ЄС покриває дві третини фінансових потреб України, - Домбровскіс
У ЄС продовжують працювати над розблокуванням кредиту для України.
Про це заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Подробиці
"Ми, як і раніше, рішуче налаштовані підтримувати Україну та чинити максимальний тиск на Росію. З моменту нашої останньої зустрічі набули чинності дві частини законодавчого пакету щодо кредиту на підтримку України, а саме: положення про кредит на підтримку України та поправка до положення про Ukraine Facility", - зазначив він.
За словами Домбровскіса, ЄС працює із українською владою над завершенням розробки Фінансової стратегії та меморандуму про взаєморозуміння, в яких викладено умови отримання Україною кредиту.
Це сприятиме виплаті коштів після завершення законодавчого процесу в ЄС, додав він.
Домбровскіс зазначив, що на сьогоднішньому засіданні Ради ЄС держави-члени дійшли широкої згоди щодо нагальної необхідності просування кредиту на підтримку України.
"Ми очікуємо, що всі лідери виконають свої зобов'язання", - сказав єврокомісар.
Допомога від ЄС
Домбровскіс зауважив, що фінансова підтримка ЄС покриває близько двох третин термінових фінансових потреб України.
"Ось чому ми продовжуємо нашу взаємодію з іншими прихильниками України напередодні весняних зустрічей МВФ та Світового банку", - наголосив він.
"Єдиним нерозглянутим законодавчим актом є зміни до регламенту про багаторічну фінансову політику, і вони необхідні Європейській комісії для того, щоб мати змогу вийти на ринки та фактично позичати кошти, а потім надавати це фінансування Україні", - додав Домбровскіс.
Він пояснив, що наміром було розпочати виплату грошей за кредитом у квітні: "З цієї точки зору, оскільки зараз вже перша половина березня, необхідно завершити цю роботу. Тому ми продовжуємо інтенсивні дискусії".
Він визнав, що це не перший випадок, коли ЄС стикається з подібними труднощами з Угорщиною, яка раніше вже блокувала пакети фінансової підтримки та санкції.
"Зрештою, нам завжди вдавалося розблокувати ситуацію, і я сподіваюся, що так буде і цього разу", - підсумував єврокомісар.
Орбан блокує кредит для України
- Нагадаємо, угорський прем'єр блокує кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
- Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.
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