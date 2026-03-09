РУС
10 марта министры экономики ЕС обсудят разблокирование 90 млрд евро для Украины, - СМИ

Позика ЄС

Ожидается, что на Совете ЕС по вопросам экономики и финансов в Брюсселе 10 марта европейские министры обсудят вопрос разблокирования предоставления Украине займа Евросоюза в размере 90 млрд евро.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщил один из топ-дипломатов ЕС на условиях анонимности.

Вопрос обсудят

Совет ЕС по вопросам экономики и финансов 10 марта подробно обсудит перспективы финансирования Украины в 2026-27 годах.

"Ожидаю, что этот вопрос (о 90 млрд для Украины. – Ред.), хотя его и нет в повестке дня, будет обсуждаться завтра в контексте рассмотрения пункта об агрессии России против Украины. Некоторые делегации должны поднять этот вопрос и важность достижения согласия как можно скорее", - отметил топ-дипломат.

Кроме того, он выразил надежду, что вопрос предоставления Украине 90 млрд евро в 2026-27 годах может быть одобрен еще до заседания Европейского совета (19-20 марта).

Читайте: Использование замороженных активов РФ для займа Украине пока не обсуждается, - МИД Германии

Блокировка Венгрией

"Нам нужно, чтобы одно государство (Венгрия. – Ред.) сняло свое предостережение относительно соглашения, которое уже должно было быть должным образом выполнено, чтобы мы могли осуществить первый транш в апреле", – подчеркнул собеседник.

По его словам, министры обсудят другие направления поддержки Украины со стороны ЕС и международного сообщества в этом году, которые Украина может оперативно получить уже в апреле 2026 года. Речь идет, в частности, о новой четырехлетней программе расширенного финансирования МВФ для Украины и выплатах следующих траншей механизмов Extraordinary Revenue Acceleration от государств G7 и Ukraine facility.

Читайте: Фицо о блокировании 90 млрд евро для Украины: Словакия готова перенять эстафету от Венгрии

Что предшествовало?

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что, несмотря на препятствия с принятием решения о займе в 90 млрд евро, обещание будет выполнено.

Орбан блокирует кредит для Украины

  • Напомним, венгерский премьер блокирует кредит €90 млрд для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", поврежденному в результате российских атак.
  • Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.

То нехай в орбана і фіцо запитають дозволу на таке обговорюване я 90 млрд.
09.03.2026 15:42 Ответить
Насправді все просто

Німеччина фінансує і Франція та Італія Україну і Угорщину і Словаччину, а парелельно Угорщина і Словаччина все блокує.

НЕМОЖЛИВО виграти війну коли прямо всередині зрадники роблять все щоб Европа її програла. Хай топають за Урал, де і були
09.03.2026 15:43 Ответить
Як вони обожнюють оці пишні та пафосні збіговиська. І зазвичай безрезультатні.
09.03.2026 15:43 Ответить
ЄС має навчитися у США І ІЗРАЇЛЮ як дуже швидко профінансувати казну рашистського окупанта.яка за 4 роки війни в Україні досить таки побіднішала.
09.03.2026 15:48 Ответить
Та дадуть, дадуть, не переживайте. Просто спектакль, щоб ці 90 мільярдів виглядали героїчним подвигом. Як ото в кіно перед кульмінаційним моментом. Ще потримаємося. А через 2 роки й ще гроші знайдуться.
09.03.2026 15:50 Ответить
Назови альтернативу этим 90 млрд
09.03.2026 16:05 Ответить
Альтернатив немає, варіант завжди лише один.
09.03.2026 16:17 Ответить
 
 