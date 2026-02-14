Макрон: Європа має розробити правила майбутнього співіснування з Росією

Завершення війни Росії в Україні не призведе до зміни агресивної політики Москви, тож Європа має думати про майбутнє співіснування з РФ.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон заявив у п'ятницю, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.

Війна в Україні стала викликом для Європи

Макрон нагадав про промову російського диктатора Володимира Путіна на Мюнхенській конференції 2007 року, коли той "спробував відновити доктрину, яка існувала ще до розпаду СРСР".

"Тоді ми всі відповіли "ні". І так само ми відповіли на безрозсудний напад на Україну", - сказав президент Франції.

Макрон назвав війну в Україні "головним викликом" для Європи. Французький лідер заявив, що війна стала "військовим провалом" для Кремля.

"Відповіддю на питання про припинення війни в Україні мають стати не поступки вимогам Росії, а лише посилення тиску", - переконаний Макрон.

Європа за столом перемовин

Він наголосив, що європейці мають бути безпосередньо залучені до переговорів про завершення війни РФ проти України.

"Не буде миру без європейців. Ви не зможете вести перемовини без європейців - будьте певні. Якщо нас немає за столом, українців немає за столом, а в такому разі миру немає. Тож потрібно відновити прозорий канал комунікації з Росією, очевидно, у співпраці з нашими американськими союзниками та з українцями", - заявив Макрон.

За словами політика, навіть після досягнення мирної угоди "все одно доведеться мати справу з агресивною Росією".

"Навіть якщо ми досягнемо угоди щодо України, нам все одно доведеться мати справу з агресивною Росією,. Нам потрібно визначити правила співіснування, які обмежать ризик ескалації. Наша географія не зміниться. Ми продовжуватимемо жити по сусідству з Росією... У питанні України ми маємо проявити силу і завзятість",- додав президент Франції.

