на максималістські вимоги Росії не можна відповідати мінімалістською реакцією", - наголосила топдипломатка.

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Вимоги до РФ від Євросоюзу

У цьому контексті Каллас згадала свій перелік вимог до Росії, в якому окреслені бажані для Євросоюзу поступки з боку Москви.

"Я знову повертаюся до тих вимог, які маємо з нашого боку. Дехто каже, що вони нереалістичні, але, даруйте, російські вимоги також нереалістичні, якщо вони вимагають, скажімо, весь Донбас, який вони навіть не змогли завоювати військовим шляхом за 11 років",- сказала вона.

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План ЄС у разі провалу перемовин

Коментуючи потенційний план ЄС на випадок провалу переговорів, топдипломатка знов озвучила стратегію, якої блок притримується від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Вона полягає в наданні Україні підтримки й посиленні тиску на Росію шляхом, зокрема, санкцій задля позбавлення держави-агресорки доходів на ведення війни. Каллас зауважила, що стратегія себе виправдовує.

"Ми бачимо, що справи у Росії йдуть не дуже добре. Її економіка не в кращому стані, їм довелося підвищити податки, вони мають великі проблеми з набором солдатів. Тож якщо ми продовжуватимемо цей тиск, настане момент, коли агресор може просто залишитися без грошей для фінансування цієї війни. Якщо згадати часи, коли Росія воювала в Афганістані, вони зупинилися тоді, коли вже не могли далі підтримувати цю війну", - зазначила вона.

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