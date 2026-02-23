Военная помощь Украине из кредита на 90 млрд евро зависит от проведения реформ, - Домбровскис

Военная помощь для Украины от ЕС в рамках кредита на 90 млрд евро будет зависеть также и от внедрения реформ украинским правительством.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис во время общения с украинскими журналистами в Брюсселе, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Помощь зависит от проведения реформ

"По сути, есть три окна выплат. Одно – это макрофинансовая помощь, сосредоточенная на общей бюджетной поддержке для решения проблем с платежным балансом, другое – это Механизм поддержки Украины, связанный с путем вступления в ЕС, и еще одно – это окно военной поддержки", – пояснил еврокомиссар.

Объясняя, что военная поддержка предоставляется отдельно, "эти общие предпосылки также распространяются и на военное окно (выплат. - Ред.)", сказал Домбровскис.

Речь идет о выполнении требований по верховенству права и борьбе с коррупцией.

Прогресс в борьбе с коррупцией

Комментируя прогресс Украины в борьбе с коррупцией, еврокомиссар сказал: "Украина прошла долгий путь и много работы было выполнено, что сопровождает макрофинансовую помощь ЕС с 2014 года".

Он отметил, что вся современная архитектура антикоррупционных институтов была создана в рамках программ МИД, а также МВФ.

Так же еврокомиссар прокомментировал последние случаи разоблачения коррупции в Украине, отметив, что это можно воспринимать по-разному.

"С одной стороны, это большой скандал, но с другой стороны, это показывает, что антикоррупционные институты Украины работают и способны бороться с коррупцией даже на самом высоком уровне, поэтому это следует признать", – сказал он, добавив, что условия, применяемые к помощи ЕС Украине, включают "пункт о недопустимости отката", чтобы предотвратить отступление от реформ, в частности тех, которые связаны с борьбой с коррупцией.

