ЄС може надати Україні перший транш із кредиту у 90 млрд євро на початку квітня, - Домбровскіс

Європейський Союз ставить за мету перерахувати Україні перший транш із обіцяного кредиту у 90 мільярдів євро на початку квітня нинішнього року.

Про це в соцмережі Х повідомив єврокомісар з економічних питань Валдіс Домбровскіс за підсумками розмови з міністром фінансів України Сергієм Марченком та міністром оборони Михайлом Федоровим, інформує Цензор.НЕТ.

За словами єврокомісара, під час розмови з українськими урядовцями йшлося про роботу над цією позикою від ЄС для України.

"Ми рухаємося до затвердження пакета на 90 млрд на 2026-2027 роки і ставимо за мету надати першу виплату на початку квітня",- розповів Домбровскіс.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.

14 січня Європейська комісія затвердила пакет законодавчих пропозицій, які дозволять надати Україні кредит у 90 млрд євро від ЄС для покриття фінансових і військових потреб у 2026-2027 роках.

