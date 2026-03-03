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Новини Відновлення України
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Відновлення України: До фінансування за кошти ЄІБ рекомендували 114 проєктів. ПЕРЕЛІК

Відновлення України: До фінансування рекомендували 114 проєктів

Експертна робоча група розглянула й рекомендувала до фінансування чергові проєкти у громадах за спільною з Європейським інвестиційним банком Програмою відновлення України ІІІ (транш В). Так, у межах Програми планують реалізувати 114 проєктів.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад і територій. 

"Кожен проєкт стосується конкретних потреб громад: якісна медицина, безпечна освіта, надійна інфраструктура та базові послуги, які люди отримують щодня", – сказав заступник міністра розвитку громад та територій України Олексій Рябикін.

За його словами, всі вони реалізуються за кошти державного бюджету, які залучили через кредит Європейського інвестиційного банку

Відновлення України: До фінансування рекомендували 114 проєктів

Як програми рекомендовано

Зокрема, до фінансування рекомендовано 5 об'єктів Кіровоградської області:

  • реконструкція укриття в ліцеї Новопразької громади,
  • капремонт укриття у Гайворонській громаді,
  • реконструкція системи водопостачання в Новомиргородській громаді,
  • будівництво захисної споруди в дитячому садку Помічнянської громади,
  • реконструкція у медзакладі Кропивницької громади.

Також відібрано 11 проєктів Київської області:

  • будівництво дитячого садку в Бориспільській громаді,
  • капремонт приміщень у медзакладі Білоцерківської громади,
  • капремонт у навчальному закладі Томашівської громади,
  • реконструкція водопровідної мережі у Фастівський громаді,
  • будівництво захисної споруди в навчальних закладах Таращанської та Баришівської громад,
  • капремонт на мережах водопостачання у Баришівській та Васильківській громадах,
  • реконструкція каналізаційної насосної станції у Бориспільській громаді.

В Івано-франківській області до фінансування рекомендовано 6 проєктів:

  • капремонт медзакладів у Коломийській та Лисецькій громадах,
  • реконструкція водоводу в Городенківській громаді,
  • будівництво каналізаційної мережі в Коломийській громаді,
  • реконструкція очисних споруд Богородчанській громаді,
  • будівництво твердопаливної котельні Калуській громаді.

У Черкаській області обрано 4 проєкти:

  • капремонт медичних закладів у Паланській та Звенигородській громадах,
  • капремонт ліцею у Бобрицькій громаді,
  • реконструкція комунальних мереж в Уманській громаді.

Попередньо рекомендовані проєкти

Окрім того, на попередніх засіданнях до фінансування було рекомендовано 76 проєктів із прифронтових територій: 4 проєкти Запорізької області, 2 проєкти Донецької області, 13 проєктів Дніпропетровської області, 15 проєктів Миколаївської області, 11 – Одеської, 8 – Сумської, 9 – Харківської, 8 – Чернігівської, 6 – Херсонської.

Також експертна робоча група схвалила 7 проєктів у Житомирській області та 5 об'єктів у Вінницькій області.

Відбір проєктів триває.

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На початку лютого повідомлялося, що Міністерство розвитку громад і територій України відібрало ще 23 проєкти для фінансування в межах Програми відновлення України III (транш В).

До того Мінгромад і ЄІБ визначили ключові напрямки фінансування проєктів відновлення на 2026 рік.

Як свідчить оцінка (RDNA5), опублікована урядом України, групою Світового банку, Європейською Комісією та ООН, загальна вартість відбудови та відновлення в Україні станом на 31 грудня 2025 року становить майже $588 млрд упродовж наступних 10 років, що майже втричі перевищує прогнозований номінальний ВВП України за 2025 рік.

Автор: 

реконструкція (263) ЄІБанк (319) Міністерство розвитку громад і територій (137) відновлення (514)
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