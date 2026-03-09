10 марта министры экономики ЕС обсудят разблокирование 90 млрд евро для Украины, - СМИ
Ожидается, что на Совете ЕС по вопросам экономики и финансов в Брюсселе 10 марта европейские министры обсудят вопрос разблокирования предоставления Украине займа Евросоюза в размере 90 млрд евро.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщил один из топ-дипломатов ЕС на условиях анонимности.
Вопрос обсудят
Совет ЕС по вопросам экономики и финансов 10 марта подробно обсудит перспективы финансирования Украины в 2026-27 годах.
"Ожидаю, что этот вопрос (о 90 млрд для Украины. – Ред.), хотя его и нет в повестке дня, будет обсуждаться завтра в контексте рассмотрения пункта об агрессии России против Украины. Некоторые делегации должны поднять этот вопрос и важность достижения согласия как можно скорее", - отметил топ-дипломат.
Кроме того, он выразил надежду, что вопрос предоставления Украине 90 млрд евро в 2026-27 годах может быть одобрен еще до заседания Европейского совета (19-20 марта).
Блокировка Венгрией
"Нам нужно, чтобы одно государство (Венгрия. – Ред.) сняло свое предостережение относительно соглашения, которое уже должно было быть должным образом выполнено, чтобы мы могли осуществить первый транш в апреле", – подчеркнул собеседник.
По его словам, министры обсудят другие направления поддержки Украины со стороны ЕС и международного сообщества в этом году, которые Украина может оперативно получить уже в апреле 2026 года. Речь идет, в частности, о новой четырехлетней программе расширенного финансирования МВФ для Украины и выплатах следующих траншей механизмов Extraordinary Revenue Acceleration от государств G7 и Ukraine facility.
Что предшествовало?
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что, несмотря на препятствия с принятием решения о займе в 90 млрд евро, обещание будет выполнено.
Орбан блокирует кредит для Украины
- Напомним, венгерский премьер блокирует кредит €90 млрд для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", поврежденному в результате российских атак.
- Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.
Німеччина фінансує і Франція та Італія Україну і Угорщину і Словаччину, а парелельно Угорщина і Словаччина все блокує.
НЕМОЖЛИВО виграти війну коли прямо всередині зрадники роблять все щоб Европа її програла. Хай топають за Урал, де і були