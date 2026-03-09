Відновлення України: Європейські партнери схвалили пакет програм на 1,5 млрд євро, - Кулеба. ІНФОГРАФІКА

Керівна рада Ukraine Investment Framework (UIF) схвалила новий пакет із 8 програм на 1,5 млрд євро.

Про це повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Європейські партнери продовжують підтримувати відновлення України. Керівна рада Ukraine Investment Framework (UIF) схвалила новий пакет із 8 програм на 1.5 млрд євро", - йдеться в повідомленні.

На що підуть кошти?

Як зазначається, 466,5 млн євро із цієї суми спрямовуються на проєкти, які координує Мінрозвитку.

106 млн євро – продовження фінансування у межах проєкту "Шляхи солідарності" для забезпечення логістики, ремонту та реконструкції автомобільних доріг;

123 млн євро – масштабування програм Енергодім та ВідновиДІМ для енергоефективного відновлення житла;

26,5 млн євро – будівництво та ремонт укриттів у будівлях, що відновлюються за муніципальними програмами ЄІБ;

132,5 млн євро – забезпечення обслуговування залізничної інфраструктури та розвиток залізничного сполучення;

68,5 млн євро – перший транш проєкту з модернізації пунктів пропуску на західному кордоні;

10 млн євро – дофінансування поточних проєктів.

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Також у програмі ЄБРР 100 млн євро передбачено на реалізацію проєктів по децентралізації теплопостачання та енергопостачання в межах прямої співпраці з містами та бізнесом.



Зазначається, що фінансування поєднує кредитні ресурси ЄІБ та грантову підтримку ЄС, що дозволяє зменшити фінансове навантаження на бюджет.

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