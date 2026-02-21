РУС
Новости Тарифы Трампа
3 327 43

Трамп заявил, что увеличит глобальные пошлины с 10% до 15%

Трамп анонсировал повышение глобальных пошлин

Президент США Дональд Трамп заявил о повышении глобальных пошлин с 10% до 15% в ответ на решение Верховного суда США об отмене его таможенной политики 20 февраля.

Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

Трамп повышает пошлины на импорт в США

"Я, как президент Соединенных Штатов Америки, немедленно повышу 10% мировых пошлин для стран, многие из которых десятилетиями "обдирали" США без какого-либо возмездия (пока не появился я!), до полностью разрешенного и юридически проверенного уровня 15%. В течение ближайших нескольких месяцев администрация Трампа определит и введет новые, юридически допустимые пошлины, которые продолжат наш чрезвычайно успешный процесс "Сделаем Америку снова великой", - заявил глава Белого дома.

сообщение Трампа

Читайте также: Трамп о решении Верховного суда США по тарифам: Позор, но у меня есть запасной план

Что предшествовало?

  • Напомним, Верховный суд США 20 февраля признал незаконными масштабные тарифы американского президента Дональда Трампа на импорт из других стран, которые были введены по закону о чрезвычайных ситуациях национального масштаба.

Читайте также: Трамп объявил о новых глобальных пошлинах в 10%: Я могу разрушить торговлю и страну

пошлина (193) США (7055) Трамп Дональд (4610)
+30
Давай на 99.9% щоб всі х* й остаточно на сша положили
21.02.2026 19:24 Ответить
+28
Може американцям , нарешті , вже треба відвести рудого до ветеринара і приспати ...?
21.02.2026 19:24 Ответить
+22
21.02.2026 19:40 Ответить
Давай на 99.9% щоб всі х* й остаточно на сша положили
21.02.2026 19:24 Ответить
ТРАМП ПІДВИЩИВ ГЛОБАЛЬНІ МИТА МЕНШЕ НІЖ ЧЕРЕЗ ДОБУ ПІСЛЯ ЇХ ВВЕДЕННЯ - BLOOMBERG

Війна з відродженно прокинувшимся з трампосплячки Верховним Судом продовжується?
21.02.2026 22:21 Ответить
А он все дозы увличивал
Он пил простую и столичную
И похмеляться полюбил....

.
22.02.2026 01:20 Ответить
Може американцям , нарешті , вже треба відвести рудого до ветеринара і приспати ...?
21.02.2026 19:24 Ответить
Разом з віткофом, зятьком і ще з десятком жополизами, так званими республіканцями.
21.02.2026 19:53 Ответить
21.02.2026 19:25 Ответить
ГЛОБАЛЬНЕ - не було....
21.02.2026 19:37 Ответить
Скронево-лобна деменція у всій красі. Тому ночей не спить, херачитт в Мережі.
21.02.2026 19:25 Ответить
Проте на нараді по Газі дрихне аж гай шумить Дідуган старий відпочити хоче
21.02.2026 19:48 Ответить
Был такой анекдот про обезьяну с гранатой. И звали ее Трамп.
21.02.2026 19:26 Ответить
Так набагато ж легше у відповідь на рішення Верховного Суду США - заарештувати суддів і назначити своїх суддів-трампістів!
21.02.2026 19:27 Ответить
САНІТАРИИИИ!!!!
21.02.2026 19:29 Ответить
CША в близькому часі будуть в пердє капітал міжнародні інвестиції тікають зі швидкістью реактивних літаків його методи ганстерів залякування привели до проти результату становится як рашка ненадійний не знаеш що взбрекне за 24 години це така токсичність для великих грошей це його останне банкротство
21.02.2026 19:31 Ответить
Знову "таргани, в голові, заскакали..."
21.02.2026 19:32 Ответить
Відбивають чечотку по повній!
21.02.2026 21:01 Ответить
гучно пердонув і обісрався
21.02.2026 19:35 Ответить
Трамп може.... Але не довго...
21.02.2026 19:35 Ответить
21.02.2026 19:37 Ответить
21.02.2026 19:38 Ответить
Раджу почитати в Wikipedia (англомовній сторінці) статтю "Trumpism" для розуміння, на чому виліз цей самозакоханий торгаш. До речі, оці гасла про те, що США всі "обдирали", про відродження "величі" не нові, один лідер 30-х років минулого століття використовував аналогічні для приходу до влади.
21.02.2026 19:40 Ответить
21.02.2026 19:40 Ответить
Цікаво буде , коли Рудий "коні двине" , дізнаватися ХТО весь час за ним стояв ...
21.02.2026 19:44 Ответить
у тампа сегодня запор, если просрется, полегчает и решение поменяет
21.02.2026 19:45 Ответить
ідіот!
21.02.2026 19:56 Ответить
Та давай одразу 100% і імпічмент восени тобі буде гарантовано))
21.02.2026 19:58 Ответить
він геній! нобелівку йому!

