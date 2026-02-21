Трамп заявив, що збільшить глобальні мита з 10% до 15%

Президент США Дональд Трамп заявив про підвищення глобальних мит з 10% до 15% у відповідь на рішення Верховного Суду США про скасування його митної політики 20 лютого.

Про це американський лідер написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

Трамп підвищує мита на імпорт до США

"Я, як президент Сполучених Штатів Америки, негайно підвищу 10% світових мит для країн, багато з яких десятиліттями "обдирали" США без жодної відплати (поки не з'явився я!), до повністю дозволеного та юридично перевіреного рівня 15%. Протягом найближчих кількох місяців адміністрація Трампа визначить і запровадить нові, юридично допустимі мита, які продовжать наш надзвичайно успішний процес "Зробімо Америку знову великою"", - заявив глава Білого дому.

Що передувало?

Нагадаємо, Верховний Суд США 20 лютого визнав незаконними масштабні тарифи американського президента Дональда Трампа на імпорт з інших країн, які були запроваджені за законом про надзвичайні ситуації національного масштабу.

