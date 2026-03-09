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Новини Санкції ЄС проти Росії
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20-й пакет санкцій ЄС проти Росії гальмується через передвиборчу кампанію в Угорщині, - Науседа

Науседа звинуватив Угорщину у гальмуванні 20-го пакета через вибори

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що 20-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії досі не ухвалений через передвиборчу кампанію в Угорщині. Однак він висловив впевненість, що пакет санкцій зрештою буде ухвалений.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на литовський мовник LRT, який цитує заяву Науседи.

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Вибори в Угорщині - одна із причин 

"Пакет санкцій міг бути ухвалений 24 лютого, на четверту річницю війни в Україні. На жаль, процес затягнувся через опір двох держав Європейського Союзу. Я не думаю, що це якийсь принциповий опір, але з огляду на те, що в Угорщині триває передвиборчий період, це ускладнює прийняття рішень на рівні ЄС", - сказав Науседа.

Науседа наголосив, що позиція Литви залишається твердою.

"Ми хочемо, щоб 20-й пакет санкцій не тільки був прийнятий, але й був якомога ширшим", - заявив президент Литви.

За його словами, очікується, що пакет буде спрямований проти фінансових установ, суден "тіньового флоту" та розширить перелік компаній і осіб, що підпадають під санкції.

Читайте також: ЄС не зміг сьогодні ухвалити 20-й пакет санкцій проти РФ, - Каллас

  • Нагадаємо, що напередодні президент Володимир Зеленський констатував відсутність прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії, а також відсутність руху по пакету допомоги для України в 90 мільярдів євро.

ЄС не зміг ухвалити 20-й пакет санкцій

  • Напередодні повідомлялося, що у понеділок, 23 лютого, Рада ЄС не змогла затвердити 20-й пакет санкцій проти Росії до четвертої річниці повномасштабної російської агресії проти України.

Читайте також: Зеленський: Досі немає жодного прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС та допомоги на €90 млрд

Автор: 

Литва (2695) росія (70427) санкції (13220) Євросоюз (15237) Науседа Гітанас (401)
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Та ні, через одне тупе гальмо в Україні. Лошара ще і золотішко провтикав та грузовік кешу.
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09.03.2026 19:40 Відповісти
УвЄрЄн?
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09.03.2026 19:48 Відповісти
Не сперечайтесь з інкасатором з тієї автівки.
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09.03.2026 19:59 Відповісти
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09.03.2026 20:07 Відповісти
Коли вже цих ******* з ЄС *********?
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09.03.2026 19:46 Відповісти
"... процес затягнувся через опір двох держав Європейського Союзу"
Біба і Боба - два довбо*оба.
Один недолугий, другий недострелений)
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09.03.2026 19:46 Відповісти
Час вже змінювати/коригувати оті усі їх Маастрихтські/Лісабонські договори, бо вони не працюють під впливом грошей пуйла.
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09.03.2026 19:57 Відповісти
Чому ніхто не каже прості речі - якщо Угорщина на утриманні бюджету ЄС то чому не призупинити її "права" щось блокувати, ветувати, верещати ???
Або й ставити питання - після цього попередження другий раз вже на вихід.. це Наріду Атілли ддууже не сподобається... Будуть питання до узурпаторів влади
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09.03.2026 20:25 Відповісти
 
 