Трамп оголосив про нові глобальні мита у 10%: Я можу зруйнувати торгівлю і країну

Президент США Дональд Трамп анонсував запровадження додаткового глобального мита у 10% на весь імпорт. Так він вирішив ігнорувати рішення Верховного суду США, який визнав попередні тарифи незаконними.

Про це він сказав на пресконференції та написав у соцмережі Truth Social, цитує BBC, передає Цензор.НЕТ.

Заява Трампа

За словами американського політика, Верховний суд нібито ухвалює рішення "під впливом іноземних інтересів". Він також стверджує, що суд заборонив йому "стягувати хоч долар із будь-якої країни", але не може заборонити припинити будь-яку торгівлю або бізнес із будь-якою країною чи запровадити ембарго.

"Іншими словами, я можу зруйнувати торгівлю, я можу зруйнувати країну. Але я не можу взяти з них невелику плату", - сказав Трамп.

Нові тарифи

Трамп заявив, що нові мита введе на підставі розділу 122 Торговельного закону США 1974 року. Саме цей механізм, за його словами, дозволяє встановити глобальний тариф у 10% без порушення закону. Указ набуває чинності негайно, схвалення Конгресу він питати не має наміру.

Що передувало?

  • Нагадаємо, Верховний Суд США 20 лютого визнав незаконними масштабні тарифи американського президента Дональда Трампа на імпорт з інших країн, які були запроваджені за законом про надзвичайні ситуації національного масштабу.

Дах поїхав глобально
20.02.2026 23:35 Відповісти
Коли Господь карає-то позбавляє розуму...
20.02.2026 23:43 Відповісти
Герострат з деменцією.
20.02.2026 23:40 Відповісти
Та він же навіть не бреше. Він може зруйнувати і руйнує країну. Найкраще - свою.
21.02.2026 00:24 Відповісти
21.02.2026 01:19 Відповісти
ТРАМП ПІДПИСАВ УКАЗ ПРО НОВІ МИТА НА ВСІ КРАЇНИ СВІТУ

21 лютого, 2026, 02:15

© EPA-EFE/BONNIE CASH / POOL
Президент США планує оскаржувати рішення Верховного суду.

Президент США Дональд Трамп ввів у дію мита на імпорт з усіх країн світу на додаток до будь-яких існуючих тарифів. Про підписання відповідного указу він https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116105594741987893 оголосив у своїй соцмережі Truth.

"Для мене велика честь щойно підписати в Овальному кабінеті указ про введення 10-відсоткового мита на товари з усіх країн світу, який набуде чинності майже негайно. Дякую за увагу до цього питання! ПРЕЗИДЕНТ ДОНАЛЬД ДЖ. ТРАМП", - повідомив Трамп.

Закон дозволяє йому запроваджувати цей тариф на 150 днів, хоча й тут він може зіткнутися з оскарженням.

Раніше Дональд Трамп з гнівом відреагував на https://zn.ua/ukr/usa/proval-dlja-trampa-verkhovnij-sud-ssha-skasuvav-joho-tarifi.html рішення Верховного суду США про те, що він не має повноважень одноосібно встановлювати мита на імпорт. Він пообіцяв https://zn.ua/ukr/usa/tramp-oholosiv-pro-novi-mita-pislja-skasuvannja-sudom-isnujuchikh.html підвищити існуючі тарифи та розпочати процес запровадження нових.

Судді визнали недійсними тарифи разом із митами на товари з Канади, Мексики та Китаю, які Трамп запровадив під приводом боротьби з незаконним обігом фентанілу. Рішення також ставить під сумнів окремі тарифи, накладені на товари з Бразилії та Індії.

