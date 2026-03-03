Відновлення України: До фінансування за кошти ЄІБ рекомендували 114 проєктів. ПЕРЕЛІК

Експертна робоча група розглянула й рекомендувала до фінансування чергові проєкти у громадах за спільною з Європейським інвестиційним банком Програмою відновлення України ІІІ (транш В). Так, у межах Програми планують реалізувати 114 проєктів.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад і територій.

"Кожен проєкт стосується конкретних потреб громад: якісна медицина, безпечна освіта, надійна інфраструктура та базові послуги, які люди отримують щодня", – сказав заступник міністра розвитку громад та територій України Олексій Рябикін.

За його словами, всі вони реалізуються за кошти державного бюджету, які залучили через кредит Європейського інвестиційного банку.

Як програми рекомендовано

Зокрема, до фінансування рекомендовано 5 об'єктів Кіровоградської області:

реконструкція укриття в ліцеї Новопразької громади,

капремонт укриття у Гайворонській громаді,

реконструкція системи водопостачання в Новомиргородській громаді,

будівництво захисної споруди в дитячому садку Помічнянської громади,

реконструкція у медзакладі Кропивницької громади.

Також відібрано 11 проєктів Київської області:

будівництво дитячого садку в Бориспільській громаді,

капремонт приміщень у медзакладі Білоцерківської громади,

капремонт у навчальному закладі Томашівської громади,

реконструкція водопровідної мережі у Фастівський громаді,

будівництво захисної споруди в навчальних закладах Таращанської та Баришівської громад,

капремонт на мережах водопостачання у Баришівській та Васильківській громадах,

реконструкція каналізаційної насосної станції у Бориспільській громаді.

В Івано-франківській області до фінансування рекомендовано 6 проєктів:

капремонт медзакладів у Коломийській та Лисецькій громадах,

реконструкція водоводу в Городенківській громаді,

будівництво каналізаційної мережі в Коломийській громаді,

реконструкція очисних споруд Богородчанській громаді,

будівництво твердопаливної котельні Калуській громаді.

У Черкаській області обрано 4 проєкти:

капремонт медичних закладів у Паланській та Звенигородській громадах,

капремонт ліцею у Бобрицькій громаді,

реконструкція комунальних мереж в Уманській громаді.

Попередньо рекомендовані проєкти

Окрім того, на попередніх засіданнях до фінансування було рекомендовано 76 проєктів із прифронтових територій: 4 проєкти Запорізької області, 2 проєкти Донецької області, 13 проєктів Дніпропетровської області, 15 проєктів Миколаївської області, 11 – Одеської, 8 – Сумської, 9 – Харківської, 8 – Чернігівської, 6 – Херсонської.

Також експертна робоча група схвалила 7 проєктів у Житомирській області та 5 об'єктів у Вінницькій області.

Відбір проєктів триває.

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На початку лютого повідомлялося, що Міністерство розвитку громад і територій України відібрало ще 23 проєкти для фінансування в межах Програми відновлення України III (транш В).

До того Мінгромад і ЄІБ визначили ключові напрямки фінансування проєктів відновлення на 2026 рік.

Як свідчить оцінка (RDNA5), опублікована урядом України, групою Світового банку, Європейською Комісією та ООН, загальна вартість відбудови та відновлення в Україні станом на 31 грудня 2025 року становить майже $588 млрд упродовж наступних 10 років, що майже втричі перевищує прогнозований номінальний ВВП України за 2025 рік.