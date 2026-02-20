РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4885 посетителей онлайн
Новости Тарифы Трампа
2 797 26

Трамп объявил о новых глобальных пошлинах в 10%: Я могу разрушить торговлю и страну

трамп

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение дополнительной глобальной пошлины в 10% на весь импорт. Таким образом он решил игнорировать решение Верховного суда США, который признал предыдущие тарифы незаконными.

Об этом он сказал на пресс-конференции и написал в соцсети Truth Social, цитирует BBC, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Заявление Трампа

По словам американского политика, Верховный суд якобы принимает решения "под влиянием иностранных интересов". Он также утверждает, что суд запретил ему "взимать хоть доллар с любой страны", но не может запретить прекратить любую торговлю или бизнес с любой страной или ввести эмбарго.

"Другими словами, я могу разрушить торговлю, я могу разрушить страну. Но я не могу взять с них небольшую плату", - сказал Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп о решении Верховного суда США по тарифам: Позор, но у меня есть запасной план

Новые тарифы

Трамп заявил, что новые пошлины введет на основании раздела 122 Торгового закона США 1974 года. Именно этот механизм, по его словам, позволяет установить глобальный тариф в 10% без нарушения закона. Указ вступает в силу немедленно, одобрения Конгресса он спрашивать не намерен.

Что предшествовало?

  • Напомним, Верховный Суд США 20 февраля признал незаконными масштабные тарифы американского президента Дональда Трампа на импорт из других стран, которые были введены по закону о чрезвычайных ситуациях национального масштаба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и Тайвань заключили масштабное торговое соглашение: снижение тарифов и значительные инвестиции в энергетику

Автор: 

пошлина (192) США (7049) тарифы (195) Трамп Дональд (4605)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Дах поїхав глобально
показать весь комментарий
20.02.2026 23:35 Ответить
+11
Діду,снайпер другий раз не промахнеться,приберуть тебе свої.Демократам робити нічого не треба,трамп сам себе закопує.
показать весь комментарий
20.02.2026 23:43 Ответить
+10
Коли Господь карає-то позбавляє розуму...
показать весь комментарий
20.02.2026 23:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дах поїхав глобально
показать весь комментарий
20.02.2026 23:35 Ответить
Та він же навіть не бреше. Він може зруйнувати і руйнує країну. Найкраще - свою.
показать весь комментарий
21.02.2026 00:24 Ответить
показать весь комментарий
21.02.2026 01:19 Ответить
пля це зрада зрадная, він хоче назле паханам-засновникам відморозити вуха всім американцям
показать весь комментарий
20.02.2026 23:39 Ответить
показать весь комментарий
20.02.2026 23:39 Ответить
Герострат з деменцією.
показать весь комментарий
20.02.2026 23:40 Ответить
Так то воно так, але якщо америкоси це зхавають - то це кінець штатам як демокрвтії з верховенством права.
показать весь комментарий
21.02.2026 00:10 Ответить
Окончательно уже мозгами своими «поехал»..
показать весь комментарий
20.02.2026 23:42 Ответить
хвора руда хвойда
показать весь комментарий
20.02.2026 23:43 Ответить
Коли Господь карає-то позбавляє розуму...
показать весь комментарий
20.02.2026 23:43 Ответить
Діду,снайпер другий раз не промахнеться,приберуть тебе свої.Демократам робити нічого не треба,трамп сам себе закопує.
показать весь комментарий
20.02.2026 23:43 Ответить
Хвалився Кіт
Що він, убрід,
Дніпро перебреде...
Та як пішов -
То й не прийшов...
Нема Кота ніде...
показать весь комментарий
20.02.2026 23:47 Ответить
Крыша їде не спеша тихо шифером шурша санітари
показать весь комментарий
20.02.2026 23:50 Ответить
Выстрел в ***. Готов поспорить, что американским бизнес воротилам что заправляют огромным суммами бабла скоро Трампа угомонят тем или иным способом.
показать весь комментарий
20.02.2026 23:52 Ответить
Фото на заставці - агінь!
показать весь комментарий
20.02.2026 23:53 Ответить
Ну ось і підтерся Фемідою, яка замість загратувати покидька, жувала шмарклі.
показать весь комментарий
20.02.2026 23:56 Ответить
Ну що, сенат-конгрес, імпічмент, чи фаберже вже покриті не одним шаром фарби?
показать весь комментарий
20.02.2026 23:57 Ответить
Іноді мені здається що трампу хочеться отримати не премію миру, а "героя росії"
показать весь комментарий
21.02.2026 00:01 Ответить
Він зруйнує торгівлю США і власне свою країну.
показать весь комментарий
21.02.2026 00:17 Ответить
Дуже нагадує методи царювання іншого найвеличнішого лідера світу стосовно накладання санкцій на громадян України без рішення суду та взагалі позбавлення громадянства України за власним указом.
показать весь комментарий
21.02.2026 00:19 Ответить
Якщо хтось в Україні все ще думає, що може покластися на підтримку США, їм краще протверезіти та приготуватися до нерівної, складної подорожі.
показать весь комментарий
21.02.2026 00:26 Ответить
Ахах... Тампакс жжёт)))
показать весь комментарий
21.02.2026 00:28 Ответить
Тим часом Європейський Союз розглядає можливість запровадження мит у відповідь, передає Spiegel. Вони включають тарифи на загальну суму €93 мільярди або обмеження для американських компаній, що працюють на європейському ринку.

За даними виданням, під час зустрічі постійних представників у Брюсселі країни-члени ЄС погодилися, що введення мит з боку США буде надмірним заходом і що Євросоюз має відреагувати. І хоча посли ЄС ще не досягли згоди щодо введення нових тарифів у відповідь, сама зустріч «пройшла добре».
ЄС одного разу вже збирався ввести ці тарифи, але після досягнення торговельної угоди зі США їх призупинили до сьомого лютого. Тепер майбутнє цієї домовленості теж під питанням. Відтак, мита автоматично почнуть діяти, якщо до цього часу більшість держав-членів не проголосує за їх повторне відтермінування.
показать весь комментарий
21.02.2026 00:30 Ответить
згорів сарай - гори і хата!
показать весь комментарий
21.02.2026 00:34 Ответить
Що може буде гіршим за довбо(ОЙ)ба?
Правильно - довбо(ОЙ)б з повноваженнями...
показать весь комментарий
21.02.2026 00:46 Ответить
як я і казав три години тому
показать весь комментарий
21.02.2026 00:59 Ответить
 
 