Использование замороженных активов РФ для займа Украине пока не обсуждается, - МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил, что Европейский Союз пока не рассматривает вариант предоставления Украине "репарационного займа" вместо кредита на 90 млрд евро.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении немецкого министра во время пресс-конференции с главой МИД Бельгии Максимом Прево.

По словам Вадефуля, страны ЕС уже определились с механизмом поддержки Украины на 2026–2027 годы. Речь идет о совместных бюджетных заимствованиях для формирования кредитного пакета помощи.

Позиция Германии по финансированию Украины

Глава немецкого МИД подчеркнул, что Евросоюз выбрал путь совместного займа как основной инструмент поддержки Киева. Вопрос использования замороженных российских активов планируют рассматривать отдельно и позже.

"Совместный заем – это путь, по которому пошел ЕС. Российские суверенные активы будут рассматриваться в будущем в контексте репараций, которые должна выплатить Россия, но дискуссия на эту тему завершена", – заявил Вадефуль.

Таким образом, вариант "репарационного займа", который ранее обсуждался как один из возможных механизмов финансирования, пока не является предметом активных переговоров.

Что предшествовало?

Как сообщалось, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать выделение Украине кредита ЕС на 90 млрд евро до возобновления транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

Подробнее о займе

19 декабря 2025 года Европейский совет согласился предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС.

Чтобы получить финансирование, Украина должна выполнить ряд условий, речь идет, в частности, о соблюдении верховенства права и борьбе с коррупцией.

При этом покупать оружие можно только у стран Европейского Союза. Если Украине нужно оружие от третьих стран, то они должны заключить с ЕС соглашение в рамках SAFE или партнерство в сфере безопасности и обороны.

14 января Европейская комиссия утвердила пакет законодательных предложений, которые позволят предоставить Украине кредит в 90 млрд евро от ЕС для покрытия финансовых и военных нужд в 2026-2027 годах.

Первый платеж ожидается в начале второго квартала 2026 года.

