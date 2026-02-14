Макрон: Европа должна разработать правила будущего сосуществования с Россией

Завершение войны России в Украине не приведет к изменению агрессивной политики Москвы, поэтому Европа должна думать о будущем сосуществовании с РФ.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.

Война в Украине стала вызовом для Европы

Макрон напомнил о речи российского диктатора Владимира Путина на Мюнхенской конференции 2007 года, когда тот "попытался восстановить доктрину, которая существовала еще до распада СССР".

"Тогда мы все ответили "нет". И так же мы ответили на безрассудное нападение на Украину", - сказал президент Франции.

Макрон назвал войну в Украине "главным вызовом" для Европы. Французский лидер заявил, что война стала "военным провалом" для Кремля.

"Ответом на вопрос о прекращении войны в Украине должны стать не уступки требованиям России, а только усиление давления", - убежден Макрон.

Европа за столом переговоров

Он подчеркнул, что европейцы должны быть непосредственно вовлечены в переговоры о завершении войны РФ против Украины.

"Не будет мира без европейцев. Вы не сможете вести переговоры без европейцев - будьте уверены. Если нас нет за столом, украинцев нет за столом, а в таком случае мира нет. Поэтому нужно восстановить прозрачный канал коммуникации с Россией, очевидно, в сотрудничестве с нашими американскими союзниками и с украинцами", - заявил Макрон.

По словам политика, даже после достижения мирного соглашения "все равно придется иметь дело с агрессивной Россией".

"Даже если мы достигнем соглашения по Украине, нам все равно придется иметь дело с агрессивной Россией. Нам нужно определить правила сосуществования, которые ограничат риск эскалации. Наша география не изменится. Мы будем продолжать жить по соседству с Россией... В вопросе Украины мы должны проявить силу и упорство", - добавил президент Франции.

