Використання заморожених активів РФ для позики Україні поки не обговорюється, - МЗС Німеччини

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Європейський Союз наразі не розглядає варіант надання Україні "репараційної позики" замість кредиту на 90 млрд євро.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві німецького міністра під час пресконференції з главою МЗС Бельгії Максимом Прево.

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За словами Вадефуля, країни ЄС уже визначилися з механізмом підтримки України на 2026–2027 роки. Йдеться про спільні бюджетні запозичення для формування кредитного пакета допомоги.

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Позиція Німеччини щодо фінансування України

Глава німецького МЗС наголосив, що Євросоюз обрав шлях спільної позики як основний інструмент підтримки Києва. Питання використання заморожених російських активів планують розглядати окремо і пізніше.

"Спільна позика – це шлях, яким пішов ЄС. Російські суверенні активи будуть розглядатися в майбутньому в контексті репарацій, які повинна виплатити Росія, але дискусія на цю тему завершена", – заявив Вадефуль.

Таким чином, варіант "репараційної позики", який раніше обговорювався як один із можливих механізмів фінансування, наразі не є предметом активних переговорів.

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Що передувало?

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт блокуватиме виділення Україні кредиту ЄС на 90 млрд євро до відновлення транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба".

Більше про позику

19 грудня 2025 року Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.

Щоб отримати фінансування, Україна повинна виконати низку умов, йдеться, зокрема, про дотримання верховенства права та боротьбу з корупцією.

При цьому купувати зброю можна лише у країн Європейського Союзу. Якщо Україні потрібна зброя від третіх країн, то вони повинні укласти з ЄС угоду в рамках SAFE або партнерство у сфері безпеки й оборони.

14 січня Європейська комісія затвердила пакет законодавчих пропозицій, які дозволять надати Україні кредит у 90 млрд євро від ЄС для покриття фінансових і військових потреб у 2026-2027 роках.

Перший платіж очікується на початку другого кварталу 2026 року.

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