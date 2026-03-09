20-й пакет санкций ЕС против России тормозится из-за предвыборной кампании в Венгрии, - Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что 20-й пакет санкций Европейского Союза против России до сих пор не принят из-за предвыборной кампании в Венгрии. Однако он выразил уверенность, что пакет санкций в конечном итоге будет принят.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на литовского вещателя LRT, который цитирует заявление Науседы.
Выборы в Венгрии - одна из причин
"Пакет санкций мог быть принят 24 февраля, в четвертую годовщину войны в Украине. К сожалению, процесс затянулся из-за сопротивления двух государств Европейского Союза. Я не думаю, что это какое-то принципиальное сопротивление, но учитывая, что в Венгрии продолжается предвыборный период, это затрудняет принятие решений на уровне ЕС", - сказал Науседа.
Науседа подчеркнул, что позиция Литвы остается твердой.
"Мы хотим, чтобы 20-й пакет санкций не только был принят, но и был как можно более широким", - заявил президент Литвы.
По его словам, ожидается, что пакет будет направлен против финансовых учреждений, судов "теневого флота" и расширит перечень компаний и лиц, подпадающих под санкции.
- Напомним, что накануне президент Владимир Зеленский констатировал отсутствие прогресса по 20-му пакету санкций ЕС против России, а также отсутствие движения по пакету помощи для Украины в 90 миллиардов евро.
ЕС не смог принять 20-й пакет санкций
- Накануне сообщалось, что в понедельник, 23 февраля, Совет ЕС не смог утвердить 20-й пакет санкций против России к четвертой годовщине полномасштабной российской агрессии против Украины.
