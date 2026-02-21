Трамп заявив, що збільшить глобальні мита з 10% до 15%

Президент США Дональд Трамп заявив про підвищення глобальних мит з 10% до 15% у відповідь на рішення Верховного Суду США про скасування його митної політики 20 лютого.

Про це американський лідер написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я, як президент Сполучених Штатів Америки, негайно підвищу 10% світових мит для країн, багато з яких десятиліттями "обдирали" США без жодної відплати (поки не з'явився я!), до повністю дозволеного та юридично перевіреного рівня 15%. Протягом найближчих кількох місяців адміністрація Трампа визначить і запровадить нові, юридично допустимі мита, які продовжать наш надзвичайно успішний процес "Зробімо Америку знову великою"", - заявив глава Білого дому.

допис Трампа

Читайте також: Трамп про рішення Верховного суду США щодо тарифів: Ганьба, але в мене є запасний план

Що передувало?

  • Нагадаємо, Верховний Суд США 20 лютого визнав незаконними масштабні тарифи американського президента Дональда Трампа на імпорт з інших країн, які були запроваджені за законом про надзвичайні ситуації національного масштабу.

Читайте також: Трамп оголосив про нові глобальні мита у 10%: Я можу зруйнувати торгівлю і країну

Давай на 99.9% щоб всі х* й остаточно на сша положили
21.02.2026 19:24 Відповісти
Може американцям , нарешті , вже треба відвести рудого до ветеринара і приспати ...?
21.02.2026 19:24 Відповісти
21.02.2026 19:40 Відповісти
ТРАМП ПІДВИЩИВ ГЛОБАЛЬНІ МИТА МЕНШЕ НІЖ ЧЕРЕЗ ДОБУ ПІСЛЯ ЇХ ВВЕДЕННЯ - BLOOMBERG

Війна з відродженно прокинувшимся з трампосплячки Верховним Судом продовжується?
21.02.2026 22:21 Відповісти
А он все дозы увличивал
Он пил простую и столичную
И похмеляться полюбил....

.
22.02.2026 01:20 Відповісти
столичную
пил и по праздникам и в буднии, в вине я жизнь свою сгубил.
И хоть имел я представление что это есть моё падение я на работу стал прогуливать
И похмеляться полюбил....
22.02.2026 06:48 Відповісти
Може американцям , нарешті , вже треба відвести рудого до ветеринара і приспати ...?
21.02.2026 19:24 Відповісти
Разом з віткофом, зятьком і ще з десятком жополизами, так званими республіканцями.
21.02.2026 19:53 Відповісти
21.02.2026 19:25 Відповісти
ГЛОБАЛЬНЕ - не було....
21.02.2026 19:37 Відповісти
Скронево-лобна деменція у всій красі. Тому ночей не спить, херачитт в Мережі.
21.02.2026 19:25 Відповісти
Проте на нараді по Газі дрихне аж гай шумить Дідуган старий відпочити хоче
21.02.2026 19:48 Відповісти
Был такой анекдот про обезьяну с гранатой. И звали ее Трамп.
21.02.2026 19:26 Відповісти
Так набагато ж легше у відповідь на рішення Верховного Суду США - заарештувати суддів і назначити своїх суддів-трампістів!
21.02.2026 19:27 Відповісти
САНІТАРИИИИ!!!!
21.02.2026 19:29 Відповісти
CША в близькому часі будуть в пердє капітал міжнародні інвестиції тікають зі швидкістью реактивних літаків його методи ганстерів залякування привели до проти результату становится як рашка ненадійний не знаеш що взбрекне за 24 години це така токсичність для великих грошей це його останне банкротство
21.02.2026 19:31 Відповісти
Знову "таргани, в голові, заскакали..."
21.02.2026 19:32 Відповісти
Відбивають чечотку по повній!
21.02.2026 21:01 Відповісти
гучно пердонув і обісрався
21.02.2026 19:35 Відповісти
Трамп може.... Але не довго...
21.02.2026 19:35 Відповісти
21.02.2026 19:37 Відповісти
21.02.2026 19:38 Відповісти
Раджу почитати в Wikipedia (англомовній сторінці) статтю "Trumpism" для розуміння, на чому виліз цей самозакоханий торгаш. До речі, оці гасла про те, що США всі "обдирали", про відродження "величі" не нові, один лідер 30-х років минулого століття використовував аналогічні для приходу до влади.
21.02.2026 19:40 Відповісти
21.02.2026 19:40 Відповісти
Цікаво буде , коли Рудий "коні двине" , дізнаватися ХТО весь час за ним стояв ...
21.02.2026 19:44 Відповісти
"Мага"
22.02.2026 02:52 Відповісти
у тампа сегодня запор, если просрется, полегчает и решение поменяет
21.02.2026 19:45 Відповісти
ідіот!
21.02.2026 19:56 Відповісти
Та давай одразу 100% і імпічмент восени тобі буде гарантовано))
21.02.2026 19:58 Відповісти
він геній! нобелівку йому!

