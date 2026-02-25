90 тисяч ФОПів та 20 тисяч компаній: українські бізнеси в Польщі забезпечують 3% ВВП

Маршалок Сейму Польщі Влодзімєж Чажастий під час виступу у Верховній Раді України 23 лютого заявив, що підприємства, створені громадянами України в Польщі, забезпечують близько 3% валового внутрішнього продукту країни.

Заява пролунала під час його візиту до Києва, повідомляє Inpoland.

За словами Чажастого, українці заснували в Польщі близько 90 тисяч фізичних осіб-підприємців та понад 20 тисяч компаній. Ці бізнеси працюють у різних галузях економіки та стали важливою частиною польського ринку праці й підприємництва.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Маршалок Сейму наголосив, що польська влада й надалі створюватиме умови для легального перебування та працевлаштування громадян України. Він підкреслив, що внесок українців у польську економіку є відчутним і позитивно впливає на макроекономічні показники держави.

Чажастий також запевнив у подальшій підтримці з боку Польщі та зазначив, що українці можуть пишатися результатами діяльності своїх співгромадян за кордоном.

Як повідомлялося, президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який скасовує спеціальні пільги для українських біженців, введені після початку повномасштабної війни. Замість цього країна переходить до стандартних системних правил захисту іноземців.

Навроцький пояснив, що підписаний закон завершує період інтервенційної допомоги та запроваджує постійні, системні норми. Документ зберігає законність перебування в Польщі для воєнних біженців з України, а також для громадян України, чиї дозволи на проживання були продовжені через війну. Завдяки цьому рішенню вони матимуть можливість до 4 березня 2027 року подати заяву на легальне перебування в країні.