Трамп оголосив про нові глобальні мита у 10%: Я можу зруйнувати торгівлю і країну
Президент США Дональд Трамп анонсував запровадження додаткового глобального мита у 10% на весь імпорт. Так він вирішив ігнорувати рішення Верховного суду США, який визнав попередні тарифи незаконними.
Про це він сказав на пресконференції та написав у соцмережі Truth Social, цитує BBC, передає Цензор.НЕТ.
Заява Трампа
За словами американського політика, Верховний суд нібито ухвалює рішення "під впливом іноземних інтересів". Він також стверджує, що суд заборонив йому "стягувати хоч долар із будь-якої країни", але не може заборонити припинити будь-яку торгівлю або бізнес із будь-якою країною чи запровадити ембарго.
"Іншими словами, я можу зруйнувати торгівлю, я можу зруйнувати країну. Але я не можу взяти з них невелику плату", - сказав Трамп.
Нові тарифи
Трамп заявив, що нові мита введе на підставі розділу 122 Торговельного закону США 1974 року. Саме цей механізм, за його словами, дозволяє встановити глобальний тариф у 10% без порушення закону. Указ набуває чинності негайно, схвалення Конгресу він питати не має наміру.
Що передувало?
- Нагадаємо, Верховний Суд США 20 лютого визнав незаконними масштабні тарифи американського президента Дональда Трампа на імпорт з інших країн, які були запроваджені за законом про надзвичайні ситуації національного масштабу.
21 лютого, 2026, 02:15
© EPA-EFE/BONNIE CASH / POOL
Президент США планує оскаржувати рішення Верховного суду.
Президент США Дональд Трамп ввів у дію мита на імпорт з усіх країн світу на додаток до будь-яких існуючих тарифів. Про підписання відповідного указу він https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116105594741987893 оголосив у своїй соцмережі Truth.
"Для мене велика честь щойно підписати в Овальному кабінеті указ про введення 10-відсоткового мита на товари з усіх країн світу, який набуде чинності майже негайно. Дякую за увагу до цього питання! ПРЕЗИДЕНТ ДОНАЛЬД ДЖ. ТРАМП", - повідомив Трамп.
Закон дозволяє йому запроваджувати цей тариф на 150 днів, хоча й тут він може зіткнутися з оскарженням.
Раніше Дональд Трамп з гнівом відреагував на https://zn.ua/ukr/usa/proval-dlja-trampa-verkhovnij-sud-ssha-skasuvav-joho-tarifi.html рішення Верховного суду США про те, що він не має повноважень одноосібно встановлювати мита на імпорт. Він пообіцяв https://zn.ua/ukr/usa/tramp-oholosiv-pro-novi-mita-pislja-skasuvannja-sudom-isnujuchikh.html підвищити існуючі тарифи та розпочати процес запровадження нових.
Судді визнали недійсними тарифи разом із митами на товари з Канади, Мексики та Китаю, які Трамп запровадив під приводом боротьби з незаконним обігом фентанілу. Рішення також ставить під сумнів окремі тарифи, накладені на товари з Бразилії та Індії.
Рішення суду поставило під сумнів торговельні угоди, які посланці Трампа уклали в останні місяці, шантажуючи світ високими митами. Воно залишило відкритою долю 175 мільярдів доларів, які Трамп вже стягнув як мито.
Тепер йому знадобиться Конгрес, щоб реалізувати резервні плани, які, як він сподівається, заповнять прогалину, створену цим рішенням.
Наприклад, йому знадобиться допомога законодавців для продовження серії глобальних тарифів, які він оголосив у п'ятницю.
Це змусить республіканських законодавців брати на себе відповідальність за голосування щодо імпортних мит у рік виборів.
Більшість американців вважають тарифи загалом шкідливими для економіки.
Зростання собівартості робить її неконкурентоспроможною як усередині країни, так і за кордоном.
Імпортний податок шкодить американцям, але зміцнює владу Трампа. Він дає йому важіль тиску на інші країни. А в США перерозподіляє доходи від населення та бізнесу на користь центрального уряду та Трампа.
"Тарифи по суті є податком із продажу. Він знижує реальні доходи малозабезпечених приблизно на 1,5%, тоді як зниження інших податків збільшує доходи заможних американців», - зазначає нобелівський лауреат Кругман.
У нинішній системі президент одноосібно вирішує, проти кого запровадити тарифи, а кому виписати індульгенцію.
