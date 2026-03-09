20-й пакет санкцій ЄС проти Росії гальмується через передвиборчу кампанію в Угорщині, - Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що 20-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії досі не ухвалений через передвиборчу кампанію в Угорщині. Однак він висловив впевненість, що пакет санкцій зрештою буде ухвалений.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на литовський мовник LRT, який цитує заяву Науседи.

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Вибори в Угорщині - одна із причин

"Пакет санкцій міг бути ухвалений 24 лютого, на четверту річницю війни в Україні. На жаль, процес затягнувся через опір двох держав Європейського Союзу. Я не думаю, що це якийсь принциповий опір, але з огляду на те, що в Угорщині триває передвиборчий період, це ускладнює прийняття рішень на рівні ЄС", - сказав Науседа.

Науседа наголосив, що позиція Литви залишається твердою.

"Ми хочемо, щоб 20-й пакет санкцій не тільки був прийнятий, але й був якомога ширшим", - заявив президент Литви.

За його словами, очікується, що пакет буде спрямований проти фінансових установ, суден "тіньового флоту" та розширить перелік компаній і осіб, що підпадають під санкції.

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Нагадаємо, що напередодні президент Володимир Зеленський констатував відсутність прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії, а також відсутність руху по пакету допомоги для України в 90 мільярдів євро.

ЄС не зміг ухвалити 20-й пакет санкцій

Напередодні повідомлялося, що у понеділок, 23 лютого, Рада ЄС не змогла затвердити 20-й пакет санкцій проти Росії до четвертої річниці повномасштабної російської агресії проти України.

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