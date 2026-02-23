Військова допомога Україні з кредиту на 90 млрд євро залежить від проведення реформ, - Домбровскіс

Військова допомога для України від ЄС у межах кредиту на 90 млрд євро залежатиме також і від впровадженням реформ українським урядом.

Про це заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс під час спілкування з українськими журналістами в у Брюсселі, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Допомога залежить від проведення реформ

"По суті, є три вікна виплат. Одне – це макрофінансова допомога, зосереджена на загальній бюджетній підтримці для розв'язання проблем із платіжним балансом, інше – це Механізм підтримки України, пов’язаний зі шляхом вступу до ЄС, і ще одне – це вікно військової підтримки", - пояснив єврокомісар.

Пояснюючи, що військова підтримка надається окремо, "ці загальні передумови також поширюються і на військове вікно (виплат, - ред.)", сказав Домбровскіс.

Йдеться про виконання вимог щодо верховенства права та боротьби з корупцією.

Прогрес в боротьбі з корупцією

Коментуючи прогрес України в боротьбі з корупцією, єврокомісар сказав: "Україна пройшла довгий шлях і багато роботи було виконано, що супроводжує макрофінансову допомогу ЄС з 2014 року".

Він зазначив, що вся сучасна архітектура антикорупційних інституцій була створена в межах програм МЗС, а також МВФ.

Такоє єврокомісар прокоментував останні випадки викриття корупції в Україні, зазначивши, що це можна сприймати по-різному.

"З одного боку, це великий скандал, але з іншого боку, це показує, що антикорупційні інституції України працюють і здатні боротися з корупцією навіть на найвищому рівні, тому це слід визнати", – сказав він, додавши, що умови, що застосовуються до допомоги ЄС Україні, включають "пункт про недопустимість відкату", щоб запобігти відступу від реформ, зокрема тих, що пов’язані з боротьбою з корупцією.

