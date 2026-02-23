Військова допомога Україні з кредиту на 90 млрд євро залежить від проведення реформ, - Домбровскіс

Домбровскіс назвав реформи обов’язковою умовою кредиту на €90 млрд

Військова допомога для України від ЄС у межах кредиту на 90 млрд євро залежатиме також і від впровадженням реформ українським урядом.

Про це заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс під час спілкування з українськими журналістами в у Брюсселі, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Допомога залежить від проведення реформ

"По суті, є три вікна виплат. Одне – це макрофінансова допомога, зосереджена на загальній бюджетній підтримці для розв'язання проблем із платіжним балансом, інше – це Механізм підтримки України, пов’язаний зі шляхом вступу до ЄС, і ще одне – це вікно військової підтримки", - пояснив єврокомісар.

Пояснюючи, що військова підтримка надається окремо, "ці загальні передумови також поширюються і на військове вікно (виплат, - ред.)", сказав Домбровскіс.

Йдеться про виконання вимог щодо верховенства права та боротьби з корупцією.

Прогрес в боротьбі з корупцією

Коментуючи прогрес України в боротьбі з корупцією, єврокомісар сказав: "Україна пройшла довгий шлях і багато роботи було виконано, що супроводжує макрофінансову допомогу ЄС з 2014 року".

Він зазначив, що вся сучасна архітектура антикорупційних інституцій була створена в межах програм МЗС, а також МВФ.

Такоє єврокомісар прокоментував останні випадки викриття корупції в Україні, зазначивши, що це можна сприймати по-різному.

"З одного боку, це великий скандал, але з іншого боку, це показує, що антикорупційні інституції України працюють і здатні боротися з корупцією навіть на найвищому рівні, тому це слід визнати", – сказав він, додавши, що умови, що застосовуються до допомоги ЄС Україні, включають "пункт про недопустимість відкату", щоб запобігти відступу від реформ, зокрема тих, що пов’язані з боротьбою з корупцією.

