Військова допомога Україні з кредиту на 90 млрд євро залежить від проведення реформ, - Домбровскіс
Військова допомога для України від ЄС у межах кредиту на 90 млрд євро залежатиме також і від впровадженням реформ українським урядом.
Про це заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс під час спілкування з українськими журналістами в у Брюсселі, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
Допомога залежить від проведення реформ
"По суті, є три вікна виплат. Одне – це макрофінансова допомога, зосереджена на загальній бюджетній підтримці для розв'язання проблем із платіжним балансом, інше – це Механізм підтримки України, пов’язаний зі шляхом вступу до ЄС, і ще одне – це вікно військової підтримки", - пояснив єврокомісар.
Пояснюючи, що військова підтримка надається окремо, "ці загальні передумови також поширюються і на військове вікно (виплат, - ред.)", сказав Домбровскіс.
Йдеться про виконання вимог щодо верховенства права та боротьби з корупцією.
Прогрес в боротьбі з корупцією
Коментуючи прогрес України в боротьбі з корупцією, єврокомісар сказав: "Україна пройшла довгий шлях і багато роботи було виконано, що супроводжує макрофінансову допомогу ЄС з 2014 року".
Він зазначив, що вся сучасна архітектура антикорупційних інституцій була створена в межах програм МЗС, а також МВФ.
Такоє єврокомісар прокоментував останні випадки викриття корупції в Україні, зазначивши, що це можна сприймати по-різному.
"З одного боку, це великий скандал, але з іншого боку, це показує, що антикорупційні інституції України працюють і здатні боротися з корупцією навіть на найвищому рівні, тому це слід визнати", – сказав він, додавши, що умови, що застосовуються до допомоги ЄС Україні, включають "пункт про недопустимість відкату", щоб запобігти відступу від реформ, зокрема тих, що пов’язані з боротьбою з корупцією.
Поставили найвеличнішого на шпагат , а разом із ним і всю Україну?
Зеоточення -це окрема тема.
зе сказало десь годину тому, що "ми по корупції молодці!"
"На відбудову України після війни знадобиться понад $588 млрд упродовж наступного десятиліття"- світовий банк.
Вводьте в Україні пряме правління з боку ЄС .
За кожен євроцент допомоги вимагайте конкретних кроків від укр. влади.
Тобто : зняти цього міністра , а цього спеціаліста затвердити міністром
прийняти таку-то постанову уряду (текст додається) і без усіляких змін;
прийняти такий-то закон (текст додається) і без дебатів у ВР;
скасувати усялякі "вовині тисячі" і інші передвиборчі плюшки.