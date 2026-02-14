Макрон: Європа має розробити правила майбутнього співіснування з Росією

Завершення війни Росії в Україні не призведе до зміни агресивної політики Москви, тож Європа має думати про майбутнє співіснування з РФ.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон заявив у п'ятницю, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.

Війна в Україні стала викликом для Європи 

Макрон нагадав про промову російського диктатора Володимира Путіна на Мюнхенській конференції 2007 року, коли той "спробував відновити доктрину, яка існувала ще до розпаду СРСР".

"Тоді ми всі відповіли "ні". І так само ми відповіли на безрозсудний напад на Україну", - сказав президент Франції.

Макрон назвав війну в Україні "головним викликом" для Європи. Французький лідер заявив, що війна стала "військовим провалом" для Кремля. 

"Відповіддю на питання про припинення війни в Україні мають стати не поступки вимогам Росії, а лише посилення тиску", - переконаний Макрон.

Європа за столом перемовин 

Він наголосив, що європейці мають бути безпосередньо залучені до переговорів про завершення війни РФ проти України. 

"Не буде миру без європейців. Ви не зможете вести перемовини без європейців - будьте певні. Якщо нас немає за столом, українців немає за столом, а в такому разі миру немає. Тож потрібно відновити прозорий канал комунікації з Росією, очевидно, у співпраці з нашими американськими союзниками та з українцями", - заявив Макрон.

За словами політика, навіть після досягнення мирної угоди "все одно доведеться мати справу з агресивною Росією".

"Навіть якщо ми досягнемо угоди щодо України, нам все одно доведеться мати справу з агресивною Росією,. Нам потрібно визначити правила співіснування, які обмежать ризик ескалації. Наша географія не зміниться. Ми продовжуватимемо жити по сусідству з Росією... У питанні України ми маємо проявити силу і завзятість",- додав президент Франції.

московію потрібно зруйнувати а не думати про співіснування з нею, кращого часу ніж зараз не буде для цього...
Тількі не треба тут рашу захищати, кацапський троль

Реєстрація: 03 лютого 2025
Мокшанців треба блокувати так само як колись блокували совок, і проблема буде вирішена, а якщо вони заходять жити " краще" мусять знищити свої ядерни запаси, будуть без ядерною державою, та ще й розпадеться на пару десятків маленьких монголоїдів!!!
Так проявляйте свою завзятость,а не кивайте и оглядывайтесь на сша
Radio France internationale

Жителі провідних західних країн дедалі більше вірять, що світ стоїть на порозі Третьої світової війни. Про це свідчать опитування, які провела Європейська комісія та низка медіа. Згідно з ними, більшість респондентів вважають, що ЄС має зміцнювати оборону.

Водночас платити за це власними податками люди не готові.
Згідно з проведеним Європейською комісією опитуванням, 68% громадян ЄС вважають, що війна може безпосередньо торкнутися і їхніх країн. Найвищий рівень тривоги зафіксували у Франції (80%), Нідерландах і Данії (77%), а також на Кіпрі та в Німеччині (75%).

Навіть більше, уже інше опитування, від видання Politico, показало: близько третини респондентів у США, Канаді, Франції та Великій Британії вважають імовірним початок Третьої світової війни протягом найближчих п'яти років.

А втім, зростання страхів не означає, що європейці автоматично підтримають збільшення військових витрат. Респонденти загалом погоджуються, що оборону потрібно зміцнювати, але різко змінюють позицію, коли йдеться про підвищення податків, зростання державного боргу або скорочення соціальних програм.
Європейські політики опинилися в складній ситуації: не можуть повністю покладатися на США і водночас не мають внутрішнього мандата радикально збільшити витрати на оборону.

Ці настрої стали одним із ключових викликів для країн НАТО, чиї лідери зібралися 13 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки.
Там протягом трьох днів говоритимуть про загрози і безпеку.
Франція має третій за розміром ядерний арсенал у світі, що налічує близько 290 активних боєголовок.
Раніше Еммануель Макрон неодноразово заявляв про потребу створити європейський ядерний щит, який мав би зменшити залежність континенту від США у сфері безпеки.
Париж готовий обговорювати поширення французьких сил ядерного стримування на партнерів у Європі.
"близько третини респондентів у США, Канаді, Франції та Великій Британії вважають імовірним початок Третьої світової війни протягом найближчих п'яти років"

А кого з ким буде 3 світова війна?
Раша Европа Китай США пакистан Індія як мінімум
Світової не буде.
Не зарекайся 😆
А навіщо мені ця інформація, тим більше про газ та нафту??? Результат який??? Немає більше совка, і це факт!!! Це називається зона на виставках в не країна добробуту!!!
Совок розвалився зовсім не через якусь ізоляцію чи санкції. Там були чисто внутрішні причини, в тому числі і штучно створені керівною верхівкою. В рашці такого не буде ніколи.
Ти це серйозно, звідки ти це взяв??? Спочатку санкції і ізоляцію а потім певно що в середені все повалиться!!! І мокшанія розвалиться, запам'ятай мої слова!!!
І цього не буде ніколи.
Ніколи не кажи ніколи!!! Совок,германія гітлєровська, Ірак, Сирія ну ще багато країн, теж казали що з ними нічого ніколи не станеться.....!!!!
Зараз не 40-кові.
Всякі Іраки, Ірани, Сирії це локальні конфлікти.
Слишком уж их много этих локальных конфликтов и у всех их одни и те же беннфициары с двух сторон
Я тобі кажу про диктаторів, так само як і совок все падає і зникає!!!!
А я кажу що саме більшості диктаторів світова війна не вигідна.
Доволі прості правила:
Їм нічого і нікого.
Від них нічого і нікого.

