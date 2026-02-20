Трамп объявил о новых глобальных пошлинах в 10%: Я могу разрушить торговлю и страну
Президент США Дональд Трамп анонсировал введение дополнительной глобальной пошлины в 10% на весь импорт. Таким образом он решил игнорировать решение Верховного суда США, который признал предыдущие тарифы незаконными.
Об этом он сказал на пресс-конференции и написал в соцсети Truth Social, цитирует BBC, передает Цензор.НЕТ.
Заявление Трампа
По словам американского политика, Верховный суд якобы принимает решения "под влиянием иностранных интересов". Он также утверждает, что суд запретил ему "взимать хоть доллар с любой страны", но не может запретить прекратить любую торговлю или бизнес с любой страной или ввести эмбарго.
"Другими словами, я могу разрушить торговлю, я могу разрушить страну. Но я не могу взять с них небольшую плату", - сказал Трамп.
Новые тарифы
Трамп заявил, что новые пошлины введет на основании раздела 122 Торгового закона США 1974 года. Именно этот механизм, по его словам, позволяет установить глобальный тариф в 10% без нарушения закона. Указ вступает в силу немедленно, одобрения Конгресса он спрашивать не намерен.
Что предшествовало?
- Напомним, Верховный Суд США 20 февраля признал незаконными масштабные тарифы американского президента Дональда Трампа на импорт из других стран, которые были введены по закону о чрезвычайных ситуациях национального масштаба.
