Трамп заявил, что увеличит глобальные пошлины с 10% до 15%

Президент США Дональд Трамп заявил о повышении глобальных пошлин с 10% до 15% в ответ на решение Верховного суда США об отмене его таможенной политики 20 февраля.

Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social

Трамп повышает пошлины на импорт в США

"Я, как президент Соединенных Штатов Америки, немедленно повышу 10% мировых пошлин для стран, многие из которых десятилетиями "обдирали" США без какого-либо возмездия (пока не появился я!), до полностью разрешенного и юридически проверенного уровня 15%. В течение ближайших нескольких месяцев администрация Трампа определит и введет новые, юридически допустимые пошлины, которые продолжат наш чрезвычайно успешный процесс "Сделаем Америку снова великой", - заявил глава Белого дома.

Что предшествовало?

Напомним, Верховный суд США 20 февраля признал незаконными масштабные тарифы американского президента Дональда Трампа на импорт из других стран, которые были введены по закону о чрезвычайных ситуациях национального масштаба.