Ще пропоную оподатковувати інопланетян , якщо ті залітають на Землю. Мільйон баксів за візит. Хоча, звісно, долярів у них не буде, тому хай привозять на тарілках золото (999 проби, передавати злитками, через задній двір Мар-а-Лаго)
21.02.2026 19:59 Ответить
А якщо і 15 скасує суд, рудий чорт 20 відсотків оголосить?
21.02.2026 19:59 Ответить
Шизоїд кончений. Вже з Гамерикою і так ніхто не бажає мати справу а обісраний рижий серун все продовжує всіх лякати митами. При цьому сцишиа за ноги хватає і просить щоб Європа купувала гамериканську зброю і гамериканські товари собі в збиток. Хоча сцишиа показали ща гамериканська зброя найгірша в світі так як вона не стріляє без дозволу рижого обісраного гамериканського шизоїда
21.02.2026 20:09 Ответить
Доречі, хто ще не знає який Тромб бізнесмен і економіст так він 6-ти разовий банкрут. Тромб,даже вмудрився обанкрутити казино. Обанкрутив казино, Карл. ІВсе на чому Тромб тримається так це на московських грошах які йому платить КГБ
21.02.2026 20:13 Ответить
Чим би (ОЙ)бнуте не тішилось...
21.02.2026 20:21 Ответить
Ого як жабу роздуває, аби бува не луснула
21.02.2026 20:33 Ответить
21.02.2026 21:05 Ответить
Економіст зуєв. «Логіка» пряма, як кут дому, примітивний барига - раз мита не такі, значить обдирають, треба підняти мита!…profit! (Ні). Бидломаса тріумфує і купається в золотому дощі🤷‍♂️
21.02.2026 21:16 Ответить
Давай, Донні, до всеру. Скоро прийдуть санітари. Правда команда в тебе - хитрі віткоффи і безмізкі венси вчепилися як кліщі з тою ******** Магою. Треба дустом, бо інше не поможе.
21.02.2026 21:31 Ответить
Пройде час, і Трампом будуть лякати неслухняних дітей.
21.02.2026 21:39 Ответить
ну тут вже діазєпам не допоможе. Треба термново переходити до сульозіну. Хоча у США його нема, але в наших психіатрічних диспансерах ще є, можемо поділитись.
21.02.2026 22:06 Ответить
@ (в перекладі):
"Як вважає видання Guardian, токсична тиранія Трампа триватиме так довго, як довго її терпітимуть.
Попри всі очевидні перешкоди та труднощі, вкрай важливо, щоб напередодні проміжних виборів у США європейці та американська більшість, яка виступає проти Трампа, почали говорити одним голосом - і підтверджувати слова діями, вважає міжнародний оглядач Guardian.

"А з чого краще почати, ніж як з України, фактичної та символічної лінії фронту в битві між ліберальною демократією та віссю Трамп-Путін?", - риторично запиує автор Guardin.
І дає практичні поради:
- розгорнути війська з європейської "коаліції бажаючих" для забезпечення безпеки та захисту Києва та інших українських міст;
- запровадити заборонену для польотів зону;
- збільшити поставки ракет та безпілотників;
- "вивести на берег" тіньовий флот росії;
- посилити протидію гібридній війні Кремля.



Європа повинна вимагати негайного припинення вогню, а потім поетапного виведення російських військ, а також має взяти на себе провідну роль у будь-яких остаточних переговорах щодо врегулювання, вважає оглядач. І розглядає реальні альтернативи: нескінченна війна або нестійкий, несправедливий мир на умовах Трампа-Путіна.

На думку автора Guardian, європейці мають усвідомити: все, що вони цінують, нині поставлено на карту.
"Незалежно від того, як це буде зроблено, заради виснаженого, непереможеного народу України та їхнього власного майбутнього миру та безпеки, європейці (включно з Великою Британією) повинні нарешті знайти єдність, мужність та ресурси, щоб розпочати військовий, економічний, дипломатичний та моральний наступ, - пише міжнародний оглядач Guardian.

Європа повинна перенести боротьбу безпосередньо до дверей Путіна. І сказати Трампу, щоб він забирався геть".
21.02.2026 22:14 Ответить
Янкі багаті,янкі заплатять ці мита,купуючи товари. Руда собака,за прикладом фюрера,доведе їх до нищебродства,а потім запропонує контракт зі збройними силами. І попруть янкі на Китай. Або Іран. Яка різниця Пампу.
21.02.2026 22:44 Ответить
https://t.me/ShrikeNews/28279 Роман Шрайк:
Вчера вечером Трамп вломил всем странам 10%. А сегодня с утра, проснувшись, решил, что мало, и ввалил 15%
Трамп с весны 2025 стартовал тарифную *******, двигая ставки так называемых «взаимных» тарифов, как упоротый диджей на пульте.
Кому-то он оставил высокие, с кем-то заключил соглашение и снизил.
А вчера Верховный суд всю эту вакханалию отменил. Трамп обиделся и шарахнул всем вначале 10%, а затем 15%.
В итоге:
У Украины было 10%, стало 15%.
У РФ было 0%, стало 15%.
У ЕС было 15%, столько и осталось.
У Индии было 18%, стало 15%.
А у некоторых стран, таких как Бразилия, которые Трамп за что-то «наказывал», могло быть 20-30-50%, а стало 15% 🤣
Так что, хоть ты ползал перед Трампом на коленях, хоть ругался, хоть спорил, хоть игнорил, по состоянию на сейчас все в одном положении.
21.02.2026 22:53 Ответить
там не все так просто. ВС відмінив по факту лише відсотків 30 тарифів введених конкретним механізмом. але схоже трумп так сгорів, шо побіг вводити нові за тим же принципом.
****, якби я був інопланетянином - це було б неперевершене шоу.
21.02.2026 23:11 Ответить
бідолашні пінгвіни
21.02.2026 23:53 Ответить
Якось взагалі ***** на ті всі мита, тільки багато *******, а толку ніякого!
22.02.2026 00:27 Ответить
 
 