2 520 35

Военная помощь Украине из кредита на 90 млрд евро зависит от проведения реформ, - Домбровскис

Домбровскис назвал реформы обязательным условием кредита на €90 млрд

Военная помощь для Украины от ЕС в рамках кредита на 90 млрд евро будет зависеть также и от внедрения реформ украинским правительством.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис во время общения с украинскими журналистами в Брюсселе, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Помощь зависит от проведения реформ

"По сути, есть три окна выплат. Одно – это макрофинансовая помощь, сосредоточенная на общей бюджетной поддержке для решения проблем с платежным балансом, другое – это Механизм поддержки Украины, связанный с путем вступления в ЕС, и еще одно – это окно военной поддержки", – пояснил еврокомиссар.

Объясняя, что военная поддержка предоставляется отдельно, "эти общие предпосылки также распространяются и на военное окно (выплат. - Ред.)", сказал Домбровскис.

Речь идет о выполнении требований по верховенству права и борьбе с коррупцией.

Читайте также: ЕС может предоставить Украине первый транш из кредита в 90 млрд евро в начале апреля, - Домбровскис

Прогресс в борьбе с коррупцией

Комментируя прогресс Украины в борьбе с коррупцией, еврокомиссар сказал: "Украина прошла долгий путь и много работы было выполнено, что сопровождает макрофинансовую помощь ЕС с 2014 года".

Он отметил, что вся современная архитектура антикоррупционных институтов была создана в рамках программ МИД, а также МВФ.

Так же еврокомиссар прокомментировал последние случаи разоблачения коррупции в Украине, отметив, что это можно воспринимать по-разному.

"С одной стороны, это большой скандал, но с другой стороны, это показывает, что антикоррупционные институты Украины работают и способны бороться с коррупцией даже на самом высоком уровне, поэтому это следует признать", – сказал он, добавив, что условия, применяемые к помощи ЕС Украине, включают "пункт о недопустимости отката", чтобы предотвратить отступление от реформ, в частности тех, которые связаны с борьбой с коррупцией.

Читайте также: ЕС продолжит работу над кредитом в 90 млрд евро для Украины несмотря на вето Венгрии, - Домбровскис

Домбровскис Валдис (34) коррупция (1910) реформы (424) Евросоюз (2829)
Топ комментарии
+8
Іноді мені здається, фіцойобики грають, як то кажуть, у двоє воріт. З одного боку ********** кацапам, а з іншого боку підіграють ЄС щоб не давати Україні грошей.
23.02.2026 18:18
+7
Ну все, забули про 90 млрд…
23.02.2026 18:21
+5
Тобто!?
Поставили найвеличнішого на шпагат , а разом із ним і всю Україну?
23.02.2026 18:14
Тобто!?
Поставили найвеличнішого на шпагат , а разом із ним і всю Україну?
23.02.2026 18:14
Якщо не буде грошей прийдеться воювати самим європейцям.
23.02.2026 19:14
Стоп гроші зеленському !
23.02.2026 19:35
а нарід то за якого п...а повинен страждати?
23.02.2026 19:37
Лідору пох і навіть в кайф, його шобла менеджерів цим і займається з першого дня після його оманського вояжу, а от народ на шпагаті між неначасі і пора лінчувати, бо на донатах пенсіонерів ЗСУ довго не протримаються, донатами ми лише дірки латаємо.
23.02.2026 21:40
Нічого не залежить, реформи можна проводити і без того кредиту на 90млрд.
23.02.2026 18:16
А гдє-ж міндіч харчєваться будет
23.02.2026 18:46
Так він уже не харчується, втік за кордон
23.02.2026 18:52
Таких міндічів Голобородько завів в кожне міністерство і в кожну область. Їх сотні, якщо не тисячі.
23.02.2026 19:38
Ой ну хватить байки розказувати, Голобородько завів, ще хтось завів, при усіх президентах і ще навіть при союзі було тих міндічів-хуїндічів всяких стільки що все розкрадали. Питання в тому щоб ефективно проти них боротися і мінімізувати появу нових злодіїв!
23.02.2026 20:30
Хороший способ заставить в раде на борьбу с коррупции..
23.02.2026 20:55
Іноді мені здається, фіцойобики грають, як то кажуть, у двоє воріт. З одного боку ********** кацапам, а з іншого боку підіграють ЄС щоб не давати Україні грошей.
23.02.2026 18:18
Міндічі вже руки потирають, очікуючи кредит.
23.02.2026 18:19
Ну все, забули про 90 млрд…
23.02.2026 18:21
Хоча ЄС і ставить вимоги зеоточенню, та приречений допомагати,бо іншого шляху немає: країна не встоїть без зах.допомоги.
Зеоточення -це окрема тема.
23.02.2026 18:23
Біда в тому що фактично жодний корупціонер ще не покараний! Виходять собі спокійно під заставу а далі адвокати і продажні судді затягують справи на роки...
23.02.2026 18:28
І тут є вихід. Є монобільшість у Верховній Раді, щоб раз і назавжди відмінити КПК розроблений ворогом України портновим і замінити його нормальним. Чому влада цього не зробила за 7 років,якщо вона кричала з кожного електропристрою, що вона за все хороше проти всього поганого?
23.02.2026 19:42
Памятою 300 мільядів євро допомоги Греції,де довели країну до дефолту скриваючи реальні дані в економіці.Тобто корупція довела країну до банкруства,а їм дали 300 мільярдів.
23.02.2026 18:30
з цією владою неможливо Україні продовжувати жити. Їх треба знищувати, як паразитів.
23.02.2026 18:31
Ахах. а я що вам казав. За кожну копійку ''гаранти міру'' будуть видавлювати з України нові поступки і ставити нові умови. А Х'уйло їм підкаже тисячу причин щоб не допомагали Україні. Тепер можете собі представити на який шпагат а скоріше раком поставлять Україну в разі підписання капітуляції чи як це ******* називати ''мірною угодою''
23.02.2026 18:33
Про реформи вже 100500 раз чуємо. А з вето орбана на ці гроші щось вже зробили? Куколди лицемірні.
23.02.2026 18:34
яка така корупція?
зе сказало десь годину тому, що "ми по корупції молодці!"
23.02.2026 18:37
Які неможливі - бо міндічі це глисти та пиявкі на тіло нації..
23.02.2026 18:41
Ти впевнений, що саме Валдіс куколд, а не Іван і Микола, чиї дружини вже 4 роки живуть з Валдісом...?
23.02.2026 19:13
Втриматись хоче і на 10 років наперед,бо:
"На відбудову України після війни знадобиться понад $588 млрд упродовж наступного десятиліття"- світовий банк.
23.02.2026 19:25
Точно реформи? А не орбан з фіцою?
23.02.2026 19:19
Тоді при Зельоних злодіях нам ці 90млрд не бачити.
23.02.2026 19:26
Коли-небудь, нащадки українців заслужать ЄС. А що сьогодні зробив ти, щоб заслужити ЄС?
23.02.2026 19:27
Валдіс Домбровскіс !
Вводьте в Україні пряме правління з боку ЄС .
За кожен євроцент допомоги вимагайте конкретних кроків від укр. влади.
Тобто : зняти цього міністра , а цього спеціаліста затвердити міністром
прийняти таку-то постанову уряду (текст додається) і без усіляких змін;
прийняти такий-то закон (текст додається) і без дебатів у ВР;
скасувати усялякі "вовині тисячі" і інші передвиборчі плюшки.
23.02.2026 19:27
Тю-а я думав що від орбана і фіцо
23.02.2026 19:43
Так угорці казали.
23.02.2026 22:03
 
 