20-й пакет санкцій ЄС проти Росії гальмується через передвиборчу кампанію в Угорщині, - Науседа
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що 20-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії досі не ухвалений через передвиборчу кампанію в Угорщині. Однак він висловив впевненість, що пакет санкцій зрештою буде ухвалений.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на литовський мовник LRT, який цитує заяву Науседи.
Вибори в Угорщині - одна із причин
"Пакет санкцій міг бути ухвалений 24 лютого, на четверту річницю війни в Україні. На жаль, процес затягнувся через опір двох держав Європейського Союзу. Я не думаю, що це якийсь принциповий опір, але з огляду на те, що в Угорщині триває передвиборчий період, це ускладнює прийняття рішень на рівні ЄС", - сказав Науседа.
Науседа наголосив, що позиція Литви залишається твердою.
"Ми хочемо, щоб 20-й пакет санкцій не тільки був прийнятий, але й був якомога ширшим", - заявив президент Литви.
За його словами, очікується, що пакет буде спрямований проти фінансових установ, суден "тіньового флоту" та розширить перелік компаній і осіб, що підпадають під санкції.
- Нагадаємо, що напередодні президент Володимир Зеленський констатував відсутність прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії, а також відсутність руху по пакету допомоги для України в 90 мільярдів євро.
ЄС не зміг ухвалити 20-й пакет санкцій
- Напередодні повідомлялося, що у понеділок, 23 лютого, Рада ЄС не змогла затвердити 20-й пакет санкцій проти Росії до четвертої річниці повномасштабної російської агресії проти України.
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Біба і Боба - два довбо*оба.
Один недолугий, другий недострелений)
Або й ставити питання - після цього попередження другий раз вже на вихід.. це Наріду Атілли ддууже не сподобається... Будуть питання до узурпаторів влади