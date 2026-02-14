Макрон: Європа має розробити правила майбутнього співіснування з Росією
Завершення війни Росії в Україні не призведе до зміни агресивної політики Москви, тож Європа має думати про майбутнє співіснування з РФ.
Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон заявив у п'ятницю, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.
Війна в Україні стала викликом для Європи
Макрон нагадав про промову російського диктатора Володимира Путіна на Мюнхенській конференції 2007 року, коли той "спробував відновити доктрину, яка існувала ще до розпаду СРСР".
"Тоді ми всі відповіли "ні". І так само ми відповіли на безрозсудний напад на Україну", - сказав президент Франції.
Макрон назвав війну в Україні "головним викликом" для Європи. Французький лідер заявив, що війна стала "військовим провалом" для Кремля.
"Відповіддю на питання про припинення війни в Україні мають стати не поступки вимогам Росії, а лише посилення тиску", - переконаний Макрон.
Європа за столом перемовин
Він наголосив, що європейці мають бути безпосередньо залучені до переговорів про завершення війни РФ проти України.
"Не буде миру без європейців. Ви не зможете вести перемовини без європейців - будьте певні. Якщо нас немає за столом, українців немає за столом, а в такому разі миру немає. Тож потрібно відновити прозорий канал комунікації з Росією, очевидно, у співпраці з нашими американськими союзниками та з українцями", - заявив Макрон.
За словами політика, навіть після досягнення мирної угоди "все одно доведеться мати справу з агресивною Росією".
"Навіть якщо ми досягнемо угоди щодо України, нам все одно доведеться мати справу з агресивною Росією,. Нам потрібно визначити правила співіснування, які обмежать ризик ескалації. Наша географія не зміниться. Ми продовжуватимемо жити по сусідству з Росією... У питанні України ми маємо проявити силу і завзятість",- додав президент Франції.
Жителі провідних західних країн дедалі більше вірять, що світ стоїть на порозі Третьої світової війни. Про це свідчать опитування, які провела Європейська комісія та низка медіа. Згідно з ними, більшість респондентів вважають, що ЄС має зміцнювати оборону.
Водночас платити за це власними податками люди не готові.
Навіть більше, уже інше опитування, від видання Politico, показало: близько третини респондентів у США, Канаді, Франції та Великій Британії вважають імовірним початок Третьої світової війни протягом найближчих п'яти років.
А втім, зростання страхів не означає, що європейці автоматично підтримають збільшення військових витрат. Респонденти загалом погоджуються, що оборону потрібно зміцнювати, але різко змінюють позицію, коли йдеться про підвищення податків, зростання державного боргу або скорочення соціальних програм.
Ці настрої стали одним із ключових викликів для країн НАТО, чиї лідери зібралися 13 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки.
Там протягом трьох днів говоритимуть про загрози і безпеку.
Раніше Еммануель Макрон неодноразово заявляв про потребу створити європейський ядерний щит, який мав би зменшити залежність континенту від США у сфері безпеки.
Париж готовий обговорювати поширення французьких сил ядерного стримування на партнерів у Європі.
А кого з ким буде 3 світова війна?
При цьому він зазначив, що для виробництва цих ракет вона використовує іноземні компоненти.
"росія не змогла би виробляти жодних балістичних і крилатих ракет без критичних компонентів від інших країн, і це - не лише Китай", - сказав Зеленський під час свого виступу.
"росія отримує компоненти від компаній у Європі, Сполучених Штатах та Тайваню", - додав він.
Він подякував країнам, які допомагають Україні відбудовувати енергетичну галузь після обстрілів, але поставив питання, чи не краще було б цим обстрілам запобігти.
"Чи не було б дешевше і легше просто відрізати росію від компонентів, які їй потрібні для виробництва ракет - чи навіть знищити заводи, які їх виробляють?" - запитав Зеленський
Al Jazeera публікує репортаж про окупований Донбас, який Москва перетворює на мілітаризовану економічну базу. Війна породжує корупцію, чорні ринки наркотиків і зброї, а будівельні проєкти служать політичним театром та збагаченню еліт. Донбас сьогодні - не лише фронт війни, а й майданчик для контролю, економічної експлуатації та демонстрації сили на європейському континенті.
Мирні переговори Трампа фактично працювали на Москву, - пише Bloomberg News. Путін використовував дипломатичні процеси для політичного прикриття, продовження вторгнення та обмеження постачання зброї Україні. Автор закликає Білий дім до більш жорсткого тиску на Кремль, аби змусити припинити агресію. А мирний процес мав би спиратися на реальні гарантії, а не на формальні переговори.
CBS News описує, як українську військову програму підготовки пілотів дронів перетворили на відеогру для геймерів по всьому світу. Гра Ukrainian Fight Drone Simulator (UFDS) дозволяє відчути адреналін бойових місій, але не розкриває тактику та секретні дані. Розробники хочуть навчити молодь основам керування дронами й зацікавити в роботі з безпілотниками. Розширити привабливість гри планують через чемпіонати та змагання онлайн.
Но ведь украинцы за столом, а вас что-то не видно.