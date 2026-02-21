4 418 52
Трамп заявив, що збільшить глобальні мита з 10% до 15%
Президент США Дональд Трамп заявив про підвищення глобальних мит з 10% до 15% у відповідь на рішення Верховного Суду США про скасування його митної політики 20 лютого.
Про це американський лідер написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.
Трамп підвищує мита на імпорт до США
"Я, як президент Сполучених Штатів Америки, негайно підвищу 10% світових мит для країн, багато з яких десятиліттями "обдирали" США без жодної відплати (поки не з'явився я!), до повністю дозволеного та юридично перевіреного рівня 15%. Протягом найближчих кількох місяців адміністрація Трампа визначить і запровадить нові, юридично допустимі мита, які продовжать наш надзвичайно успішний процес "Зробімо Америку знову великою"", - заявив глава Білого дому.
Що передувало?
- Нагадаємо, Верховний Суд США 20 лютого визнав незаконними масштабні тарифи американського президента Дональда Трампа на імпорт з інших країн, які були запроваджені за законом про надзвичайні ситуації національного масштабу.
Топ коментарі
+32 Luis Santos
показати весь коментар21.02.2026 19:24 Відповісти Посилання
+30 NNN
показати весь коментар21.02.2026 19:24 Відповісти Посилання
+23 Огусто
показати весь коментар21.02.2026 19:40 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Війна з відродженно прокинувшимся з трампосплячки Верховним Судом продовжується?
Он пил простую и столичную
И похмеляться полюбил....
.
пил и по праздникам и в буднии, в вине я жизнь свою сгубил.
И хоть имел я представление что это есть моё падение я на работу стал прогуливать
И похмеляться полюбил....
Ще пропоную оподатковувати інопланетян , якщо ті залітають на Землю. Мільйон баксів за візит. Хоча, звісно, долярів у них не буде, тому хай привозять на тарілках золото (999 проби, передавати злитками, через задній двір Мар-а-Лаго)
"Як вважає видання Guardian, токсична тиранія Трампа триватиме так довго, як довго її терпітимуть.
Попри всі очевидні перешкоди та труднощі, вкрай важливо, щоб напередодні проміжних виборів у США європейці та американська більшість, яка виступає проти Трампа, почали говорити одним голосом - і підтверджувати слова діями, вважає міжнародний оглядач Guardian.
"А з чого краще почати, ніж як з України, фактичної та символічної лінії фронту в битві між ліберальною демократією та віссю Трамп-Путін?", - риторично запиує автор Guardin.
І дає практичні поради:
- розгорнути війська з європейської "коаліції бажаючих" для забезпечення безпеки та захисту Києва та інших українських міст;
- запровадити заборонену для польотів зону;
- збільшити поставки ракет та безпілотників;
- "вивести на берег" тіньовий флот росії;
- посилити протидію гібридній війні Кремля.
Європа повинна вимагати негайного припинення вогню, а потім поетапного виведення російських військ, а також має взяти на себе провідну роль у будь-яких остаточних переговорах щодо врегулювання, вважає оглядач. І розглядає реальні альтернативи: нескінченна війна або нестійкий, несправедливий мир на умовах Трампа-Путіна.
На думку автора Guardian, європейці мають усвідомити: все, що вони цінують, нині поставлено на карту.
"Незалежно від того, як це буде зроблено, заради виснаженого, непереможеного народу України та їхнього власного майбутнього миру та безпеки, європейці (включно з Великою Британією) повинні нарешті знайти єдність, мужність та ресурси, щоб розпочати військовий, економічний, дипломатичний та моральний наступ, - пише міжнародний оглядач Guardian.
Європа повинна перенести боротьбу безпосередньо до дверей Путіна. І сказати Трампу, щоб він забирався геть".
Вчера вечером Трамп вломил всем странам 10%. А сегодня с утра, проснувшись, решил, что мало, и ввалил 15%
Трамп с весны 2025 стартовал тарифную *******, двигая ставки так называемых «взаимных» тарифов, как упоротый диджей на пульте.
Кому-то он оставил высокие, с кем-то заключил соглашение и снизил.
А вчера Верховный суд всю эту вакханалию отменил. Трамп обиделся и шарахнул всем вначале 10%, а затем 15%.
В итоге:
У Украины было 10%, стало 15%.
У РФ было 0%, стало 15%.
У ЕС было 15%, столько и осталось.
У Индии было 18%, стало 15%.
А у некоторых стран, таких как Бразилия, которые Трамп за что-то «наказывал», могло быть 20-30-50%, а стало 15% 🤣
Так что, хоть ты ползал перед Трампом на коленях, хоть ругался, хоть спорил, хоть игнорил, по состоянию на сейчас все в одном положении.
****, якби я був інопланетянином - це було б неперевершене шоу.