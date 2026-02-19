РУС
Новости Украинские беженцы в Польше
3 685 9

Польша отменяет спецзакон для украинских беженцев: новые правила с 2026 года

Граница Польши

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который прекращает действие специальных льгот для украинских беженцев, введенных после начала полномасштабной войны. Вместо этого страна переходит к системным правилам защиты иностранцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.

Завершен "этап безусловных привилегий"

"Подпись под этим документом показывает, что последовательность в действиях имеет смысл. Мое давление в этом деле, в частности предварительное вето, заставили правительство доработать этот проект и внести изменения, которых ожидали многие поляки и которые я предложил", - отметил Навроцкий в видеообращении по поводу подписания и ветирования нескольких законов.

Президент Польши отметил, что Варшава неизменно стоит на стороне Украины в ее борьбе против имперской России, а в первые месяцы войны Польша "как ни одна другая страна сдала экзамен на солидарность".

В то же время он добавил, что пообещал завершить "этап безусловных привилегий" и сегодня выполнил это обязательство.

Навроцкий отметил, что подписанный им закон завершает интервенционную помощь и вводит системные правила.

"Я подписываю этот закон с убеждением, что он защищает наши государственные финансы, упорядочивает систему и восстанавливает чувство элементарной справедливости", - отметил Навроцкий.

О чем был спецзакон?

Как известно, так называемый спецзакон о помощи, действовавший с 2022 года, упрощал правила пребывания, трудоустройства, получения социальных выплат и доступа к образованию для военных беженцев из Украины. Закон о прекращении действия решений, вытекающих из закона о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории страны, ликвидирует эту систему. Вместо этого будет создана система временной защиты для всех иностранцев. В соответствии с ней, важнейшие инструменты из этого закона будут перенесены в закон о предоставлении иностранцам защиты.

Как обновят закон для беженцев

  • Документ продлевает законность пребывания лиц, военных беженцев из Украины в Польше, а также граждан Украины, чьи документы на проживание были продлены в связи с войной. Это решение позволит им до 4 марта 2027 года подать заявление на легальное пребывание.
  • В закон о предоставлении иностранцам защиты будет перенесено положение о статусе PESEL UKR (идентификационный код для военных беженцев из Украины – ред.), который станет способом подтверждения легального пребывания. Закон предусматривает замену бумажного удостоверения, выдаваемого руководителем Управления по делам иностранцев, на электронную карту "Дія" (DIIA), а также возможность подтверждения личности и пребывания в Польше через польское приложение mObywatel.
  • Будут ограничены социальные выплаты, предоставляемые руководителем Управления по делам иностранцев РП. Медицинская помощь будет предоставляться только несовершеннолетним, работающим лицам, жертвам пыток и изнасилований, а также лицам из уязвимых групп, проживающим в центрах коллективного размещения. Лица, не работающие, будут получать медицинскую помощь в том же объеме, что и другие неработающие иностранцы, находящиеся в Польше.
  • Закон ограничивает помощь беженцам в сфере проживания и питания только особо уязвимыми группами, для которых переход к стандартным решениям в польской системе был бы связан с непропорционально высокими затратами.

Как отмечается, закон вступит в силу 5 марта 2026 года.

Украинцы в Польше

Ранее сообщалось со ссылкой на данные Польского экономического института (PIE), что 40% взрослых украинцев имеют высокую вероятность остаться в Польше навсегда. Несмотря на то, что 75-85% взрослых украинцев являются экономически активными, именно факторы идентичности, а не экономические выгоды, определяют решение о постоянном пребывании в стране.

Перед этим польское правительство подготовило законопроект о постепенном сворачивании особых мер поддержки для украинцев, введенных в 2022 году после начала развязанной Россией полномасштабной войны против Украины.

До этого сообщалось, что в 2025 году в Польше работали 92% довоенных украинских иммигрантов, а среди тех, кто переехал после начала полномасштабного вторжения, таких уже 78%.

Ну не можна бути біженцем вічно(5й рік і не змогли інтегруватися та себе прогодувати?(((
19.02.2026 20:48 Ответить
є ще один ньюанс ті які намагаються повністю інтегруватись та роблять все для цього, щоб більше ніколи не повернутись під владу чарівника країни Оз, між собою говорять, відносно переважно більшої частини, не інтергованої ні за яких початкових умов інтеграції - емігрувати треба в країни, де ще массово немає укрїнців!
19.02.2026 21:15 Ответить
Ну та власне у Польщі більшість українських біженців працевлаштовані. Тому про яке «пристосування» та «сидіння на шиї» йде мова?. STAUS UKR дає лише право на офіційну роботу та відкриття бізнесу без сталої карти побиту. ZUS нічого тобі не платить(включаючи 800+), якшо немає офіційної роботи та сплати податків у казну Польщі. Тому нахлєбніків вже давно немає. Це казочки від москалів для клієнтів Навроцького. І деяких недалеких украінців
19.02.2026 21:52 Ответить
давно пора! хай валять неньку захищати та економіку піднімати! гидко на них дивитись пристосуванців!
19.02.2026 20:51 Ответить
А в чому суть пристосування? В тому шо люди працюють і за це адекватно отримують? Ну да, треба приіхати в рай «міндічів» і отримувати копійки
19.02.2026 21:48 Ответить
Раніше я був про нього гіршої думки-Він 100% правий-за що платити так званим біженцям з західної України-маєте роботу,платіть податки,живіть-ми раді вам.
19.02.2026 21:06 Ответить
Хто кому платить? 85% біженців з України офіційно працевлаштовані. Це 2.5% ввп з 7-ми за минулий рік. Ти протшо?
19.02.2026 21:46 Ответить
Да нічого він не скасовує, пісаки: ЄС має захист до 27-го року. Крапка. Польща просто коригує Закон і все. Все продовжується. А далі буде виданий постійна посвідка . Все. Чого ви спекулюєте на тому, чого не знаєте - я не позумію
19.02.2026 21:45 Ответить
 
 