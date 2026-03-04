Каллас о возможности диалога между Евросоюзом и Россией: "Мы еще не на том этапе"

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что готова представлять ЕС за потенциальным столом переговоров с Россией – несмотря на то, что РФ объявила ее в розыск.

Об этом она сказала в интервью "Радио Свобода", комментируя возможность прямого диалога между Евросоюзом и Россией, сообщает Цензор.НЕТ.

"Конечно, это одна из моих должностных обязанностей. Очевидно, что я готова это сделать (вступить в переговоры с Россией. - Ред.), если будет необходимо. Но пока мы еще не на том этапе. Вопрос заключается в другом – какие требования мы будем выдвигать", - сказала топ-дипломат.

Важно содержание переговоров

Комментируя возможную перспективу прямого диалога между Россией и Евросоюзом, Каллас отметила, что личность потенциального участника переговоров менее важна, чем содержание диалога.

"Для меня самое важное, чтобы мы обсудили и согласовали, о чем именно будем говорить с россиянами, когда окажемся за столом переговоров. Не так важно, кто именно будет этим человеком. Важно, что именно он будет говорить и какие требования будет выдвигать", - сказала глава дипломатии ЕС.

Одним из примеров того, почему Европа должна быть за столом переговоров, Каллас считает дискуссии вокруг будущего членства Украины.

"Это не могут решать американцы или россияне. Очевидно, что место Украины – в Европе, а вступление в Европейский Союз является самой сильной гарантией безопасности. Мы об этом очень четко говорим. Поэтому нам также нужно выполнить свою "домашнюю работу", но в то же время и Украина должна проводить реформы", – сказала она.

