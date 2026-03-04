Каллас про можливість діалогу між Євросоюзом та Росією: "Ми ще не на тому етапі"

Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила, що готова представити ЄС за потенційним столом переговорів із Росією – попри те, що РФ оголосила її у розшук.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Радіо Свобода", коментуючи можливість прямого діалогу між Євросоюзом і Росією, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Звісно, це один із моїх посадових обов’язків. Очевидно, що я готова це зробити (вступити в переговори з Росіє, - ред.), якщо буде необхідно. Але наразі ми ще не на тому етапі. Питання полягає в іншому – які вимоги ми висуватимемо", - сказала топдипломатка.

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Важливий зміст переговорів

Коментуючи можливу перспективу прямого діалогу між Росією і Євросоюзом, Каллас зауважила, що особа потенційного учасника переговорів є менш важливою, ніж зміст діалогу.

"Для мене найважливіше, щоб ми обговорили й погодили, про що саме говоритимемо з росіянами, коли опинимося за столом переговорів. Не так важливо, хто саме буде цією людиною. Важливо, що саме вона говоритиме і які вимоги висуватиме",- сказала глава дипломатії ЄС.

Одним із прикладів того, чому Європа має бути за столом перемовин, Каллас вважає дискусії довкола майбутнього членства України.

"Це не можуть вирішувати американці чи росіяни. Очевидно, що місце України – в Європі, а вступ до Європейського Союзу є найсильнішою гарантією безпеки. Ми про це дуже чітко говоримо. Тож нам також потрібно виконати свою "домашню роботу", але водночас і Україна має проводити реформи", - сказала вона.

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