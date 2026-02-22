Пошлины Трампа: Мерц поедет в США с позицией Европы

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что поедет в Вашингтон с общей европейской позицией после того, как Верховный суд США признал незаконными масштабные пошлины американского президента Дональда Трампа на импорт из других стран.

Об этом пишет издание Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Мерц встретится с Трампом

"Я поеду в Вашингтон с согласованной европейской позицией",- сказал Мерц, подчеркнув, что тарифная политика относится к компетенции Европейского Союза, а не отдельных государств-членов.

Ожидается, что Мерц встретится с Трампом в начале марта. Сейчас европейские столицы оценивают последствия решения американского Верховного суда для трансатлантической торговли.

В частности, президент Франции Эмманюэль Макрон предостерег от самоуспокоенности после того, как Трамп быстро ввел новые пошлины после решения суда.

Мерц назвал решение Верховного суда США "интересным" развитием событий, которое продемонстрировало, что администрации Трампа установлены определенные пределы в таможенной политике. Он сказал, что это решение имеет определенную "успокаивающую составляющую".

"Разделение власти в Соединенных Штатах, похоже, все еще функционирует, и это хорошая новость", - заявил канцлер ФРГ.

В то же время канцлер подчеркнул, что пошлины в конечном итоге вредят стране, которая их вводит.

"Это в первую очередь вредит стране, которая устанавливает пошлины", - сказал Мерц, отметив, что хотя Германия несет часть бремени из-за более слабого экспорта, американские потребители в конечном итоге платят более высокие цены.

Что предшествовало?

Напомним, Верховный Суд США 20 февраля признал незаконными масштабные тарифы американского президента Дональда Трампа на импорт из других стран, которые были введены по закону о чрезвычайных ситуациях национального масштаба.

21 февраля президент США Дональд Трамп заявил о повышении глобальных пошлин с 10% до 15% в ответ на решение Верховного суда США об отмене его таможенной политики 20 февраля.

