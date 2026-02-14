Макрон: Европа должна разработать правила будущего сосуществования с Россией
Завершение войны России в Украине не приведет к изменению агрессивной политики Москвы, поэтому Европа должна думать о будущем сосуществовании с РФ.
Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.
Война в Украине стала вызовом для Европы
Макрон напомнил о речи российского диктатора Владимира Путина на Мюнхенской конференции 2007 года, когда тот "попытался восстановить доктрину, которая существовала еще до распада СССР".
"Тогда мы все ответили "нет". И так же мы ответили на безрассудное нападение на Украину", - сказал президент Франции.
Макрон назвал войну в Украине "главным вызовом" для Европы. Французский лидер заявил, что война стала "военным провалом" для Кремля.
"Ответом на вопрос о прекращении войны в Украине должны стать не уступки требованиям России, а только усиление давления", - убежден Макрон.
Европа за столом переговоров
Он подчеркнул, что европейцы должны быть непосредственно вовлечены в переговоры о завершении войны РФ против Украины.
"Не будет мира без европейцев. Вы не сможете вести переговоры без европейцев - будьте уверены. Если нас нет за столом, украинцев нет за столом, а в таком случае мира нет. Поэтому нужно восстановить прозрачный канал коммуникации с Россией, очевидно, в сотрудничестве с нашими американскими союзниками и с украинцами", - заявил Макрон.
По словам политика, даже после достижения мирного соглашения "все равно придется иметь дело с агрессивной Россией".
"Даже если мы достигнем соглашения по Украине, нам все равно придется иметь дело с агрессивной Россией. Нам нужно определить правила сосуществования, которые ограничат риск эскалации. Наша география не изменится. Мы будем продолжать жить по соседству с Россией... В вопросе Украины мы должны проявить силу и упорство", - добавил президент Франции.
Жителі провідних західних країн дедалі більше вірять, що світ стоїть на порозі Третьої світової війни. Про це свідчать опитування, які провела Європейська комісія та низка медіа. Згідно з ними, більшість респондентів вважають, що ЄС має зміцнювати оборону.
Водночас платити за це власними податками люди не готові.
Навіть більше, уже інше опитування, від видання Politico, показало: близько третини респондентів у США, Канаді, Франції та Великій Британії вважають імовірним початок Третьої світової війни протягом найближчих п'яти років.
А втім, зростання страхів не означає, що європейці автоматично підтримають збільшення військових витрат. Респонденти загалом погоджуються, що оборону потрібно зміцнювати, але різко змінюють позицію, коли йдеться про підвищення податків, зростання державного боргу або скорочення соціальних програм.
Ці настрої стали одним із ключових викликів для країн НАТО, чиї лідери зібралися 13 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки.
Там протягом трьох днів говоритимуть про загрози і безпеку.
Раніше Еммануель Макрон неодноразово заявляв про потребу створити європейський ядерний щит, який мав би зменшити залежність континенту від США у сфері безпеки.
Париж готовий обговорювати поширення французьких сил ядерного стримування на партнерів у Європі.
А кого з ким буде 3 світова війна?
Реєстрація: 03 лютого 2025
Всякі Іраки, Ірани, Сирії це локальні конфлікти.
Їм нічого і нікого.
Від них нічого і нікого.
І хай Роісю доїдає Китай.
При цьому він зазначив, що для виробництва цих ракет вона використовує іноземні компоненти.
"росія не змогла би виробляти жодних балістичних і крилатих ракет без критичних компонентів від інших країн, і це - не лише Китай", - сказав Зеленський під час свого виступу.
"росія отримує компоненти від компаній у Європі, Сполучених Штатах та Тайваню", - додав він.
Він подякував країнам, які допомагають Україні відбудовувати енергетичну галузь після обстрілів, але поставив питання, чи не краще було б цим обстрілам запобігти.
"Чи не було б дешевше і легше просто відрізати росію від компонентів, які їй потрібні для виробництва ракет - чи навіть знищити заводи, які їх виробляють?" - запитав Зеленський
Al Jazeera публікує репортаж про окупований Донбас, який Москва перетворює на мілітаризовану економічну базу. Війна породжує корупцію, чорні ринки наркотиків і зброї, а будівельні проєкти служать політичним театром та збагаченню еліт. Донбас сьогодні - не лише фронт війни, а й майданчик для контролю, економічної експлуатації та демонстрації сили на європейському континенті.
Мирні переговори Трампа фактично працювали на Москву, - пише Bloomberg News. Путін використовував дипломатичні процеси для політичного прикриття, продовження вторгнення та обмеження постачання зброї Україні. Автор закликає Білий дім до більш жорсткого тиску на Кремль, аби змусити припинити агресію. А мирний процес мав би спиратися на реальні гарантії, а не на формальні переговори.
CBS News описує, як українську військову програму підготовки пілотів дронів перетворили на відеогру для геймерів по всьому світу. Гра Ukrainian Fight Drone Simulator (UFDS) дозволяє відчути адреналін бойових місій, але не розкриває тактику та секретні дані. Розробники хочуть навчити молодь основам керування дронами й зацікавити в роботі з безпілотниками. Розширити привабливість гри планують через чемпіонати та змагання онлайн.
Правило співіснування з Московією має бути тільки одне - раша йде на&уй скрізь і завжди
Но ведь украинцы за столом, а вас что-то не видно.