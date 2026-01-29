ЄС може надати Україні перший транш із кредиту у 90 млрд євро на початку квітня, - Домбровскіс
Європейський Союз ставить за мету перерахувати Україні перший транш із обіцяного кредиту у 90 мільярдів євро на початку квітня нинішнього року.
Про це в соцмережі Х повідомив єврокомісар з економічних питань Валдіс Домбровскіс за підсумками розмови з міністром фінансів України Сергієм Марченком та міністром оборони Михайлом Федоровим, інформує Цензор.НЕТ.
За словами єврокомісара, під час розмови з українськими урядовцями йшлося про роботу над цією позикою від ЄС для України.
"Ми рухаємося до затвердження пакета на 90 млрд на 2026-2027 роки і ставимо за мету надати першу виплату на початку квітня",- розповів Домбровскіс.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.
- 14 січня Європейська комісія затвердила пакет законодавчих пропозицій, які дозволять надати Україні кредит у 90 млрд євро від ЄС для покриття фінансових і військових потреб у 2026-2027 роках.
Хто ж ці кредити віддаватиме....