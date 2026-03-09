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Новини Допомога Україні від Європи Відновлення України
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Відновлення України: Європейські партнери схвалили пакет програм на 1,5 млрд євро, - Кулеба. ІНФОГРАФІКА

Допомога у від Європи у відновленні України

Керівна рада Ukraine Investment Framework (UIF) схвалила новий пакет із 8 програм на 1,5 млрд євро.

Про це повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Європейські партнери продовжують підтримувати відновлення України. Керівна рада Ukraine Investment Framework (UIF) схвалила новий пакет із 8 програм на 1.5 млрд євро", - йдеться в повідомленні.

На що підуть кошти?

Як зазначається, 466,5 млн євро із цієї суми спрямовуються на проєкти, які координує Мінрозвитку.

Кошти для відновлення України

  • 106 млн євро – продовження фінансування у межах проєкту "Шляхи солідарності" для забезпечення логістики, ремонту та реконструкції автомобільних доріг;
  • 123 млн євро – масштабування програм Енергодім та ВідновиДІМ для енергоефективного відновлення житла;
  • 26,5 млн євро – будівництво та ремонт укриттів у будівлях, що відновлюються за муніципальними програмами ЄІБ;
  • 132,5 млн євро – забезпечення обслуговування залізничної інфраструктури та розвиток залізничного сполучення;
  • 68,5 млн євро – перший транш проєкту з модернізації пунктів пропуску на західному кордоні;
  • 10 млн євро – дофінансування поточних проєктів.

Також дивіться: Відновлення України: До фінансування за кошти ЄІБ рекомендували 114 проєктів. ПЕРЕЛІК

Також у програмі ЄБРР 100 млн євро передбачено на реалізацію проєктів по децентралізації теплопостачання та енергопостачання в межах прямої співпраці з містами та бізнесом.

Зазначається, що фінансування поєднує кредитні ресурси ЄІБ та грантову підтримку ЄС, що дозволяє зменшити фінансове навантаження на бюджет.

Читайте: Вартість відновлення України за рік зросла до $588 мільярдів, – оновлена оцінка Світового банку

Автор: 

Європа (2508) допомога (9211) відновлення (799)
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Топ коментарі
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О, морква.
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09.03.2026 21:04 Відповісти
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Почекаємо, почекунимо..
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09.03.2026 20:27 Відповісти
Шановні Європейські партнери - нам потрібен закон , вкрав бюджетні кошти, відрубати руки по плечі . тоді нам не треба ваші мільярди ....думайте
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09.03.2026 20:30 Відповісти
Невже дурням ще не зрозуміло що все шо робиться в Україні то з благословення ЄС ??
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09.03.2026 21:20 Відповісти
"

По цих будівництвах хотів поговорити з вами… Вони планують продовжувати будувати їб*чі захисні споруди, цифри божевільні. Ми будемо ще щось робити, або закінчимо на тому, що є? І більше захисних споруд ми будувати не будемо?" - запитав Тенор в іншого фігуранта Рокета.

Той відповів, що він би краще почекав, бо "шкода витрачати на це кошти".

"Якщо чесно, шкода грошей, порожня трата", - сказав Рокет.
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09.03.2026 20:33 Відповісти
Пакетами будуть красти
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09.03.2026 20:35 Відповісти
За такі гроші найвеличнійший, не зможе добудувати, навіть, свою "династію"...
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09.03.2026 20:40 Відповісти
1, 5????
кулеба, кончене зелене тупе чмо!!!!!
україні для відновлення потрібно 300+ млрд!!!!
це, тільки світових інвестицій в державність!
плюс, у три чотири рази більше від приватних інвесторів, у свої проекти!!!
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09.03.2026 20:44 Відповісти
на фотці канадські доляри...
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09.03.2026 20:51 Відповісти
О, морква.
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09.03.2026 21:04 Відповісти
Тільки гроші Україні не давати, все одно розкрадуть. Он у мене на запоріжжшині турки побудували дорогу, більше 10 років вона як нова. Ось так треба.
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10.03.2026 08:39 Відповісти
 
 