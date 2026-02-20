Трамп оголосив про нові глобальні мита у 10%: Я можу зруйнувати торгівлю і країну

Президент США Дональд Трамп анонсував запровадження додаткового глобального мита у 10% на весь імпорт. Так він вирішив ігнорувати рішення Верховного суду США, який визнав попередні тарифи незаконними.

Про це він сказав на пресконференції та написав у соцмережі Truth Social, цитує BBC.

Заява Трампа

За словами американського політика, Верховний суд нібито ухвалює рішення "під впливом іноземних інтересів". Він також стверджує, що суд заборонив йому "стягувати хоч долар із будь-якої країни", але не може заборонити припинити будь-яку торгівлю або бізнес із будь-якою країною чи запровадити ембарго.

"Іншими словами, я можу зруйнувати торгівлю, я можу зруйнувати країну. Але я не можу взяти з них невелику плату", - сказав Трамп.

Нові тарифи

Трамп заявив, що нові мита введе на підставі розділу 122 Торговельного закону США 1974 року. Саме цей механізм, за його словами, дозволяє встановити глобальний тариф у 10% без порушення закону. Указ набуває чинності негайно, схвалення Конгресу він питати не має наміру.

Що передувало?

Нагадаємо, Верховний Суд США 20 лютого визнав незаконними масштабні тарифи американського президента Дональда Трампа на імпорт з інших країн, які були запроваджені за законом про надзвичайні ситуації національного масштабу.