Рішення суду поставило під сумнів торговельні угоди, які посланці Трампа уклали в останні місяці, шантажуючи світ високими митами. Воно залишило відкритою долю 175 мільярдів доларів, які Трамп вже стягнув як мито.
21.02.2026 02:36 Відповісти
У мене питання: "А кому, він буде "оскаржувать" рішення ВЕРХОВНОГО суду?... "
21.02.2026 06:35 Відповісти
Так він в числить себе майже королем, то мабуть затребує у Ватікані (чи в Єрусалимі) прямий зв'язок з богом
21.02.2026 09:35 Відповісти
Ага, рудий утирок все ніяк невгамується...
21.02.2026 02:14 Відповісти
у України скільки відсотків мито? напиши.
21.02.2026 08:02 Відповісти
пля це зрада зрадная, він хоче назле паханам-засновникам відморозити вуха всім американцям
20.02.2026 23:39 Відповісти
Герострат з деменцією.
20.02.2026 23:40 Відповісти
Так то воно так, але якщо америкоси це зхавають - то це кінець штатам як демокрвтії з верховенством права.
21.02.2026 00:10 Відповісти
Америкосы уже давно хавают и молчат в тряпочку , походу их всё устраивает …
21.02.2026 08:00 Відповісти
американцы и голосовали за него потому что поддерживают этот путь, ты лучше за потужним смотри
21.02.2026 11:12 Відповісти
Потужся разом з ним.
21.02.2026 13:09 Відповісти
сша - БАНКРОТ! До кінця терміну дітойоба трампона-гандона держ. борг сміливо перевалить за 40 ТРИЛЬЙОНІВ доларів і НАЙБІЛЬШИЙ внесок в цей борг було зроблено якраз за 1-ий і тепер вже 2-ий терміни цього дітойоба при кориті.
А нема грошей - нема демократії! Ось і все, що треба знати про демократію....
21.02.2026 12:55 Відповісти
Окончательно уже мозгами своими «поехал»..
20.02.2026 23:42 Відповісти
хвора руда хвойда
20.02.2026 23:43 Відповісти
Коли Господь карає-то позбавляє розуму...
20.02.2026 23:43 Відповісти
Діду,снайпер другий раз не промахнеться,приберуть тебе свої.Демократам робити нічого не треба,трамп сам себе закопує.
20.02.2026 23:43 Відповісти
Снайпер?
Чи степлер?
21.02.2026 08:39 Відповісти
Хвалився Кіт
Що він, убрід,
Дніпро перебреде...
Та як пішов -
То й не прийшов...
Нема Кота ніде...
20.02.2026 23:47 Відповісти
Кота жалко!
А Руду Мавпу - ні!!!
21.02.2026 05:21 Відповісти
Крыша їде не спеша тихо шифером шурша санітари
20.02.2026 23:50 Відповісти
Выстрел в ***. Готов поспорить, что американским бизнес воротилам что заправляют огромным суммами бабла скоро Трампа угомонят тем или иным способом.
20.02.2026 23:52 Відповісти
Фото на заставці - агінь!
20.02.2026 23:53 Відповісти
Ну ось і підтерся Фемідою, яка замість загратувати покидька, жувала шмарклі.
20.02.2026 23:56 Відповісти
Ну що, сенат-конгрес, імпічмент, чи фаберже вже покриті не одним шаром фарби?
20.02.2026 23:57 Відповісти
Іноді мені здається що трампу хочеться отримати не премію миру, а "героя росії"
21.02.2026 00:01 Відповісти
Він зруйнує торгівлю США і власне свою країну.
21.02.2026 00:17 Відповісти
А Україна вводила митні податки? зараз вони у нас є? дай відповідь
21.02.2026 10:29 Відповісти
Дуже нагадує методи царювання іншого найвеличнішого лідера світу стосовно накладання санкцій на громадян України без рішення суду та взагалі позбавлення громадянства України за власним указом.
21.02.2026 00:19 Відповісти
Якщо хтось в Україні все ще думає, що може покластися на підтримку США, їм краще протверезіти та приготуватися до нерівної, складної подорожі.
21.02.2026 00:26 Відповісти
Ахах... Тампакс жжёт)))
21.02.2026 00:28 Відповісти
згорів сарай - гори і хата!
21.02.2026 00:34 Відповісти
Що може буде гіршим за довбо(ОЙ)ба?
Правильно - довбо(ОЙ)б з повноваженнями...
21.02.2026 00:46 Відповісти
як я і казав три години тому
21.02.2026 00:59 Відповісти
То есть, больше будут платить именно сами американцы. Интересно, они его еще больше будут любить?
21.02.2026 03:58 Відповісти
американці бубдуть більше платити, але не китайцям, а своїм виробникам. дуже погана стратегія. треба як у нас, все з китаю завозити.
21.02.2026 10:30 Відповісти
Так ти не знаєш чи зранку прокинешся, балабол.
21.02.2026 05:28 Відповісти
Ви не знаєте Трампа. Трамп вас усіх продасть, купить і знову продасть.
21.02.2026 05:48 Відповісти
Трамп зіткнувся з опором з боку деяких республіканців через свій безпрецедентний використання тарифів.
Тепер йому знадобиться Конгрес, щоб реалізувати резервні плани, які, як він сподівається, заповнять прогалину, створену цим рішенням.
Наприклад, йому знадобиться допомога законодавців для продовження серії глобальних тарифів, які він оголосив у п'ятницю.

