1 499

Макрон: Европа должна разработать правила будущего сосуществования с Россией

Макрон призывает разработать правила сосуществования с РФ

Завершение войны России в Украине не приведет к изменению агрессивной политики Москвы, поэтому Европа должна думать о будущем сосуществовании с РФ.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.

Война в Украине стала вызовом для Европы 

Макрон напомнил о речи российского диктатора Владимира Путина на Мюнхенской конференции 2007 года, когда тот "попытался восстановить доктрину, которая существовала еще до распада СССР".

"Тогда мы все ответили "нет". И так же мы ответили на безрассудное нападение на Украину", - сказал президент Франции.

Макрон назвал войну в Украине "главным вызовом" для Европы. Французский лидер заявил, что война стала "военным провалом" для Кремля. 

"Ответом на вопрос о прекращении войны в Украине должны стать не уступки требованиям России, а только усиление давления", - убежден Макрон.

Латвія та Естонія призвали назначити спецпосланника ЄС для переговоров з Россією

Европа за столом переговоров 

Он подчеркнул, что европейцы должны быть непосредственно вовлечены в переговоры о завершении войны РФ против Украины. 

"Не будет мира без европейцев. Вы не сможете вести переговоры без европейцев - будьте уверены. Если нас нет за столом, украинцев нет за столом, а в таком случае мира нет. Поэтому нужно восстановить прозрачный канал коммуникации с Россией, очевидно, в сотрудничестве с нашими американскими союзниками и с украинцами", - заявил Макрон.

По словам политика, даже после достижения мирного соглашения "все равно придется иметь дело с агрессивной Россией".

"Даже если мы достигнем соглашения по Украине, нам все равно придется иметь дело с агрессивной Россией. Нам нужно определить правила сосуществования, которые ограничат риск эскалации. Наша география не изменится. Мы будем продолжать жить по соседству с Россией... В вопросе Украины мы должны проявить силу и упорство", - добавил президент Франции.

Зеленський відреагував на ініціативу Каллас щодо вимог ЄС до Росії: "Мені невідомі деталі"

переговоры (5649) россия (98966) Макрон Эмманюэль (1584)
+13
московію потрібно зруйнувати а не думати про співіснування з нею, кращого часу ніж зараз не буде для цього...
14.02.2026 02:16
+7
Мокшанців треба блокувати так само як колись блокували совок, і проблема буде вирішена, а якщо вони заходять жити " краще" мусять знищити свої ядерни запаси, будуть без ядерною державою, та ще й розпадеться на пару десятків маленьких монголоїдів!!!
14.02.2026 02:29
+6
Тількі не треба тут рашу захищати, кацапський троль

Реєстрація: 03 лютого 2025
14.02.2026 05:12
Так проявляйте свою завзятость,а не кивайте и оглядывайтесь на сша
14.02.2026 01:56
Radio France internationale

Жителі провідних західних країн дедалі більше вірять, що світ стоїть на порозі Третьої світової війни. Про це свідчать опитування, які провела Європейська комісія та низка медіа. Згідно з ними, більшість респондентів вважають, що ЄС має зміцнювати оборону.

Водночас платити за це власними податками люди не готові.
14.02.2026 01:58
Згідно з проведеним Європейською комісією опитуванням, 68% громадян ЄС вважають, що війна може безпосередньо торкнутися і їхніх країн. Найвищий рівень тривоги зафіксували у Франції (80%), Нідерландах і Данії (77%), а також на Кіпрі та в Німеччині (75%).

Навіть більше, уже інше опитування, від видання Politico, показало: близько третини респондентів у США, Канаді, Франції та Великій Британії вважають імовірним початок Третьої світової війни протягом найближчих п'яти років.

А втім, зростання страхів не означає, що європейці автоматично підтримають збільшення військових витрат. Респонденти загалом погоджуються, що оборону потрібно зміцнювати, але різко змінюють позицію, коли йдеться про підвищення податків, зростання державного боргу або скорочення соціальних програм.
14.02.2026 01:59
Європейські політики опинилися в складній ситуації: не можуть повністю покладатися на США і водночас не мають внутрішнього мандата радикально збільшити витрати на оборону.

