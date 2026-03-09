Відновлення України: Європейські партнери схвалили пакет програм на 1,5 млрд євро, - Кулеба. ІНФОГРАФІКА
Керівна рада Ukraine Investment Framework (UIF) схвалила новий пакет із 8 програм на 1,5 млрд євро.
Про це повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Європейські партнери продовжують підтримувати відновлення України. Керівна рада Ukraine Investment Framework (UIF) схвалила новий пакет із 8 програм на 1.5 млрд євро", - йдеться в повідомленні.
На що підуть кошти?
Як зазначається, 466,5 млн євро із цієї суми спрямовуються на проєкти, які координує Мінрозвитку.
- 106 млн євро – продовження фінансування у межах проєкту "Шляхи солідарності" для забезпечення логістики, ремонту та реконструкції автомобільних доріг;
- 123 млн євро – масштабування програм Енергодім та ВідновиДІМ для енергоефективного відновлення житла;
- 26,5 млн євро – будівництво та ремонт укриттів у будівлях, що відновлюються за муніципальними програмами ЄІБ;
- 132,5 млн євро – забезпечення обслуговування залізничної інфраструктури та розвиток залізничного сполучення;
- 68,5 млн євро – перший транш проєкту з модернізації пунктів пропуску на західному кордоні;
- 10 млн євро – дофінансування поточних проєктів.
Також у програмі ЄБРР 100 млн євро передбачено на реалізацію проєктів по децентралізації теплопостачання та енергопостачання в межах прямої співпраці з містами та бізнесом.
Зазначається, що фінансування поєднує кредитні ресурси ЄІБ та грантову підтримку ЄС, що дозволяє зменшити фінансове навантаження на бюджет.
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По цих будівництвах хотів поговорити з вами… Вони планують продовжувати будувати їб*чі захисні споруди, цифри божевільні. Ми будемо ще щось робити, або закінчимо на тому, що є? І більше захисних споруд ми будувати не будемо?" - запитав Тенор в іншого фігуранта Рокета.
Той відповів, що він би краще почекав, бо "шкода витрачати на це кошти".
"Якщо чесно, шкода грошей, порожня трата", - сказав Рокет.
кулеба, кончене зелене тупе чмо!!!!!
україні для відновлення потрібно 300+ млрд!!!!
це, тільки світових інвестицій в державність!
плюс, у три чотири рази більше від приватних інвесторів, у свої проекти!!!