Це змусить республіканських законодавців брати на себе відповідальність за голосування щодо імпортних мит у рік виборів.
Більшість американців вважають тарифи загалом шкідливими для економіки.
21.02.2026 06:51 Відповісти
Американська Національна асоціація будівельників житла нещодавно оцінила, що тарифи можуть додати в середньому 10 900 доларів до вартості будівництва кожного нового будинку.
21.02.2026 06:55 Відповісти
Бізнес активно лобіює вільну торгівлю, оскільки половина імпорту до США - сировина та комплектуючі, з яких уже в Америці збирають готову продукцію.

Зростання собівартості робить її неконкурентоспроможною як усередині країни, так і за кордоном.

Імпортний податок шкодить американцям, але зміцнює владу Трампа. Він дає йому важіль тиску на інші країни. А в США перерозподіляє доходи від населення та бізнесу на користь центрального уряду та Трампа.

"Тарифи по суті є податком із продажу. Він знижує реальні доходи малозабезпечених приблизно на 1,5%, тоді як зниження інших податків збільшує доходи заможних американців», - зазначає нобелівський лауреат Кругман.
21.02.2026 07:35 Відповісти
Крім трансферу грошей з приватного сектора до державного у тарифів є ще один потенційно дієвий важіль зміцнення влади Трампа.
У нинішній системі президент одноосібно вирішує, проти кого запровадити тарифи, а кому виписати індульгенцію.
21.02.2026 07:41 Відповісти
Він просто генерує інфоприводи як і зеленський. В реальності нічого в нього запровадити не вийде
21.02.2026 06:53 Відповісти
Цей мій коментар - це просто переклад сухої мови цифр та фактів про що пишуть https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://www.cnn.com/interactive/2026/business/tracking-trump-tariff-impact-us/&ved=2ahUKEwj465mri-mSAxUVm2oFHfNSHFAQy_kOegYIAQgFEAE&opi=89978449&cd&psig=****************************&ust=1771711913462000 CNN і https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://www.nytimes.com/2026/02/02/business/trump-tariffs-one-year-later.html&ved=2ahUKEwj465mri-mSAxUVm2oFHfNSHFAQy_kOegYIAQgFEAI&opi=89978449&cd&psig=****************************&ust=1771711913462000 The New York Times та https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://www.cnn.com/2026/02/03/politics/fact-check-trump-wsj-op-ed&ved=2ahUKEwj465mri-mSAxUVm2oFHfNSHFAQy_kOegYIAQgEEAk&opi=89978449&cd&psig=****************************&ust=1771711913462000 The Wall Street Journal на мову емоцій людини, яка розуміє, що рахунок за цей ,,банкет'' який влаштовує зараз Доня, прийде саме звичайним громадянам. Вони багато чого пишуть про руйнування торгівлі , про загрозу суспільству такоі політики, про ,,божевілля'' та контроль...Вони пишуть що ці дії можуть штовхнути світ у рецесію, називали цю політику ,,економічним махінаторством'' і попереджали про втрату купівельної спроможності до $3,800 на домогосподарство. Хоча мейнстрімні медіа уникають прямих закликів до психіатрів, вони регулярно публікували колонки, де дії Доні називали ,,економічним малпрактисом'' (некомпетентністю), та ловили його на тому, що він публічно озвучує вигадані цифри про ,,прибутки'' від мит, які не підтверджуються жодними звітами казначейства..... Звісно ж, давайте поаплодуємо стоячи цьому черговому ,,геніальному'' плану. Бо схоже, Доня нарешті знайшов спосіб увійти в історію не просто як президент, а як людина, що вирішила перевірити, наскільки швидко ******* економіка може перетворитися на декорації до фільму ,,Божевільний Макс''.... Його заява про глобальні 10% мита та самовпевнене ,,Я можу зруйнувати торгівлю і країну'' - це не просто політична риторика, це вже відвертий діагноз, написаний великими літерами на золотому тлі .Економічне самогубство як предмет гордості- це виглядає вже як ,,червоний прапорець'' для психіатрії : Коли лідер країни хизується здатністю знищити те, що він мав би захищати, це вже не ,,мистецтво угоди'' - Це клінічний випадок для фахівців, які вивчають манію величі... Це вже не нова економічна стратегія, це вже пряма загроза суспільству.... Заяви про руйнування торгівлі - це пряма обіцянка порожніх полиць, шаленої інфляції та втрати робочих місць для мільйонів людей. У будь-якому адекватному суспільстві людина, яка погрожує підпалити спільний дім, отримує не трибуну, а гальмівну сорочку .