Ці настрої стали одним із ключових викликів для країн НАТО, чиї лідери зібралися 13 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки.
Там протягом трьох днів говоритимуть про загрози і безпеку.
14.02.2026 02:01
Франція має третій за розміром ядерний арсенал у світі, що налічує близько 290 активних боєголовок.
Раніше Еммануель Макрон неодноразово заявляв про потребу створити європейський ядерний щит, який мав би зменшити залежність континенту від США у сфері безпеки.
Париж готовий обговорювати поширення французьких сил ядерного стримування на партнерів у Європі.
14.02.2026 02:02
"близько третини респондентів у США, Канаді, Франції та Великій Британії вважають імовірним початок Третьої світової війни протягом найближчих п'яти років"

А кого з ким буде 3 світова війна?
14.02.2026 03:10
Раша Европа Китай США пакистан Індія як мінімум
14.02.2026 03:30
Світової не буде.
14.02.2026 07:28
московію потрібно зруйнувати а не думати про співіснування з нею, кращого часу ніж зараз не буде для цього...
14.02.2026 02:16
Мокшанців треба блокувати так само як колись блокували совок, і проблема буде вирішена, а якщо вони заходять жити " краще" мусять знищити свої ядерни запаси, будуть без ядерною державою, та ще й розпадеться на пару десятків маленьких монголоїдів!!!
14.02.2026 02:29
Ти б поцікавився об"ємами експорту та імпорту совка і більше не писав би маячню про блокування....
14.02.2026 03:07
Тількі не треба тут рашу захищати, кацапський троль

Реєстрація: 03 лютого 2025
14.02.2026 05:12
А навіщо мені ця інформація, тим більше про газ та нафту??? Результат який??? Немає більше совка, і це факт!!! Це називається зона на виставках в не країна добробуту!!!
14.02.2026 06:03
....на висилках...
14.02.2026 06:07
І цього не буде ніколи.
14.02.2026 07:30
Ніколи не кажи ніколи!!! Совок,германія гітлєровська, Ірак, Сирія ну ще багато країн, теж казали що з ними нічого ніколи не станеться.....!!!!
14.02.2026 08:07
Зараз не 40-кові.
Всякі Іраки, Ірани, Сирії це локальні конфлікти.
14.02.2026 09:32
Доволі прості правила:
Їм нічого і нікого.
Від них нічого і нікого.

І хай Роісю доїдає Китай.
14.02.2026 04:52
Зеленський у Давосі згадав про те, що Росія продовжує обстрілювати цивільні українські міста ракетами, намагаючись спровокувати гуманітарну катастрофу.

При цьому він зазначив, що для виробництва цих ракет вона використовує іноземні компоненти.

"росія не змогла би виробляти жодних балістичних і крилатих ракет без критичних компонентів від інших країн, і це - не лише Китай", - сказав Зеленський під час свого виступу.

"росія отримує компоненти від компаній у Європі, Сполучених Штатах та Тайваню", - додав він.

Він подякував країнам, які допомагають Україні відбудовувати енергетичну галузь після обстрілів, але поставив питання, чи не краще було б цим обстрілам запобігти.

"Чи не було б дешевше і легше просто відрізати росію від компонентів, які їй потрібні для виробництва ракет - чи навіть знищити заводи, які їх виробляють?" - запитав Зеленський
14.02.2026 05:09
та правий макронич
14.02.2026 05:18
The Washington Post пише про спробу повернення російського демократичного голосу до європейського простору. На думку автора, Європа готується до неминучих політичних змін у РФ і вже обговорює дорожню карту переходу після Путіна. Йдеться не лише про санкції й підтримку політв'язнів, а й про бачення майбутньої демократичної Росії як частини європейської архітектури безпеки.

