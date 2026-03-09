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Новини Допомога Україні від Європи Угорщина проти підтримки України
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10 березня міністри економіки ЄС обговорять розблокування 90 млрд євро для України, - ЗМІ

Позика ЄС

Очікується, що на Раді ЄС з питань економіки та фінансів у Брюсселі 10 березня європейські міністри обговорять питання розблокування надання Україні позики Євросоюзу в розмірі 90 млрд євро.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомив один з топдипломатів ЄС на умовах анонімності.

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Питання обговорять

Рада ЄС з питань економіки та фінансів 10 березня детально обговорить перспективи фінансування України у 2026-27 роках.

"Очікую, що це питання (щодо 90 млрд для України. – Ред.), хоча його й немає у порядку денному, буде обговорюватися завтра у контексті розгляду пункту щодо агресії Росії проти України. Деякі делегації мають порушити це питання та важливість досягнення згоди якомога швидше", - зазначив топдипломат.

Крім того, він висловив сподівання, що питання надання Україні 90 млрд євро у 2026-27 роках може бути схвалене ще до засідання Європейської ради (19-20 березня).

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Блокування Угорщиною

"Нам треба, щоб одна держава (Угорщина. – Ред.) зняла своє застереження щодо угоди, яка вже мала бути належним чином виконана, щоб ми могли здійснити перший транш у квітні", – наголосив співрозмовник.

За його словами, міністри обговорять інші напрямки підтримки України з боку ЄС та міжнародної спільноти цьогоріч, які Україна може оперативно отримати вже у квітні 2026 року. Йдеться, зокрема, про нову чотирирічну програму розширеного фінансування МВФ для України і виплати наступних траншів механізмів Extraordinary Revenue Acceleration від держав G7 та Ukraine facility.

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Що передувало?

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що попри перепони із ухваленням рішення про позику в 90 млрд євро, обіцянку буде виконано.

Орбан блокує кредит для України

  • Нагадаємо, угорський прем'єр блокує кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
  • Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.

Автор: 

Євросоюз (15237) позика (73)
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То нехай в орбана і фіцо запитають дозволу на таке обговорюване я 90 млрд.
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09.03.2026 15:42 Відповісти
Насправді все просто

Німеччина фінансує і Франція та Італія Україну і Угорщину і Словаччину, а парелельно Угорщина і Словаччина все блокує.

НЕМОЖЛИВО виграти війну коли прямо всередині зрадники роблять все щоб Европа її програла. Хай топають за Урал, де і були
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09.03.2026 15:43 Відповісти
Як вони обожнюють оці пишні та пафосні збіговиська. І зазвичай безрезультатні.
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09.03.2026 15:43 Відповісти
Та дадуть, дадуть, не переживайте. Просто спектакль, щоб ці 90 мільярдів виглядали героїчним подвигом. Як ото в кіно перед кульмінаційним моментом. Ще потримаємося. А через 2 роки й ще гроші знайдуться.
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09.03.2026 15:50 Відповісти
Назови альтернативу этим 90 млрд
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09.03.2026 16:05 Відповісти
Альтернатив немає, варіант завжди лише один.
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09.03.2026 16:17 Відповісти
 
 