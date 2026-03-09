Євросоюз має прискорити темпи розширення блоку, - Каллас

Євросоюз повинен прискорити процес включення нових членів-членів до блоку.

Про це заявила висока представниця ЄС Кая Каллас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

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Подробиці

"Розширення має залишатися заснованим на заслугах, але в нинішніх умовах нам потрібно прискорити темпи. Розширення є протиотрутою від російського імперіалізму і знаком того, що найамбітніший багатосторонній проєкт в історії, Європейський Союз, залишиться назавжди", - зазначила вона.

Politico зазначає, що наполягання Каллас на швидшій інтеграції країн-кандидатів до ЄС збігається із напруженими дискусіями між Єврокомісією, яка виступає за швидке розширення, та столицями, що підтримують більш поступовий підхід.

"Розширення було описано як найуспішніша зовнішня політика Союзу, що розширює зону стабільності, миру та процвітання", - зазначила Каллас, посилаючись на дані Євробарометра, що свідчать про широку підтримку розширення блоку з 27 членів.

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Але, додала вона, "ми повинні продовжувати розповідати історію розширення".

Високопоставлений дипломат ЄС на умовах анонімності сказав, що країни зроблять все можливе, щоб процес розширення продовжувався, попри розбіжності між Радою ЄС та Комісією.

Politico пише, що наразі триває робота над тим, щоб наступні три головування в Раді ЄС зосередилися на прийнятті нових країн-членів, з метою завершення переговорів з Україною до кінця 2027 року, навіть якщо укладення договору про приєднання може зайняти більше часу.

Водночас перспектива публічної дискусії про членство України турбує деяких лідерів ЄС, які побоюються, що це може дати привід для атак ультраправих партій напередодні виборів у Франції, Фінляндії та інших країнах наступного року.

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Заяви про дату вступу України в ЄС

Країни-члени Євросоюзу поки не готові надати Україні конкретну дату її вступу до блоку, заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас.

Президент Євроради Кошта заявив, що дата вступу України до ЄС не визначена.

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