Al Jazeera публікує репортаж про окупований Донбас, який Москва перетворює на мілітаризовану економічну базу. Війна породжує корупцію, чорні ринки наркотиків і зброї, а будівельні проєкти служать політичним театром та збагаченню еліт. Донбас сьогодні - не лише фронт війни, а й майданчик для контролю, економічної експлуатації та демонстрації сили на європейському континенті.

Мирні переговори Трампа фактично працювали на Москву, - пише Bloomberg News. Путін використовував дипломатичні процеси для політичного прикриття, продовження вторгнення та обмеження постачання зброї Україні. Автор закликає Білий дім до більш жорсткого тиску на Кремль, аби змусити припинити агресію. А мирний процес мав би спиратися на реальні гарантії, а не на формальні переговори.

CBS News описує, як українську військову програму підготовки пілотів дронів перетворили на відеогру для геймерів по всьому світу. Гра Ukrainian Fight Drone Simulator (UFDS) дозволяє відчути адреналін бойових місій, але не розкриває тактику та секретні дані. Розробники хочуть навчити молодь основам керування дронами й зацікавити в роботі з безпілотниками. Розширити привабливість гри планують через чемпіонати та змагання онлайн.
14.02.2026 05:33
14.02.2026 05:35
Макрон, краще розкажи як Франція співпрацює з росією в ядерній енергетиці.
Правило співіснування з Московією має бути тільки одне - раша йде на&уй скрізь і завжди
14.02.2026 06:34
раша йде на 🖕
14.02.2026 06:44
Не маючи для цього жодної нагальної потреби: Франція не використовує російські ядерні технології та обладнання, а уран можна купувати напряму у країн, які його видобувають (в того ж Казахстану, наприклад).
14.02.2026 08:46
Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Китай надає вирішальну підтримку російській агресії в Україні. На його думку, Пекін міг би покласти війні край одним дзвінком.
14.02.2026 06:37
Можливо, якщо під час цього дзвінка Сі вимовив би Путлера лише одну фразу: 'Я тебе знищу!'.
14.02.2026 08:40
Найкраще правило співіснування Європи з Росією це відсутність жодного співіснування через відсутність самої Росії. В якості компромісного може розглядатися варіант перетворення Росії на карантинну зону та обнесення її суцільним 4-метровим парканом з мінними пастками біля нього та кулеметними роботизованими установками, що автоматично відкриватимуть вогонь щойно щось рухоме спробує за цей паркан висунутися.
14.02.2026 08:38
Якщо нас немає за столом, українців немає за столом Джерело: https://censor.net/ua/n3600521

Но ведь украинцы за столом, а вас что-то не видно.
14.02.2026 08:38
Питання в тому, що з роZZією в такому стані ніякі правила не будуть працювати.
14.02.2026 08:42
хоспадє, та які там правила? Воно там одне: ніяких грошей кацапам не давати і взагалі кацапів до себе в країни не пускати. От і все правило. І ніяких проблем від кацапів не буде ні в кого. У вас же проблем від тубільців з амазонії немає? Пілікають ті там собі на своїх шкіряних сопілках в болотах - ну і все.
14.02.2026 08:47
Це натяк в бік обкуреного ішака: ніякої домовленості ішака поза спиною європейців. Ішак на розтяжці і його забаганки, щоб врятуати свою власну дупу під контролем.
14.02.2026 08:47
Зеленский повзрослел. Начал на равных разговаривать с Европой, перестал быть туповатым мальчиком которому дяди треплют щеку. Даже подкалывает их.
14.02.2026 08:54
Бо вони вже зрозуміли, хто він такий.
14.02.2026 09:01
Усе це ще 5 років не на часі.
14.02.2026 09:00
спершу ви маєте заставити рф дотримуватися "правил"
14.02.2026 09:19
Навіть у віддаленій від кацапостану країні зустрічаються несповна розуму омоби,іноді таких вибираюь у президенти. Ось тут вони і показують свої таланти..
14.02.2026 09:26
 
 