І хай Роісю доїдає Китай.
Зеленський у Давосі згадав про те, що Росія продовжує обстрілювати цивільні українські міста ракетами, намагаючись спровокувати гуманітарну катастрофу.

При цьому він зазначив, що для виробництва цих ракет вона використовує іноземні компоненти.

"росія не змогла би виробляти жодних балістичних і крилатих ракет без критичних компонентів від інших країн, і це - не лише Китай", - сказав Зеленський під час свого виступу.

"росія отримує компоненти від компаній у Європі, Сполучених Штатах та Тайваню", - додав він.

Він подякував країнам, які допомагають Україні відбудовувати енергетичну галузь після обстрілів, але поставив питання, чи не краще було б цим обстрілам запобігти.

"Чи не було б дешевше і легше просто відрізати росію від компонентів, які їй потрібні для виробництва ракет - чи навіть знищити заводи, які їх виробляють?" - запитав Зеленський
та правий макронич
The Washington Post пише про спробу повернення російського демократичного голосу до європейського простору. На думку автора, Європа готується до неминучих політичних змін у РФ і вже обговорює дорожню карту переходу після Путіна. Йдеться не лише про санкції й підтримку політв'язнів, а й про бачення майбутньої демократичної Росії як частини європейської архітектури безпеки.

Al Jazeera публікує репортаж про окупований Донбас, який Москва перетворює на мілітаризовану економічну базу. Війна породжує корупцію, чорні ринки наркотиків і зброї, а будівельні проєкти служать політичним театром та збагаченню еліт. Донбас сьогодні - не лише фронт війни, а й майданчик для контролю, економічної експлуатації та демонстрації сили на європейському континенті.

Мирні переговори Трампа фактично працювали на Москву, - пише Bloomberg News. Путін використовував дипломатичні процеси для політичного прикриття, продовження вторгнення та обмеження постачання зброї Україні. Автор закликає Білий дім до більш жорсткого тиску на Кремль, аби змусити припинити агресію. А мирний процес мав би спиратися на реальні гарантії, а не на формальні переговори.

CBS News описує, як українську військову програму підготовки пілотів дронів перетворили на відеогру для геймерів по всьому світу. Гра Ukrainian Fight Drone Simulator (UFDS) дозволяє відчути адреналін бойових місій, але не розкриває тактику та секретні дані. Розробники хочуть навчити молодь основам керування дронами й зацікавити в роботі з безпілотниками. Розширити привабливість гри планують через чемпіонати та змагання онлайн.
Макрон, краще розкажи як Франція співпрацює з росією в ядерній енергетиці.
Правило співіснування з Московією має бути тільки одне - раша йде на&уй скрізь і завжди
раша йде на 🖕
Не маючи для цього жодної нагальної потреби: Франція не використовує російські ядерні технології та обладнання, а уран можна купувати напряму у країн, які його видобувають (в того ж Казахстану, наприклад).
Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Китай надає вирішальну підтримку російській агресії в Україні. На його думку, Пекін міг би покласти війні край одним дзвінком.
Можливо, якщо під час цього дзвінка Сі вимовив би Путлера лише одну фразу: 'Я тебе знищу!'.
Найкраще правило співіснування Європи з Росією це відсутність жодного співіснування через відсутність самої Росії. В якості компромісного може розглядатися варіант перетворення Росії на карантинну зону та обнесення її суцільним 4-метровим парканом з мінними пастками біля нього та кулеметними роботизованими установками, що автоматично відкриватимуть вогонь щойно щось рухоме спробує за цей паркан висунутися.
Яка карантинна зона? Досить вже верзти маячню. Коли закінчиться війна, вся Європа знов торгуватиме з рашкою, аж гай шумітиме.
Якщо нас немає за столом, українців немає за столом

Но ведь украинцы за столом, а вас что-то не видно.
Питання в тому, що з роZZією в такому стані ніякі правила не будуть працювати.
хоспадє, та які там правила? Воно там одне: ніяких грошей кацапам не давати і взагалі кацапів до себе в країни не пускати. От і все правило. І ніяких проблем від кацапів не буде ні в кого. У вас же проблем від тубільців з амазонії немає? Пілікають ті там собі на своїх шкіряних сопілках в болотах - ну і все.
Зеленский повзрослел. Начал на равных разговаривать с Европой, перестал быть туповатым мальчиком которому дяди треплют щеку. Даже подкалывает их.
Бо вони вже зрозуміли, хто він такий.
Усе це ще 5 років не на часі.
спершу ви маєте заставити рф дотримуватися "правил"
Заставить УМО лишоного!?)))-йенто фантастика!
про що і мова, який сенс розробляти правила коли над ними насміхаються?
і жодної відповідальності за це немає
Навіть у віддаленій від кацапостану країні зустрічаються несповна розуму омоби,іноді таких вибираюь у президенти. Ось тут вони і показують свої таланти..
Правла Одно,пУтинь Ху@Ло,,макшани идють нафуй за еаребрик!!!,ТОЧКА
Крч ,это когда то дали ********** во ,так теперь терпите дауны всего мира
От, придурки. Розробляйте плани знищення недоімперії, а не співіснування з людоїдами.
сопля, только ртом и работают
