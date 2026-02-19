Польща скасовує спецзакон для українських біженців: нові правила діятимуть з 2026 року

Кордон Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який припиняє дію спеціальних пільг для українських біженців, запроваджених після початку повномасштабної війни. Натомість країна переходить до системних правил захисту іноземців.

Завершено "етап безумовних привілеїв"

"Підпис під цим документом показує, що послідовність у діях має сенс. Мій тиск у цій справі, зокрема попереднє вето, змусили уряд доопрацювати цей проєкт і внести зміни, яких очікували багато поляків, і які я запропонував", - зазначив Навроцький у відеозверненні з приводу підписання й ветування кількох законів.

Президент Польщі зауважив, що Варшава незмінно стоїть на боці України у її боротьбі проти імперської Росії, а в перші місяці війни Польща "як жодна інша країна склала іспит на солідарність".

Водночас він додав, що пообіцяв завершити "етап безумовних привілеїв" і сьогодні виконав це зобов’язання.

Навроцький зазначив, що підписаний ним закон завершує інтервенційну допомогу та запроваджує системні правила.

"Я підписую цей закон із переконанням, що він захищає наші державні фінанси, впорядковує систему та відновлює відчуття елементарної справедливості", - зазначив Навроцький.

Про що був спецзакон?

Як відомо, так званий спецзакон про допомогу, що діяв з 2022 року, спрощував правила перебування, працевлаштування, отримання соціальних виплат і доступу до освіти для воєнних біженців з України. Закон про припинення дії рішень, що випливають із закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території країни, ліквідовує цю систему. Натомість буде створено систему тимчасового захисту для всіх іноземців. Відповідно до неї, найважливіші інструменти з цього закону будуть перенесені до закону про надання іноземцям захисту.

Як оновлять закон для біженців

  • Документ продовжує законність перебування осіб, воєнних біженців з України в Польщі, а також громадян України, чиї документи на проживання були продовжені у зв’язку з війною. Це рішення дозволить їм до 4 березня 2027 року подати заяву на легальне перебування.
  • До закону про надання іноземцям захисту буде перенесено положення щодо статусу PESEL UKR (ідентифікаційний код для воєнних біженців з України – ред.), який стане способом підтвердження легального перебування. Закон передбачає заміну паперового посвідчення, що видається керівником Управління у справах іноземців, на електронну картку "Дія" (DIIA), а також можливість підтвердження особи та перебування в Польщі через польський застосунок mObywatel.
  • Буде обмежено соціальні виплати, що надаються керівником Управління у справах іноземців РП. Медична допомога надаватиметься лише неповнолітнім, працюючим особам, жертвам тортур і зґвалтувань, а також особам із вразливих груп, які проживають у центрах колективного розміщення. Особи, які не працюють, отримуватимуть медичну допомогу в тому ж обсязі, що й інші непрацюючі іноземці, які перебувають у Польщі.
  • Закон обмежує допомогу біженцям у сфері проживання та харчування лише до особливо вразливих груп, для яких перехід до стандартних рішень у польській системі був би пов’язаний із непропорційно високими витратами.

Як зазначається, закон набуде чинності 5 березня 2026 року.

Українці в Польщі

Раніше повідомлялося з посиланням на дані Польського економічного інституту (PIE), що 40% дорослих українців мають високу ймовірність залишитися в Польщі назавжди. Незважаючи на те, що 75-85% дорослих українців є економічно активними, саме фактори ідентичності, а не економічні вигоди, визначають рішення про постійне перебування в країні.

Перед тим польський уряд підготував законопроєкт щодо поступового згортання особливих заходів підтримки для українців, запроваджених у 2022 році після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України.

До того повідомлялося, що в 2025 році в Польщі працювали 92% довоєнних українських іммігрантів, а серед тих, хто переїхав після початку повномасштабного вторгнення, таких уже 78%.

Ну не можна бути біженцем вічно(5й рік і не змогли інтегруватися та себе прогодувати?(((
19.02.2026 20:48 Відповісти
Ну та власне у Польщі більшість українських біженців працевлаштовані. Тому про яке «пристосування» та «сидіння на шиї» йде мова?. STAUS UKR дає лише право на офіційну роботу та відкриття бізнесу без сталої карти побиту. ZUS нічого тобі не платить(включаючи 800+), якшо немає офіційної роботи та сплати податків у казну Польщі. Тому нахлєбніків вже давно немає. Це казочки від москалів для клієнтів Навроцького. І деяких недалеких украінців
19.02.2026 21:52 Відповісти
давно пора! хай валять неньку захищати та економіку піднімати! гидко на них дивитись пристосуванців!
19.02.2026 20:51 Відповісти
є ще один ньюанс ті які намагаються повністю інтегруватись та роблять все для цього, щоб більше ніколи не повернутись під владу чарівника країни Оз, між собою говорять, відносно переважно більшої частини, не інтергованої ні за яких початкових умов інтеграції - емігрувати треба в країни, де ще массово немає укрїнців!
19.02.2026 21:15 Відповісти
Индонезия, Камерун, Чили?
19.02.2026 23:37 Відповісти
Біженці досі їдуть з України...
19.02.2026 22:39 Відповісти
Беларусь. Стоит дед под насыпью. Мимо промчался поезд. Деду под ноги падает предмет женской гигиены:
- Сколько лет война закончилась, а раненых всё везут и везут
19.02.2026 23:41 Відповісти
А в чому суть пристосування? В тому шо люди працюють і за це адекватно отримують? Ну да, треба приіхати в рай «міндічів» і отримувати копійки
19.02.2026 21:48 Відповісти
Хто кому платить? 85% біженців з України офіційно працевлаштовані. Це 2.5% ввп з 7-ми за минулий рік. Ти протшо?
19.02.2026 21:46 Відповісти
Да нічого він не скасовує, пісаки: ЄС має захист до 27-го року. Крапка. Польща просто коригує Закон і все. Все продовжується. А далі буде виданий постійна посвідка . Все. Чого ви спекулюєте на тому, чого не знаєте - я не позумію
19.02.2026 21:45 Відповісти
Да, Навроцкий подписал Закон. Но заголовок из кацапстанских новостей! Уже " выхаривает" Засилье дебилов в украинском "сегменте"! Украину и украинцев в инфопространстве опускают до уровня ... ЦПШ.
20.02.2026 04:36 Відповісти
 
 