Польща змінює правила безкоштовної медичної допомоги для українських біженців. Що передбачено?

У Польщі з 5 березня набувають чинності зміни в доступі до безкоштовної медичної допомоги для українців, які втекли від війни. так, право на безоплатне лікування збережуть лише окремі пільгові категорії громадян України.

Як пише польське видання Rynek Zdrowia, зміни є наслідком закону про скасування так званого "спецзакону", який президент Польщі Кароль Навроцький підписав 19 лютого, передає Liga.net.

Як зазначається, це змінює умови життя українців у Польщі, і для тих, хто не працює або працює неофіційно, доступ до медицини стане складнішим.

Що відомо про зміни

Польща поступово згортала пільговий режим медичного доступу для українців.

30 вересня 2025 року дорослі українці без медичного страхування втратили право на компенсацію вартості ліків та стоматологічне лікування.

При цьому базова медична допомога, консультації фахівців та стаціонарне лікування для них залишалися доступними.

Хто зможе отримувати безкоштовну допомогу

Як повідомляється, з 5 березня безкоштовна медична допомога в Польщі надаватиметься лише окремим категоріям громадян України, зокрема:

жертвам тортур і зґвалтування;

дітям і молоді;

вагітним жінкам і жінкам у післяпологовий період;

особам, які проживають у центрах колективного розміщення;

пораненим внаслідок війни.

Як іншим отримати допомогу

Інші категорії дорослих українців, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року для користування державною системою охорони здоров'я повинні будуть сплачувати медичний внесок (страхування).

Для доступу до безкоштовної допомоги потрібно мати номер PESEL і статус UKR (легальне перебування).

Також частина послуг виключається з безкоштовного пакета (зокрема лікування безпліддя та операції з видалення катаракти).

Внесок українців

Водночас зазначається, що фінансово українці внесли в польську систему значно більше коштів, ніж вона витратила на їх лікування.

За даними Міністерства охорони здоров'я та МВС Польщі, надходження до Національного фонду здоров'я (NFZ) від українців за 2022-2024 роки становили понад 9 млрд злотих, тоді як вартість наданих послуг склала близько 2,1 млрд злотих.

2025 року витрати на лікування українців становили близько 723 млн злотих – це менше, ніж роком раніше.

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Українці в Польщі

Раніше Польський економічний інститут із посиланням на звіт Deloitte повідомив, що біженці з України почали відігравати настільки велику роль в економіці Польщі, що їхнє повернення в Україну матиме значний негативний вплив.

За даними Інституту, 40% дорослих мігрантів із високою або дуже високою ймовірністю залишиться в Польщі навіть після завершення війни, але більша частина біженців не має чітко визначених планів щодо майбутнього.

Раніше маршалок Сейму Польщі Влодзімєж Чажастий під час виступу у Верховній Раді України 23 лютого заявив, що підприємства, створені громадянами України в Польщі, забезпечують близько 3% валового внутрішнього продукту країни.

До того стало відомо, що українці залишаються найчисельнішою групою серед іноземців на польському ринку праці, становлячи 67% усіх офіційно працевлаштованих іноземців. Наразі кожен 20 працівник у польській економіці має український паспорт.

Раніше повідомлялося з посиланням на дані Польського економічного інституту (PIE), що 40% дорослих українців мають високу ймовірність залишитися в Польщі назавжди. Незважаючи на те, що 75-85% дорослих українців є економічно активними, саме фактори ідентичності, а не економічні вигоди, визначають рішення про постійне перебування в країні.

Перед тим польський уряд підготував законопроєкт щодо поступового згортання особливих заходів підтримки для українців, запроваджених у 2022 році після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України.

До того повідомлялося, що в 2025 році в Польщі працювали 92% довоєнних українських іммігрантів, а серед тих, хто переїхав після початку повномасштабного вторгнення, таких уже 78%.

Українські біженці

Як повідомлялося, кількість українських біженців у Європі станом на 16 січня 2026 року оцінювалась в 5,35 млн (на 11 грудня – 5,31 млн), а загалом у світі – у 5,9 млн (5,86 млн).

Національний банк України зі свого боку прогнозує, що повернення українських біженців розпочнеться в 2027 році, очікується, що повернуться близько 100 тис. осіб.

Станом на 30 листопада 2025 року майже 4,33 млн громадян, які виїхали з України внаслідок розв'язаної Росією повномасштабної війни, мали статус тимчасового захисту в Європейському Союзі.

Загалом, станом на 30 листопада 2025 року громадяни України становили понад 98,4% бенефіціарів тимчасового захисту в ЄС. Дорослі жінки становили 43,6% осіб з таким статусом, діти – майже третину (30,7%), а дорослі чоловіки – понад чверть (25,7%).