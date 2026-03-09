РУС
247 9

Восстановление Украины: Европейские партнеры одобрили пакет программ на 1,5 млрд евро, – Кулеба. ИНФОГРАФИКА

Помощь от Европы в восстановлении Украины

Руководящий совет Ukraine Investment Framework (UIF) одобрил новый пакет из 8 программ на 1,5 млрд евро.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Европейские партнеры продолжают поддерживать восстановление Украины. Руководящий совет Ukraine Investment Framework (UIF) одобрил новый пакет из 8 программ на 1,5 млрд евро", - говорится в сообщении.

На что пойдут средства?

Как отмечается, 466,5 млн евро из этой суммы направляются на проекты, которые координирует Минразвития.

Средства для восстановления Украины

  • 106 млн евро – продолжение финансирования в рамках проекта "Пути солидарности" для обеспечения логистики, ремонта и реконструкции автомобильных дорог;
  • 123 млн евро – масштабирование программ "Енергодім" и "ВідновиДІМ" для энергоэффективного восстановления жилья;
  • 26,5 млн евро – строительство и ремонт укрытий в зданиях, восстанавливаемых по муниципальным программам ЕИБ;
  • 132,5 млн евро – обеспечение обслуживания железнодорожной инфраструктуры и развитие железнодорожного сообщения;
  • 68,5 млн евро – первый транш проекта по модернизации пунктов пропуска на западной границе;
  • 10 млн евро – дофинансирование текущих проектов.

Также в программе ЕБРР 100 млн евро предусмотрено на реализацию проектов по децентрализации теплоснабжения и энергоснабжения в рамках прямого сотрудничества с городами и бизнесом.

Отмечается, что финансирование сочетает кредитные ресурсы ЕИБ и грантовую поддержку ЕС, что позволяет уменьшить финансовую нагрузку на бюджет.

Почекаємо, почекунимо..
09.03.2026 20:27 Ответить
Шановні Європейські партнери - нам потрібен закон , вкрав бюджетні кошти, відрубати руки по плечі . тоді нам не треба ваші мільярди ....думайте
09.03.2026 20:30 Ответить
Невже дурням ще не зрозуміло що все шо робиться в Україні то з благословення ЄС ??
09.03.2026 21:20 Ответить
"

По цих будівництвах хотів поговорити з вами… Вони планують продовжувати будувати їб*чі захисні споруди, цифри божевільні. Ми будемо ще щось робити, або закінчимо на тому, що є? І більше захисних споруд ми будувати не будемо?" - запитав Тенор в іншого фігуранта Рокета.

Той відповів, що він би краще почекав, бо "шкода витрачати на це кошти".

"Якщо чесно, шкода грошей, порожня трата", - сказав Рокет.
09.03.2026 20:33 Ответить
Пакетами будуть красти
09.03.2026 20:35 Ответить
За такі гроші найвеличнійший, не зможе добудувати, навіть, свою "династію"...
09.03.2026 20:40 Ответить
1, 5????
кулеба, кончене зелене тупе чмо!!!!!
україні для відновлення потрібно 300+ млрд!!!!
це, тільки світових інвестицій в державність!
плюс, у три чотири рази більше від приватних інвесторів, у свої проекти!!!
09.03.2026 20:44 Ответить
на фотці канадські доляри...
09.03.2026 20:51 Ответить
О, морква.
09.03.2026 21:04 Ответить
 
 