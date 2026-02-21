Трамп заявил, что увеличит глобальные пошлины с 10% до 15%
Президент США Дональд Трамп заявил о повышении глобальных пошлин с 10% до 15% в ответ на решение Верховного суда США об отмене его таможенной политики 20 февраля.
Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.
Трамп повышает пошлины на импорт в США
"Я, как президент Соединенных Штатов Америки, немедленно повышу 10% мировых пошлин для стран, многие из которых десятилетиями "обдирали" США без какого-либо возмездия (пока не появился я!), до полностью разрешенного и юридически проверенного уровня 15%. В течение ближайших нескольких месяцев администрация Трампа определит и введет новые, юридически допустимые пошлины, которые продолжат наш чрезвычайно успешный процесс "Сделаем Америку снова великой", - заявил глава Белого дома.
Что предшествовало?
- Напомним, Верховный суд США 20 февраля признал незаконными масштабные тарифы американского президента Дональда Трампа на импорт из других стран, которые были введены по закону о чрезвычайных ситуациях национального масштаба.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Війна з відродженно прокинувшимся з трампосплячки Верховним Судом продовжується?
Он пил простую и столичную
И похмеляться полюбил....
.
Ще пропоную оподатковувати інопланетян , якщо ті залітають на Землю. Мільйон баксів за візит. Хоча, звісно, долярів у них не буде, тому хай привозять на тарілках золото (999 проби, передавати злитками, через задній двір Мар-а-Лаго)
"Як вважає видання Guardian, токсична тиранія Трампа триватиме так довго, як довго її терпітимуть.
Попри всі очевидні перешкоди та труднощі, вкрай важливо, щоб напередодні проміжних виборів у США європейці та американська більшість, яка виступає проти Трампа, почали говорити одним голосом - і підтверджувати слова діями, вважає міжнародний оглядач Guardian.
"А з чого краще почати, ніж як з України, фактичної та символічної лінії фронту в битві між ліберальною демократією та віссю Трамп-Путін?", - риторично запиує автор Guardin.
І дає практичні поради:
- розгорнути війська з європейської "коаліції бажаючих" для забезпечення безпеки та захисту Києва та інших українських міст;
- запровадити заборонену для польотів зону;
- збільшити поставки ракет та безпілотників;
- "вивести на берег" тіньовий флот росії;
- посилити протидію гібридній війні Кремля.
Європа повинна вимагати негайного припинення вогню, а потім поетапного виведення російських військ, а також має взяти на себе провідну роль у будь-яких остаточних переговорах щодо врегулювання, вважає оглядач. І розглядає реальні альтернативи: нескінченна війна або нестійкий, несправедливий мир на умовах Трампа-Путіна.
На думку автора Guardian, європейці мають усвідомити: все, що вони цінують, нині поставлено на карту.
"Незалежно від того, як це буде зроблено, заради виснаженого, непереможеного народу України та їхнього власного майбутнього миру та безпеки, європейці (включно з Великою Британією) повинні нарешті знайти єдність, мужність та ресурси, щоб розпочати військовий, економічний, дипломатичний та моральний наступ, - пише міжнародний оглядач Guardian.
Європа повинна перенести боротьбу безпосередньо до дверей Путіна. І сказати Трампу, щоб він забирався геть".
Вчера вечером Трамп вломил всем странам 10%. А сегодня с утра, проснувшись, решил, что мало, и ввалил 15%
Трамп с весны 2025 стартовал тарифную *******, двигая ставки так называемых «взаимных» тарифов, как упоротый диджей на пульте.
Кому-то он оставил высокие, с кем-то заключил соглашение и снизил.
А вчера Верховный суд всю эту вакханалию отменил. Трамп обиделся и шарахнул всем вначале 10%, а затем 15%.
В итоге:
У Украины было 10%, стало 15%.
У РФ было 0%, стало 15%.
У ЕС было 15%, столько и осталось.
У Индии было 18%, стало 15%.
А у некоторых стран, таких как Бразилия, которые Трамп за что-то «наказывал», могло быть 20-30-50%, а стало 15% 🤣
Так что, хоть ты ползал перед Трампом на коленях, хоть ругался, хоть спорил, хоть игнорил, по состоянию на сейчас все в одном положении.
****, якби я був інопланетянином - це було б неперевершене шоу.