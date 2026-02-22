Мита Трампа: Мерц поїде до США із позицією Європи

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що поїде до Вашингтона зі спільною європейською позицією після того, як Верховний Суд США визнав незаконними масштабні мита американського президента Дональда Трампа на імпорт з інших країн.

Про це пише видання Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Мерц зустрінеться із Трампом

"Я поїду до Вашингтона з узгодженою європейською позицією", - сказав Мерц наголосивши, що тарифна політика належить до компетенції Європейського Союзу, а не окремих держав-членів.

Очікується, що Мерц зустрінеться з Трампом на початку березня. Наразі європейські столиці оцінюють наслідки рішення американського Верховного суду для трансатлантичної торгівлі.

Зокрема, президент Франції Емманюель Макрон застеріг від самозаспокоєння після того, як Трамп швидко запровадив нові мита після рішення суду.

Мерц назвав рішення Верховного суду США "цікавим" розвитком подій, який продемонстрував, що адміністрації Трампа встановлено певні межі в митній політиці. Він сказав, що це рішення має певну "заспокійливу складову".

"Розподіл влади у Сполучених Штатах, схоже, все ще функціонує, і це гарна новина", - заявив канцлер ФРН.

Водночас канцлер підкреслив, що мита зрештою шкодять країні, яка їх запроваджує.

"Це в першу чергу шкодить країні, яка встановлює мита", – сказав Мерц, зазначивши, що хоча Німеччина несе частину тягаря через слабший експорт, американські споживачі зрештою платять вищі ціни.

Що передувало?

Нагадаємо, Верховний Суд США 20 лютого визнав незаконними масштабні тарифи американського президента Дональда Трампа на імпорт з інших країн, які були запроваджені за законом про надзвичайні ситуації національного масштабу.

21 лютого президент США Дональд Трамп заявив про підвищення глобальних мит з 10% до 15% у відповідь на рішення Верховного Суду США про скасування його митної політики 20 лютого.