Ще пропоную оподатковувати інопланетян , якщо ті залітають на Землю. Мільйон баксів за візит. Хоча, звісно, долярів у них не буде, тому хай привозять на тарілках золото (999 проби, передавати злитками, через задній двір Мар-а-Лаго)
21.02.2026 19:59 Відповісти
А якщо і 15 скасує суд, рудий чорт 20 відсотків оголосить?
21.02.2026 19:59 Відповісти
Шизоїд кончений. Вже з Гамерикою і так ніхто не бажає мати справу а обісраний рижий серун все продовжує всіх лякати митами. При цьому сцишиа за ноги хватає і просить щоб Європа купувала гамериканську зброю і гамериканські товари собі в збиток. Хоча сцишиа показали ща гамериканська зброя найгірша в світі так як вона не стріляє без дозволу рижого обісраного гамериканського шизоїда
21.02.2026 20:09 Відповісти
Доречі, хто ще не знає який Тромб бізнесмен і економіст так він 6-ти разовий банкрут. Тромб,даже вмудрився обанкрутити казино. Обанкрутив казино, Карл. ІВсе на чому Тромб тримається так це на московських грошах які йому платить КГБ
21.02.2026 20:13 Відповісти
Чим би (ОЙ)бнуте не тішилось...
21.02.2026 20:21 Відповісти
Ого як жабу роздуває, аби бува не луснула
21.02.2026 20:33 Відповісти
21.02.2026 21:05 Відповісти
Економіст зуєв. «Логіка» пряма, як кут дому, примітивний барига - раз мита не такі, значить обдирають, треба підняти мита!…profit! (Ні). Бидломаса тріумфує і купається в золотому дощі🤷‍♂️
21.02.2026 21:16 Відповісти
Давай, Донні, до всеру. Скоро прийдуть санітари. Правда команда в тебе - хитрі віткоффи і безмізкі венси вчепилися як кліщі з тою ******** Магою. Треба дустом, бо інше не поможе.
21.02.2026 21:31 Відповісти
Пройде час, і Трампом будуть лякати неслухняних дітей.
21.02.2026 21:39 Відповісти
Що можуть захворіти той же хворобою.
22.02.2026 09:14 Відповісти
ну тут вже діазєпам не допоможе. Треба термново переходити до сульозіну. Хоча у США його нема, але в наших психіатрічних диспансерах ще є, можемо поділитись.
21.02.2026 22:06 Відповісти
@ (в перекладі):
"Як вважає видання Guardian, токсична тиранія Трампа триватиме так довго, як довго її терпітимуть.
Попри всі очевидні перешкоди та труднощі, вкрай важливо, щоб напередодні проміжних виборів у США європейці та американська більшість, яка виступає проти Трампа, почали говорити одним голосом - і підтверджувати слова діями, вважає міжнародний оглядач Guardian.

