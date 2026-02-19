Польша отменяет спецзакон для украинских беженцев: новые правила с 2026 года

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который прекращает действие специальных льгот для украинских беженцев, введенных после начала полномасштабной войны. Вместо этого страна переходит к системным правилам защиты иностранцев.

Завершен "этап безусловных привилегий"

"Подпись под этим документом показывает, что последовательность в действиях имеет смысл. Мое давление в этом деле, в частности предварительное вето, заставили правительство доработать этот проект и внести изменения, которых ожидали многие поляки и которые я предложил", - отметил Навроцкий в видеообращении по поводу подписания и ветирования нескольких законов.

Президент Польши отметил, что Варшава неизменно стоит на стороне Украины в ее борьбе против имперской России, а в первые месяцы войны Польша "как ни одна другая страна сдала экзамен на солидарность".

В то же время он добавил, что пообещал завершить "этап безусловных привилегий" и сегодня выполнил это обязательство.

Навроцкий отметил, что подписанный им закон завершает интервенционную помощь и вводит системные правила.

"Я подписываю этот закон с убеждением, что он защищает наши государственные финансы, упорядочивает систему и восстанавливает чувство элементарной справедливости", - отметил Навроцкий.

О чем был спецзакон?

Как известно, так называемый спецзакон о помощи, действовавший с 2022 года, упрощал правила пребывания, трудоустройства, получения социальных выплат и доступа к образованию для военных беженцев из Украины. Закон о прекращении действия решений, вытекающих из закона о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории страны, ликвидирует эту систему. Вместо этого будет создана система временной защиты для всех иностранцев. В соответствии с ней, важнейшие инструменты из этого закона будут перенесены в закон о предоставлении иностранцам защиты.

Как обновят закон для беженцев

Документ продлевает законность пребывания лиц, военных беженцев из Украины в Польше, а также граждан Украины, чьи документы на проживание были продлены в связи с войной. Это решение позволит им до 4 марта 2027 года подать заявление на легальное пребывание.

В закон о предоставлении иностранцам защиты будет перенесено положение о статусе PESEL UKR (идентификационный код для военных беженцев из Украины – ред.), который станет способом подтверждения легального пребывания. Закон предусматривает замену бумажного удостоверения, выдаваемого руководителем Управления по делам иностранцев, на электронную карту "Дія" (DIIA), а также возможность подтверждения личности и пребывания в Польше через польское приложение mObywatel.

Будут ограничены социальные выплаты, предоставляемые руководителем Управления по делам иностранцев РП. Медицинская помощь будет предоставляться только несовершеннолетним, работающим лицам, жертвам пыток и изнасилований, а также лицам из уязвимых групп, проживающим в центрах коллективного размещения. Лица, не работающие, будут получать медицинскую помощь в том же объеме, что и другие неработающие иностранцы, находящиеся в Польше.

Закон ограничивает помощь беженцам в сфере проживания и питания только особо уязвимыми группами, для которых переход к стандартным решениям в польской системе был бы связан с непропорционально высокими затратами.

Как отмечается, закон вступит в силу 5 марта 2026 года.

Украинцы в Польше

Ранее сообщалось со ссылкой на данные Польского экономического института (PIE), что 40% взрослых украинцев имеют высокую вероятность остаться в Польше навсегда. Несмотря на то, что 75-85% взрослых украинцев являются экономически активными, именно факторы идентичности, а не экономические выгоды, определяют решение о постоянном пребывании в стране.

Перед этим польское правительство подготовило законопроект о постепенном сворачивании особых мер поддержки для украинцев, введенных в 2022 году после начала развязанной Россией полномасштабной войны против Украины.

До этого сообщалось, что в 2025 году в Польше работали 92% довоенных украинских иммигрантов, а среди тех, кто переехал после начала полномасштабного вторжения, таких уже 78%.