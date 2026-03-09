10 марта министры экономики ЕС обсудят разблокирование 90 млрд евро для Украины, - СМИ

Ожидается, что на Совете ЕС по вопросам экономики и финансов в Брюсселе 10 марта европейские министры обсудят вопрос разблокирования предоставления Украине займа Евросоюза в размере 90 млрд евро.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщил один из топ-дипломатов ЕС на условиях анонимности.

Вопрос обсудят

Совет ЕС по вопросам экономики и финансов 10 марта подробно обсудит перспективы финансирования Украины в 2026-27 годах.

"Ожидаю, что этот вопрос (о 90 млрд для Украины. – Ред.), хотя его и нет в повестке дня, будет обсуждаться завтра в контексте рассмотрения пункта об агрессии России против Украины. Некоторые делегации должны поднять этот вопрос и важность достижения согласия как можно скорее", - отметил топ-дипломат.

Кроме того, он выразил надежду, что вопрос предоставления Украине 90 млрд евро в 2026-27 годах может быть одобрен еще до заседания Европейского совета (19-20 марта).

Блокировка Венгрией

"Нам нужно, чтобы одно государство (Венгрия. – Ред.) сняло свое предостережение относительно соглашения, которое уже должно было быть должным образом выполнено, чтобы мы могли осуществить первый транш в апреле", – подчеркнул собеседник.

По его словам, министры обсудят другие направления поддержки Украины со стороны ЕС и международного сообщества в этом году, которые Украина может оперативно получить уже в апреле 2026 года. Речь идет, в частности, о новой четырехлетней программе расширенного финансирования МВФ для Украины и выплатах следующих траншей механизмов Extraordinary Revenue Acceleration от государств G7 и Ukraine facility.

Что предшествовало?

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что, несмотря на препятствия с принятием решения о займе в 90 млрд евро, обещание будет выполнено.

Орбан блокирует кредит для Украины