"А з чого краще почати, ніж як з України, фактичної та символічної лінії фронту в битві між ліберальною демократією та віссю Трамп-Путін?", - риторично запиує автор Guardin.
І дає практичні поради:
- розгорнути війська з європейської "коаліції бажаючих" для забезпечення безпеки та захисту Києва та інших українських міст;
- запровадити заборонену для польотів зону;
- збільшити поставки ракет та безпілотників;
- "вивести на берег" тіньовий флот росії;
- посилити протидію гібридній війні Кремля.



Європа повинна вимагати негайного припинення вогню, а потім поетапного виведення російських військ, а також має взяти на себе провідну роль у будь-яких остаточних переговорах щодо врегулювання, вважає оглядач. І розглядає реальні альтернативи: нескінченна війна або нестійкий, несправедливий мир на умовах Трампа-Путіна.

На думку автора Guardian, європейці мають усвідомити: все, що вони цінують, нині поставлено на карту.
"Незалежно від того, як це буде зроблено, заради виснаженого, непереможеного народу України та їхнього власного майбутнього миру та безпеки, європейці (включно з Великою Британією) повинні нарешті знайти єдність, мужність та ресурси, щоб розпочати військовий, економічний, дипломатичний та моральний наступ, - пише міжнародний оглядач Guardian.

Європа повинна перенести боротьбу безпосередньо до дверей Путіна. І сказати Трампу, щоб він забирався геть".
21.02.2026 22:14 Відповісти
Янкі багаті,янкі заплатять ці мита,купуючи товари. Руда собака,за прикладом фюрера,доведе їх до нищебродства,а потім запропонує контракт зі збройними силами. І попруть янкі на Китай. Або Іран. Яка різниця Пампу.
21.02.2026 22:44 Відповісти
https://t.me/ShrikeNews/28279 Роман Шрайк:
Вчера вечером Трамп вломил всем странам 10%. А сегодня с утра, проснувшись, решил, что мало, и ввалил 15%
Трамп с весны 2025 стартовал тарифную *******, двигая ставки так называемых «взаимных» тарифов, как упоротый диджей на пульте.
Кому-то он оставил высокие, с кем-то заключил соглашение и снизил.
А вчера Верховный суд всю эту вакханалию отменил. Трамп обиделся и шарахнул всем вначале 10%, а затем 15%.
В итоге:
У Украины было 10%, стало 15%.
У РФ было 0%, стало 15%.
У ЕС было 15%, столько и осталось.
У Индии было 18%, стало 15%.
А у некоторых стран, таких как Бразилия, которые Трамп за что-то «наказывал», могло быть 20-30-50%, а стало 15% 🤣
Так что, хоть ты ползал перед Трампом на коленях, хоть ругался, хоть спорил, хоть игнорил, по состоянию на сейчас все в одном положении.
21.02.2026 22:53 Відповісти
там не все так просто. ВС відмінив по факту лише відсотків 30 тарифів введених конкретним механізмом. але схоже трумп так сгорів, шо побіг вводити нові за тим же принципом.
****, якби я був інопланетянином - це було б неперевершене шоу.
21.02.2026 23:11 Відповісти
У рашки з'явився тариф? "Краснова" - на килим.
22.02.2026 07:46 Відповісти
бідолашні пінгвіни
21.02.2026 23:53 Відповісти
Якось взагалі ***** на ті всі мита, тільки багато *******, а толку ніякого!
22.02.2026 00:27 Відповісти
Вот теперь, тампон выглядит даже не царьком-дегенератом, а жалким преступником, вызывающим чувство омерзения.
22.02.2026 02:42 Відповісти
Наразі саме ці тарифи згідно законодавства США. На 150 днів, чи щось таке.
22.02.2026 02:56 Відповісти
Да, кажется, до полугода. Я не оспариваю законность новых пошлин. Пусть им даёт оценку американский суд. Я про впечатление от личности тампона.
22.02.2026 03:10 Відповісти
Марить! Зовсім хворий !
22.02.2026 09:11 Відповісти
 
 