І тут таки виникає логічне питання : А де ж силові структури та нацбезпека краіни? Де іх реакція , де іх діі? Чи я чогось не розумію? Якщо людина при владі (або яка прагне до неї) відкрито визнає, що її дії можуть ,,зруйнувати країну", це вже питання до спецслужб. Це ж вже звучить як щиросердне зізнання у шкідництві в особливо великих масштабах .... Чи я не правий? Ну це ж вже очевидне, що замість того, щоб обговорювати ці заяви як ,,економічну стратегію''на телешоу, час вже визнати реальність: коли пацієнт із ядерною кнопкою та важелями світової економіки починає марити руйнуванням власного дому, йому місце не в Овальному кабінеті, а під пильним наглядом санітарів 24/7 ! Божевілля, зведене в ранг державної політики, закінчується катастрофою, і зазвичай - за наш із вами рахунок....
21.02.2026 07:11 Відповісти
повертайся в Україну, графоман.
21.02.2026 10:32 Відповісти
Слухай, твоє запрошення «повертайся додому» зараз звучить точнісінько як у тому старому кіно: ,,Будете у нас на Колимі - ласкаво просимо!''. І відповідь у мене така сама: ,,Ні, краще вже ви до нас''.Знаєш, я більше 30 років чекав на те саме ,,покращення'', про яке з кожного праски кричали при кожній новій владі. Дочекався..... Поки одні ідіоти обрали головного ідіота, а в результаті прийшли ,,асвабадітєлі'' і звільнили мене від усього: від міста, від квартири, від будинку,від планів на майбутнє. Тепер у мене замість адреси - координати на мапі, де колись був мій дім, а зараз там лише будівельне сміття та щоденні обстріли ...Повертатися куди? В гості до спогадів про те, як ми всі дружно вірили в казки, поки країну розтягували на шматки? Де до влади за цей увесь час народ по своій дурості обирав як не колишніх комуняк -партійних функціонерів так бандюків-рецедивістів. Але останьою вишенькою на торті - було обрання у президенти тупого блазня з циркового шапіто , і як наслідок війна, катастрофічні руйнування і людські жертви....Дякую, я вже достатньо і дуже довго вірив .Тепер мій оптимізм закінчився разом із фундаментом мого будинку. І твоє запрошення виглядає справді комічно, якби не було так сюрреалістично. Це як кликати на вечерю людину, у якої відібрали не лише стіл і стільці, а й саму кухню. Повертатись щоб що ? Щоб продовжувати будувати нове примарне ,,світле майбутнє'', але вже на руїнах свого минулого? Щоб знову бачити як наша злочинна влада краде у два горли вже не мільонами а мільярдами? Так для цього і необов'язково і повертатись- за цим шоу можна спостерігати і звідси. Але тут хоча б не треба буде чекати ще 30 років, щоб зрозуміти, що нас знову десь надурили.....
21.02.2026 16:59 Відповісти
Що, янкі,проковтнули? Це черговий дзвіночок,коли рудий шолудивий псина поклав прибор на вашу правову систему. Платити ці мита будете ви,як кінцевий споживач. Збагачуйте рудого. І де тут ваші Конгрес та Сенат? Скоро кричатимете Хайль Памп.
21.02.2026 08:15 Відповісти
мужик, а ти скільки митних податків платиш, живучи в Україні?
21.02.2026 10:33 Відповісти
ты лучше за своим потужним смотри прежде чем открывать рот, нормальный бы человек постеснялся после 2019 и 2022, а 73% идиотов гавкают дальше
21.02.2026 11:19 Відповісти
Объясните Трампону Трампаксу, что пошлины платят американцы. Просто продукция становится дороже на 10% и желающих не покупать становится меньше, по этому падает сбыт. Но, продукцию можно завозить через третьи страны!!!
Так шо Трампон Трампакс может уничтожить только свою экономику!!
21.02.2026 08:59 Відповісти
Цікаво, а на вулицях США вже дають звіздюлєй за носіння червоної дибільної шапки МАГА
21.02.2026 09:49 Відповісти
Одну країну він уже опустив нижче плінтуса. І це - США !!!
21.02.2026 10:04 Відповісти
Цей довбень криворотий дійсно може зруйнувати навіть таку могутню країну як США! Китай радісно потиратиме руки! Американцям слід добряче задуматись і гнати діда-нарциса нах...
21.02.2026 11:01 Відповісти
Цар і бог всея Америка розбушувався.
21.02.2026 14:25 Відповісти
Верховний суд вже його попустив. Це агонія.
21.02.2026 14:42 Відповісти
 
 