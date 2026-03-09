Восстановление Украины: Европейские партнеры одобрили пакет программ на 1,5 млрд евро, – Кулеба. ИНФОГРАФИКА

Руководящий совет Ukraine Investment Framework (UIF) одобрил новый пакет из 8 программ на 1,5 млрд евро.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Европейские партнеры продолжают поддерживать восстановление Украины. Руководящий совет Ukraine Investment Framework (UIF) одобрил новый пакет из 8 программ на 1,5 млрд евро", - говорится в сообщении.

На что пойдут средства?

Как отмечается, 466,5 млн евро из этой суммы направляются на проекты, которые координирует Минразвития.

106 млн евро – продолжение финансирования в рамках проекта "Пути солидарности" для обеспечения логистики, ремонта и реконструкции автомобильных дорог;

123 млн евро – масштабирование программ "Енергодім" и "ВідновиДІМ" для энергоэффективного восстановления жилья;

26,5 млн евро – строительство и ремонт укрытий в зданиях, восстанавливаемых по муниципальным программам ЕИБ;

132,5 млн евро – обеспечение обслуживания железнодорожной инфраструктуры и развитие железнодорожного сообщения;

68,5 млн евро – первый транш проекта по модернизации пунктов пропуска на западной границе;

10 млн евро – дофинансирование текущих проектов.

Также в программе ЕБРР 100 млн евро предусмотрено на реализацию проектов по децентрализации теплоснабжения и энергоснабжения в рамках прямого сотрудничества с городами и бизнесом.



Отмечается, что финансирование сочетает кредитные ресурсы ЕИБ и грантовую поддержку ЕС, что позволяет уменьшить финансовую нагрузку на бюджет.