Тобто!?
Поставили найвеличнішого на шпагат , а разом із ним і всю Україну?
показати весь коментар
23.02.2026 18:14 Відповісти
Якщо не буде грошей прийдеться воювати самим європейцям.
показати весь коментар
23.02.2026 19:14 Відповісти
Стоп гроші зеленському !
показати весь коментар
23.02.2026 19:35 Відповісти
а нарід то за якого п...а повинен страждати?
показати весь коментар
23.02.2026 19:37 Відповісти
Лідору пох і навіть в кайф, його шобла менеджерів цим і займається з першого дня після його оманського вояжу, а от народ на шпагаті між неначасі і пора лінчувати, бо на донатах пенсіонерів ЗСУ довго не протримаються, донатами ми лише дірки латаємо.
показати весь коментар
23.02.2026 21:40 Відповісти
Нічого не залежить, реформи можна проводити і без того кредиту на 90млрд.
показати весь коментар
23.02.2026 18:16 Відповісти
А гдє-ж міндіч харчєваться будет
показати весь коментар
23.02.2026 18:46 Відповісти
Так він уже не харчується, втік за кордон
показати весь коментар
23.02.2026 18:52 Відповісти
Таких міндічів Голобородько завів в кожне міністерство і в кожну область. Їх сотні, якщо не тисячі.
показати весь коментар
23.02.2026 19:38 Відповісти
Ой ну хватить байки розказувати, Голобородько завів, ще хтось завів, при усіх президентах і ще навіть при союзі було тих міндічів-хуїндічів всяких стільки що все розкрадали. Питання в тому щоб ефективно проти них боротися і мінімізувати появу нових злодіїв!
показати весь коментар
23.02.2026 20:30 Відповісти
Хороший способ заставить в раде на борьбу с коррупции..
показати весь коментар
23.02.2026 20:55 Відповісти
Іноді мені здається, фіцойобики грають, як то кажуть, у двоє воріт. З одного боку ********** кацапам, а з іншого боку підіграють ЄС щоб не давати Україні грошей.
показати весь коментар
23.02.2026 18:18 Відповісти
Міндічі вже руки потирають, очікуючи кредит.
показати весь коментар
23.02.2026 18:19 Відповісти
Ну все, забули про 90 млрд…
показати весь коментар
23.02.2026 18:21 Відповісти
Хоча ЄС і ставить вимоги зеоточенню, та приречений допомагати,бо іншого шляху немає: країна не встоїть без зах.допомоги.
Зеоточення -це окрема тема.
показати весь коментар
23.02.2026 18:23 Відповісти
Біда в тому що фактично жодний корупціонер ще не покараний! Виходять собі спокійно під заставу а далі адвокати і продажні судді затягують справи на роки...
показати весь коментар
23.02.2026 18:28 Відповісти
І тут є вихід. Є монобільшість у Верховній Раді, щоб раз і назавжди відмінити КПК розроблений ворогом України портновим і замінити його нормальним. Чому влада цього не зробила за 7 років,якщо вона кричала з кожного електропристрою, що вона за все хороше проти всього поганого?
показати весь коментар
23.02.2026 19:42 Відповісти
Памятою 300 мільядів євро допомоги Греції,де довели країну до дефолту скриваючи реальні дані в економіці.Тобто корупція довела країну до банкруства,а їм дали 300 мільярдів.
показати весь коментар
23.02.2026 18:30 Відповісти
з цією владою неможливо Україні продовжувати жити. Їх треба знищувати, як паразитів.
показати весь коментар
23.02.2026 18:31 Відповісти
Ахах. а я що вам казав. За кожну копійку ''гаранти міру'' будуть видавлювати з України нові поступки і ставити нові умови. А Х'уйло їм підкаже тисячу причин щоб не допомагали Україні. Тепер можете собі представити на який шпагат а скоріше раком поставлять Україну в разі підписання капітуляції чи як це ******* називати ''мірною угодою''
показати весь коментар
23.02.2026 18:33 Відповісти
Про реформи вже 100500 раз чуємо. А з вето орбана на ці гроші щось вже зробили? Куколди лицемірні.
показати весь коментар
23.02.2026 18:34 Відповісти
яка така корупція?
зе сказало десь годину тому, що "ми по корупції молодці!"
показати весь коментар
23.02.2026 18:37 Відповісти
Які неможливі - бо міндічі це глисти та пиявкі на тіло нації..
показати весь коментар
23.02.2026 18:41 Відповісти
Ти впевнений, що саме Валдіс куколд, а не Іван і Микола, чиї дружини вже 4 роки живуть з Валдісом...?
показати весь коментар
23.02.2026 19:13 Відповісти
Втриматись хоче і на 10 років наперед,бо:
"На відбудову України після війни знадобиться понад $588 млрд упродовж наступного десятиліття"- світовий банк.
показати весь коментар
23.02.2026 19:25 Відповісти
Точно реформи? А не орбан з фіцою?
показати весь коментар
23.02.2026 19:19 Відповісти
Тоді при Зельоних злодіях нам ці 90млрд не бачити.
показати весь коментар
23.02.2026 19:26 Відповісти
Коли-небудь, нащадки українців заслужать ЄС. А що сьогодні зробив ти, щоб заслужити ЄС?
показати весь коментар
23.02.2026 19:27 Відповісти
Валдіс Домбровскіс !
Вводьте в Україні пряме правління з боку ЄС .
За кожен євроцент допомоги вимагайте конкретних кроків від укр. влади.
Тобто : зняти цього міністра , а цього спеціаліста затвердити міністром
прийняти таку-то постанову уряду (текст додається) і без усіляких змін;
прийняти такий-то закон (текст додається) і без дебатів у ВР;
скасувати усялякі "вовині тисячі" і інші передвиборчі плюшки.
показати весь коментар
23.02.2026 19:27 Відповісти
Тю-а я думав що від орбана і фіцо
показати весь коментар
23.02.2026 19:43 Відповісти
Так угорці казали.
показати весь коментар
23.02.2026 22:03 Відповісти
 
 