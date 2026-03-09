10 березня міністри економіки ЄС обговорять розблокування 90 млрд євро для України, - ЗМІ
Очікується, що на Раді ЄС з питань економіки та фінансів у Брюсселі 10 березня європейські міністри обговорять питання розблокування надання Україні позики Євросоюзу в розмірі 90 млрд євро.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомив один з топдипломатів ЄС на умовах анонімності.
Питання обговорять
Рада ЄС з питань економіки та фінансів 10 березня детально обговорить перспективи фінансування України у 2026-27 роках.
"Очікую, що це питання (щодо 90 млрд для України. – Ред.), хоча його й немає у порядку денному, буде обговорюватися завтра у контексті розгляду пункту щодо агресії Росії проти України. Деякі делегації мають порушити це питання та важливість досягнення згоди якомога швидше", - зазначив топдипломат.
Крім того, він висловив сподівання, що питання надання Україні 90 млрд євро у 2026-27 роках може бути схвалене ще до засідання Європейської ради (19-20 березня).
Блокування Угорщиною
"Нам треба, щоб одна держава (Угорщина. – Ред.) зняла своє застереження щодо угоди, яка вже мала бути належним чином виконана, щоб ми могли здійснити перший транш у квітні", – наголосив співрозмовник.
За його словами, міністри обговорять інші напрямки підтримки України з боку ЄС та міжнародної спільноти цьогоріч, які Україна може оперативно отримати вже у квітні 2026 року. Йдеться, зокрема, про нову чотирирічну програму розширеного фінансування МВФ для України і виплати наступних траншів механізмів Extraordinary Revenue Acceleration від держав G7 та Ukraine facility.
Що передувало?
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що попри перепони із ухваленням рішення про позику в 90 млрд євро, обіцянку буде виконано.
Орбан блокує кредит для України
- Нагадаємо, угорський прем'єр блокує кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
- Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.
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Німеччина фінансує і Франція та Італія Україну і Угорщину і Словаччину, а парелельно Угорщина і Словаччина все блокує.
НЕМОЖЛИВО виграти війну коли прямо всередині зрадники роблять все щоб Европа її програла. Хай топають за Урал, де і були